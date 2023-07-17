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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 25.
Архентинос Хуниорс
0:0
Второй тайм: 48'
Колон
0'
25
Alexis
Arias
I
18
Santiago
Gabriel
Montiel
29
Marco
Di
Cesare
3
Luciano
Sanchez
27
Биттоло
Мариано
26
Хосе
Херрейра
6
Lucas
Villalba
5
Редондо
Федерико
17
Franco
Moyano
9
Авалос
Габриэль
10
Gaston
Veron
17
Ignacio
Chicco
6
Гольц
Паоло
36
Gian
Nardelli
33
Facundo
Garces
21
Eric
Meza
40
Rafael
Delgado
10
Facundo
Farias
14
Перласа
Бальдомеро
5
Cristian
Vega
30
Santiago
Pierotti
9
Абила
Рамон
Архентинос Хуниорс
4-3-1-2
Колон
5-4-1

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Колон

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

25 матчей

48%
12%
40%
12 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
0:4
ЛП
3:1
ЛП
0:0
К
0:1
С
1:0
КС
0:1
КС
0:1
С
2:0
С
0:1
П
1:1
ПБ
0:2
ПБ
0:2
П
1:0
П
2:0
П
1:0
П
3:1
П
1:0
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
3:0
ПА
3:1
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
5:2
ПАК
0:1

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.6

Среднее время на гол

79
150

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.24
0.84

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

72
107

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 11 (3) 0.44
Leonardo Heredia 4 0.16
Kevin Mac Allister 4 0.16
Francisco Gonzalez Metilli 3 0.12
Редондо Федерико 1 0.04
Santiago Gabriel Montiel 1 0.04
Rodrigo Cabral 1 0.04
Кабрера Хавьер 0 0
Fabricio Dominguez 0 0
Феррейра Факундо 0 0
Miguel Angel Torren 0 0
Lucas Villalba 0 0
Franco Moyano 0 0
Marco Di Cesare 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 6 0.24
Eric Meza 2 0.08
Бенитес Хорхе 2 0.08
Santiago Pierotti 2 0.08
Перласа Бальдомеро 1 0.04
Juan Alvarez2 1 0.04
Andrew Teuten 1 0.04
Cristian Vega 1 0.04
Joaquin Ibanez III 1 0.04
Facundo Garces 1 0.04
Rafael Delgado 0 0
Facundo Farias 0 0
Carlos Arrua 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Veron 6 1
Santiago Gabriel Montiel 4 2
Kevin Mac Allister 5 1
Кабрера Хавьер 5 0
Авалос Габриэль 4 0
Fabricio Dominguez 4 0
Thiago Nuss 4 0
Leonardo Heredia 2 1
Редондо Федерико 2 1
Miguel Angel Torren 3 0
Marco Di Cesare 3 0
Феррейра Факундо 2 0
Francisco Gonzalez Metilli 2 0
Luciano Sanchez 2 0
Милито Габриэль 0 1
Хосе Херрейра 1 0
Lucas Villalba 1 0
Вера Матиас 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Alexis Arias I 1 0
Franco Moyano 1 0
Leonel Gonzalez 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Santiago Pierotti 6 0
Rafael Delgado 4 1
Абила Рамон 5 0
Перласа Бальдомеро 5 0
Julian Chicco 5 0
Facundo Garces 5 0
Stefano Moreyra 3 1
Cristian Vega 4 0
Бенитес Хорхе 4 0
Leonel Picco 4 0
Гольц Паоло 3 0
Andrew Teuten 3 0
Carlos Arrua 3 0
Gian Nardelli 1 1
Joaquin Ibanez III 2 0
Eric Meza 2 0
Ignacio Chicco 1 0
Facundo Farias 1 0
Augusto Schott 1 0
Natanael Troncoso 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Колон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
4
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Колон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

4
11
Архентинос Хуниорс
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (5)
63% (15)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
38% (9)
17% (4)
Колон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

9
15

Голы по времени матча

Забито

20
6
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
1
5%
2
33%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
25%
2
33%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
2
33%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
5
45%
4
36%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 15
1
20%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
40%
6
50%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Пропущено

9
17
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
5
29%
29%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
3
33%
1
6%
46-60
2
22%
4
24%
61-75
1
11%
4
24%
76-90

Забито

25
18
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 9
11 Не забивали 11
2
8%
4
22%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
3
12%
6
33%
31-45
6
24%
3
17%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
6
24%
3
17%
76-90

Пропущено

20
28
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 17
1
5%
5
18%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
3
15%
2
7%
31-45
3
15%
2
7%
46-60
5
25%
6
21%
61-75
6
30%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2
Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0
Колон
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1
Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Колон

Точный счет

3:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
9 раз 69%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:0
6 раз 25%
0:0
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 46%
1
6 раз 25%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
0
11 раз 46%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Колон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
4
6
5
1.5
4
9
4
7
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
9
0.5
Больше Меньше
4
7
1
12
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
11
0.5
Больше Меньше
13
11
7
17
1.5
6
18
4
20
2.5
1
23
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 25 18 3 4 45 - 16 57
2.
Тальерес Кордоба
 25 14 6 5 39 - 20 48
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 25 12 10 3 23 - 9 46
4.
Ланус
 25 11 9 5 35 - 25 42
5.
Дефенса и Хустисия
 25 11 8 6 33 - 21 41
6.
Росарио Сентраль
 25 10 10 5 33 - 26 40
7.
Эстудиантес Ла Плата
 25 10 9 6 28 - 22 39
8.
Бока Хуниорс
 25 11 5 9 29 - 23 38
9.
Годой Крус
 25 10 8 7 33 - 28 38
10.
Бельграно
 25 10 5 10 20 - 22 35
11.
Архентинос Хуниорс
 0:0 25 9 8 8 26 - 19 35
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 8 9 7 22 - 21 33
13.
Атлетико Платенсе
 25 9 6 10 25 - 27 33
14.
Расинг Авельянеда
 25 8 9 8 32 - 32 33
15.
Барракас Сентраль
 24 7 10 7 24 - 28 31
16.
Атлетико Тукуман
 24 7 9 8 22 - 27 30
17.
Сармьенто
 25 7 8 10 23 - 23 29
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:1 25 7 8 10 19 - 25 29
19.
Тигре
 24 7 7 10 22 - 27 28
20.
Химнасия Ла-Плата
 25 7 7 11 21 - 35 28
21.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 25 6 10 9 23 - 29 28
22.
Институто Кордоба
 24 6 8 10 18 - 30 26
23.
Банфилд
 25 6 8 11 19 - 32 26
24.
Велес Сарсфилд
 25 5 11 9 24 - 26 26
25.
Унион Санта-Фе
 25 5 11 9 17 - 25 26
26.
Колон
 0:0 25 4 14 7 19 - 27 26
27.
Уракан
 25 4 7 14 16 - 29 19
28.
Арсенал Саранди
 24 5 3 16 16 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 13 9 4 0 24 - 8 31
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 8 5 0 12 - 0 29
4.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
5.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
6.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
7.
Тальерес Кордоба
 13 7 3 3 16 - 8 24
8.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
9.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 18 - 11 23
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
11.
Архентинос Хуниорс
 0:0 12 6 4 2 21 - 10 22
12.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
13.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 8 21
14.
Расинг Авельянеда
 13 5 5 3 17 - 16 20
15.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
16.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
17.
Атлетико Тукуман
 12 5 4 3 14 - 13 19
18.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:1 13 5 2 6 9 - 9 17
20.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
21.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 0:0 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
6.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
7.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 12 - 14 14
8.
Бельграно
 13 4 2 7 8 - 14 14
9.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
10.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
11.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
12.
Архентинос Хуниорс
 0:0 13 3 4 6 5 - 9 13
13.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:1 12 2 6 4 10 - 16 12
15.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 13 2 6 5 8 - 14 12
16.
Унион Санта-Фе
 13 2 6 5 7 - 13 12
17.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
18.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
19.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
21.
Колон
 0:0 12 1 7 4 6 - 11 10
22.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
23.
Банфилд
 12 2 3 7 12 - 21 9
24.
Росарио Сентраль
 12 1 6 5 9 - 18 9
25.
Химнасия Ла-Плата
 13 2 3 8 9 - 24 9
26.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
27.
Уракан
 13 1 3 9 7 - 16 6
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Ланус Leandro Diaz III 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Архентинос Хуниорс
Ничья
Колон
2.08
3.74
7.10
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