Тур: 25.
0:0
Первый тайм: 18'
Ход матча
15'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Brian
Leizza
32
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Brian LeizzaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Martin Garay
-
-
-
-
-
-
18 Blas Armoa
-
Главный тренер: Juan Sara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
11 Alan Cantero
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Тигре
Барракас Сентраль
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|11 (2)
|0.44
|Brian Abel Luciatti
|3
|0.12
|Колидио Факундо
|2 (1)
|0.08
|Blas Armoa
|2
|0.08
|Кастро Алексис
|1
|0.04
|Молинас Аарон
|1
|0.04
|Brian Leizza
|1
|0.04
|Martin Garay
|0
|0
|Меносси Лукас
|0
|0
|Lucas Blondel
|0
|0
|Cristian Zabala
|0
|0
|Martin Ortega
|0
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|5 (1)
|0.2
|Ivan Tapia
|4 (3)
|0.16
|Francisco Alvarez1
|4
|0.16
|Facundo Mater
|3
|0.12
|Brian Calderara
|2
|0.08
|Carlos Martin Arce
|2
|0.08
|Alexis Dominguez
|1
|0.04
|Nicolas Capraro
|1
|0.04
|Franco Farias
|1
|0.04
|Mauro Peinipil
|1
|0.04
|Адриан Рикардо
|0
|0
|Juan Diaz4
|0
|0
|Rodrigo Insua
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Abel Luciatti
|4
|2
|Ретеги Матео
|5
|0
|Меносси Лукас
|4
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Lautaro Montoya
|2
|1
|Lucas Blondel
|3
|0
|Cristian Zabala
|3
|0
|Brian Leizza
|3
|0
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|2
|0
|Agustin Cardozo
|2
|0
|Blas Armoa
|2
|0
|Agustin Obando
|2
|0
|Martin Ortega
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Martin Garay
|1
|0
|Ezequiel Forclaz
|1
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Capraro
|5
|2
|Carlos Martin Arce
|6
|0
|Ivan Tapia
|4
|0
|Juan Diaz4
|4
|0
|Rodrigo Herrera
|3
|0
|Facundo Mater
|3
|0
|Колитто Лукас
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Бенитес Маркос
|2
|0
|Agustin Dattola
|2
|0
|Brian Calderara
|2
|0
|Bruno Mastronicola
|0
|1
|Francisco Alvarez1
|1
|0
|Alan Cantero
|1
|0
|Rodrigo Insua
|1
|0
|Mauro Peinipil
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Барракас Сентраль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
6
5
Тигре
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Барракас Сентраль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
9
12
Тигре
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (6)
58% (14)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Барракас Сентраль
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
15
17
Голы по времени матча
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
2
18%
4
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
14
17
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
14%
1
6%
1-15
2
14%
4
24%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
6
43%
2
12%
76-90
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
0
0%
3
23%
1-15
2
20%
5
38%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
29%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
5
36%
1
10%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
21
25
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 9
2
10%
7
28%
1-15
3
14%
5
20%
16-30
7
33%
0
0%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
4
19%
6
24%
61-75
2
10%
4
16%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
28
27
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
6
21%
3
11%
1-15
2
7%
6
22%
16-30
2
7%
7
26%
31-45
5
18%
4
15%
46-60
5
18%
5
19%
61-75
8
29%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Либертад - Тигре 2:1 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Тигре - Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0
Сан-Паулу - Тигре 2:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Тигре - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармьенто 1:0
Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1
Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Барракас Сентраль - Эстудиантес Касерос 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Сентраль 1:0
Результаты матчей
Тигре
Барракас Сентраль
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тигре
Барракас Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
85
47
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
65
310
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
1410
717
618
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|3
|4
|45 - 16
|57
|2.
|25
|14
|6
|5
|39 - 20
|48
|3.
|25
|12
|10
|3
|23 - 9
|46
|4.
|25
|11
|9
|5
|35 - 25
|42
|5.
|25
|11
|8
|6
|33 - 21
|41
|6.
|25
|10
|10
|5
|33 - 26
|40
|7.
|25
|10
|9
|6
|28 - 22
|39
|8.
|25
|11
|5
|9
|29 - 23
|38
|9.
|25
|10
|8
|7
|33 - 28
|38
|10.
|25
|10
|7
|8
|27 - 19
|37
|11.
|25
|10
|5
|10
|20 - 22
|35
|12.
|24
|8
|9
|7
|22 - 21
|33
|13.
|25
|9
|6
|10
|25 - 27
|33
|14.
|25
|8
|9
|8
|32 - 32
|33
|15.
|0:0
|25
|7
|11
|7
|24 - 28
|32
|16.
|24
|7
|9
|8
|22 - 27
|30
|17.
|25
|7
|8
|10
|23 - 23
|29
|18.
|0:0
|25
|7
|8
|10
|22 - 27
|29
|19.
|25
|7
|8
|10
|19 - 25
|29
|20.
|25
|7
|7
|11
|21 - 35
|28
|21.
|25
|6
|10
|9
|23 - 29
|28
|22.
|0:0
|25
|6
|9
|10
|18 - 30
|27
|23.
|25
|6
|8
|11
|19 - 32
|26
|24.
|25
|5
|11
|9
|24 - 26
|26
|25.
|25
|5
|11
|9
|17 - 25
|26
|26.
|25
|4
|13
|8
|19 - 28
|25
|27.
|0:0
|25
|5
|4
|16
|16 - 32
|19
|28.
|25
|4
|7
|14
|16 - 29
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|24 - 6
|33
|2.
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|3.
|13
|8
|5
|0
|12 - 0
|29
|4.
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|5.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|6.
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|7.
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|8.
|13
|7
|3
|3
|16 - 8
|24
|9.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|10.
|13
|6
|5
|2
|18 - 11
|23
|11.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|12.
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|13.
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|14.
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|15.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|16.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|17.
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|18.
|0:0
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|19.
|13
|5
|2
|6
|9 - 9
|17
|20.
|13
|4
|5
|4
|7 - 11
|17
|21.
|13
|3
|8
|2
|16 - 11
|17
|22.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|23.
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|24.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|25.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|26.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|27.
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|28.
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|3.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|6.
|13
|3
|7
|3
|17 - 16
|16
|7.
|12
|4
|2
|6
|12 - 14
|14
|8.
|13
|4
|2
|7
|8 - 14
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|7 - 10
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|5 - 9
|13
|12.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|14.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|12 - 17
|12
|15.
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|16.
|13
|2
|6
|5
|8 - 14
|12
|17.
|13
|2
|6
|5
|7 - 13
|12
|18.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|19.
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|20.
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|21.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|22.
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|23.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|9 - 20
|9
|24.
|12
|1
|6
|5
|6 - 12
|9
|25.
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|26.
|13
|2
|3
|8
|9 - 24
|9
|27.
|13
|1
|3
|9
|7 - 16
|6
|28.
|0:0
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 7
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10