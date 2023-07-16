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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 25.
Химнасия Ла-Плата
1:3
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
20' Желтая карточка
Matias Bazzi
24' Желтая карточка
Фабра Франк
28' Желтая карточка
Фернандес Пол
0:1
39' Гол
Мерентиель Мигель
0:2
74' Гол
Медина Кристиан
0:3
76' Гол
Бенедетто Дарио
85' Желтая карточка
Alan Lescano
88' Желтая карточка
Бенедетто Дарио
1:3
90' Гол
Rodrigo Castillo
90' Желтая карточка
Erik Ramirez
90' Желтая карточка
Варела Алан
90'+8
1
Tomas
Durso
28
Bautista
Barros
Schelotto
4
Leonardo
Morales
37
Felipe
Sanchez
31
Matias
Bazzi
14
Agustin
Bolivar
5
Мирамон
Игнасио
26
Franco
Torres
11
Erik
Ramirez
7
Benjamin
Dominguez
27
Сольдано
Франко
1
Ромеро
Серхио
57
Вейгандт
Марсело
4
Фигаль
Хорхе
15
Валентини
Николас
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
5
Варела
Алан
21
Фернандес
Игнасио
36
Медина
Кристиан
16
Мерентиель
Мигель
38
Васкес
Луис
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Бока Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Бока Хуниорс

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

19 матчей

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
0:1
ЛП
2:2
С
1:0
С
2:1
К
0:1
С
2:2
П
0:3
П
1:2
П
0:2
П
0:1
П
1:1
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
4:0
ПА
1:2
ПА
0:0
ПАК
0:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

0.9
1.11

Среднее время на гол

100
81

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.11
1.4

Среднее время на гол

81
64

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1
1.26

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15

Среднее время на гол

90
71

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 5 (1) 0.2
Alan Lescano 3 0.12
Ivo Mammini 2 0.08
Benjamin Dominguez 2 0.08
Сольдано Франко 1 0.04
Leonardo Morales 1 0.04
Erik Ramirez 1 0.04
Maximiliano Comba 1 0.04
Franco Torres 1 0.04
Guillermo Enrique 1 0.04
Leandro Contin 1 0.04
Bautista Barros Schelotto 1 0.04
Rodrigo Castillo 1 0.04
Agustin Bolivar 0 0
Tomas Muro 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 7 0.28
Пайеро Мартин 4 0.16
Бенедетто Дарио 3 0.12
Luca Langoni 3 0.12
Фигаль Хорхе 3 0.12
Ромеро Оскар 2 0.08
Фернандес Пол 2 0.08
Медина Кристиан 2 0.08
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.04
Васкес Луис 1 0.04
Адвинкула Луис 0 0
Вилья Себастьян 0 0
Вейгандт Марсело 0 0
Варела Алан 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирамон Игнасио 8 1
Cristian Alberto Tarragona 6 0
Felipe Sanchez 6 0
Leonardo Morales 5 0
Erik Ramirez 4 0
Alan Lescano 4 0
Guillermo Enrique 2 1
Tomas Durso 3 0
Matias Melluso 3 0
Franco Torres 1 1
Maximiliano Comba 2 0
Bautista Barros Schelotto 2 0
Matias Bazzi 2 0
Alexis Steimbach 2 0
Санчес Николас 1 0
Коласо Николас 1 0
Сольдано Франко 1 0
Agustin Bolivar 1 0
Augustin Ramirez 1 0
Bruno Palazzo 1 0
Antonio Napolitano 1 0
Leandro Mamut 1 0
Rodrigo Castillo 1 0
Diego Mastrangelo 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Алан 10 0
Фернандес Пол 9 0
Фигаль Хорхе 6 1
Фернандес Игнасио 3 2
Валентини Николас 3 1
Фабра Франк 4 0
Вальдес Бруно 4 0
Пайеро Мартин 2 1
Вейгандт Марсело 2 1
Ронкалья Факундо 3 0
Адвинкула Луис 3 0
Медина Кристиан 3 0
Барко Валентин 3 0
Мерентиель Мигель 1 1
Вилья Себастьян 1 1
Jorge Almiron 1 1
Бенедетто Дарио 2 0
Ромеро Оскар 2 0
Сандез Агустин 2 0
Эстебан Ролон 0 1
Ромеро Серхио 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Бока Хуниорс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

3
5
Химнасия Ла-Плата
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Бока Хуниорс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

19
6

Волевые поражения

7
14
Химнасия Ла-Плата
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Бока Хуниорс
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

21
9

Волевые поражения

10
19

Голы по времени матча

Забито

12
13
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
2
17%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
6
50%
5
38%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
6
46%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
4
36%
3
23%
61-75
2
18%
2
15%
76-90

Забито

10
17
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
2
20%
4
24%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
20%
3
18%
61-75
1
10%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

23
9
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
6
26%
1
11%
16-30
3
13%
1
11%
31-45
7
30%
1
11%
46-60
2
9%
1
11%
61-75
5
22%
2
22%
76-90

Забито

22
30
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 8
4
18%
5
17%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
6
20%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
2
9%
5
17%
61-75
7
32%
10
33%
76-90

Пропущено

34
22
12 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
1
3%
3
14%
1-15
6
18%
7
32%
16-30
5
15%
2
9%
31-45
9
26%
2
9%
46-60
6
18%
4
18%
61-75
7
21%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0
Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Бока Хуниорс

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:0
4 раза 16%
0:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
7 раз 28%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 48%
1
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
3
3
9
1.5
5
8
1
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
6
6
2
11
1.5
4
8
1
12
2.5
2
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
12
0.5
Больше Меньше
16
9
5
20
1.5
9
16
2
23
2.5
4
21
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 25 18 3 4 45 - 16 57
2.
Тальерес Кордоба
 25 14 6 5 39 - 20 48
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 25 12 10 3 23 - 9 46
4.
Ланус
 24 11 8 5 33 - 23 41
5.
Дефенса и Хустисия
 25 11 8 6 33 - 21 41
6.
Росарио Сентраль
 25 10 10 5 33 - 26 40
7.
Эстудиантес Ла Плата
 25 10 9 6 28 - 22 39
8.
Бока Хуниорс
 25 11 5 9 29 - 23 38
9.
Годой Крус
 25 10 8 7 33 - 28 38
10.
Бельграно
 25 10 5 10 20 - 22 35
11.
Архентинос Хуниорс
 24 9 7 8 26 - 19 34
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 8 9 7 22 - 21 33
13.
Атлетико Платенсе
 25 9 6 10 25 - 27 33
14.
Расинг Авельянеда
 25 8 9 8 32 - 32 33
15.
Барракас Сентраль
 24 7 10 7 24 - 28 31
16.
Атлетико Тукуман
 24 7 9 8 22 - 27 30
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 8 9 19 - 24 29
18.
Сармьенто
 25 7 8 10 23 - 23 29
19.
Тигре
 24 7 7 10 22 - 27 28
20.
Химнасия Ла-Плата
 25 7 7 11 21 - 35 28
21.
Институто Кордоба
 24 6 8 10 18 - 30 26
22.
Велес Сарсфилд
 25 5 11 9 24 - 26 26
23.
Унион Санта-Фе
 25 5 11 9 17 - 25 26
24.
Банфилд
 24 6 7 11 17 - 30 25
25.
Индепендьенте Авельянеда
 24 5 10 9 22 - 29 25
26.
Колон
 24 4 13 7 19 - 27 25
27.
Уракан
 25 4 7 14 16 - 29 19
28.
Арсенал Саранди
 24 5 3 16 16 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 13 9 4 0 24 - 8 31
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 8 5 0 12 - 0 29
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
6.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
7.
Тальерес Кордоба
 13 7 3 3 16 - 8 24
8.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
9.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 18 - 11 23
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
11.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
12.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
13.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 8 21
14.
Расинг Авельянеда
 13 5 5 3 17 - 16 20
15.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
16.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
17.
Атлетико Тукуман
 12 5 4 3 14 - 13 19
18.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 2 5 9 - 8 17
20.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
21.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
6.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
7.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 12 - 14 14
8.
Бельграно
 13 4 2 7 8 - 14 14
9.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
10.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
11.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 5 - 9 13
13.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
15.
Унион Санта-Фе
 13 2 6 5 7 - 13 12
16.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
17.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
18.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
20.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
21.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
22.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
23.
Росарио Сентраль
 12 1 6 5 9 - 18 9
24.
Химнасия Ла-Плата
 13 2 3 8 9 - 24 9
25.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
26.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
27.
Уракан
 13 1 3 9 7 - 16 6
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Ланус Leandro Diaz III 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Фернандес Пол сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Мерентиель Мигель бьет в цель!
    • 28'
      Фернандес Пол получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Фабра Франк получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Matias Bazzi получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 1:3 Бока Хуниорс онлайн

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