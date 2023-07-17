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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 25.
Тигре
0:0
Первый тайм: 18'
Барракас Сентраль
0'
15' Желтая карточка
Ezequiel Forclaz

Ход матча

15'
Ezequiel Forclaz
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Барракас Сентраль
2.36
3.15
3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Gonzalo
Marinelli
4
Martin
Ortega
30
Brian
Leizza
6
Brian
Abel
Luciatti
13
Lautaro
Montoya
15
Agustin
Cardozo
26
Ezequiel
Forclaz
28
Молинас
Аарон
16
Кастро
Алексис
22
Gonzalo
Flores
32
Ретеги
Матео
1
Andres
Desabato
4
Mauro
Peinipil
2
Nicolas
Capraro
16
Francisco
Alvarez1
14
Juan
Diaz4
5
Rodrigo
Herrera
33
Facundo
Mater
10
Ivan
Tapia
6
Rodrigo
Insua
21
Brian
Calderara
9
Alexis
Dominguez
Тигре
4-1-3-2
Барракас Сентраль
4-1-4-1

История личных встреч

Тигре
Барракас Сентраль

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:2
PNC
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 11 (2) 0.44
Brian Abel Luciatti 3 0.12
Колидио Факундо 2 (1) 0.08
Blas Armoa 2 0.08
Кастро Алексис 1 0.04
Молинас Аарон 1 0.04
Brian Leizza 1 0.04
Martin Garay 0 0
Меносси Лукас 0 0
Lucas Blondel 0 0
Cristian Zabala 0 0
Martin Ortega 0 0
Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 5 (1) 0.2
Ivan Tapia 4 (3) 0.16
Francisco Alvarez1 4 0.16
Facundo Mater 3 0.12
Brian Calderara 2 0.08
Carlos Martin Arce 2 0.08
Alexis Dominguez 1 0.04
Nicolas Capraro 1 0.04
Franco Farias 1 0.04
Mauro Peinipil 1 0.04
Адриан Рикардо 0 0
Juan Diaz4 0 0
Rodrigo Insua 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Abel Luciatti 4 2
Ретеги Матео 5 0
Меносси Лукас 4 0
Молинас Аарон 4 0
Lautaro Montoya 2 1
Lucas Blondel 3 0
Cristian Zabala 3 0
Brian Leizza 3 0
Кабрера Виктор 2 0
Victor Emanuel Aguilera 2 0
Agustin Cardozo 2 0
Blas Armoa 2 0
Agustin Obando 2 0
Martin Ortega 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Ijiel Protti 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Колидио Факундо 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Martin Garay 1 0
Ezequiel Forclaz 1 0
Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Capraro 5 2
Carlos Martin Arce 6 0
Ivan Tapia 4 0
Juan Diaz4 4 0
Rodrigo Herrera 3 0
Facundo Mater 3 0
Колитто Лукас 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Бенитес Маркос 2 0
Agustin Dattola 2 0
Brian Calderara 2 0
Bruno Mastronicola 0 1
Francisco Alvarez1 1 0
Alan Cantero 1 0
Rodrigo Insua 1 0
Mauro Peinipil 1 0

Результаты матчей

Тигре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Барракас Сентраль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

6
5
Тигре
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Барракас Сентраль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

9
12
Тигре
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (6)
58% (14)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Барракас Сентраль
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

15
17

Голы по времени матча

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
2
18%
4
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

14
17
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
14%
1
6%
1-15
2
14%
4
24%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
6
43%
2
12%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
0
0%
3
23%
1-15
2
20%
5
38%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
29%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
5
36%
1
10%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

21
25
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 9
2
10%
7
28%
1-15
3
14%
5
20%
16-30
7
33%
0
0%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
4
19%
6
24%
61-75
2
10%
4
16%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

28
27
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
6
21%
3
11%
1-15
2
7%
6
22%
16-30
2
7%
7
26%
31-45
5
18%
4
15%
46-60
5
18%
5
19%
61-75
8
29%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Либертад - Тигре 2:1 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Тигре - Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0
Сан-Паулу - Тигре 2:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Тигре - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармьенто 1:0
Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1
Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Барракас Сентраль - Эстудиантес Касерос 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Сентраль 1:0

Результаты матчей

Тигре
Барракас Сентраль

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тигре
Барракас Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
5
4
7
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
6
5
3
10
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
14
10
7
17
1.5
6
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 25 18 3 4 45 - 16 57
2.
Тальерес Кордоба
 25 14 6 5 39 - 20 48
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 25 12 10 3 23 - 9 46
4.
Ланус
 25 11 9 5 35 - 25 42
5.
Дефенса и Хустисия
 25 11 8 6 33 - 21 41
6.
Росарио Сентраль
 25 10 10 5 33 - 26 40
7.
Эстудиантес Ла Плата
 25 10 9 6 28 - 22 39
8.
Бока Хуниорс
 25 11 5 9 29 - 23 38
9.
Годой Крус
 25 10 8 7 33 - 28 38
10.
Архентинос Хуниорс
 25 10 7 8 27 - 19 37
11.
Бельграно
 25 10 5 10 20 - 22 35
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 8 9 7 22 - 21 33
13.
Атлетико Платенсе
 25 9 6 10 25 - 27 33
14.
Расинг Авельянеда
 25 8 9 8 32 - 32 33
15.
Барракас Сентраль
 0:0 25 7 11 7 24 - 28 32
16.
Атлетико Тукуман
 24 7 9 8 22 - 27 30
17.
Сармьенто
 25 7 8 10 23 - 23 29
18.
Тигре
 0:0 25 7 8 10 22 - 27 29
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 25 7 8 10 19 - 25 29
20.
Химнасия Ла-Плата
 25 7 7 11 21 - 35 28
21.
Индепендьенте Авельянеда
 25 6 10 9 23 - 29 28
22.
Институто Кордоба
 0:0 25 6 9 10 18 - 30 27
23.
Банфилд
 25 6 8 11 19 - 32 26
24.
Велес Сарсфилд
 25 5 11 9 24 - 26 26
25.
Унион Санта-Фе
 25 5 11 9 17 - 25 26
26.
Колон
 25 4 13 8 19 - 28 25
27.
Арсенал Саранди
 0:0 25 5 4 16 16 - 32 19
28.
Уракан
 25 4 7 14 16 - 29 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 13 9 4 0 24 - 8 31
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 8 5 0 12 - 0 29
4.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
5.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
6.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 10 24
7.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
8.
Тальерес Кордоба
 13 7 3 3 16 - 8 24
9.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
10.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 18 - 11 23
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
12.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
13.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 8 21
14.
Расинг Авельянеда
 13 5 5 3 17 - 16 20
15.
Барракас Сентраль
 0:0 13 5 5 3 12 - 11 20
16.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
17.
Атлетико Тукуман
 12 5 4 3 14 - 13 19
18.
Институто Кордоба
 0:0 13 4 6 3 9 - 10 18
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 9 - 9 17
20.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
21.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Тигре
 0:0 12 4 4 4 12 - 13 16
25.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
26.
Арсенал Саранди
 0:0 12 4 2 6 11 - 15 14
27.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
6.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
7.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 12 - 14 14
8.
Бельграно
 13 4 2 7 8 - 14 14
9.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
10.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
11.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 5 - 9 13
12.
Тигре
 0:0 13 3 4 6 10 - 14 13
13.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
14.
Барракас Сентраль
 0:0 12 2 6 4 12 - 17 12
15.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
16.
Индепендьенте Авельянеда
 13 2 6 5 8 - 14 12
17.
Унион Санта-Фе
 13 2 6 5 7 - 13 12
18.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
19.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
21.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
22.
Банфилд
 12 2 3 7 12 - 21 9
23.
Институто Кордоба
 0:0 12 2 3 7 9 - 20 9
24.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
25.
Росарио Сентраль
 12 1 6 5 9 - 18 9
26.
Химнасия Ла-Плата
 13 2 3 8 9 - 24 9
27.
Уракан
 13 1 3 9 7 - 16 6
28.
Арсенал Саранди
 0:0 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Ezequiel Forclaz получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Барракас Сентраль
2.36
3.15
3.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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