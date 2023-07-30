Тур: 17.
2:1
Первый тайм: 37'
0'
1:0
3' ГолЗауэр Густаво
1:1
9' ГолГомес Бруно
19' Желтая карточкаНатанаэл
35' Желтая карточкаRobson IV
2:1
37' ГолСоарес Франсиско
Ход матча
3'
1:0
9'
1:1
19'
35'
37'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
12
Lucas
Perri
6
Че
Че
16
Натанаэл
83
Jamerson
7
Андрей
30
Robson
IV
18
Диого
Санто
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
39 JandersonНападающий
- Нападающий
-
-
-
57 JP Galvao
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Основной состав
- Вратарь
-
16 НатанаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
83 JamersonЗащитник
-
7 АндрейПолузащитник
-
30 Robson IVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Диого СантоНападающий
- Запасные игроки
-
27 Luan PolliВратарь
-
26 Луис ВикторЗащитник
-
47 Педросо ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Thiago Kosloski
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Коритиба Парана
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
20 матчей
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
2.09
1.27
Среднее время на гол
43
70
Всего голов
15
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Среднее время на гол
54
270
Всего голов
38
17
Голов в среднем за матч
1.9
0.85
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
47
105
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|11 (4)
|0.65
|Эдуардо Карлос II
|4
|0.24
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0.12
|Энрике Луис III
|2
|0.12
|Сантос Жуниор
|2
|0.12
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.06
|Че Че
|1
|0.06
|Куэста Виктор
|1
|0.06
|Adryelson
|1
|0.06
|Виктор Жоао II
|1
|0.06
|Данило Барбоза
|1
|0.06
|Зауэр Густаво
|1
|0.06
|Насименто Матеус
|1
|0.06
|Марсал Фернандо
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Janderson
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Kayque
|0
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robson IV
|5 (2)
|0.29
|Alef Manga
|4 (1)
|0.24
|Гомес Бруно
|2
|0.12
|Морено Марселино
|1
|0.06
|Диого Санто
|1
|0.06
|Бошилья Габриэл
|1
|0.06
|Ze Roberto III
|1
|0.06
|Луис Виктор
|1
|0.06
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.06
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Matheus Bianqui
|0
|0
|Diogo Batista
|0
|0
|Ruan Lucas
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|6
|0
|Соарес Франсиско
|5
|0
|Марсал Фернандо
|5
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Эдуардо Карлос II
|3
|0
|Adryelson
|3
|0
|Угу Мигель
|2
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Luis Geovanny Segovia
|2
|0
|Че Че
|2
|0
|Сампайо Филипе
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Matias Segovia
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Насименто Матеус
|1
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Robson IV
|5
|0
|Гомес Бруно
|3
|1
|Ze Roberto III
|3
|1
|Натанаэл
|4
|0
|Кушчевич Бенхамин
|4
|0
|Виана Бруно
|4
|0
|Андрей
|3
|0
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|Henrique XIV
|3
|0
|Alef Manga
|3
|0
|Thiago Dombroski
|3
|0
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Луис Виктор
|2
|0
|Jamerson
|2
|0
|Luan Polli
|2
|0
|Пиньо Родриго
|2
|0
|Морено Марселино
|2
|0
|Matheus Bianqui
|2
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|2
|0
|Виллиан Фариас
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|William Pottker
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Marcos Vinicius2
|1
|0
|Diogo Batista
|1
|0
|Wesley Moreira
|1
|0
|Педросо Жан
|1
|0
|Antonio Zago
|1
|0
|Thiago Kosloski
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
Коритиба Парана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Коритиба Парана
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
11
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Коритиба Парана
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
11
14
Голы по времени матча
Забито
16
9
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
3
33%
16-30
1
6%
2
22%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
3
19%
1
11%
76-90
Пропущено
1
18
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 13
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
1
100%
1
6%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
4
33%
2
25%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
1
13%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
5
56%
76-90
Забито
28
17
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 5
14 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
3
11%
2
12%
1-15
5
18%
5
29%
29%
16-30
2
7%
5
29%
29%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
7
25%
2
12%
61-75
7
25%
2
12%
76-90
Пропущено
9
27
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 20
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 13
0
0%
3
11%
1-15
2
22%
1
4%
16-30
3
33%
3
11%
31-45
2
22%
5
19%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
2
22%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0
Коритиба Парана
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Гойяс - Коритиба Парана 1:2
Гремио - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Байя - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Спорт Ресифи - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Спорт Ресифи 3:3 Коритиба Парана - Крисьюма 1:1 Коритиба Парана - Каскавел 0:0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Коритиба Парана
Точный счет
2:0
5 раз 63%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
6 раз 75%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 56%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Коритиба Парана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
115
115
412
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|17
|13
|1
|3
|29 - 11
|40
|2.
|17
|9
|4
|4
|30 - 20
|31
|3.
|2:0
|17
|8
|7
|2
|30 - 14
|31
|4.
|15
|9
|2
|4
|25 - 20
|29
|5.
|17
|8
|4
|5
|22 - 16
|28
|6.
|17
|7
|7
|3
|25 - 16
|28
|7.
|17
|8
|3
|6
|25 - 21
|27
|8.
|17
|7
|5
|5
|23 - 16
|26
|9.
|17
|7
|4
|6
|18 - 19
|25
|10.
|17
|6
|5
|6
|19 - 15
|23
|11.
|17
|6
|5
|6
|17 - 18
|23
|12.
|17
|6
|5
|6
|14 - 18
|23
|13.
|17
|5
|6
|6
|19 - 17
|21
|14.
|16
|5
|4
|7
|15 - 18
|19
|15.
|17
|4
|5
|8
|18 - 26
|17
|16.
|2:1
|17
|4
|5
|8
|18 - 29
|17
|17.
|16
|4
|3
|9
|15 - 26
|15
|18.
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|19.
|0:2
|16
|2
|4
|10
|17 - 35
|10
|20.
|16
|2
|3
|11
|12 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|9
|8
|0
|1
|17 - 3
|24
|2.
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|3.
|9
|6
|3
|0
|13 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|6.
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|8.
|2:0
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|9.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|10.
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|11.
|9
|3
|4
|2
|15 - 13
|13
|12.
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|13.
|9
|3
|1
|5
|4 - 7
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|16.
|2:1
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|17.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|18.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|19.
|0:2
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|20.
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|4.
|2:0
|9
|3
|5
|1
|14 - 6
|14
|5.
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|7.
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|8.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|11.
|2:1
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|12.
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|14.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|15.
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|16.
|9
|1
|3
|5
|4 - 12
|6
|17.
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|18.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|19.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|20.
|0:2
|8
|0
|3
|5
|9 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|11 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Коринтианс
|Роджер
|7 (1)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|7
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Флуминенсе
|Андре
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 6