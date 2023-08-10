0:0
Перерыв
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
12
Майке
Роша
7
Дуду
X
10
Рони
III
22
Эверсон
16
Igor
Rabello
20
Hyoran
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноНападающий
-
40 Жонатан ЛуисНападающий
- Нападающий
-
9 Endrick
-
27 Richard Rios
-
34 Kaiky Naves
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
38 ПедриньоНападающий
-
49 Patrick I
-
-
17 Igor Gomes
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 9 побед
36 матчей
27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
52.8%
30.5%
6 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.25
0.9
Среднее время на гол
72
100
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.3
1.06
Среднее время на гол
69
84
Всего голов
46
35
Голов в среднем за матч
1.28
0.97
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
70
92
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гимарайнс Артур
|5
|0.63
|Гомес Густаво
|3
|0.38
|Рони III
|2
|0.25
|Пикерес Хоакин
|2
|0.25
|Вейга Рафаэль
|2 (1)
|0.25
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.13
|Наварро Рафа
|1
|0.13
|Endrick
|1
|0.13
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|3
|0.38
|Igor Gomes
|3
|0.38
|Халк Живанилдо
|1
|0.13
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жаилсон Маркес
|1
|1
|Гомес Густаво
|2
|0
|Луан Гарсия IV
|2
|0
|Менино Габриэль
|2
|0
|Richard Rios
|0
|1
|Роша Маркос
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Рони III
|1
|0
|Пикерес Хоакин
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Мариано
|2
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Павон Кристиан
|2
|0
|Халк Живанилдо
|1
|0
|Саравия Ренсо
|1
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|0
|Арана Гильерме
|1
|0
|Rubens
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
2
Палмейрас Сан-Паулу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
6
4
Палмейрас Сан-Паулу
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
6
6
Голы по времени матча
Забито
10
3
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
100%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
17
7
6 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
1
14%
46-60
3
18%
5
71%
61-75
4
24%
1
14%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1
Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0
Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро
Точный счет
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
34
25
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Santiago Gabriel Montiel
|2 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Ривер Плейт
|Пирес Леандро
|1 3
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!