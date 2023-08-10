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  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Палмейрас Сан-Паулу
0:0
Перерыв
Атлетико Минейро
0'
1' Желтая карточка
Менино Габриэль

Ход матча

1'
Менино Габриэль
 
38'
 
Лемос Маурисио
Igor Rabello
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Атлетико Минейро
2.12
3.50
5.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
25
Менино
Габриэль
8
Рафаэл
Жозе
14
Гимарайнс
Артур
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
10
Рони
III
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
16
Igor
Rabello
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
21
Батталья
Родриго
9
Павон
Кристиан
20
Hyoran
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 9 побед

36 матчей

27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
52.8%
30.5%
6 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед

История матчей

КЛ
0:1
СA
1:1
СA
0:1
КЛ
0:0
КЛ
2:2
СA
0:0
СA
2:2
КЛ
1:1
КЛ
0:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2
БСА
0:2
КБ
2:0
КБ
0:1
БСА
2:1
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.25
0.9

Среднее время на гол

72
100

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.3
1.06

Среднее время на гол

69
84

Всего голов

46
35

Голов в среднем за матч

1.28
0.97

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

70
92

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гимарайнс Артур 5 0.63
Гомес Густаво 3 0.38
Рони III 2 0.25
Пикерес Хоакин 2 0.25
Вейга Рафаэль 2 (1) 0.25
Лопес Хосе Мануэль 1 0.13
Наварро Рафа 1 0.13
Endrick 1 0.13
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 3 0.38
Igor Gomes 3 0.38
Халк Живанилдо 1 0.13

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жаилсон Маркес 1 1
Гомес Густаво 2 0
Луан Гарсия IV 2 0
Менино Габриэль 2 0
Richard Rios 0 1
Роша Маркос 1 0
Жонатан Луис 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Рони III 1 0
Пикерес Хоакин 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Мариано 2 1
Паулиньо Жозе 2 0
Батталья Родриго 2 0
Павон Кристиан 2 0
Халк Живанилдо 1 0
Саравия Ренсо 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Арана Гильерме 1 0
Rubens 1 0
Отавио II 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
2
Палмейрас Сан-Паулу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

6
4
Палмейрас Сан-Паулу
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

6
6

Голы по времени матча

Забито

10
3
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
100%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

17
7
6 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
1
14%
46-60
3
18%
5
71%
61-75
4
24%
1
14%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1
Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0
Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро

Точный счет

2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
5
3
4
2.5
2
5
3.5
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
3 Флуминенсе
1 Депортиво Перейра
0 Индепендьенте дель Валле
0 Насьональ Монтевидео
0 Бока Хуниорс
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1 Фламенго
0 Олимпия Асунсьон
4 Атлетико Насьональ II
2 Расинг Авельянеда
8 Боливар
7 Атлетико Паранаэнсе
11 Ривер Плейт
12 Интернасьонал Порту Алегре
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
Боливар
Интернасьонал Порту Алегре
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Santiago Gabriel Montiel 2 2
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Ривер Плейт Пирес Леандро 1 3
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