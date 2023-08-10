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  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Бока Хуниорс
2:1
Второй тайм: 71'
Насьональ Монтевидео
0'
1:0
12' Гол
Мерентиель Мигель
1:1
16' Гол
Alfonso Trezza
27' Желтая карточка
Фигаль Хорхе
37' Желтая карточка
Адвинкула Луис
45' Желтая карточка
Alfonso Trezza
2:1
47' Гол
Адвинкула Луис
56' Желтая карточка
Барко Валентин
56' Желтая карточка
Yonathan Rodriguez
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
4
Фигаль
Хорхе
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
36
Медина
Кристиан
5
Варела
Алан
8
Фернандес
Пол
19
Барко
Валентин
10
Кавани
Эдинсон
16
Мерентиель
Мигель
32
Ичасо
Сальвадор
16
Leandro
Lozano
2
Боканегра
Даниэль
23
Полента
Диего
6
Gabriel
Baez
15
Diego
Rodriguez
IV
5
Yonathan
Rodriguez
19
Alfonso
Trezza
22
Diego
Zabala
28
Чори
Кастро
29
Bruno
Damiani
Бока Хуниорс
4-4-2
Насьональ Монтевидео
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Насьональ Монтевидео

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

КЛ
0:0
КЛ
1:1
КЛ
1:1
ТМС
0:1
КЛ
0:1
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.33
0.83

Тотал матчей

0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

270
108

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адвинкула Луис 3 0.38
Вейгандт Марсело 2 0.25
Васкес Луис 2 0.25
Мерентиель Мигель 1 0.13
Вилья Себастьян 1 0.13
Варела Алан 1 0.13
Барко Валентин 1 0.13
Насьональ Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ногера Фабьян 2 0.25
Полента Диего 1 0.13
Diego Zabala 1 0.13
Жильотти Эммануэль 1 0.13
Перейро Гастон 1 0.13
Diego Rodriguez IV 1 0.13
Хинелья Франсиско 1 0.13
Alfonso Trezza 1 0.13
Bruno Damiani 1 0.13

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальдес Бруно 1 2
Ронкалья Факундо 2 1
Фигаль Хорхе 3 0
Барко Валентин 3 0
Валентини Николас 2 0
Mariano Andres Herron 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Адвинкула Луис 1 0
Фабра Франк 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Себальос Эсекиэль 1 0
Варела Алан 1 0
Насьональ Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yonathan Rodriguez 4 0
Перейро Гастон 3 0
Кандидо Камило 3 0
Diego Zabala 2 0
Alfonso Trezza 2 0
Ногера Фабьян 1 0
Рочет Серхио 1 0
Рамирес Игнасио 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Marcos Montiel 1 0
Leandro Lozano 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Насьональ Монтевидео
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
3
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Насьональ Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
4
Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Насьональ Монтевидео
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
7

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
2
40%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
4
44%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
100%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2
Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1
Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 0:1 Расинг Монтевидео - Насьональ Монтевидео 2:2
Насьональ Монтевидео - Пласа Колония 4:1 Насьональ Монтевидео - Метрополитанос 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 3:0 Насьональ Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 4:0 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Серро - Насьональ Монтевидео 1:1 Индепендьенте Медельин - Насьональ Монтевидео 2:1 Монтевидео Сити Торке - Насьональ Монтевидео 0:4 Дефенсор Спортинг - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Ла Лус 3:0 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Индепендьенте Медельин 2:1 Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 4:0 Данубио - Насьональ Монтевидео 0:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Насьональ Монтевидео

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Насьональ Монтевидео

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
3.5
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
3 Флуминенсе
1 Депортиво Перейра
0 Индепендьенте дель Валле
0 Насьональ Монтевидео
0 Бока Хуниорс
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1 Фламенго
0 Олимпия Асунсьон
4 Атлетико Насьональ II
2 Расинг Авельянеда
8 Боливар
7 Атлетико Паранаэнсе
11 Ривер Плейт
12 Интернасьонал Порту Алегре
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
Боливар
Интернасьонал Порту Алегре
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Santiago Gabriel Montiel 2 2
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Ривер Плейт Пирес Леандро 1 3
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Alfonso Trezza получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Адвинкула Луис получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Фигаль Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Gabriel Baez сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Alfonso Trezza бьет в цель!
  • 12'
    Адвинкула Луис сделал результативную передачу.
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    Бока Хуниорс
    Ничья
    Насьональ Монтевидео
    1.59
    8.50
    6.60
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