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  3. Золотой кубок КОНКАКАФ 2023

Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Стадион: .
США
FIFA #11
0:0
Перерыв
Панама
FIFA #57
0'
Прогнозы 113
США 97.3% (110)
X 2.7% (3)
Панама 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
США
Ничья
Панама
2.45
3.55
5.60
Все Коэффициенты
1
Тёрнер
Мэтт
5
Рейнолдс
Брайан
12
Робинсон
Майлз
3
Лонг
Аарон
15
Джонс
Дехуан
6
Бузио
Джанлука
8
Сэндс
Джеймс
14
Михайлович
Джордже
19
Васкес
Брэндон
9
Феррейра
Хесус
11
Кауэлл
Кейд
22
Москера
Орландо
4
Эскобар
Фидель
3
Каммингс
Харольд
16
Андраде
Андреас
10
Барсенас
Эдгар
8
Карраскилья
Адальберто
20
Годой
Анибал
15
Дэвис
Эрик
17
Фахардо
Хосе
19
Кинтеро
Альберто
11
Диас
Исмаэль
США
4-3-3
Панама
3-4-3

История личных встреч

США
Панама

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

18 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧСА
5:1
ОМЧСА
1:0
ТМС
6:2
ЗКК
0:1
ТМС
3:0
ОМЧСА
4:0
ЗКК
1:1
ОМЧСА
1:1
ЗКК
1:1
ЗКК
1:1
ТМС
2:0
ЧМОМ
2:3
ММ
1:0
ММ
2:0
ТМС
0:1
К
1:0
К
1:2
К
2:1

Голы

Всего голов

29
7

Голов в среднем за матч

2.42
1.17

Среднее время на гол

37
77

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
0.67

Среднее время на гол

108
135

Всего голов

34
15

Голов в среднем за матч

1.89
0.83

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

47
108

Бомбардиры внутри турнира

США
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 6 (1) 1.2
Васкес Брэндон 3 0.6
Михайлович Джордже 2 0.4
Бузио Джанлука 1 0.2
Рейнолдс Брайан 1 0.2
Кауэлл Кейд 1 0.2
Панама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Исмаэль 4 0.8
Барсенас Эдгар 2 0.4
Фахардо Хосе 2 0.4
Мурильо Микаэль 1 0.2
Эскобар Фидель 1 0.2

Карточки

США
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миазга Мэтт 1 0
Кауэлл Кейд 1 0
Нил Джален 1 0
Панама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 2 0
Карраскилья Адальберто 1 0
Мартинес Кристиан VIII 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Лондоньо Азариас 1 0

Результаты матчей

США
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Панама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

1
0
США
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Панама
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
6
США
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Панама
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90
2
50%
0
0%
91-120

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
3
30%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
1
7%
5
50%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
75%
76-90
2
50%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

США
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
США - Канада 2:2 США - Тринидад и Тобаго 6:0 Сент-Китс и Невис - США 0:6 США - Ямайка 1:1
Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0 США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0 Гренада - США 1:7 США - Колумбия 0:0 США - Сербия 1:2 Нидерланды - США 3:1 Иран - США 0:1 Англия - США 0:0 США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0 Сальвадор - США 1:1 США - Гренада 5:0 США - Уругвай 0:0
Панама
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Панама - Катар 4:0 Панама - Сальвадор 2:2 Мартиника - Панама 1:2 Коста-Рика - Панама 1:2
Панама - Мексика 0:1 Панама - Канада 0:2 Панама - Никарагуа 3:2 Коста-Рика - Панама 0:1 Аргентина - Панама 2:0 Гватемала - Панама 1:1 Камерун - Панама 1:1 Венесуэла - Панама 2:2 Панама - Саудовская Аравия 1:1 Катар - Панама 2:1 Бахрейн - Панама 0:2 Мартиника - Панама 0:0 Уругвай - Панама 5:0 Панама - Мартиника 5:0 Панама - Коста-Рика 2:0 Панама - Канада 1:0

Результаты матчей

США
Панама

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:6
1 раз 100%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

6
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

США
Панама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
1
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
3
2
2
3.5
1
3
2
2
4.5
2
2
5.5
1/4 финала
5 США
4 Канада
4 Панама
0 Катар
0 Гватемала
1 Ямайка
2 Мексика
0 Коста-Рика
1/2 финала
США
Панама
Ямайка
Мексика
Финал
?
?

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 6
Панама Диас Исмаэль 4
США Васкес Брэндон 3
Мартиника Бюрнер Патрик 3
Ямайка Грэй Демарай 2
Весь список

Топ нарушителей
Гваделупа Сольве Стив 1 1
Катар Фати Ахмед 2
Канада Каваллини Лукас 2
Панама Годой Анибал 2
Сальвадор Орельяна Нарсисо 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Прогнозы 113
США 97.3% (110)
X 2.7% (3)
Панама 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
США
Ничья
Панама
2.45
3.55
5.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч США 0:0 Панама онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч США 0:0 Панама

Исход игры
США
97.4% (111)
Ничья
2.6% (3)
Панама
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.92% (55)
Меньше
46.08% (47)
Обе команды забьют
Да
52.94% (54)
Нет
47.06% (48)
Популярный счёт
2:1 США
37.7% (43)
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21.9% (25)
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1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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