Тур: 17.
0:2
Первый тайм: 37'
Ход матча
16'
18'
26'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
33
Eder
2
16
Ale
47
Paulo1
12
Майке
Роша
40
Жонатан
Луис
10
Рони
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Eder 2Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 AleПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Paulo1Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 JoriВратарь
-
18 Сезар ЖулиоЗащитник
-
21 Lucas KalЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 EveraldoНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Жонатан ЛуисПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноНападающий
- Нападающий
-
27 Richard Rios
-
9 Endrick
-
-
37 Кевин IV
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Америка Минейро
Палмейрас Сан-Паулу
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
16 матчей
12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
6.3%
50%
43.7%
1 победа 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.63
0.75
Среднее время на гол
144
120
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.63
1.25
Среднее время на гол
55
72
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.13
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
80
90
Бомбардиры внутри турнира
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авелар Данило
|3 (1)
|0.19
|Aloisio Santos
|3 (2)
|0.19
|Felipe Azevedo
|2
|0.13
|Gonzalo Mastriani
|2
|0.13
|Juninho IX
|2
|0.13
|Everaldo
|1
|0.06
|Renato Marques
|1
|0.06
|Ale
|1
|0.06
|Веллингтон Паулиста
|1
|0.06
|Breno Cascardo
|1
|0.06
|Leandro Martinez I
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Martin Nicolas Benitez
|0
|0
|Marlon VII
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|5 (1)
|0.29
|Гимарайнс Артур
|4
|0.24
|Endrick
|4
|0.24
|Дуду X
|3
|0.18
|Менино Габриэль
|2
|0.12
|Рони III
|2
|0.12
|Мурило Серкейра
|2
|0.12
|Майке Роша
|1
|0.06
|Лопес Брено
|1
|0.06
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.06
|Наварро Рафа
|1
|0.06
|Луан Гарсия IV
|1
|0.06
|Richard Rios
|1
|0.06
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Гомес Густаво
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eder 2
|5
|1
|Everaldo
|4
|0
|Марсиньо Силва
|4
|0
|Майдана Яго
|4
|0
|Aloisio Santos
|3
|0
|Lucas Kal
|3
|0
|Ale
|2
|0
|Авелар Данило
|2
|0
|Martin Nicolas Benitez
|2
|0
|Renato Marques
|2
|0
|Paulo1
|2
|0
|Матеус Фернандо Кавичиоли
|0
|1
|Daniel Borges
|1
|0
|Nino Paraiba
|1
|0
|Juninho IX
|1
|0
|Potigar
|1
|0
|Leandro Martinez I
|1
|0
|Marlon VII
|1
|0
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
|Пасинато Матеус
|1
|0
|Mateus Henrique
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|5
|1
|Рафаэл Жозе
|5
|0
|Гомес Густаво
|4
|0
|Майке Роша
|4
|0
|Пикерес Хоакин
|4
|0
|Менино Габриэль
|4
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|3
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|0
|Gustavo Garcia
|1
|1
|Жонатан Луис
|2
|0
|Endrick
|2
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Луан Гарсия IV
|1
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Richard Rios
|1
|0
|Vanderlan
|1
|0
Результаты матчей
Америка Минейро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
5
Америка Минейро
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
1
Волевые поражения
5
17
Америка Минейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
10
22
Голы по времени матча
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
22%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
4
44%
4
36%
76-90
Пропущено
13
7
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
4
31%
1
14%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
3
30%
2
12%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
1
10%
5
29%
29%
61-75
2
20%
3
18%
76-90
Пропущено
18
7
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
14%
16-30
5
28%
3
43%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
1
14%
61-75
4
22%
2
29%
76-90
Забито
19
28
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
5
26%
4
14%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
6
32%
7
25%
76-90
Пропущено
31
14
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
3
10%
0
0%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
6
19%
5
36%
31-45
4
13%
1
7%
46-60
6
19%
3
21%
61-75
8
26%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Америка Минейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фламенго - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Коло-Коло 5:1 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коло-Коло - Америка Минейро 2:1
Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Пеньяроль - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Америка Минейро - Мильонариос 2:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1
Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5
Результаты матчей
Америка Минейро
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Америка Минейро
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
34
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
124
69
97
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|17
|13
|1
|3
|29 - 11
|40
|2.
|17
|9
|4
|4
|30 - 20
|31
|3.
|2:0
|17
|8
|7
|2
|30 - 14
|31
|4.
|15
|9
|2
|4
|25 - 20
|29
|5.
|17
|8
|4
|5
|22 - 16
|28
|6.
|17
|7
|7
|3
|25 - 16
|28
|7.
|17
|8
|3
|6
|25 - 21
|27
|8.
|17
|7
|5
|5
|23 - 16
|26
|9.
|17
|7
|4
|6
|18 - 19
|25
|10.
|17
|6
|5
|6
|19 - 15
|23
|11.
|17
|6
|5
|6
|17 - 18
|23
|12.
|17
|6
|5
|6
|14 - 18
|23
|13.
|17
|5
|6
|6
|19 - 17
|21
|14.
|16
|5
|4
|7
|15 - 18
|19
|15.
|17
|4
|5
|8
|18 - 26
|17
|16.
|2:1
|17
|4
|5
|8
|18 - 29
|17
|17.
|16
|4
|3
|9
|15 - 26
|15
|18.
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|19.
|0:2
|16
|2
|4
|10
|17 - 35
|10
|20.
|16
|2
|3
|11
|12 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|9
|8
|0
|1
|17 - 3
|24
|2.
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|3.
|9
|6
|3
|0
|13 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|6.
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|8.
|2:0
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|9.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|10.
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|11.
|9
|3
|4
|2
|15 - 13
|13
|12.
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|13.
|9
|3
|1
|5
|4 - 7
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|16.
|2:1
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|17.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|18.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|19.
|0:2
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|20.
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|4.
|2:0
|9
|3
|5
|1
|14 - 6
|14
|5.
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|7.
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|8.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|11.
|2:1
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|12.
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|14.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|15.
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|16.
|9
|1
|3
|5
|4 - 12
|6
|17.
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|18.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|19.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|20.
|0:2
|8
|0
|3
|5
|9 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|11 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Коринтианс
|Роджер
|7 (1)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|7
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Флуминенсе
|Андре
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 6