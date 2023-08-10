2:1
Второй тайм: 71'
0'
1:0
12' ГолМерентиель Мигель
1:1
16' ГолAlfonso Trezza
27' Желтая карточкаФигаль Хорхе
37' Желтая карточкаАдвинкула Луис
45' Желтая карточкаAlfonso Trezza
2:1
47' ГолАдвинкула Луис
56' Желтая карточкаБарко Валентин
56' Желтая карточкаYonathan Rodriguez
Ход матча
12'
16'
1:1
27'
37'
45'
47'
2:1
56'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Фабра
Франк
22
Diego
Zabala
28
Чори
Кастро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
-
28 Чори КастроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alvaro Gutierrez
История личных встреч
Бока Хуниорс
Насьональ Монтевидео
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Среднее время на гол
180
120
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.25
1
Среднее время на гол
360
90
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.33
0.83
Тотал матчей
0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
270
108
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адвинкула Луис
|3
|0.38
|Вейгандт Марсело
|2
|0.25
|Васкес Луис
|2
|0.25
|Мерентиель Мигель
|1
|0.13
|Вилья Себастьян
|1
|0.13
|Варела Алан
|1
|0.13
|Барко Валентин
|1
|0.13
Насьональ Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ногера Фабьян
|2
|0.25
|Полента Диего
|1
|0.13
|Diego Zabala
|1
|0.13
|Жильотти Эммануэль
|1
|0.13
|Перейро Гастон
|1
|0.13
|Diego Rodriguez IV
|1
|0.13
|Хинелья Франсиско
|1
|0.13
|Alfonso Trezza
|1
|0.13
|Bruno Damiani
|1
|0.13
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальдес Бруно
|1
|2
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|Барко Валентин
|3
|0
|Валентини Николас
|2
|0
|Mariano Andres Herron
|1
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Адвинкула Луис
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Себальос Эсекиэль
|1
|0
|Варела Алан
|1
|0
Насьональ Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yonathan Rodriguez
|4
|0
|Перейро Гастон
|3
|0
|Кандидо Камило
|3
|0
|Diego Zabala
|2
|0
|Alfonso Trezza
|2
|0
|Ногера Фабьян
|1
|0
|Рочет Серхио
|1
|0
|Рамирес Игнасио
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Marcos Montiel
|1
|0
|Leandro Lozano
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Насьональ Монтевидео
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
3
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Насьональ Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
4
Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Насьональ Монтевидео
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
7
Голы по времени матча
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
2
40%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
4
44%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
100%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2
Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1
Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 0:1 Расинг Монтевидео - Насьональ Монтевидео 2:2
Насьональ Монтевидео - Пласа Колония 4:1 Насьональ Монтевидео - Метрополитанос 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 3:0 Насьональ Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 4:0 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Серро - Насьональ Монтевидео 1:1 Индепендьенте Медельин - Насьональ Монтевидео 2:1 Монтевидео Сити Торке - Насьональ Монтевидео 0:4 Дефенсор Спортинг - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Ла Лус 3:0 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Индепендьенте Медельин 2:1 Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 4:0 Данубио - Насьональ Монтевидео 0:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Насьональ Монтевидео
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Насьональ Монтевидео
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
34
34
16
16
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Santiago Gabriel Montiel
|2 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Ривер Плейт
|Пирес Леандро
|1 3