Тур: 25.
0:0
Второй тайм: 48'
0'
10
Gaston
Veron
21
Eric
Meza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Gaston VeronНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
-
-
-
-
11 Thiago Nuss
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Leonel Picco
-
-
-
19 Tomas Galvan
-
26 Carlos Arrua
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Колон
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
25 матчей
48%
12%
40%
12 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.13
0.6
Среднее время на гол
79
150
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.24
0.84
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
72
107
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|11 (3)
|0.44
|Leonardo Heredia
|4
|0.16
|Kevin Mac Allister
|4
|0.16
|Francisco Gonzalez Metilli
|3
|0.12
|Редондо Федерико
|1
|0.04
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|0.04
|Rodrigo Cabral
|1
|0.04
|Кабрера Хавьер
|0
|0
|Fabricio Dominguez
|0
|0
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Miguel Angel Torren
|0
|0
|Lucas Villalba
|0
|0
|Franco Moyano
|0
|0
|Marco Di Cesare
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|6
|0.24
|Eric Meza
|2
|0.08
|Бенитес Хорхе
|2
|0.08
|Santiago Pierotti
|2
|0.08
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.04
|Juan Alvarez2
|1
|0.04
|Andrew Teuten
|1
|0.04
|Cristian Vega
|1
|0.04
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.04
|Facundo Garces
|1
|0.04
|Rafael Delgado
|0
|0
|Facundo Farias
|0
|0
|Carlos Arrua
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Veron
|6
|1
|Santiago Gabriel Montiel
|4
|2
|Kevin Mac Allister
|5
|1
|Кабрера Хавьер
|5
|0
|Авалос Габриэль
|4
|0
|Fabricio Dominguez
|4
|0
|Thiago Nuss
|4
|0
|Leonardo Heredia
|2
|1
|Редондо Федерико
|2
|1
|Miguel Angel Torren
|3
|0
|Marco Di Cesare
|3
|0
|Феррейра Факундо
|2
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0
|Luciano Sanchez
|2
|0
|Милито Габриэль
|0
|1
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Вера Матиас
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Alexis Arias I
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Leonel Gonzalez
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Santiago Pierotti
|6
|0
|Rafael Delgado
|4
|1
|Абила Рамон
|5
|0
|Перласа Бальдомеро
|5
|0
|Julian Chicco
|5
|0
|Facundo Garces
|5
|0
|Stefano Moreyra
|3
|1
|Cristian Vega
|4
|0
|Бенитес Хорхе
|4
|0
|Leonel Picco
|4
|0
|Гольц Паоло
|3
|0
|Andrew Teuten
|3
|0
|Carlos Arrua
|3
|0
|Gian Nardelli
|1
|1
|Joaquin Ibanez III
|2
|0
|Eric Meza
|2
|0
|Ignacio Chicco
|1
|0
|Facundo Farias
|1
|0
|Augusto Schott
|1
|0
|Natanael Troncoso
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Колон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
4
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Колон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
4
11
Архентинос Хуниорс
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (5)
63% (15)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
38% (9)
17% (4)
Колон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
9
15
Голы по времени матча
Забито
20
6
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
1
5%
2
33%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
25%
2
33%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
2
33%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
5
45%
4
36%
76-90
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 15
1
20%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
40%
6
50%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Пропущено
9
17
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
5
29%
29%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
3
33%
1
6%
46-60
2
22%
4
24%
61-75
1
11%
4
24%
76-90
Забито
25
18
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 9
11 Не забивали 11
2
8%
4
22%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
3
12%
6
33%
31-45
6
24%
3
17%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
6
24%
3
17%
76-90
Пропущено
20
28
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 17
1
5%
5
18%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
3
15%
2
7%
31-45
3
15%
2
7%
46-60
5
25%
6
21%
61-75
6
30%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2
Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0
Колон
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1
Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Колон
Точный счет
3:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
9 раз 69%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
6 раз 25%
0:0
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 46%
1
6 раз 25%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
0
11 раз 46%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Колон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
94
65
49
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
49
Больше Меньше
47
112
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1311
Больше Меньше
1311
717
618
420
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|3
|4
|45 - 16
|57
|2.
|25
|14
|6
|5
|39 - 20
|48
|3.
|25
|12
|10
|3
|23 - 9
|46
|4.
|25
|11
|9
|5
|35 - 25
|42
|5.
|25
|11
|8
|6
|33 - 21
|41
|6.
|25
|10
|10
|5
|33 - 26
|40
|7.
|25
|10
|9
|6
|28 - 22
|39
|8.
|25
|11
|5
|9
|29 - 23
|38
|9.
|25
|10
|8
|7
|33 - 28
|38
|10.
|25
|10
|5
|10
|20 - 22
|35
|11.
|0:0
|25
|9
|8
|8
|26 - 19
|35
|12.
|24
|8
|9
|7
|22 - 21
|33
|13.
|25
|9
|6
|10
|25 - 27
|33
|14.
|25
|8
|9
|8
|32 - 32
|33
|15.
|24
|7
|10
|7
|24 - 28
|31
|16.
|24
|7
|9
|8
|22 - 27
|30
|17.
|25
|7
|8
|10
|23 - 23
|29
|18.
|0:1
|25
|7
|8
|10
|19 - 25
|29
|19.
|24
|7
|7
|10
|22 - 27
|28
|20.
|25
|7
|7
|11
|21 - 35
|28
|21.
|1:0
|25
|6
|10
|9
|23 - 29
|28
|22.
|24
|6
|8
|10
|18 - 30
|26
|23.
|25
|6
|8
|11
|19 - 32
|26
|24.
|25
|5
|11
|9
|24 - 26
|26
|25.
|25
|5
|11
|9
|17 - 25
|26
|26.
|0:0
|25
|4
|14
|7
|19 - 27
|26
|27.
|25
|4
|7
|14
|16 - 29
|19
|28.
|24
|5
|3
|16
|16 - 32
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|24 - 6
|33
|2.
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|3.
|13
|8
|5
|0
|12 - 0
|29
|4.
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|5.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|6.
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|7.
|13
|7
|3
|3
|16 - 8
|24
|8.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|9.
|13
|6
|5
|2
|18 - 11
|23
|10.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|11.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|21 - 10
|22
|12.
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|13.
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|14.
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|15.
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|16.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|17.
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|18.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|19.
|0:1
|13
|5
|2
|6
|9 - 9
|17
|20.
|13
|4
|5
|4
|7 - 11
|17
|21.
|13
|3
|8
|2
|16 - 11
|17
|22.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|23.
|1:0
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|24.
|0:0
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|25.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|27.
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|28.
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|3.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|6.
|13
|3
|7
|3
|17 - 16
|16
|7.
|12
|4
|2
|6
|12 - 14
|14
|8.
|13
|4
|2
|7
|8 - 14
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|7 - 10
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|12.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|5 - 9
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|14.
|0:1
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|15.
|1:0
|13
|2
|6
|5
|8 - 14
|12
|16.
|13
|2
|6
|5
|7 - 13
|12
|17.
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|18.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|19.
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|20.
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|21.
|0:0
|12
|1
|7
|4
|6 - 11
|10
|22.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|23.
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|24.
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|25.
|13
|2
|3
|8
|9 - 24
|9
|26.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|27.
|13
|1
|3
|9
|7 - 16
|6
|28.
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 7
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10