Тур: 25.
0:2
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаПенья Фелипе
35' Желтая карточкаRoberto Agustin Bochi
0:1
65' ГолAdrian Martinez
90' Желтая карточкаIgnacio Gariglio
0:2
90' ГолAxel Rodriguez
90'+5
Ход матча
34'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Пенья
Фелипе
22
Brian
Guzman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Пенья ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Brian GuzmanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
15 Franco Vega
-
-
16 Tomas Sives
-
Главный тренер: Federico Vilar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Арсенал Саранди
Институто Кордоба
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
36
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Toloza
|4
|0.16
|Леал Луиш
|3
|0.12
|Brian Guzman
|2 (1)
|0.08
|Flabian Londono
|2
|0.08
|Tiago Banega
|1
|0.04
|Facundo Pons
|1
|0.04
|Спорле Адриан
|1
|0.04
|Joaquin Pombo
|1
|0.04
|Lucas Brochero
|0
|0
|Nestor Breitenbruch
|0
|0
|Lucas Souto
|0
|0
|Пенья Фелипе
|0
|0
|Daniel Lucero
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|9 (1)
|0.36
|Santiago Rodriguez III
|3
|0.12
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|2
|0.08
|Joaquin Varela
|2
|0.08
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.04
|Axel Rodriguez
|1
|0.04
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0.04
|Nicolas Linares
|1
|0.04
|Fernando Alarcon
|0
|0
|Nicolas Barrientos
|0
|0
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
|Franco Watson
|0
|0
Карточки
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joaquin Pombo
|6
|1
|Lucas Souto
|7
|0
|Facundo Pons
|6
|0
|Santiago Toloza
|6
|0
|Спорле Адриан
|4
|1
|Ignacio Gariglio
|5
|0
|Flabian Londono
|3
|1
|Alejandro Medina I
|4
|0
|Пенья Фелипе
|4
|0
|Сентурион Максимилиано
|3
|0
|Gonzalo Muscia
|3
|0
|Daniel Lucero
|3
|0
|Facundo Cardozo
|2
|0
|Brian Guzman
|2
|0
|Tiago Banega
|2
|0
|Леал Луиш
|1
|0
|Santiago Paiva
|1
|0
|Tomas Sultani
|1
|0
|Tomas Sives
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Martinez
|9
|0
|Мосевич Леонель
|7
|1
|Fernando Alarcon
|7
|0
|Giuliano Cerato
|6
|0
|Roberto Agustin Bochi
|5
|0
|Nicolas Linares
|5
|0
|Sebastian Corda
|5
|0
|Axel Rodriguez
|4
|0
|Jorge Carlos Carranza
|2
|1
|Juan Franco
|3
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|1
|Jonathan Bay
|2
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Franco Watson
|1
|0
|Nicolas Watson
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Саранди
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Институто Кордоба
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
4
Арсенал Саранди
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Институто Кордоба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
3
9
Арсенал Саранди
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Институто Кордоба
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
18
8
Волевые поражения
8
13
Голы по времени матча
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
0
0%
2
18%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
2
18%
1
9%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
12%
3
15%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
5
29%
29%
3
15%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
4
24%
4
20%
61-75
4
24%
5
25%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
17
10
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
3
18%
1
10%
1-15
4
24%
1
10%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
5
29%
29%
2
20%
76-90
Забито
16
20
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 10
14 Не забивали 12
2
13%
2
10%
1-15
3
19%
3
15%
16-30
1
6%
7
35%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
5
31%
3
15%
61-75
3
19%
3
15%
76-90
Пропущено
34
30
18 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 16
5
15%
4
13%
1-15
5
15%
2
7%
16-30
8
24%
4
13%
31-45
3
9%
5
17%
46-60
4
12%
8
27%
61-75
9
26%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 0:2
Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Архентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1
Институто Кордоба
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1
Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 2:2
Результаты матчей
Арсенал Саранди
Институто Кордоба
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 46%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 69%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
7 раз 28%
2:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 56%
1
6 раз 24%
2
5 раз 20%
0
12 раз 48%
1
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Арсенал Саранди
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
76
48
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
49
Больше Меньше
66
112
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1114
Больше Меньше
1312
520
520
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|3
|4
|45 - 16
|57
|2.
|25
|14
|6
|5
|39 - 20
|48
|3.
|25
|12
|10
|3
|23 - 9
|46
|4.
|25
|11
|9
|5
|35 - 25
|42
|5.
|25
|11
|8
|6
|33 - 21
|41
|6.
|25
|10
|10
|5
|33 - 26
|40
|7.
|25
|10
|9
|6
|28 - 22
|39
|8.
|25
|11
|5
|9
|29 - 23
|38
|9.
|25
|10
|8
|7
|33 - 28
|38
|10.
|25
|10
|7
|8
|27 - 19
|37
|11.
|25
|10
|5
|10
|20 - 22
|35
|12.
|0:0
|25
|8
|10
|7
|22 - 21
|34
|13.
|25
|8
|10
|7
|25 - 28
|34
|14.
|25
|9
|6
|10
|25 - 27
|33
|15.
|25
|8
|9
|8
|32 - 32
|33
|16.
|0:0
|25
|7
|10
|8
|22 - 27
|31
|17.
|25
|7
|8
|10
|23 - 23
|29
|18.
|25
|7
|8
|10
|19 - 25
|29
|19.
|25
|7
|8
|10
|20 - 30
|29
|20.
|25
|7
|7
|11
|22 - 28
|28
|21.
|25
|7
|7
|11
|21 - 35
|28
|22.
|25
|6
|10
|9
|23 - 29
|28
|23.
|25
|6
|8
|11
|19 - 32
|26
|24.
|25
|5
|11
|9
|24 - 26
|26
|25.
|25
|5
|11
|9
|17 - 25
|26
|26.
|25
|4
|13
|8
|19 - 28
|25
|27.
|25
|4
|7
|14
|16 - 29
|19
|28.
|25
|5
|3
|17
|16 - 34
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|24 - 6
|33
|2.
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|3.
|13
|8
|5
|0
|12 - 0
|29
|4.
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|5.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|6.
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|7.
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|8.
|13
|7
|3
|3
|16 - 8
|24
|9.
|0:0
|12
|6
|5
|1
|12 - 4
|23
|10.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|11.
|13
|6
|5
|2
|18 - 11
|23
|12.
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|13.
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|14.
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|15.
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|16.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|17.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|18.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|19.
|13
|5
|2
|6
|9 - 9
|17
|20.
|13
|4
|5
|4
|7 - 11
|17
|21.
|13
|3
|8
|2
|16 - 11
|17
|22.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|23.
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|24.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|25.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|27.
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|28.
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|3.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|6.
|13
|3
|7
|3
|17 - 16
|16
|7.
|12
|4
|2
|6
|12 - 14
|14
|8.
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|9.
|13
|4
|2
|7
|8 - 14
|14
|10.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|7 - 10
|13
|12.
|13
|3
|4
|6
|5 - 9
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|15.
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|16.
|13
|2
|6
|5
|8 - 14
|12
|17.
|0:0
|13
|2
|6
|5
|8 - 14
|12
|18.
|13
|2
|6
|5
|7 - 13
|12
|19.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|20.
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|21.
|0:0
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|22.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|23.
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|24.
|12
|1
|6
|5
|6 - 12
|9
|25.
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|26.
|13
|2
|3
|8
|9 - 24
|9
|27.
|13
|1
|3
|9
|7 - 16
|6
|28.
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 7
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10