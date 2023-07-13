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Стадион: .
Нюрнберг
0:1
Первый тайм
Арсенал

Ход матча

7'
0:1
Сака Букайо
(Уайт Бен)
Прогнозы 66
Нюрнберг 3% (2)
X 3% (2)
Арсенал 93.9% (62)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Арсенал
8.20
6.80
1.42
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26
Матения
Кристиан
29
Хандверкер
Тим
22
Валентини
Энрико
4
Лоуренс
Джеймс
15
Маркес
Иван
27
_Brown
N.
11
_Okunuki
K.
10
_Daehli
M.
5
_Geis
J.
9
_Hayashi
D.
23
_Duah
K.
1
_Klaus
C.
28
Гиамера
Ян
36
Шлаймер
Лукас
17
Кастроп
Йенс
33
_Daferner
C.
14
_Goller
B.
3
_Gurleyen
A.
19
_Hubner
F.
7
_Lohkemper
F.
41
_Loune
A.
1
Ремсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
5
Парти
Томас
8
Эдегор
Мартин
6
Габриэл
Барбоза
7
Сака
Букайо
24
Нелсон
Райс
14
Нкетиа
Эдди
2
_Saliba
W.
15
_Kiwior
J.
19
_Trossard
L.
31
Хейн
Карл-Якоб
20
Жоржинью
Перейра
17
Седрик
Соареш
3
Тирни
Киран
76
Уолтерс
Реуэл
63
Нванери
Этан
26
Балогун
Фоларин
9
Жезус
Габриэл
21
Виейра
Фабиу
29
_Havertz
K.
59
Льюис-Скелли
Майлз
32
_Trusty
A.
Нюрнберг
Арсенал

История личных встреч

Нюрнберг
Арсенал

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
3:5

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

3
5

Среднее время на гол

30
18

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1
Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1
Арсенал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2
Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1
  • Первый тайм
  • 15'
    Сложно пока что сказать, что хочет "Нюрнберг" от этого матча, но видно, немецкий клуб боится атаковать. 
  • Угловой
    14'
    Сака с углового опасно закрутил мяч к ближней штанге, Матениа в прыжке выбил мяч на правый угол штрафной площади, Райс под давлением соперника в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Опасный момент
    13'
    Райс от радиуса штрафной площади с правой половины поля под давлением соперника после отскока довольно коварно пробил в ближний угол ворот под перекладину, Матениа не стал рисковать и перевёл мяч на угловой. 
  • 12'
    Не хотят хозяева поля пока что идти в высокий прессинг, хотя "канониры" временами выманивают соперника на свою половину поля. 
  • 11'
    В голевой атаке "Арсенала" при развитии атаки поучаствовал и Бен Уайт, но всё же всю работу всё равно сделал Сака. 
  • 10'
    Нкетиа отправился прессинговать Матениа на левый угол штрафной площади, голкипер "Нюрнберга" сыграл без ошибок и выбил мяч на левый фланг точно своему партнёру по команде. 
  • 9'
    Игроки "Арсенала" после забитого мяча продолжили контролировать мяч, но пока что "Нюрнберг" вновь выстраивает очень плотную оборону на своей половине поля. 
  • 8'
    Довольно буднично "Арсенал" открыл счёт в матче, совсем ничего не предшествовало этому забитому мячу, но это был типичный гол на "классе". 
  • Описание гола
    7'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Сака!!! Сака при входе в штрафную площадь с правого фланга раскачал Хандверкера, немного сместился в центр и отлично пробил в левый угол ворот, Матениа не смог выручить свою команду. 
  • 6'
    По левому флангу "Арсенал" сейчас мог провести вполне неплохую атаку, Райс вошёл в штрафную площадь, но далее уже выполнить точный прострел на Нкетиа под давлением соперника не получилось, Эдди опекало сразу три игрока "Нюрнберга". 
  • 5'
    В очень среднем темпе работают обе команды в первые минуты матча, но конечно же не будем забывать, что футболисты также находятся под нагрузками. 
  • 4'
    А вот уже и хозяева поля стали пытаться проводить первые атаки по левому флангу, но пока что игроки "Арсенала" также довольно плотно действуют в обороне и ничего не позволяют создать сопернику. 
  • 3'
    Начало матча проходит под давлением "Арсенала", футболисты "Нюрнберга" при этом очень грамотно держат мяч и пока что грубых ошибок в обороне не допускают. 
  • 2'
    В Нюрнберге при этом арена заполнена очень хорошо, далеко не каждый раз удаётся посмотреть на одного из лидеров английского футбола. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас наверняка будет ждать далеко не самый стабильный матч, где тренеры обеих команд будут проверять тактики и сочетания игроков, но, от этого сама по себе игра может быть довольно интересной. 
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    • До матча
    • Хоть "Нюрнберг" уже давно не является грозной силой даже в Германии, но, для подготовки к новому сезону данная игра для команды Микеля Артеты на данном этапе вполне достойная. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на товарищеском матче между немецким "Нюрнбергом" и лондонским "Арсеналом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогнозы 66
    Нюрнберг 3% (2)
    X 3% (2)
    Арсенал 93.9% (62)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нюрнберг
    Ничья
    Арсенал
    8.20
    6.80
    1.42
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нюрнберг 0:1 Арсенал онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нюрнберг 0:1 Арсенал

    Исход игры
    Нюрнберг
    2.8% (2)
    Ничья
    2.8% (2)
    Арсенал
    94.4% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (45)
    Меньше
    31.82% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (44)
    Нет
    33.33% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    35.2% (25)
    1:3 Арсенал
    19.7% (14)
    0:2 Арсенал
    15.5% (11)
    0:1 Арсенал
    9.9% (7)
    0:3 Арсенал
    4.2% (3)
    2:3 Арсенал
    2.8% (2)
    1:1 Ничья
    2.8% (2)
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    Арсенал
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