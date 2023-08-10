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Кубок Либертадорес
2023

Бока Хуниорс
2:2
Итог после пенальти
4
2
Насьональ Монтевидео
0'
1:0
12' Гол
Мерентиель Мигель
1:1
16' Гол
Alfonso Trezza
27' Желтая карточка
Фигаль Хорхе
37' Желтая карточка
Адвинкула Луис
45' Желтая карточка
Alfonso Trezza
2:1
47' Гол
Адвинкула Луис
56' Желтая карточка
Барко Валентин
56' Желтая карточка
Yonathan Rodriguez
75' Желтая карточка
Bruno Damiani
2:2
75' Гол
Рамирес Игнасио
90' Желтая карточка
Franco Fagundez
4 2
Себальос Эсекиэль
3:2
3:2
Рамирес Игнасио
Бенедетто Дарио
4:2
4:3
Полента Диего
Валентини Николас
5:3
5:3
Боканегра Даниэль
Фернандес Пол
5:3
5:4
Жильотти Эммануэль
Барко Валентин
6:4

Ход матча

12'
Мерентиель Мигель
1:0
16'
1:1
Alfonso Trezza
27'
Фигаль Хорхе
 
37'
Адвинкула Луис
 
45'
 
Alfonso Trezza
46'
Вальдес Бруно
Фигаль Хорхе
 
47'
Адвинкула Луис
2:1
56'
Барко Валентин
 
56'
 
Yonathan Rodriguez
59'
Вейгандт Марсело
Мерентиель Мигель
 
63'
 
Franco Fagundez
Чори Кастро
71'
Бенедетто Дарио
Кавани Эдинсон
 
71'
Валентини Николас
Рохо Маркос
 
72'
 
Рамирес Игнасио
Diego Rodriguez IV
72'
 
Жильотти Эммануэль
Bruno Damiani
75'
 
Bruno Damiani
75'
2:2
Рамирес Игнасио
80'
 
Lucas Morales
Leandro Lozano
87'
Себальос Эсекиэль
Варела Алан
 
90'
 
Franco Fagundez
121'
Себальос Эсекиэль
3:2
121'
3:2
Рамирес Игнасио
121'
Бенедетто Дарио
4:2
121'
4:3
Полента Диего
121'
Валентини Николас
5:3
121'
5:3
Боканегра Даниэль
121'
Фернандес Пол
5:3
121'
5:4
Жильотти Эммануэль
121'
Барко Валентин
6:4
Пен
4:2
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
4
Фигаль
Хорхе
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
36
Медина
Кристиан
5
Варела
Алан
8
Фернандес
Пол
19
Барко
Валентин
10
Кавани
Эдинсон
16
Мерентиель
Мигель
32
Ичасо
Сальвадор
16
Leandro
Lozano
2
Боканегра
Даниэль
23
Полента
Диего
6
Gabriel
Baez
15
Diego
Rodriguez
IV
5
Yonathan
Rodriguez
19
Alfonso
Trezza
22
Diego
Zabala
28
Чори
Кастро
29
Bruno
Damiani
Бока Хуниорс
4-4-2
Насьональ Монтевидео
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Насьональ Монтевидео

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

КЛ
0:0
КЛ
1:1
КЛ
1:1
ТМС
0:1
КЛ
0:1
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.33
0.83

Тотал матчей

0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

270
108

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адвинкула Луис 3 0.38
Вейгандт Марсело 2 0.25
Васкес Луис 2 0.25
Мерентиель Мигель 1 0.13
Вилья Себастьян 1 0.13
Варела Алан 1 0.13
Барко Валентин 1 0.13
Насьональ Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ногера Фабьян 2 0.25
Полента Диего 1 0.13
Diego Zabala 1 0.13
Жильотти Эммануэль 1 0.13
Перейро Гастон 1 0.13
Diego Rodriguez IV 1 0.13
Рамирес Игнасио 1 0.13
Хинелья Франсиско 1 0.13
Alfonso Trezza 1 0.13
Bruno Damiani 1 0.13

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальдес Бруно 1 2
Ронкалья Факундо 2 1
Фигаль Хорхе 3 0
Барко Валентин 3 0
Валентини Николас 2 0
Mariano Andres Herron 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Адвинкула Луис 1 0
Фабра Франк 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Себальос Эсекиэль 1 0
Варела Алан 1 0
Насьональ Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yonathan Rodriguez 4 0
Перейро Гастон 3 0
Кандидо Камило 3 0
Diego Zabala 2 0
Alfonso Trezza 2 0
Ногера Фабьян 1 0
Рочет Серхио 1 0
Рамирес Игнасио 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Marcos Montiel 1 0
Leandro Lozano 1 0
Franco Fagundez 1 0
Bruno Damiani 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Насьональ Монтевидео
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
5
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Насьональ Монтевидео
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
4
Бока Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Насьональ Монтевидео
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
9

Голы по времени матча

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
2
18%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
4
36%
4
36%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2
Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1
Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 0:1 Расинг Монтевидео - Насьональ Монтевидео 2:2
Насьональ Монтевидео - Пласа Колония 4:1 Насьональ Монтевидео - Метрополитанос 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 3:0 Насьональ Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 4:0 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Серро - Насьональ Монтевидео 1:1 Индепендьенте Медельин - Насьональ Монтевидео 2:1 Монтевидео Сити Торке - Насьональ Монтевидео 0:4 Дефенсор Спортинг - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Ла Лус 3:0 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Индепендьенте Медельин 2:1 Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 4:0 Данубио - Насьональ Монтевидео 0:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Насьональ Монтевидео

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Насьональ Монтевидео

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7
3.5
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
3 Флуминенсе
4 Насьональ Монтевидео
6 Бока Хуниорс
1 Фламенго
0 Олимпия Асунсьон
4 Атлетико Насьональ II
2 Расинг Авельянеда
8 Боливар
7 Атлетико Паранаэнсе
11 Ривер Плейт
12 Интернасьонал Порту Алегре
2 Депортиво Перейра
1 Индепендьенте дель Валле
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1/4 финала
?
?
?
?
Боливар
Интернасьонал Порту Алегре
Депортиво Перейра
Палмейрас Сан-Паулу
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Santiago Gabriel Montiel 2 2
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Ривер Плейт Пирес Леандро 1 3
Весь список
  • 121'
    Г О О О О Л - Бенедетто Дарио реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Рамирес Игнасио не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Себальос Эсекиэль реализовал пенальти!
  • 91'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
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