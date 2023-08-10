1:1
Второй тайм: 73'
0'
1:0
6' ГолОйос Майкл Райан
20' Желтая карточкаLarry Angulo
29' Желтая карточкаФаравелли Лоренсо
31' Желтая карточкаКарабахаль Матео
40' Желтая карточкаСорноса Хуниор
41' Желтая карточкаAngelo Rodriguez
1:1
50' ГолLarry Angulo
Ход матча
6'
1:0
20'
31'
40'
41'
50'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
80
Ортис
Хулио
55
Паэс
Кендри
19
Диас
Лаутаро
16
Eber
Moreno
13
Juan
Zuluaga
27
Jimer
Fory
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
80 Ортис ХулиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Паэс КендриПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диас ЛаутароНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Клингер ХосеНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
12 Alexis Villa
-
Главный тренер: Мартин Анселми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Eber MorenoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Juan ZuluagaПолузащитник
-
27 Jimer ForyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Морено ХуанВратарь
- Защитник
-
20 Монрой ХордиЗащитник
- Полузащитник
-
32 Javier Mena
-
-
19 Yimmi Congo
-
-
-
-
-
38 Ewil Murillo
-
Главный тренер: Alejandro Restrepo
История личных встреч
Индепендьенте дель Валле
Депортиво Перейра
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ойос Майкл Райан
|3
|0.38
|Диас Лаутаро
|3
|0.38
|Сорноса Хуниор
|2
|0.25
|Фаравелли Лоренсо
|1
|0.13
|Родригес Кевин II
|1
|0.13
|Минда Алан
|1
|0.13
Депортиво Перейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jimer Fory
|2
|0.25
|Juan Santacruz
|1
|0.13
|Angelo Rodriguez
|1
|0.13
|Родригес Арлей
|1
|0.13
|Larry Angulo
|1
|0.13
|Carlos Ramirez I
|1 (1)
|0.13
Карточки
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиан Пеллерано
|3
|0
|Сорноса Хуниор
|3
|0
|Карабахаль Матео
|3
|0
|Фаравелли Лоренсо
|2
|0
|Agustin Basso
|2
|0
|Рамирес Мойсес
|0
|1
|Matias Fernandez III
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Минда Алан
|1
|0
Депортиво Перейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Angelo Rodriguez
|4
|0
|Maicol Medina
|2
|1
|Johan Bocanegra
|3
|0
|Jhonny Vasquez
|2
|0
|Родригес Арлей
|2
|0
|Carlos Ramirez I
|2
|0
|Larry Angulo
|2
|0
|Juan Quintero II
|1
|0
|Juan Zuluaga
|1
|0
|Эрнандес Диего
|1
|0
|Кинтана Альдаир
|1
|0
|Jimer Fory
|1
|0
|Eber Moreno
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте дель Валле
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Депортиво Перейра
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Индепендьенте дель Валле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Депортиво Перейра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
5
Индепендьенте дель Валле
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Депортиво Перейра
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
5
45%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
50%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Мушук Руна - Индепендьенте дель Валле 1:0 Депортиво Перейра - Индепендьенте дель Валле 1:0 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1
Орландо Пайретс - Индепендьенте дель Валле 3:1 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте дель Валле - Эль-Насьональ Кито 3:4 Оренсе - Индепендьенте дель Валле 0:2 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 2:0 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:0 Депортиво Куэнка - Индепендьенте дель Валле 1:2 Индепендьенте дель Валле - Гуаякиль Сити 4:0 Гуаласео - Индепендьенте дель Валле 1:2 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 2:3 Индепендьенте дель Валле - Текнико Университарио 1:0 Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Либертад Лоха - Индепендьенте дель Валле 0:0
Депортиво Перейра
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Депортиво Перейра - Бояка Чико 1:1 Депортиво Перейра - Индепендьенте дель Валле 1:0 Атлетико Уила - Депортиво Перейра 2:0 Тигрес ФК - Депортиво Перейра 0:1
Мильонариос - Депортиво Перейра 0:0 Депортиво Перейра - Депортиво Кали 0:2 Коло-Коло - Депортиво Перейра 0:0 Монагас - Депортиво Перейра 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Депортиво Перейра - Альянса Петролера 2:1 Хуниор - Депортиво Перейра 0:0 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 3:1 Депортиво Перейра - Монагас 2:1 Ла Экидад - Депортиво Перейра 2:0 Депортиво Перейра - Энвигадо 0:0 Америка де Кали - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Депортиво Перейра - Индепендиенте Санта-Фе 2:2 Унион Магдалена - Депортиво Перейра 0:3 Депортиво Перейра - Атлетико Букараманга 1:1
Результаты матчей
Индепендьенте дель Валле
Депортиво Перейра
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте дель Валле
Депортиво Перейра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
43
16
25
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Santiago Gabriel Montiel
|2 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Ривер Плейт
|Пирес Леандро
|1 3