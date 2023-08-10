0:0
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаМенино Габриэль
60' Желтая карточкаРони III
77' Желтая карточкаСаравия Ренсо
82' Желтая карточкаГомес Густаво
88' Желтая карточкаМурило Серкейра
89' Желтая карточкаЭденилсон дос Сантос
90' Красная карточкаEndrick
90'+7
Ход матча
60'
77'
82'
85'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Майке
Роша
7
Дуду
X
10
Рони
III
22
Эверсон
16
Igor
Rabello
20
Hyoran
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноНападающий
-
40 Жонатан ЛуисНападающий
- Нападающий
-
9 Endrick
-
27 Richard Rios
-
34 Kaiky Naves
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
38 ПедриньоНападающий
-
49 Patrick I
-
-
17 Igor Gomes
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 9 побед
36 матчей
27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
52.8%
30.5%
6 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.25
0.9
Среднее время на гол
72
100
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.3
1.06
Среднее время на гол
69
84
Всего голов
46
35
Голов в среднем за матч
1.28
0.97
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
70
92
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гимарайнс Артур
|5
|0.63
|Гомес Густаво
|3
|0.38
|Рони III
|2
|0.25
|Пикерес Хоакин
|2
|0.25
|Вейга Рафаэль
|2 (1)
|0.25
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.13
|Наварро Рафа
|1
|0.13
|Endrick
|1
|0.13
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|3
|0.38
|Igor Gomes
|3
|0.38
|Халк Живанилдо
|1
|0.13
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|3
|0
|Жаилсон Маркес
|1
|1
|Луан Гарсия IV
|2
|0
|Рони III
|2
|0
|Менино Габриэль
|2
|0
|Endrick
|0
|1
|Richard Rios
|0
|1
|Роша Маркос
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Пикерес Хоакин
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Мариано
|2
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Павон Кристиан
|2
|0
|Халк Живанилдо
|1
|0
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|0
|Арана Гильерме
|1
|0
|Rubens
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
2
Палмейрас Сан-Паулу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
6
4
Палмейрас Сан-Паулу
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
6
6
Голы по времени матча
Забито
10
3
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
100%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
17
7
6 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
1
14%
46-60
3
18%
5
71%
61-75
4
24%
1
14%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1
Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0
Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
22
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
53
26
35
26
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Santiago Gabriel Montiel
|2 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Ривер Плейт
|Пирес Леандро
|1 3
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