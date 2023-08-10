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Кубок Либертадорес
2023

Индепендьенте дель Валле
1:1
Конец матча
Депортиво Перейра
0'
1:0
6' Гол
Ойос Майкл Райан
20' Желтая карточка
Larry Angulo
29' Желтая карточка
Фаравелли Лоренсо
31' Желтая карточка
Карабахаль Матео
40' Желтая карточка
Сорноса Хуниор
41' Желтая карточка
Angelo Rodriguez
1:1
50' Гол
Larry Angulo
1:1
88' Не забитый пенальти
Ойос Майкл Райан
90' Желтая карточка
Ewil Murillo
90'+10
1
Рамирес
Мойсес
13
Matias
Fernandez
III
80
Ортис
Хулио
14
Карабахаль
Матео
15
Кайседо
Бедер
8
Фаравелли
Лоренсо
16
Кристиан
Пеллерано
11
Ойос
Майкл
Райан
55
Паэс
Кендри
10
Сорноса
Хуниор
19
Диас
Лаутаро
1
Кинтана
Альдаир
2
Гарсес
Карлос
14
Juan
Quintero
II
29
Carlos
Ramirez
I
16
Eber
Moreno
8
Larry
Angulo
25
Jhonny
Vasquez
13
Juan
Zuluaga
27
Jimer
Fory
9
Angelo
Rodriguez
30
Родригес
Арлей
Индепендьенте дель Валле
4-2-3-1
Депортиво Перейра
3-5-2

История личных встреч

Индепендьенте дель Валле
Депортиво Перейра

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте дель Валле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ойос Майкл Райан 3 0.38
Диас Лаутаро 3 0.38
Сорноса Хуниор 2 0.25
Фаравелли Лоренсо 1 0.13
Родригес Кевин II 1 0.13
Минда Алан 1 0.13
Депортиво Перейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jimer Fory 2 0.25
Juan Santacruz 1 0.13
Angelo Rodriguez 1 0.13
Родригес Арлей 1 0.13
Larry Angulo 1 0.13
Carlos Ramirez I 1 (1) 0.13

Карточки

Индепендьенте дель Валле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиан Пеллерано 3 0
Сорноса Хуниор 3 0
Карабахаль Матео 3 0
Фаравелли Лоренсо 2 0
Agustin Basso 2 0
Рамирес Мойсес 0 1
Matias Fernandez III 1 0
Ландасури Антони 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Минда Алан 1 0
Депортиво Перейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Angelo Rodriguez 4 0
Maicol Medina 2 1
Johan Bocanegra 3 0
Jhonny Vasquez 2 0
Родригес Арлей 2 0
Carlos Ramirez I 2 0
Larry Angulo 2 0
Juan Quintero II 1 0
Juan Zuluaga 1 0
Эрнандес Диего 1 0
Кинтана Альдаир 1 0
Jimer Fory 1 0
Ewil Murillo 1 0
Eber Moreno 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте дель Валле
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Депортиво Перейра
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2
Индепендьенте дель Валле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Депортиво Перейра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
5
Индепендьенте дель Валле
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Депортиво Перейра
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
7

Голы по времени матча

Забито

10
2
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
7
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
5
42%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
3
43%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Мушук Руна - Индепендьенте дель Валле 1:0 Депортиво Перейра - Индепендьенте дель Валле 1:0 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1
Орландо Пайретс - Индепендьенте дель Валле 3:1 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте дель Валле - Эль-Насьональ Кито 3:4 Оренсе - Индепендьенте дель Валле 0:2 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 2:0 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:0 Депортиво Куэнка - Индепендьенте дель Валле 1:2 Индепендьенте дель Валле - Гуаякиль Сити 4:0 Гуаласео - Индепендьенте дель Валле 1:2 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 2:3 Индепендьенте дель Валле - Текнико Университарио 1:0 Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Либертад Лоха - Индепендьенте дель Валле 0:0
Депортиво Перейра
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Депортиво Перейра - Бояка Чико 1:1 Депортиво Перейра - Индепендьенте дель Валле 1:0 Атлетико Уила - Депортиво Перейра 2:0 Тигрес ФК - Депортиво Перейра 0:1
Мильонариос - Депортиво Перейра 0:0 Депортиво Перейра - Депортиво Кали 0:2 Коло-Коло - Депортиво Перейра 0:0 Монагас - Депортиво Перейра 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Депортиво Перейра - Альянса Петролера 2:1 Хуниор - Депортиво Перейра 0:0 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 3:1 Депортиво Перейра - Монагас 2:1 Ла Экидад - Депортиво Перейра 2:0 Депортиво Перейра - Энвигадо 0:0 Америка де Кали - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Депортиво Перейра - Индепендиенте Санта-Фе 2:2 Унион Магдалена - Депортиво Перейра 0:3 Депортиво Перейра - Атлетико Букараманга 1:1

Результаты матчей

Индепендьенте дель Валле
Депортиво Перейра

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте дель Валле
Депортиво Перейра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
1
7
2
6
2.5
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
3 Флуминенсе
4 Насьональ Монтевидео
6 Бока Хуниорс
1 Фламенго
0 Олимпия Асунсьон
4 Атлетико Насьональ II
2 Расинг Авельянеда
8 Боливар
7 Атлетико Паранаэнсе
11 Ривер Плейт
12 Интернасьонал Порту Алегре
2 Депортиво Перейра
1 Индепендьенте дель Валле
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1/4 финала
?
?
?
?
Боливар
Интернасьонал Порту Алегре
Депортиво Перейра
Палмейрас Сан-Паулу
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Santiago Gabriel Montiel 2 2
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Ривер Плейт Пирес Леандро 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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