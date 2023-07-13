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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Стадион: .
Ямайка
FIFA #63
0:3
Конец матча
Мексика
FIFA #14
0'
0:1
2' Гол
Мартин Энри
29' Желтая карточка
Лоу Дэмион
0:2
30' Гол
Чавес Луис
39' Желтая карточка
Ламберт Кевон
54' Желтая карточка
Бернард Ди'Шон
61' Желтая карточка
Антуна Уриэль
90' Желтая карточка
Альварес Эдсон
0:3
90' Гол
Альварадо Роберто
90'+5
1
Блэйк
Андре
3
Ламберт
Кевон
17
Лоу
Дэмион
6
Бернард
Ди'Шон
4
Бэлл
Амари
10
Рид
Бобби
15
Латибодьер
Жоэль
21
Браун
Джавейн
7
Бэйли
Леон
18
Антонио
Майкл
12
Грэй
Демарай
13
Очоа
Гильермо
19
Санчес
Хорхе
3
Монтес
Сесар
5
Васкес
Хоан
23
Гальярдо
Хесус
18
Чавес
Луис
7
Ромо
Луис
15
Антуна
Уриэль
14
Санчес
Эрик
III
17
Пинеда
Орбелин
20
Мартин
Энри
Ямайка
4-4-2
Мексика
4-2-3-1

История личных встреч

Ямайка
Мексика

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

12 матчей

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛНК
2:2
ЛНК
1:1
ОМЧСА
1:2
ОМЧСА
2:1
ЗКК
0:1
ЗКК
0:0
КА
2:0
ЗКК
1:3
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
3:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.57

Среднее время на гол

112
157

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1.4

Среднее время на гол

70
64

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.08
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

83
98

Бомбардиры внутри турнира

Ямайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 2 0.4
Джонсон Даниэль 1 0.2
Бэлл Амари 1 0.2
Лоу Дэмион 1 0.2
Бэйли Леон 1 0.2
Бёрк Кори 1 0.2
Расселл Джонатан 1 0.2
Бернард Ди'Шон 1 0.2
Ричардс Дужуан 1 0.2
Мексика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чавес Луис 2 0.4
Мартин Энри 2 0.4
Ромо Луис 2 0.4
Пинеда Орбелин 2 (1) 0.4
Альварадо Роберто 1 0.2
Санчес Эрик III 1 0.2
Хименес Сантьяго Томас 1 0.2

Карточки

Ямайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоу Дэмион 3 0
Бёрк Кори 2 0
Ламберт Кевон 2 0
Бернард Ди'Шон 2 0
Лоуренс Кемар 1 0
Блэйк Андре 1 0
Браун Джавейн 1 0
Мексика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 2 0
Санчес Хорхе 2 0
Антуна Уриэль 2 0
Артеага Херардо 1 0
Хименес Сантьяго Томас 1 0

Результаты матчей

Ямайка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мексика
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0
Ямайка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мексика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
6
Ямайка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Мексика
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
20%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ямайка
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Гватемала - Ямайка 0:1 Ямайка - Сент-Китс и Невис 5:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 4:1 США - Ямайка 1:1
Ямайка - Иордания 1:2 Ямайка - Катар 1:2 Мексика - Ямайка 2:2 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:1 Камерун - Ямайка 1:1 Аргентина - Ямайка 3:0 Катар - Ямайка 1:1 Ямайка - Мексика 1:1 Ямайка - Суринам 3:1 Суринам - Ямайка 1:1 Ямайка - Гондурас 2:1 Канада - Ямайка 4:0 Ямайка - Сальвадор 1:1 Ямайка - Коста-Рика 0:1 Панама - Ямайка 3:2
Мексика
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мексика - Коста-Рика 2:0 Мексика - Катар 0:1 Гаити - Мексика 1:3 Мексика - Гондурас 4:0
Панама - Мексика 0:1 США - Мексика 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Мексика - Гватемала 2:0 США - Мексика 1:1 Мексика - Ямайка 2:2 Суринам - Мексика 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Аргентина - Мексика 2:0 Мексика - Польша 0:0 Мексика - Швеция 1:2 Мексика - Ирак 4:0 Колумбия - Мексика 3:2 Мексика - Перу 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Ямайка - Мексика 1:1

Результаты матчей

Ямайка
Мексика

Точный счет

0:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ямайка
Мексика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
2
1
2.5
1
2
2
1
3.5
1
2
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
4
1
2
3
2.5
3
2
2
3
3.5
1
4
1
4
4.5
1/4 финала
0 Гватемала
1 Ямайка
2 Мексика
0 Коста-Рика
5 США
4 Канада
4 Панама
0 Катар
1/2 финала
0 Ямайка
3 Мексика
5 США
6 Панама
Финал
?
?

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 7
Панама Диас Исмаэль 4
США Васкес Брэндон 3
Мартиника Бюрнер Патрик 3
Ямайка Грэй Демарай 2
Весь список

Топ нарушителей
Панама Годой Анибал 3
Ямайка Лоу Дэмион 3
Гваделупа Сольве Стив 1 1
Катар Фати Ахмед 2
Канада Каваллини Лукас 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Ламберт Кевон получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Г О О О О Л - Чавес Луис бьет в цель!
    • 29'
      Лоу Дэмион получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Гальярдо Хесус сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Мартин Энри бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогнозы 106
    Ямайка 3.8% (4)
    X 6.6% (7)
    Мексика 89.6% (95)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ямайка 0:3 Мексика

    Исход игры
    Ямайка
    3.8% (4)
    Ничья
    6.6% (7)
    Мексика
    89.6% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.75% (64)
    Меньше
    37.25% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    65.69% (67)
    Нет
    34.31% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Мексика
    46.2% (49)
    0:1 Мексика
    21.7% (23)
    0:2 Мексика
    8.5% (9)
    1:3 Мексика
    5.7% (6)
    1:1 Ничья
    5.7% (6)
    2:1 Ямайка
    3.8% (4)
    0:3 Мексика
    2.8% (3)
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