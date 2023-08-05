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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 18.
Интернасьонал Порту Алегре
0:1
Первый тайм: 17'
Коринтианс
0'
0:1
13' Гол
Аугусто Ренато

Ход матча

13'
0:1
Аугусто Ренато
(Fabio Santos IV)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Коринтианс
2.40
3.10
4.17
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Рочет
Серхио
21
Igor
Gomes
44
Витао
22
Nicolas
Hernandez2
14
Де
Пена
Карлос
23
Gabriel
Paulista
VIII
41
Matheus
Dias
8
Энрике
Бруно
27
José
Maurisio3
28
Энрике
Педро
9
Адриано
Луис
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Жил
Карлос
34
Мурильо
Джейсон
6
Fabio
Santos
IV
7
Майкон
Барберан
8
Аугусто
Ренато
33
Оливейра
Руан
26
Биро
28
Adson
9
Алберто
Юри
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2
Коринтианс
4-4-2

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Коринтианс

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.6%
41.9%
35.5%
7 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:1
К
1:1
К
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
БСА
1:2
БСА
2:1
БСА
0:0
БСА
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:2
КБ
2:2
КБ
2:0
СA
0:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.2
0.56

Среднее время на гол

75
160

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.13
1.27

Среднее время на гол

80
71

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

1.16
0.9

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

77
99

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 3 0.17
Джонни 2 0.11
José Maurisio3 2 0.11
Адриано Луис 1 0.06
Jean Dias 1 0.06
Энрике Педро 1 (1) 0.06
Де Пена Карлос 1 0.06
Ромуло 1 0.06
Бустос Фабрисио 1 0.06
Alexandre Zurawski 1 0.06
Патрик Алан 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджер 7 (2) 0.41
Алберто Юри 3 0.18
Оливейра Руан 2 0.12
Майкон Барберан 1 0.06
Араужо Матеус 1 0.06
Вера Фаусто 0 0
Аугусто Ренато 0 0
Фагнер Лемос 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 6 1
Кампаньяро Густаво 5 0
Патрик Алан 4 0
Витао 4 0
Моледо Родриго 3 0
Nicolas Hernandez2 3 0
Джонни 2 0
Де Пена Карлос 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Matheus Dias 2 0
Lucca 1 0
Ромуло 1 0
John Victor 1 0
Igor Gomes 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жил Карлос 5 0
Вера Фаусто 5 0
Фагнер Лемос 4 0
Мурильо Джейсон 3 0
Роджер 3 0
Fabio Santos IV 3 0
Кассио Рамос 2 0
Биду 2 0
Рони 1 0
Биро 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Майкон Барберан 1 0
Алберто Юри 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Каэтано Жоао 1 0
Оливейра Руан 1 0
Кейрос Эдуардо 1 0
Москардо Габриэль 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Коринтианс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
1
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Коринтианс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

5
10
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
65% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Коринтианс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

6
11

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
75%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
3
50%
6
46%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
2
33%
4
40%
76-90

Пропущено

12
6
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Забито

14
14
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
3
21%
3
21%
61-75
4
29%
4
29%
76-90

Пропущено

18
19
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
17%
1
5%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
4
22%
3
16%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
17%
3
16%
61-75
4
22%
8
42%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Коринтианс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0
Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Коринтианс

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
5
1
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
10
6
4
13
1.5
4
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 14 1 2 32 - 10 43
2.
Фламенго
 17 9 4 4 30 - 20 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 8 7 2 32 - 15 31
4.
Гремио
 16 9 3 4 26 - 21 30
5.
Флуминенсе
 17 8 4 5 22 - 16 28
6.
Ред Булл Брагантино
 17 7 7 3 25 - 16 28
7.
Атлетико Паранаэнсе
 18 8 4 6 26 - 22 28
8.
Сан-Паулу
 17 7 5 5 23 - 16 26
9.
Куяба
 17 7 4 6 18 - 19 25
10.
Форталеза Сеара
 0:0 18 6 6 6 17 - 18 24
11.
Крузейро
 17 6 5 6 19 - 15 23
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 18 6 5 7 14 - 19 23
13.
Коринтианс
 1:0 17 6 4 7 16 - 18 22
14.
Атлетико Минейро
 17 5 6 6 19 - 17 21
15.
Сантос
 18 4 6 8 19 - 27 18
16.
Гойяс
 0:0 18 4 5 9 16 - 27 17
17.
Байя
 17 3 6 8 15 - 23 15
18.
Коритиба Парана
 17 3 5 9 17 - 32 14
19.
Америка Минейро
 16 2 4 10 18 - 37 10
20.
Васко да Гама
 16 2 3 11 12 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 9 0 0 20 - 2 27
2.
Сан-Паулу
 9 7 1 1 18 - 7 22
3.
Флуминенсе
 9 6 3 0 13 - 4 21
4.
Гремио
 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Атлетико Паранаэнсе
 9 6 2 1 17 - 10 20
6.
Ред Булл Брагантино
 9 5 3 1 14 - 6 18
7.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
9.
Форталеза Сеара
 0:0 9 4 3 2 10 - 8 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 9 4 2 3 8 - 7 14
11.
Сантос
 10 3 5 2 16 - 14 14
12.
Коринтианс
 1:0 7 3 3 1 10 - 6 12
13.
Крузейро
 9 3 1 5 4 - 7 10
14.
Гойяс
 0:0 9 2 4 3 9 - 13 10
15.
Атлетико Минейро
 8 2 3 3 10 - 10 9
16.
Байя
 8 2 3 3 11 - 11 9
17.
Коритиба Парана
 8 2 3 3 8 - 9 9
18.
Куяба
 8 2 3 3 9 - 11 9
19.
Америка Минейро
 8 2 1 5 9 - 18 7
20.
Васко да Гама
 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 12 - 8 16
2.
Куяба
 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Фламенго
 9 4 2 3 15 - 15 14
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 3 5 1 16 - 7 14
5.
Крузейро
 8 3 4 1 15 - 8 13
6.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 9 - 7 12
7.
Гремио
 7 3 1 3 8 - 12 10
8.
Ред Булл Брагантино
 8 2 4 2 11 - 10 10
9.
Коринтианс
 1:0 10 3 1 6 6 - 12 10
10.
Форталеза Сеара
 0:0 9 2 3 4 7 - 10 9
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 9 2 3 4 6 - 12 9
12.
Атлетико Паранаэнсе
 9 2 2 5 9 - 12 8
13.
Флуминенсе
 8 2 1 5 9 - 12 7
14.
Гойяс
 0:0 9 2 1 6 7 - 14 7
15.
Байя
 9 1 3 5 4 - 12 6
16.
Васко да Гама
 8 1 2 5 8 - 16 5
17.
Коритиба Парана
 9 1 2 6 9 - 23 5
18.
Сантос
 8 1 1 6 3 - 13 4
19.
Сан-Паулу
 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 8 0 3 5 9 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Сантос Леонардо Маркос 7 (2)
Коринтианс Роджер 7 (1)
Куяба Дейверсон Силва 7
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Флуминенсе Андре 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Коринтианс
2.40
3.10
4.17
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Коринтианс онлайн

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Коринтианс
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