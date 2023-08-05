Тур: 18.
1:1
Конец матча
0'
0:1
30' ГолPablo I
74' Желтая карточкаЛима Лукас
77' Желтая карточкаЖуан Пауло
88' Желтая карточкаМендоса Стивен
89' Желтая карточкаРоке Витор
1:1
90' ПенальтиЛеонардо Маркос
90' Желтая карточкаВитор Буэно
90'+11
Ход матча
30'
0:1
74'
77'
83'
88'
89'
90'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Жуан
Пауло
16
Додо
Родолфо
19
Дуглас
XV
22
Madson
II
25
Кака
II
17
Hugo
Moura
92
Pablo
I
28
Tomas
Cuello
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Додо РодолфоЗащитник
- Полузащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
-
28 JoaquimЗащитник
-
24 МессиасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Lucas Braga
-
97 Luan Dias
-
-
38 Kevyson
-
13 Joao Lucas2
-
50 Paulo Mazoti
-
Главный тренер: Paulo Turra
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Madson IIЗащитник
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Pablo IНападающий
-
28 Tomas CuelloНападающий
- Запасные игроки
-
58 Лопес ЖоаоВратарь
-
3 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
2 Khellven
-
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
История личных встреч
Сантос
Атлетико Паранаэнсе
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
54.5%
18.2%
27.3%
12 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
1.83
0.75
Среднее время на гол
49
120
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
32
14
Голов в среднем за матч
1.45
0.64
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
61
141
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Маркос
|7 (3)
|0.39
|Мендоса Стивен
|5 (1)
|0.28
|Deivid de Souza
|2
|0.11
|Angelo Borges
|2
|0.11
|Лима Лукас III
|1
|0.06
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.06
|Rodrigo Fernandez2
|1
|0.06
|Сотельдо Йеферсон
|0
|0
|Лукас Жан
|0
|0
|Joao Lucas2
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|8
|0.44
|Christian Cardoso
|4
|0.22
|Pablo I
|3
|0.17
|Витор Буэно
|2 (2)
|0.11
|Erick2
|2
|0.11
|Виллиан Сикейра
|2
|0.11
|Madson II
|1
|0.06
|Каноббио Агустин
|1
|0.06
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.06
|Энрике Педру II
|1
|0.06
|Сантана Алекс
|1
|0.06
|Khellven
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|7
|0
|Дуглас XV
|5
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|3
|1
|Мендоса Стивен
|3
|0
|Жуан Пауло
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Luan Dias
|3
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|1
|Мессиас
|2
|0
|Deivid de Souza
|2
|0
|Joaquim
|2
|0
|Lucas Braga
|2
|0
|Sandry Santos
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Gabriel Inocencio
|2
|0
|Владимир
|0
|1
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Пауло Турра
|0
|1
|Мезенга Бруно
|1
|0
|Додо Родолфо
|1
|0
|Lucas Pires
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Насименто Алекс
|1
|0
|Joao Lucas2
|1
|0
|Леонардо Маркос
|1
|0
|Angelo Borges
|1
|0
|Daniel Rivera
|1
|0
|Kevyson
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витор Буэно
|5
|0
|Сантана Алекс
|3
|1
|Роке Витор
|4
|0
|Ivaldo
|2
|1
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Thiago Heleno
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Каноббио Агустин
|3
|0
|Erick2
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Pablo I
|2
|0
|Hugo Moura
|2
|0
|Leonardo Linck
|2
|0
|Видаль Артуро
|1
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
|Vinicius Kaue
|1
|0
|Фернандиньо XII
|1
|0
|Wesley Carvalho
|1
|0
Результаты матчей
Сантос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Атлетико Паранаэнсе
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
6
5
Сантос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
1
16
Сантос
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Атлетико Паранаэнсе
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
18
2
Волевые поражения
7
21
Голы по времени матча
Забито
16
9
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
3
19%
2
22%
1-15
4
25%
1
11%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
3
19%
4
44%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
14%
2
17%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
6
50%
76-90
Забито
3
17
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
12%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
1
33%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
33%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
5
38%
1
10%
76-90
Забито
19
26
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
3
16%
2
8%
1-15
5
26%
3
12%
16-30
3
16%
6
23%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
4
21%
9
35%
76-90
Пропущено
27
22
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
7%
4
18%
1-15
6
22%
4
18%
16-30
4
15%
2
9%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
3
11%
2
9%
61-75
8
30%
30%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Флуминенсе - Сантос 1:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3
Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2
Результаты матчей
Сантос
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Сантос
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
63
37
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
153
513
99
315
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|14
|1
|2
|32 - 10
|43
|2.
|17
|9
|4
|4
|30 - 20
|31
|3.
|17
|8
|7
|2
|32 - 15
|31
|4.
|16
|9
|3
|4
|26 - 21
|30
|5.
|17
|8
|4
|5
|22 - 16
|28
|6.
|17
|7
|7
|3
|25 - 16
|28
|7.
|18
|8
|4
|6
|26 - 22
|28
|8.
|17
|7
|5
|5
|23 - 16
|26
|9.
|17
|7
|4
|6
|18 - 19
|25
|10.
|0:0
|18
|6
|6
|6
|17 - 18
|24
|11.
|17
|6
|5
|6
|19 - 15
|23
|12.
|0:1
|18
|6
|5
|7
|14 - 19
|23
|13.
|1:0
|17
|6
|4
|7
|16 - 18
|22
|14.
|17
|5
|6
|6
|19 - 17
|21
|15.
|18
|4
|6
|8
|19 - 27
|18
|16.
|0:0
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|17.
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|18.
|17
|3
|5
|9
|17 - 32
|14
|19.
|16
|2
|4
|10
|18 - 37
|10
|20.
|16
|2
|3
|11
|12 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|9
|0
|0
|20 - 2
|27
|2.
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|3.
|9
|6
|3
|0
|13 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|6.
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|9.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|10.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|11.
|10
|3
|5
|2
|16 - 14
|14
|12.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|13.
|9
|3
|1
|5
|4 - 7
|10
|14.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|17.
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|18.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|19.
|8
|2
|1
|5
|9 - 18
|7
|20.
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|4.
|9
|3
|5
|1
|16 - 7
|14
|5.
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|7.
|7
|3
|1
|3
|8 - 12
|10
|8.
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|9.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|6 - 12
|10
|10.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|11.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|14.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|15.
|9
|1
|3
|5
|4 - 12
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|17.
|9
|1
|2
|6
|9 - 23
|5
|18.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|19.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|9 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|7 (2)
|Коринтианс
|Роджер
|7 (1)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|7
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Флуминенсе
|Андре
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 6