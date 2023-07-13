Стадион: Max-Morlock-Stadion (Nuremberg).
Ход матча
7'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
15
Маркес
Иван
27
_Brown
N.
11
_Okunuki
K.
10
_Daehli
M.
5
_Geis
J.
23
_Duah
K.
28
Гиамера
Ян
17
Кастроп
Йенс
33
_Daferner
C.
14
_Goller
B.
19
_Hubner
F.
41
_Loune
A.
4
Уайт
Бен
24
Нелсон
Райс
14
Нкетиа
Эдди
15
_Kiwior
J.
19
_Trossard
L.
63
Нванери
Этан
21
Виейра
Фабиу
29
_Havertz
K.
32
_Trusty
A.
- Основной состав
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
15 Маркес Иван
-
27 _Brown N.
-
11 _Okunuki K.
-
10 _Daehli M.
-
5 _Geis J.
-
-
23 _Duah K.
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Нападающий
-
17 Кастроп Йенс
-
33 _Daferner C.
-
14 _Goller B.
-
-
19 _Hubner F.
-
-
41 _Loune A.
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
-
15 _Kiwior J.
-
19 _Trossard L.
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
63 Нванери ЭтанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Виейра ФабиуНападающий
-
29 _Havertz K.
-
-
32 _Trusty A.
-
Главный тренер: Артета Микель
История личных встреч
Нюрнберг
Арсенал
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
5
Среднее время на гол
0
18
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
3
5
Среднее время на гол
30
18
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1
Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1
Арсенал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2
Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нюрнберг 0:1 Арсенал
Исход игры
Нюрнберг
2.8% (2)
Ничья
2.8% (2)
Арсенал
94.4% (67)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (45)
Меньше
31.82% (21)
Обе команды забьют
Да
66.67% (44)
Нет
33.33% (22)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
35.2% (25)
1:3 Арсенал
19.7% (14)
0:2 Арсенал
15.5% (11)
0:1 Арсенал
9.9% (7)
0:3 Арсенал
4.2% (3)
2:3 Арсенал
2.8% (2)
1:1 Ничья
2.8% (2)
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