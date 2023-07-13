Стадион: Snapdragon Stadium.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Джонс
Дехуан
11
Кауэлл
Кейд
20
Годой
Анибал
15
Дэвис
Эрик
17
Фахардо
Хосе
11
Диас
Исмаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Кауэлл КейдНападающий
- Запасные игроки
-
18 Джонсон ШонВратарь
- Вратарь
-
21 Толкин ДжонЗащитник
-
20 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каллахан Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
15 Дэвис ЭрикПолузащитник
-
17 Фахардо ХосеНападающий
- Нападающий
-
11 Диас ИсмаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Янис СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кристиансен Томас
История личных встреч
США
Панама
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
18 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
29
7
Голов в среднем за матч
2.42
1.17
Среднее время на гол
37
77
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.83
0.67
Среднее время на гол
108
135
Всего голов
34
15
Голов в среднем за матч
1.89
0.83
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
47
108
Бомбардиры внутри турнира
США
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|6 (1)
|1.2
|Васкес Брэндон
|3
|0.6
|Михайлович Джордже
|2
|0.4
|Бузио Джанлука
|1
|0.2
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.2
|Кауэлл Кейд
|1
|0.2
Панама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Исмаэль
|4
|0.8
|Барсенас Эдгар
|2
|0.4
|Фахардо Хосе
|2
|0.4
|Мурильо Микаэль
|1
|0.2
|Эскобар Фидель
|1
|0.2
Карточки
США
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миазга Мэтт
|1
|0
|Кауэлл Кейд
|1
|0
|Нил Джален
|1
|0
Панама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|2
|0
|Карраскилья Адальберто
|1
|0
|Мартинес Кристиан VIII
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Лондоньо Азариас
|1
|0
Результаты матчей
США
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Панама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
1
0
США
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Панама
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
6
США
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Панама
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90
2
50%
0
0%
91-120
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
3
30%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
1
7%
5
50%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
75%
76-90
2
50%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
США
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
США - Канада 2:2 США - Тринидад и Тобаго 6:0 Сент-Китс и Невис - США 0:6 США - Ямайка 1:1
Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0 США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0 Гренада - США 1:7 США - Колумбия 0:0 США - Сербия 1:2 Нидерланды - США 3:1 Иран - США 0:1 Англия - США 0:0 США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0 Сальвадор - США 1:1 США - Гренада 5:0 США - Уругвай 0:0
Панама
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Панама - Катар 4:0 Панама - Сальвадор 2:2 Мартиника - Панама 1:2 Коста-Рика - Панама 1:2
Панама - Мексика 0:1 Панама - Канада 0:2 Панама - Никарагуа 3:2 Коста-Рика - Панама 0:1 Аргентина - Панама 2:0 Гватемала - Панама 1:1 Камерун - Панама 1:1 Венесуэла - Панама 2:2 Панама - Саудовская Аравия 1:1 Катар - Панама 2:1 Бахрейн - Панама 0:2 Мартиника - Панама 0:0 Уругвай - Панама 5:0 Панама - Мартиника 5:0 Панама - Коста-Рика 2:0 Панама - Канада 1:0
Результаты матчей
США
Панама
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:6
1 раз 100%
1:2
2 раза 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
6
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
США
Панама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
12
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
22
13
22
22
|США
|Феррейра Хесус
|6
|Панама
|Диас Исмаэль
|4
|США
|Васкес Брэндон
|3
|Мартиника
|Бюрнер Патрик
|3
|Ямайка
|Грэй Демарай
|2
|Гваделупа
|Сольве Стив
|1 1
|Катар
|Фати Ахмед
|2
|Канада
|Каваллини Лукас
|2
|Панама
|Годой Анибал
|2
|Сальвадор
|Орельяна Нарсисо
|2
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч США 0:0 Панама
Исход игры
США
97.4% (111)
Ничья
2.6% (3)
Панама
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.92% (55)
Меньше
46.08% (47)
Обе команды забьют
Да
52.94% (54)
Нет
47.06% (48)
Популярный счёт
2:1 США
37.7% (43)
2:0 США
21.9% (25)
1:0 США
17.5% (20)
3:1 США
5.3% (6)
3:0 США
2.6% (3)
3:2 США
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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