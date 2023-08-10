  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Индепендьенте дель Валле
1:1
Второй тайм: 73'
Депортиво Перейра
0'
1:0
6' Гол
Ойос Майкл Райан
20' Желтая карточка
Larry Angulo
29' Желтая карточка
Фаравелли Лоренсо
31' Желтая карточка
Карабахаль Матео
40' Желтая карточка
Сорноса Хуниор
41' Желтая карточка
Angelo Rodriguez
1:1
50' Гол
Larry Angulo
1
Рамирес
Мойсес
13
Matias
Fernandez
III
80
Ортис
Хулио
14
Карабахаль
Матео
15
Кайседо
Бедер
8
Фаравелли
Лоренсо
16
Кристиан
Пеллерано
11
Ойос
Майкл
Райан
55
Паэс
Кендри
10
Сорноса
Хуниор
19
Диас
Лаутаро
1
Кинтана
Альдаир
2
Гарсес
Карлос
14
Juan
Quintero
II
29
Carlos
Ramirez
I
16
Eber
Moreno
8
Larry
Angulo
25
Jhonny
Vasquez
13
Juan
Zuluaga
27
Jimer
Fory
9
Angelo
Rodriguez
30
Родригес
Арлей
Индепендьенте дель Валле
4-2-3-1
Депортиво Перейра
3-5-2

История личных встреч

Индепендьенте дель Валле
Депортиво Перейра

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте дель Валле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ойос Майкл Райан 3 0.38
Диас Лаутаро 3 0.38
Сорноса Хуниор 2 0.25
Фаравелли Лоренсо 1 0.13
Родригес Кевин II 1 0.13
Минда Алан 1 0.13
Депортиво Перейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jimer Fory 2 0.25
Juan Santacruz 1 0.13
Angelo Rodriguez 1 0.13
Родригес Арлей 1 0.13
Larry Angulo 1 0.13
Carlos Ramirez I 1 (1) 0.13

Карточки

Индепендьенте дель Валле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиан Пеллерано 3 0
Сорноса Хуниор 3 0
Карабахаль Матео 3 0
Фаравелли Лоренсо 2 0
Agustin Basso 2 0
Рамирес Мойсес 0 1
Matias Fernandez III 1 0
Ландасури Антони 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Минда Алан 1 0
Депортиво Перейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Angelo Rodriguez 4 0
Maicol Medina 2 1
Johan Bocanegra 3 0
Jhonny Vasquez 2 0
Родригес Арлей 2 0
Carlos Ramirez I 2 0
Larry Angulo 2 0
Juan Quintero II 1 0
Juan Zuluaga 1 0
Эрнандес Диего 1 0
Кинтана Альдаир 1 0
Jimer Fory 1 0
Eber Moreno 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте дель Валле
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Депортиво Перейра
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Индепендьенте дель Валле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Депортиво Перейра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
5
Индепендьенте дель Валле
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Депортиво Перейра
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
5
45%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
50%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Мушук Руна - Индепендьенте дель Валле 1:0 Депортиво Перейра - Индепендьенте дель Валле 1:0 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1
Орландо Пайретс - Индепендьенте дель Валле 3:1 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте дель Валле - Эль-Насьональ Кито 3:4 Оренсе - Индепендьенте дель Валле 0:2 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 2:0 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:0 Депортиво Куэнка - Индепендьенте дель Валле 1:2 Индепендьенте дель Валле - Гуаякиль Сити 4:0 Гуаласео - Индепендьенте дель Валле 1:2 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 2:3 Индепендьенте дель Валле - Текнико Университарио 1:0 Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Либертад Лоха - Индепендьенте дель Валле 0:0
Депортиво Перейра
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Депортиво Перейра - Бояка Чико 1:1 Депортиво Перейра - Индепендьенте дель Валле 1:0 Атлетико Уила - Депортиво Перейра 2:0 Тигрес ФК - Депортиво Перейра 0:1
Мильонариос - Депортиво Перейра 0:0 Депортиво Перейра - Депортиво Кали 0:2 Коло-Коло - Депортиво Перейра 0:0 Монагас - Депортиво Перейра 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Депортиво Перейра - Альянса Петролера 2:1 Хуниор - Депортиво Перейра 0:0 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 3:1 Депортиво Перейра - Монагас 2:1 Ла Экидад - Депортиво Перейра 2:0 Депортиво Перейра - Энвигадо 0:0 Америка де Кали - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Депортиво Перейра - Индепендиенте Санта-Фе 2:2 Унион Магдалена - Депортиво Перейра 0:3 Депортиво Перейра - Атлетико Букараманга 1:1

Результаты матчей

Индепендьенте дель Валле
Депортиво Перейра

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте дель Валле
Депортиво Перейра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
1
6
2
5
2.5
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
3 Флуминенсе
1 Депортиво Перейра
0 Индепендьенте дель Валле
0 Насьональ Монтевидео
0 Бока Хуниорс
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1 Фламенго
0 Олимпия Асунсьон
4 Атлетико Насьональ II
2 Расинг Авельянеда
8 Боливар
7 Атлетико Паранаэнсе
11 Ривер Плейт
12 Интернасьонал Порту Алегре
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
Боливар
Интернасьонал Порту Алегре
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Santiago Gabriel Montiel 2 2
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Ривер Плейт Пирес Леандро 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Индепендьенте дель Валле
    Ничья
    Депортиво Перейра
    1.75
    5.00
    9.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Индепендьенте дель Валле 1:1 Депортиво Перейра онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Индепендьенте дель Валле
    Депортиво Перейра
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     