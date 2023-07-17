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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 25.
Арсенал Саранди
0:2
Конец матча
Институто Кордоба
0'
34' Желтая карточка
Пенья Фелипе
35' Желтая карточка
Roberto Agustin Bochi
0:1
65' Гол
Adrian Martinez
90' Желтая карточка
Ignacio Gariglio
0:2
90' Гол
Axel Rodriguez
90'+5
23
Alejandro
Medina
I
4
Lucas
Souto
2
Ignacio
Gariglio
13
Joaquin
Pombo
5
Спорле
Адриан
18
Gonzalo
Muscia
28
Пенья
Фелипе
27
Lucas
Brochero
10
Santiago
Toloza
22
Brian
Guzman
36
Flabian
Londono
28
Роффо
Мануэль
4
Giuliano
Cerato
24
Exequiel
Parmisari
6
Fernando
Alarcon
3
Sebastian
Corda
5
Roberto
Agustin
Bochi
19
Gaston
Lodico
8
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
10
Franco
Watson
20
Brahian
Cuello
9
Adrian
Martinez
Арсенал Саранди
4-2-3-1
Институто Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал Саранди
Институто Кордоба

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПБ
1:2
КА
1:3

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
36

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Toloza 4 0.16
Леал Луиш 3 0.12
Brian Guzman 2 (1) 0.08
Flabian Londono 2 0.08
Tiago Banega 1 0.04
Facundo Pons 1 0.04
Спорле Адриан 1 0.04
Joaquin Pombo 1 0.04
Lucas Brochero 0 0
Nestor Breitenbruch 0 0
Lucas Souto 0 0
Пенья Фелипе 0 0
Daniel Lucero 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 9 (1) 0.36
Santiago Rodriguez III 3 0.12
Gabriel Maximiliano Graciani I 2 0.08
Joaquin Varela 2 0.08
Gaston Lodico 1 (1) 0.04
Axel Rodriguez 1 0.04
Roberto Agustin Bochi 1 0.04
Nicolas Linares 1 0.04
Fernando Alarcon 0 0
Nicolas Barrientos 0 0
Brahian Cuello 0 0
Sebastian Corda 0 0
Franco Watson 0 0

Карточки

Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joaquin Pombo 6 1
Lucas Souto 7 0
Facundo Pons 6 0
Santiago Toloza 6 0
Спорле Адриан 4 1
Ignacio Gariglio 5 0
Flabian Londono 3 1
Alejandro Medina I 4 0
Пенья Фелипе 4 0
Сентурион Максимилиано 3 0
Gonzalo Muscia 3 0
Daniel Lucero 3 0
Facundo Cardozo 2 0
Brian Guzman 2 0
Tiago Banega 2 0
Леал Луиш 1 0
Santiago Paiva 1 0
Tomas Sultani 1 0
Tomas Sives 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Martinez 9 0
Мосевич Леонель 7 1
Fernando Alarcon 7 0
Giuliano Cerato 6 0
Roberto Agustin Bochi 5 0
Nicolas Linares 5 0
Sebastian Corda 5 0
Axel Rodriguez 4 0
Jorge Carlos Carranza 2 1
Juan Franco 3 0
Exequiel Parmisari 1 1
Jonathan Bay 2 0
Lucas Albertengo 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0
Franco Watson 1 0
Nicolas Watson 1 0

Результаты матчей

Арсенал Саранди
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Институто Кордоба
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
4
Арсенал Саранди
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Институто Кордоба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

3
9
Арсенал Саранди
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Институто Кордоба
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

18
8

Волевые поражения

8
13

Голы по времени матча

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
0
0%
2
18%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Пропущено

17
20
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
12%
3
15%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
5
29%
29%
3
15%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
4
24%
4
20%
61-75
4
24%
5
25%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

17
10
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
3
18%
1
10%
1-15
4
24%
1
10%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
5
29%
29%
2
20%
76-90

Забито

16
20
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 10
14 Не забивали 12
2
13%
2
10%
1-15
3
19%
3
15%
16-30
1
6%
7
35%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
5
31%
3
15%
61-75
3
19%
3
15%
76-90

Пропущено

34
30
18 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 16
5
15%
4
13%
1-15
5
15%
2
7%
16-30
8
24%
4
13%
31-45
3
9%
5
17%
46-60
4
12%
8
27%
61-75
9
26%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 0:2
Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Архентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1
Институто Кордоба
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1
Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 2:2

Результаты матчей

Арсенал Саранди
Институто Кордоба

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 46%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 69%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
7 раз 28%
2:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 56%
1
6 раз 24%
2
5 раз 20%
0
12 раз 48%
1
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Арсенал Саранди
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
6
4
8
1.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
9
0.5
Больше Меньше
6
6
1
12
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
14
0.5
Больше Меньше
13
12
5
20
1.5
5
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 25 18 3 4 45 - 16 57
2.
Тальерес Кордоба
 25 14 6 5 39 - 20 48
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 25 12 10 3 23 - 9 46
4.
Ланус
 25 11 9 5 35 - 25 42
5.
Дефенса и Хустисия
 25 11 8 6 33 - 21 41
6.
Росарио Сентраль
 25 10 10 5 33 - 26 40
7.
Эстудиантес Ла Плата
 25 10 9 6 28 - 22 39
8.
Бока Хуниорс
 25 11 5 9 29 - 23 38
9.
Годой Крус
 25 10 8 7 33 - 28 38
10.
Архентинос Хуниорс
 25 10 7 8 27 - 19 37
11.
Бельграно
 25 10 5 10 20 - 22 35
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 25 8 10 7 22 - 21 34
13.
Барракас Сентраль
 25 8 10 7 25 - 28 34
14.
Атлетико Платенсе
 25 9 6 10 25 - 27 33
15.
Расинг Авельянеда
 25 8 9 8 32 - 32 33
16.
Атлетико Тукуман
 0:0 25 7 10 8 22 - 27 31
17.
Сармьенто
 25 7 8 10 23 - 23 29
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 25 7 8 10 19 - 25 29
19.
Институто Кордоба
 25 7 8 10 20 - 30 29
20.
Тигре
 25 7 7 11 22 - 28 28
21.
Химнасия Ла-Плата
 25 7 7 11 21 - 35 28
22.
Индепендьенте Авельянеда
 25 6 10 9 23 - 29 28
23.
Банфилд
 25 6 8 11 19 - 32 26
24.
Велес Сарсфилд
 25 5 11 9 24 - 26 26
25.
Унион Санта-Фе
 25 5 11 9 17 - 25 26
26.
Колон
 25 4 13 8 19 - 28 25
27.
Уракан
 25 4 7 14 16 - 29 19
28.
Арсенал Саранди
 25 5 3 17 16 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 13 9 4 0 24 - 8 31
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 8 5 0 12 - 0 29
4.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
5.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
6.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 10 24
7.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
8.
Тальерес Кордоба
 13 7 3 3 16 - 8 24
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 12 6 5 1 12 - 4 23
10.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
11.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 18 - 11 23
12.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
13.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 8 21
14.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
15.
Расинг Авельянеда
 13 5 5 3 17 - 16 20
16.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
17.
Атлетико Тукуман
 0:0 12 5 4 3 14 - 13 19
18.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 9 - 9 17
20.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
21.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 12 4 3 5 12 - 14 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
6.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
7.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 12 - 14 14
8.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
9.
Бельграно
 13 4 2 7 8 - 14 14
10.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
11.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 5 - 9 13
13.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
14.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
15.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
16.
Индепендьенте Авельянеда
 13 2 6 5 8 - 14 12
17.
Атлетико Тукуман
 0:0 13 2 6 5 8 - 14 12
18.
Унион Санта-Фе
 13 2 6 5 7 - 13 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 13 2 5 6 10 - 17 11
22.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
23.
Банфилд
 12 2 3 7 12 - 21 9
24.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
25.
Росарио Сентраль
 12 1 6 5 9 - 18 9
26.
Химнасия Ла-Плата
 13 2 3 8 9 - 24 9
27.
Уракан
 13 1 3 9 7 - 16 6
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Роберто Бочи получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Пенья Фелипе получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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