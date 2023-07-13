Стадион: Аллегиант.
0'
0:1
2' ГолМартин Энри
29' Желтая карточкаЛоу Дэмион
0:2
30' ГолЧавес Луис
39' Желтая карточкаЛамберт Кевон
54' Желтая карточкаБернард Ди'Шон
61' Желтая карточкаАнтуна Уриэль
90' Желтая карточкаАльварес Эдсон
0:3
90' ГолАльварадо Роберто
90'+5
Ход матча
2'
0:1
29'
30'
0:2
39'
54'
61'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лоу
Дэмион
10
Рид
Бобби
12
Грэй
Демарай
19
Санчес
Хорхе
18
Чавес
Луис
20
Мартин
Энри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Грэй ДемарайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Халлгримссон Хеймир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Чавес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Санчес ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мартин ЭнриНападающий
- Запасные игроки
-
12 Малагон ЛуисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лосано Хайме
История личных встреч
Ямайка
Мексика
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
12 матчей
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.57
Среднее время на гол
112
157
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1.4
Среднее время на гол
70
64
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.08
0.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
83
98
Бомбардиры внутри турнира
Ямайка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|2
|0.4
|Джонсон Даниэль
|1
|0.2
|Бэлл Амари
|1
|0.2
|Лоу Дэмион
|1
|0.2
|Бэйли Леон
|1
|0.2
|Бёрк Кори
|1
|0.2
|Расселл Джонатан
|1
|0.2
|Бернард Ди'Шон
|1
|0.2
|Ричардс Дужуан
|1
|0.2
Мексика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чавес Луис
|2
|0.4
|Мартин Энри
|2
|0.4
|Ромо Луис
|2
|0.4
|Пинеда Орбелин
|2 (1)
|0.4
|Альварадо Роберто
|1
|0.2
|Санчес Эрик III
|1
|0.2
|Хименес Сантьяго Томас
|1
|0.2
Карточки
Ямайка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоу Дэмион
|3
|0
|Бёрк Кори
|2
|0
|Ламберт Кевон
|2
|0
|Бернард Ди'Шон
|2
|0
|Лоуренс Кемар
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
Мексика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Санчес Хорхе
|2
|0
|Антуна Уриэль
|2
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|1
|0
Результаты матчей
Ямайка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мексика
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
0
Ямайка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мексика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
6
Ямайка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Мексика
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
20%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ямайка
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Гватемала - Ямайка 0:1 Ямайка - Сент-Китс и Невис 5:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 4:1 США - Ямайка 1:1
Ямайка - Иордания 1:2 Ямайка - Катар 1:2 Мексика - Ямайка 2:2 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:1 Камерун - Ямайка 1:1 Аргентина - Ямайка 3:0 Катар - Ямайка 1:1 Ямайка - Мексика 1:1 Ямайка - Суринам 3:1 Суринам - Ямайка 1:1 Ямайка - Гондурас 2:1 Канада - Ямайка 4:0 Ямайка - Сальвадор 1:1 Ямайка - Коста-Рика 0:1 Панама - Ямайка 3:2
Мексика
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мексика - Коста-Рика 2:0 Мексика - Катар 0:1 Гаити - Мексика 1:3 Мексика - Гондурас 4:0
Панама - Мексика 0:1 США - Мексика 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Мексика - Гватемала 2:0 США - Мексика 1:1 Мексика - Ямайка 2:2 Суринам - Мексика 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Аргентина - Мексика 2:0 Мексика - Польша 0:0 Мексика - Швеция 1:2 Мексика - Ирак 4:0 Колумбия - Мексика 3:2 Мексика - Перу 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Ямайка - Мексика 1:1
Результаты матчей
Ямайка
Мексика
Точный счет
0:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ямайка
Мексика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
21
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
41
23
32
23
14
14
|США
|Феррейра Хесус
|7
|Панама
|Диас Исмаэль
|4
|США
|Васкес Брэндон
|3
|Мартиника
|Бюрнер Патрик
|3
|Ямайка
|Грэй Демарай
|2
|Панама
|Годой Анибал
|3
|Ямайка
|Лоу Дэмион
|3
|Гваделупа
|Сольве Стив
|1 1
|Катар
|Фати Ахмед
|2
|Канада
|Каваллини Лукас
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ямайка 0:3 Мексика
Исход игры
Ямайка
3.8% (4)
Ничья
6.6% (7)
Мексика
89.6% (95)
Тотал 2.5
Больше
62.75% (64)
Меньше
37.25% (38)
Обе команды забьют
Да
65.69% (67)
Нет
34.31% (35)
Популярный счёт
1:2 Мексика
46.2% (49)
0:1 Мексика
21.7% (23)
0:2 Мексика
8.5% (9)
1:3 Мексика
5.7% (6)
1:1 Ничья
5.7% (6)
2:1 Ямайка
3.8% (4)
0:3 Мексика
2.8% (3)
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