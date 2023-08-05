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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 18.
Сантос
1:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
0:1
30' Гол
Pablo I
74' Желтая карточка
Лима Лукас
77' Желтая карточка
Жуан Пауло
88' Желтая карточка
Мендоса Стивен
89' Желтая карточка
Роке Витор
1:1
90' Пенальти
Леонардо Маркос
90' Желтая карточка
Витор Буэно
90'+11
34
Жуан
Пауло
12
Gabriel
Inocencio
2
Бассо
Жоау
31
Насименто
Алекс
16
Додо
Родолфо
14
Rodrigo
Fernandez2
19
Дуглас
XV
23
Лима
Лукас
III
8
Лукас
Жан
20
Мендоса
Стивен
9
Леонардо
Маркос
1
Bento
Krepski
22
Madson
II
25
Кака
II
44
Thiago
Heleno
21
Vinicius
Kaue
5
Фернандиньо
XII
17
Hugo
Moura
10
Bruno
Zapelli
7
Marcelo
XIII
92
Pablo
I
28
Tomas
Cuello
Сантос
4-5-1
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3

История личных встреч

Сантос
Атлетико Паранаэнсе

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

54.5%
18.2%
27.3%
12 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:2
СA
0:1
К
0:1
К
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0
КЛ
1:0
КЛ
2:3
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:0
К
3:0
К
1:1
СA
5:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

1.83
0.75

Среднее время на гол

49
120

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

32
14

Голов в среднем за матч

1.45
0.64

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

61
141

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Маркос 7 (3) 0.39
Мендоса Стивен 5 (1) 0.28
Deivid de Souza 2 0.11
Angelo Borges 2 0.11
Лима Лукас III 1 0.06
Габриэль Эдуардо 1 0.06
Rodrigo Fernandez2 1 0.06
Сотельдо Йеферсон 0 0
Лукас Жан 0 0
Joao Lucas2 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 8 0.44
Christian Cardoso 4 0.22
Pablo I 3 0.17
Витор Буэно 2 (2) 0.11
Erick2 2 0.11
Виллиан Сикейра 2 0.11
Madson II 1 0.06
Каноббио Агустин 1 0.06
Фернандиньо XII 1 (1) 0.06
Энрике Педру II 1 0.06
Сантана Алекс 1 0.06
Khellven 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Bento Krepski 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 7 0
Дуглас XV 5 0
Guilherme de Aguiar Camacho 3 1
Мендоса Стивен 3 0
Жуан Пауло 3 0
Лима Лукас III 3 0
Luan Dias 3 0
Сотельдо Йеферсон 1 1
Мессиас 2 0
Deivid de Souza 2 0
Joaquim 2 0
Lucas Braga 2 0
Sandry Santos 2 0
Сантос Натан 2 0
Gabriel Inocencio 2 0
Владимир 0 1
Габриэль Эдуардо 0 1
Пауло Турра 0 1
Мезенга Бруно 1 0
Додо Родолфо 1 0
Lucas Pires 1 0
Лукас Жан 1 0
Насименто Алекс 1 0
Joao Lucas2 1 0
Леонардо Маркос 1 0
Angelo Borges 1 0
Daniel Rivera 1 0
Kevyson 1 0
Odair Hellmann 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витор Буэно 5 0
Сантана Алекс 3 1
Роке Витор 4 0
Ivaldo 2 1
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Thiago Heleno 3 0
Madson II 3 0
Каноббио Агустин 3 0
Erick2 3 0
Bento Krepski 3 0
Pablo I 2 0
Hugo Moura 2 0
Leonardo Linck 2 0
Видаль Артуро 1 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Теранс Давид 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Khellven 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Vinicius Kaue 1 0
Фернандиньо XII 1 0
Wesley Carvalho 1 0

Результаты матчей

Сантос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Атлетико Паранаэнсе
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

6
5
Сантос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

1
16
Сантос
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Атлетико Паранаэнсе
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

18
2

Волевые поражения

7
21

Голы по времени матча

Забито

16
9
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
3
19%
2
22%
1-15
4
25%
1
11%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
3
19%
4
44%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
14%
2
17%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
6
50%
76-90

Забито

3
17
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
12%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
1
33%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
5
38%
1
10%
76-90

Забито

19
26
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
3
16%
2
8%
1-15
5
26%
3
12%
16-30
3
16%
6
23%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
4
21%
9
35%
76-90

Пропущено

27
22
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
7%
4
18%
1-15
6
22%
4
18%
16-30
4
15%
2
9%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
3
11%
2
9%
61-75
8
30%
30%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Флуминенсе - Сантос 1:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3
Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2

Результаты матчей

Сантос
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Сантос
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
6
3
3
7
2.5
2
7
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
15
3
5
13
1.5
9
9
3
15
2.5
2
16
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 14 1 2 32 - 10 43
2.
Фламенго
 17 9 4 4 30 - 20 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 8 7 2 32 - 15 31
4.
Гремио
 16 9 3 4 26 - 21 30
5.
Флуминенсе
 17 8 4 5 22 - 16 28
6.
Ред Булл Брагантино
 17 7 7 3 25 - 16 28
7.
Атлетико Паранаэнсе
 18 8 4 6 26 - 22 28
8.
Сан-Паулу
 17 7 5 5 23 - 16 26
9.
Куяба
 17 7 4 6 18 - 19 25
10.
Форталеза Сеара
 0:0 18 6 6 6 17 - 18 24
11.
Крузейро
 17 6 5 6 19 - 15 23
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 18 6 5 7 14 - 19 23
13.
Коринтианс
 1:0 17 6 4 7 16 - 18 22
14.
Атлетико Минейро
 17 5 6 6 19 - 17 21
15.
Сантос
 18 4 6 8 19 - 27 18
16.
Гойяс
 0:0 18 4 5 9 16 - 27 17
17.
Байя
 17 3 6 8 15 - 23 15
18.
Коритиба Парана
 17 3 5 9 17 - 32 14
19.
Америка Минейро
 16 2 4 10 18 - 37 10
20.
Васко да Гама
 16 2 3 11 12 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 9 0 0 20 - 2 27
2.
Сан-Паулу
 9 7 1 1 18 - 7 22
3.
Флуминенсе
 9 6 3 0 13 - 4 21
4.
Гремио
 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Атлетико Паранаэнсе
 9 6 2 1 17 - 10 20
6.
Ред Булл Брагантино
 9 5 3 1 14 - 6 18
7.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
9.
Форталеза Сеара
 0:0 9 4 3 2 10 - 8 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 9 4 2 3 8 - 7 14
11.
Сантос
 10 3 5 2 16 - 14 14
12.
Коринтианс
 1:0 7 3 3 1 10 - 6 12
13.
Крузейро
 9 3 1 5 4 - 7 10
14.
Гойяс
 0:0 9 2 4 3 9 - 13 10
15.
Атлетико Минейро
 8 2 3 3 10 - 10 9
16.
Байя
 8 2 3 3 11 - 11 9
17.
Коритиба Парана
 8 2 3 3 8 - 9 9
18.
Куяба
 8 2 3 3 9 - 11 9
19.
Америка Минейро
 8 2 1 5 9 - 18 7
20.
Васко да Гама
 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 12 - 8 16
2.
Куяба
 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Фламенго
 9 4 2 3 15 - 15 14
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 3 5 1 16 - 7 14
5.
Крузейро
 8 3 4 1 15 - 8 13
6.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 9 - 7 12
7.
Гремио
 7 3 1 3 8 - 12 10
8.
Ред Булл Брагантино
 8 2 4 2 11 - 10 10
9.
Коринтианс
 1:0 10 3 1 6 6 - 12 10
10.
Форталеза Сеара
 0:0 9 2 3 4 7 - 10 9
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 9 2 3 4 6 - 12 9
12.
Атлетико Паранаэнсе
 9 2 2 5 9 - 12 8
13.
Флуминенсе
 8 2 1 5 9 - 12 7
14.
Гойяс
 0:0 9 2 1 6 7 - 14 7
15.
Байя
 9 1 3 5 4 - 12 6
16.
Васко да Гама
 8 1 2 5 8 - 16 5
17.
Коритиба Парана
 9 1 2 6 9 - 23 5
18.
Сантос
 8 1 1 6 3 - 13 4
19.
Сан-Паулу
 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 8 0 3 5 9 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Сантос Леонардо Маркос 7 (2)
Коринтианс Роджер 7 (1)
Куяба Дейверсон Силва 7
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Флуминенсе Андре 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 6
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Фернандиньо XII сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Пабло бьет в цель!
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