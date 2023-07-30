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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 17.
Ботафого Рио-де-Жанейро
2:1
Первый тайм: 37'
Коритиба Парана
0'
1:0
3' Гол
Зауэр Густаво
1:1
9' Гол
Гомес Бруно
19' Желтая карточка
Натанаэл
35' Желтая карточка
Robson IV
2:1
37' Гол
Соарес Франсиско
12
Lucas
Perri
24
Ди
Пласидо
Леонель
15
Куэста
Виктор
94
Сампайо
Филипе
21
Марсал
Фернандо
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
10
Зауэр
Густаво
33
Эдуардо
Карлос
II
7
Виктор
Жоао
II
9
Соарес
Франсиско
1
Габриэл
Васконселлос
16
Натанаэл
13
Кушчевич
Бенхамин
3
Henrique
XIV
83
Jamerson
7
Андрей
30
Robson
IV
17
Matheus
Bianqui
6
Гомес
Бруно
10
Морено
Марселино
18
Диого
Санто
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1
Коритиба Парана
4-1-4-1

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Коритиба Парана

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

20 матчей

65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:0
СA
1:0
СB
0:1
СB
2:0
СA
1:2
СA
0:0
К
4:2
КБ
2:2
БСА
2:0
БСА
1:0
БСА
2:1
БСА
3:1
СA
2:0
СA
2:3
СA
5:0
СA
3:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.09
1.27

Среднее время на гол

43
70

Всего голов

15
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Среднее время на гол

54
270

Всего голов

38
17

Голов в среднем за матч

1.9
0.85

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

47
105

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 11 (4) 0.65
Эдуардо Карлос II 4 0.24
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0.12
Энрике Луис III 2 0.12
Сантос Жуниор 2 0.12
Ди Пласидо Леонель 1 0.06
Че Че 1 0.06
Куэста Виктор 1 0.06
Adryelson 1 0.06
Виктор Жоао II 1 0.06
Данило Барбоза 1 0.06
Зауэр Густаво 1 0.06
Насименто Матеус 1 0.06
Марсал Фернандо 0 0
Marlon Freitas 0 0
Janderson 0 0
Matias Segovia 0 0
Kayque 0 0
Коритиба Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robson IV 5 (2) 0.29
Alef Manga 4 (1) 0.24
Гомес Бруно 2 0.12
Морено Марселино 1 0.06
Диого Санто 1 0.06
Бошилья Габриэл 1 0.06
Ze Roberto III 1 0.06
Луис Виктор 1 0.06
Кушчевич Бенхамин 1 0.06
Габриэл Васконселлос 0 0
Matheus Bianqui 0 0
Diogo Batista 0 0
Ruan Lucas 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 6 0
Соарес Франсиско 5 0
Марсал Фернандо 5 0
Luis Castro 3 1
Рафаэль да Сильва 2 1
Эдуардо Карлос II 3 0
Adryelson 3 0
Угу Мигель 2 0
Ди Пласидо Леонель 2 0
Luis Geovanny Segovia 2 0
Че Че 2 0
Сампайо Филипе 1 0
Виктор Жоао II 1 0
Данило Барбоза 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Matias Segovia 1 0
Kayque 1 0
Насименто Матеус 1 0
Коритиба Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Robson IV 5 0
Гомес Бруно 3 1
Ze Roberto III 3 1
Натанаэл 4 0
Кушчевич Бенхамин 4 0
Виана Бруно 4 0
Андрей 3 0
Габриэл Васконселлос 3 0
Henrique XIV 3 0
Alef Manga 3 0
Thiago Dombroski 3 0
Урсо Жуниор 2 0
Луис Виктор 2 0
Jamerson 2 0
Luan Polli 2 0
Пиньо Родриго 2 0
Морено Марселино 2 0
Matheus Bianqui 2 0
Cesar Andrade Lima Kaio 2 0
Виллиан Фариас 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
William Pottker 1 0
Lizeiro 1 0
Marcos Vinicius2 1 0
Diogo Batista 1 0
Wesley Moreira 1 0
Педросо Жан 1 0
Antonio Zago 1 0
Thiago Kosloski 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
Коритиба Парана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Коритиба Парана
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

11
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Коритиба Парана
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

11
14

Голы по времени матча

Забито

16
9
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
3
33%
16-30
1
6%
2
22%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
3
19%
1
11%
76-90

Пропущено

1
18
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 13
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
1
100%
1
6%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
4
33%
2
25%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
5
56%
76-90

Забито

28
17
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 5
14 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
3
11%
2
12%
1-15
5
18%
5
29%
29%
16-30
2
7%
5
29%
29%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
7
25%
2
12%
61-75
7
25%
2
12%
76-90

Пропущено

9
27
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 20
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 13
0
0%
3
11%
1-15
2
22%
1
4%
16-30
3
33%
3
11%
31-45
2
22%
5
19%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
2
22%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0
Коритиба Парана
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Гойяс - Коритиба Парана 1:2
Гремио - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Байя - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Спорт Ресифи - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Спорт Ресифи 3:3 Коритиба Парана - Крисьюма 1:1 Коритиба Парана - Каскавел 0:0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Коритиба Парана

Точный счет

2:0
5 раз 63%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
6 раз 75%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 56%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Коритиба Парана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
11
5
1.5
4
12
2
14
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:2 17 13 1 3 29 - 11 40
2.
Фламенго
 17 9 4 4 30 - 20 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 17 8 7 2 30 - 14 31
4.
Гремио
 15 9 2 4 25 - 20 29
5.
Флуминенсе
 17 8 4 5 22 - 16 28
6.
Ред Булл Брагантино
 17 7 7 3 25 - 16 28
7.
Атлетико Паранаэнсе
 17 8 3 6 25 - 21 27
8.
Сан-Паулу
 17 7 5 5 23 - 16 26
9.
Куяба
 17 7 4 6 18 - 19 25
10.
Крузейро
 17 6 5 6 19 - 15 23
11.
Форталеза Сеара
 17 6 5 6 17 - 18 23
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 6 5 6 14 - 18 23
13.
Атлетико Минейро
 17 5 6 6 19 - 17 21
14.
Коринтианс
 16 5 4 7 15 - 18 19
15.
Сантос
 17 4 5 8 18 - 26 17
16.
Коритиба Парана
 2:1 17 4 5 8 18 - 29 17
17.
Гойяс
 16 4 3 9 15 - 26 15
18.
Байя
 17 3 6 8 15 - 23 15
19.
Америка Минейро
 0:2 16 2 4 10 17 - 35 10
20.
Васко да Гама
 16 2 3 11 12 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:2 9 8 0 1 17 - 3 24
2.
Сан-Паулу
 9 7 1 1 18 - 7 22
3.
Флуминенсе
 9 6 3 0 13 - 4 21
4.
Гремио
 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Атлетико Паранаэнсе
 9 6 2 1 17 - 10 20
6.
Ред Булл Брагантино
 9 5 3 1 14 - 6 18
7.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 8 5 2 1 16 - 8 17
9.
Форталеза Сеара
 9 4 3 2 10 - 8 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 4 2 2 8 - 6 14
11.
Сантос
 9 3 4 2 15 - 13 13
12.
Коринтианс
 7 3 3 1 10 - 6 12
13.
Крузейро
 9 3 1 5 4 - 7 10
14.
Атлетико Минейро
 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Байя
 8 2 3 3 11 - 11 9
16.
Коритиба Парана
 2:1 8 2 3 3 8 - 9 9
17.
Куяба
 8 2 3 3 9 - 11 9
18.
Гойяс
 7 2 2 3 8 - 12 8
19.
Америка Минейро
 0:2 8 2 1 5 8 - 16 7
20.
Васко да Гама
 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:2 8 5 1 2 12 - 8 16
2.
Куяба
 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Фламенго
 9 4 2 3 15 - 15 14
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 9 3 5 1 14 - 6 14
5.
Крузейро
 8 3 4 1 15 - 8 13
6.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 9 - 7 12
7.
Ред Булл Брагантино
 8 2 4 2 11 - 10 10
8.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 2 3 4 6 - 12 9
10.
Форталеза Сеара
 8 2 2 4 7 - 10 8
11.
Коритиба Парана
 2:1 9 2 2 5 10 - 20 8
12.
Атлетико Паранаэнсе
 8 2 1 5 8 - 11 7
13.
Флуминенсе
 8 2 1 5 9 - 12 7
14.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 14 7
15.
Коринтианс
 9 2 1 6 5 - 12 7
16.
Байя
 9 1 3 5 4 - 12 6
17.
Васко да Гама
 8 1 2 5 8 - 16 5
18.
Сантос
 8 1 1 6 3 - 13 4
19.
Сан-Паулу
 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 0:2 8 0 3 5 9 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 11 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Коринтианс Роджер 7 (1)
Куяба Дейверсон Силва 7
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Флуминенсе Андре 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Коритиба Парана
1.81
4.10
6.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Коритиба Парана онлайн

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Коритиба Парана
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