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Бразилия: Серия A
2023

Тур: 17.
Америка Минейро
0:2
Первый тайм: 37'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
16' Желтая карточка
Paulo1
0:1
18' Гол
Мурило Серкейра
0:2
26' Гол
Рони III

Ход матча

16'
Paulo1
 
18'
0:1
Мурило Серкейра
(Менино Габриэль)
26'
0:2
Рони III
(Рафаэл Жозе)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Америка Минейро
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
36.00
3.50
2.18
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Пасинато
Матеус
20
Daniel
Borges
33
Eder
2
3
Майдана
Яго
30
Nicolas
Vichiatto
16
Ale
5
Leandro
Martinez
I
47
Paulo1
10
Martin
Nicolas
Benitez
29
Габриэл
Педро
17
Gonzalo
Mastriani
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
25
Менино
Габриэль
8
Рафаэл
Жозе
14
Гимарайнс
Артур
23
Вейга
Рафаэль
40
Жонатан
Луис
10
Рони
III
Америка Минейро
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Америка Минейро
Палмейрас Сан-Паулу

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

16 матчей

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

6.3%
50%
43.7%
1 победа 8 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
К
0:2
К
1:1
СA
4:0
СA
0:0
К
1:1
К
1:2
СA
0:2
СA
2:0
БСБ
1:1
БСБ
0:1
СA
1:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.63
0.75

Среднее время на гол

144
120

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1.25

Среднее время на гол

55
72

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.13
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

80
90

Бомбардиры внутри турнира

Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авелар Данило 3 (1) 0.19
Aloisio Santos 3 (2) 0.19
Felipe Azevedo 2 0.13
Gonzalo Mastriani 2 0.13
Juninho IX 2 0.13
Everaldo 1 0.06
Renato Marques 1 0.06
Ale 1 0.06
Веллингтон Паулиста 1 0.06
Breno Cascardo 1 0.06
Leandro Martinez I 0 0
Сезар Жулио 0 0
Martin Nicolas Benitez 0 0
Marlon VII 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 5 (1) 0.29
Гимарайнс Артур 4 0.24
Endrick 4 0.24
Дуду X 3 0.18
Менино Габриэль 2 0.12
Рони III 2 0.12
Мурило Серкейра 2 0.12
Майке Роша 1 0.06
Лопес Брено 1 0.06
Лопес Хосе Мануэль 1 0.06
Наварро Рафа 1 0.06
Луан Гарсия IV 1 0.06
Richard Rios 1 0.06
Пикерес Хоакин 0 0
Гомес Густаво 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eder 2 5 1
Everaldo 4 0
Марсиньо Силва 4 0
Майдана Яго 4 0
Aloisio Santos 3 0
Lucas Kal 3 0
Ale 2 0
Авелар Данило 2 0
Martin Nicolas Benitez 2 0
Renato Marques 2 0
Paulo1 2 0
Матеус Фернандо Кавичиоли 0 1
Daniel Borges 1 0
Nino Paraiba 1 0
Juninho IX 1 0
Potigar 1 0
Leandro Martinez I 1 0
Marlon VII 1 0
Galiano da Costa Mateus III 1 0
Пасинато Матеус 1 0
Mateus Henrique 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 5 1
Рафаэл Жозе 5 0
Гомес Густаво 4 0
Майке Роша 4 0
Пикерес Хоакин 4 0
Менино Габриэль 4 0
Лопес Хосе Мануэль 3 0
Вейга Рафаэль 3 0
Gustavo Garcia 1 1
Жонатан Луис 2 0
Endrick 2 0
Наварро Рафа 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Вевертон Перейра 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Richard Rios 1 0
Vanderlan 1 0

Результаты матчей

Америка Минейро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
5
Америка Минейро
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
1

Волевые поражения

5
17
Америка Минейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

10
22

Голы по времени матча

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
22%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
4
44%
4
36%
76-90

Пропущено

13
7
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
4
31%
1
14%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
3
30%
2
12%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
1
10%
5
29%
29%
61-75
2
20%
3
18%
76-90

Пропущено

18
7
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
14%
16-30
5
28%
3
43%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
1
14%
61-75
4
22%
2
29%
76-90

Забито

19
28
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
5
26%
4
14%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
6
32%
7
25%
76-90

Пропущено

31
14
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
3
10%
0
0%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
6
19%
5
36%
31-45
4
13%
1
7%
46-60
6
19%
3
21%
61-75
8
26%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Америка Минейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фламенго - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Коло-Коло 5:1 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коло-Коло - Америка Минейро 2:1
Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Пеньяроль - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Америка Минейро - Мильонариос 2:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1
Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5

Результаты матчей

Америка Минейро
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Америка Минейро
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
4
6
9
1.5
9
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:2 17 13 1 3 29 - 11 40
2.
Фламенго
 17 9 4 4 30 - 20 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 17 8 7 2 30 - 14 31
4.
Гремио
 15 9 2 4 25 - 20 29
5.
Флуминенсе
 17 8 4 5 22 - 16 28
6.
Ред Булл Брагантино
 17 7 7 3 25 - 16 28
7.
Атлетико Паранаэнсе
 17 8 3 6 25 - 21 27
8.
Сан-Паулу
 17 7 5 5 23 - 16 26
9.
Куяба
 17 7 4 6 18 - 19 25
10.
Крузейро
 17 6 5 6 19 - 15 23
11.
Форталеза Сеара
 17 6 5 6 17 - 18 23
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 6 5 6 14 - 18 23
13.
Атлетико Минейро
 17 5 6 6 19 - 17 21
14.
Коринтианс
 16 5 4 7 15 - 18 19
15.
Сантос
 17 4 5 8 18 - 26 17
16.
Коритиба Парана
 2:1 17 4 5 8 18 - 29 17
17.
Гойяс
 16 4 3 9 15 - 26 15
18.
Байя
 17 3 6 8 15 - 23 15
19.
Америка Минейро
 0:2 16 2 4 10 17 - 35 10
20.
Васко да Гама
 16 2 3 11 12 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:2 9 8 0 1 17 - 3 24
2.
Сан-Паулу
 9 7 1 1 18 - 7 22
3.
Флуминенсе
 9 6 3 0 13 - 4 21
4.
Гремио
 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Атлетико Паранаэнсе
 9 6 2 1 17 - 10 20
6.
Ред Булл Брагантино
 9 5 3 1 14 - 6 18
7.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 8 5 2 1 16 - 8 17
9.
Форталеза Сеара
 9 4 3 2 10 - 8 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 4 2 2 8 - 6 14
11.
Сантос
 9 3 4 2 15 - 13 13
12.
Коринтианс
 7 3 3 1 10 - 6 12
13.
Крузейро
 9 3 1 5 4 - 7 10
14.
Атлетико Минейро
 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Байя
 8 2 3 3 11 - 11 9
16.
Коритиба Парана
 2:1 8 2 3 3 8 - 9 9
17.
Куяба
 8 2 3 3 9 - 11 9
18.
Гойяс
 7 2 2 3 8 - 12 8
19.
Америка Минейро
 0:2 8 2 1 5 8 - 16 7
20.
Васко да Гама
 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:2 8 5 1 2 12 - 8 16
2.
Куяба
 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Фламенго
 9 4 2 3 15 - 15 14
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 9 3 5 1 14 - 6 14
5.
Крузейро
 8 3 4 1 15 - 8 13
6.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 9 - 7 12
7.
Ред Булл Брагантино
 8 2 4 2 11 - 10 10
8.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 2 3 4 6 - 12 9
10.
Форталеза Сеара
 8 2 2 4 7 - 10 8
11.
Коритиба Парана
 2:1 9 2 2 5 10 - 20 8
12.
Атлетико Паранаэнсе
 8 2 1 5 8 - 11 7
13.
Флуминенсе
 8 2 1 5 9 - 12 7
14.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 14 7
15.
Коринтианс
 9 2 1 6 5 - 12 7
16.
Байя
 9 1 3 5 4 - 12 6
17.
Васко да Гама
 8 1 2 5 8 - 16 5
18.
Сантос
 8 1 1 6 3 - 13 4
19.
Сан-Паулу
 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 0:2 8 0 3 5 9 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 11 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Коринтианс Роджер 7 (1)
Куяба Дейверсон Силва 7
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Флуминенсе Андре 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Америка Минейро
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
36.00
3.50
2.18
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Америка Минейро 0:2 Палмейрас Сан-Паулу онлайн

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