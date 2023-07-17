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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 25.
Тигре
0:1
Конец матча
Барракас Сентраль
0'
14' Желтая карточка
Ezequiel Forclaz
45' Желтая карточка
Rodrigo Herrera
0:1
90' Гол
Alan Cantero
90'+5
23
Gonzalo
Marinelli
4
Martin
Ortega
30
Brian
Leizza
6
Brian
Abel
Luciatti
13
Lautaro
Montoya
15
Agustin
Cardozo
26
Ezequiel
Forclaz
28
Молинас
Аарон
16
Кастро
Алексис
22
Gonzalo
Flores
32
Ретеги
Матео
1
Andres
Desabato
4
Mauro
Peinipil
2
Nicolas
Capraro
16
Francisco
Alvarez1
14
Juan
Diaz4
5
Rodrigo
Herrera
33
Facundo
Mater
10
Ivan
Tapia
6
Rodrigo
Insua
21
Brian
Calderara
9
Alexis
Dominguez
Тигре
4-1-3-2
Барракас Сентраль
4-1-4-1

История личных встреч

Тигре
Барракас Сентраль

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:2
PNC
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 11 (2) 0.44
Brian Abel Luciatti 3 0.12
Колидио Факундо 2 (1) 0.08
Blas Armoa 2 0.08
Кастро Алексис 1 0.04
Молинас Аарон 1 0.04
Brian Leizza 1 0.04
Martin Garay 0 0
Меносси Лукас 0 0
Lucas Blondel 0 0
Cristian Zabala 0 0
Martin Ortega 0 0
Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 5 (1) 0.2
Ivan Tapia 4 (3) 0.16
Francisco Alvarez1 4 0.16
Facundo Mater 3 0.12
Brian Calderara 2 0.08
Carlos Martin Arce 2 0.08
Alexis Dominguez 1 0.04
Alan Cantero 1 0.04
Nicolas Capraro 1 0.04
Franco Farias 1 0.04
Mauro Peinipil 1 0.04
Rodrigo Insua 0 0
Адриан Рикардо 0 0
Juan Diaz4 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Abel Luciatti 4 2
Ретеги Матео 5 0
Меносси Лукас 4 0
Молинас Аарон 4 0
Lautaro Montoya 2 1
Lucas Blondel 3 0
Cristian Zabala 3 0
Brian Leizza 3 0
Кабрера Виктор 2 0
Victor Emanuel Aguilera 2 0
Agustin Cardozo 2 0
Blas Armoa 2 0
Agustin Obando 2 0
Martin Ortega 2 0
Ezequiel Forclaz 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Ijiel Protti 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Колидио Факундо 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Martin Garay 1 0
Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Capraro 5 2
Carlos Martin Arce 6 0
Rodrigo Herrera 4 0
Ivan Tapia 4 0
Juan Diaz4 4 0
Facundo Mater 3 0
Колитто Лукас 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Бенитес Маркос 2 0
Agustin Dattola 2 0
Brian Calderara 2 0
Bruno Mastronicola 0 1
Francisco Alvarez1 1 0
Alan Cantero 1 0
Rodrigo Insua 1 0
Mauro Peinipil 1 0

Результаты матчей

Тигре
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Барракас Сентраль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

6
5
Тигре
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Барракас Сентраль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

9
12
Тигре
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
60% (15)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Барракас Сентраль
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

15
17

Голы по времени матча

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
2
18%
4
31%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
2
18%
4
31%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
7
47%
2
12%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
0
0%
3
23%
1-15
2
20%
5
38%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
29%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
5
36%
1
10%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

21
26
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
10 Не забивали 9
2
10%
7
27%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
7
33%
0
0%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
4
19%
6
23%
61-75
2
10%
5
19%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

29
27
10 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 11
16 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
6
21%
3
11%
1-15
2
7%
6
22%
16-30
2
7%
7
26%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
9
31%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Либертад - Тигре 2:1 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Тигре - Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0
Сан-Паулу - Тигре 2:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Тигре - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармьенто 1:0
Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1
Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Барракас Сентраль - Эстудиантес Касерос 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Сентраль 1:0

Результаты матчей

Тигре
Барракас Сентраль

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тигре
Барракас Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
5
4
8
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
5
3
10
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
15
10
7
18
1.5
6
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 25 18 3 4 45 - 16 57
2.
Тальерес Кордоба
 25 14 6 5 39 - 20 48
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 25 12 10 3 23 - 9 46
4.
Ланус
 25 11 9 5 35 - 25 42
5.
Дефенса и Хустисия
 25 11 8 6 33 - 21 41
6.
Росарио Сентраль
 25 10 10 5 33 - 26 40
7.
Эстудиантес Ла Плата
 25 10 9 6 28 - 22 39
8.
Бока Хуниорс
 25 11 5 9 29 - 23 38
9.
Годой Крус
 25 10 8 7 33 - 28 38
10.
Архентинос Хуниорс
 25 10 7 8 27 - 19 37
11.
Бельграно
 25 10 5 10 20 - 22 35
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 25 8 10 7 22 - 21 34
13.
Барракас Сентраль
 25 8 10 7 25 - 28 34
14.
Атлетико Платенсе
 25 9 6 10 25 - 27 33
15.
Расинг Авельянеда
 25 8 9 8 32 - 32 33
16.
Атлетико Тукуман
 0:0 25 7 10 8 22 - 27 31
17.
Сармьенто
 25 7 8 10 23 - 23 29
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 25 7 8 10 19 - 25 29
19.
Институто Кордоба
 25 7 8 10 20 - 30 29
20.
Тигре
 25 7 7 11 22 - 28 28
21.
Химнасия Ла-Плата
 25 7 7 11 21 - 35 28
22.
Индепендьенте Авельянеда
 25 6 10 9 23 - 29 28
23.
Банфилд
 25 6 8 11 19 - 32 26
24.
Велес Сарсфилд
 25 5 11 9 24 - 26 26
25.
Унион Санта-Фе
 25 5 11 9 17 - 25 26
26.
Колон
 25 4 13 8 19 - 28 25
27.
Уракан
 25 4 7 14 16 - 29 19
28.
Арсенал Саранди
 25 5 3 17 16 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 13 9 4 0 24 - 8 31
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 8 5 0 12 - 0 29
4.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
5.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
6.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 10 24
7.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
8.
Тальерес Кордоба
 13 7 3 3 16 - 8 24
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 12 6 5 1 12 - 4 23
10.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
11.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 18 - 11 23
12.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
13.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 8 21
14.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
15.
Расинг Авельянеда
 13 5 5 3 17 - 16 20
16.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
17.
Атлетико Тукуман
 0:0 12 5 4 3 14 - 13 19
18.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 9 - 9 17
20.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
21.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 12 4 3 5 12 - 14 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
6.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
7.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 12 - 14 14
8.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
9.
Бельграно
 13 4 2 7 8 - 14 14
10.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
11.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 5 - 9 13
13.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
14.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
15.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
16.
Индепендьенте Авельянеда
 13 2 6 5 8 - 14 12
17.
Атлетико Тукуман
 0:0 13 2 6 5 8 - 14 12
18.
Унион Санта-Фе
 13 2 6 5 7 - 13 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 13 2 5 6 10 - 17 11
22.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
23.
Банфилд
 12 2 3 7 12 - 21 9
24.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
25.
Росарио Сентраль
 12 1 6 5 9 - 18 9
26.
Химнасия Ла-Плата
 13 2 3 8 9 - 24 9
27.
Уракан
 13 1 3 9 7 - 16 6
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Rodrigo Herrera получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Martin Ortega уходит с поля. Мартин Гарай выходит вместо него
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    • 14'
      Ezequiel Forclaz получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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