Тур: 25.
1:3
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаMatias Bazzi
24' Желтая карточкаФабра Франк
28' Желтая карточкаФернандес Пол
0:1
39' ГолМерентиель Мигель
0:2
74' ГолМедина Кристиан
0:3
76' ГолБенедетто Дарио
85' Желтая карточкаAlan Lescano
88' Желтая карточкаБенедетто Дарио
1:3
90' ГолRodrigo Castillo
90' Желтая карточкаErik Ramirez
90' Желтая карточкаВарела Алан
90'+8
Ход матча
20'
24'
28'
39'
74'
0:2
76'
85'
88'
90'
1:3
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Matias
Bazzi
11
Erik
Ramirez
18
Фабра
Франк
38
Васкес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Matias BazziЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
29 Ivo Mammini
-
-
20 Alan Lescano
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Romero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Leandro Brey
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Бока Хуниорс
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
19 матчей
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
0.9
1.11
Среднее время на гол
100
81
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.11
1.4
Среднее время на гол
81
64
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
1
1.26
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
Среднее время на гол
90
71
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|5 (1)
|0.2
|Alan Lescano
|3
|0.12
|Ivo Mammini
|2
|0.08
|Benjamin Dominguez
|2
|0.08
|Сольдано Франко
|1
|0.04
|Leonardo Morales
|1
|0.04
|Erik Ramirez
|1
|0.04
|Maximiliano Comba
|1
|0.04
|Franco Torres
|1
|0.04
|Guillermo Enrique
|1
|0.04
|Leandro Contin
|1
|0.04
|Bautista Barros Schelotto
|1
|0.04
|Rodrigo Castillo
|1
|0.04
|Agustin Bolivar
|0
|0
|Tomas Muro
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|7
|0.28
|Пайеро Мартин
|4
|0.16
|Бенедетто Дарио
|3
|0.12
|Luca Langoni
|3
|0.12
|Фигаль Хорхе
|3
|0.12
|Ромеро Оскар
|2
|0.08
|Фернандес Пол
|2
|0.08
|Медина Кристиан
|2
|0.08
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.04
|Васкес Луис
|1
|0.04
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Вилья Себастьян
|0
|0
|Вейгандт Марсело
|0
|0
|Варела Алан
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирамон Игнасио
|8
|1
|Cristian Alberto Tarragona
|6
|0
|Felipe Sanchez
|6
|0
|Leonardo Morales
|5
|0
|Erik Ramirez
|4
|0
|Alan Lescano
|4
|0
|Guillermo Enrique
|2
|1
|Tomas Durso
|3
|0
|Matias Melluso
|3
|0
|Franco Torres
|1
|1
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Bautista Barros Schelotto
|2
|0
|Matias Bazzi
|2
|0
|Alexis Steimbach
|2
|0
|Санчес Николас
|1
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Сольдано Франко
|1
|0
|Agustin Bolivar
|1
|0
|Augustin Ramirez
|1
|0
|Bruno Palazzo
|1
|0
|Antonio Napolitano
|1
|0
|Leandro Mamut
|1
|0
|Rodrigo Castillo
|1
|0
|Diego Mastrangelo
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варела Алан
|10
|0
|Фернандес Пол
|9
|0
|Фигаль Хорхе
|6
|1
|Фернандес Игнасио
|3
|2
|Валентини Николас
|3
|1
|Фабра Франк
|4
|0
|Вальдес Бруно
|4
|0
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Вейгандт Марсело
|2
|1
|Ронкалья Факундо
|3
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Медина Кристиан
|3
|0
|Барко Валентин
|3
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|1
|Вилья Себастьян
|1
|1
|Jorge Almiron
|1
|1
|Бенедетто Дарио
|2
|0
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Эстебан Ролон
|0
|1
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Бока Хуниорс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
3
5
Химнасия Ла-Плата
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Бока Хуниорс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
19
6
Волевые поражения
7
14
Химнасия Ла-Плата
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Бока Хуниорс
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
21
9
Волевые поражения
10
19
Голы по времени матча
Забито
12
13
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
2
17%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
6
50%
5
38%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
6
46%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
4
36%
3
23%
61-75
2
18%
2
15%
76-90
Забито
10
17
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
2
20%
4
24%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
20%
3
18%
61-75
1
10%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
23
9
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
6
26%
1
11%
16-30
3
13%
1
11%
31-45
7
30%
1
11%
46-60
2
9%
1
11%
61-75
5
22%
2
22%
76-90
Забито
22
30
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 8
4
18%
5
17%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
6
20%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
2
9%
5
17%
61-75
7
32%
10
33%
76-90
Пропущено
34
22
12 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
1
3%
3
14%
1-15
6
18%
7
32%
16-30
5
15%
2
9%
31-45
9
26%
2
9%
46-60
6
18%
4
18%
61-75
7
21%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0
Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Бока Хуниорс
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:0
4 раза 16%
0:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
7 раз 28%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 48%
1
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
103
39
58
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
66
211
48
112
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1312
Больше Меньше
169
520
916
223
421
124
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 7
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 8