Игроки "Арсенала" после забитого мяча продолжили контролировать мяч, но пока что "Нюрнберг" вновь выстраивает очень плотную оборону на своей половине поля.

Нкетиа отправился прессинговать Матениа на левый угол штрафной площади, голкипер "Нюрнберга" сыграл без ошибок и выбил мяч на левый фланг точно своему партнёру по команде.

В голевой атаке "Арсенала" при развитии атаки поучаствовал и Бен Уайт, но всё же всю работу всё равно сделал Сака.

Не хотят хозяева поля пока что идти в высокий прессинг, хотя "канониры" временами выманивают соперника на свою половину поля.

Райс от радиуса штрафной площади с правой половины поля под давлением соперника после отскока довольно коварно пробил в ближний угол ворот под перекладину, Матениа не стал рисковать и перевёл мяч на угловой.

Сака с углового опасно закрутил мяч к ближней штанге, Матениа в прыжке выбил мяч на правый угол штрафной площади, Райс под давлением соперника в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Сложно пока что сказать, что хочет "Нюрнберг" от этого матча, но видно, немецкий клуб боится атаковать.

8' Довольно буднично "Арсенал" открыл счёт в матче, совсем ничего не предшествовало этому забитому мячу, но это был типичный гол на "классе".

7' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Сака!!! Сака при входе в штрафную площадь с правого фланга раскачал Хандверкера, немного сместился в центр и отлично пробил в левый угол ворот, Матениа не смог выручить свою команду.

6' По левому флангу "Арсенал" сейчас мог провести вполне неплохую атаку, Райс вошёл в штрафную площадь, но далее уже выполнить точный прострел на Нкетиа под давлением соперника не получилось, Эдди опекало сразу три игрока "Нюрнберга".

5' В очень среднем темпе работают обе команды в первые минуты матча, но конечно же не будем забывать, что футболисты также находятся под нагрузками.

4' А вот уже и хозяева поля стали пытаться проводить первые атаки по левому флангу, но пока что игроки "Арсенала" также довольно плотно действуют в обороне и ничего не позволяют создать сопернику.

3' Начало матча проходит под давлением "Арсенала", футболисты "Нюрнберга" при этом очень грамотно держат мяч и пока что грубых ошибок в обороне не допускают.

2' В Нюрнберге при этом арена заполнена очень хорошо, далеко не каждый раз удаётся посмотреть на одного из лидеров английского футбола.