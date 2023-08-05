Тур: 18.
0:1
Первый тайм: 17'
Ход матча
13'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рочет
Серхио
21
Igor
Gomes
44
Витао
41
Matheus
Dias
28
Энрике
Педро
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Биро
28
Adson
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
-
21 Igor GomesЗащитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Matheus DiasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Полузащитник
-
45 LuccaНападающий
-
10 Патрик АланНападающий
- Нападающий
-
-
38 Jean Dias
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 БироПолузащитник
-
28 AdsonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Уэсли ЛопесЗащитник
-
25 Мендес БруноЗащитник
-
21 БидуЗащитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Люксембургский Вандерлей
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Коринтианс
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
31 матч
19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.6%
41.9%
35.5%
7 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.2
0.56
Среднее время на гол
75
160
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.13
1.27
Среднее время на гол
80
71
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
1.16
0.9
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
77
99
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|3
|0.17
|Джонни
|2
|0.11
|José Maurisio3
|2
|0.11
|Адриано Луис
|1
|0.06
|Jean Dias
|1
|0.06
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.06
|Де Пена Карлос
|1
|0.06
|Ромуло
|1
|0.06
|Бустос Фабрисио
|1
|0.06
|Alexandre Zurawski
|1
|0.06
|Патрик Алан
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роджер
|7 (2)
|0.41
|Алберто Юри
|3
|0.18
|Оливейра Руан
|2
|0.12
|Майкон Барберан
|1
|0.06
|Араужо Матеус
|1
|0.06
|Вера Фаусто
|0
|0
|Аугусто Ренато
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|6
|1
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Патрик Алан
|4
|0
|Витао
|4
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|3
|0
|Джонни
|2
|0
|Де Пена Карлос
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Matheus Dias
|2
|0
|Lucca
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жил Карлос
|5
|0
|Вера Фаусто
|5
|0
|Фагнер Лемос
|4
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Роджер
|3
|0
|Fabio Santos IV
|3
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Рони
|1
|0
|Биро
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Каэтано Жоао
|1
|0
|Оливейра Руан
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Москардо Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Коринтианс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
1
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Коринтианс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
5
10
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
65% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Коринтианс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
6
11
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
75%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
3
50%
6
46%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
2
33%
4
40%
76-90
Пропущено
12
6
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
1
8%
2
33%
76-90
Забито
14
14
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
3
21%
3
21%
61-75
4
29%
4
29%
76-90
Пропущено
18
19
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
17%
1
5%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
4
22%
3
16%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
17%
3
16%
61-75
4
22%
8
42%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Коринтианс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0
Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Коринтианс
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
35
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
106
413
412
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|14
|1
|2
|32 - 10
|43
|2.
|17
|9
|4
|4
|30 - 20
|31
|3.
|17
|8
|7
|2
|32 - 15
|31
|4.
|16
|9
|3
|4
|26 - 21
|30
|5.
|17
|8
|4
|5
|22 - 16
|28
|6.
|17
|7
|7
|3
|25 - 16
|28
|7.
|18
|8
|4
|6
|26 - 22
|28
|8.
|17
|7
|5
|5
|23 - 16
|26
|9.
|17
|7
|4
|6
|18 - 19
|25
|10.
|0:0
|18
|6
|6
|6
|17 - 18
|24
|11.
|17
|6
|5
|6
|19 - 15
|23
|12.
|0:1
|18
|6
|5
|7
|14 - 19
|23
|13.
|1:0
|17
|6
|4
|7
|16 - 18
|22
|14.
|17
|5
|6
|6
|19 - 17
|21
|15.
|18
|4
|6
|8
|19 - 27
|18
|16.
|0:0
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|17.
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|18.
|17
|3
|5
|9
|17 - 32
|14
|19.
|16
|2
|4
|10
|18 - 37
|10
|20.
|16
|2
|3
|11
|12 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|9
|0
|0
|20 - 2
|27
|2.
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|3.
|9
|6
|3
|0
|13 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|6.
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|9.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|10.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|11.
|10
|3
|5
|2
|16 - 14
|14
|12.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|13.
|9
|3
|1
|5
|4 - 7
|10
|14.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|17.
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|18.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|19.
|8
|2
|1
|5
|9 - 18
|7
|20.
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|4.
|9
|3
|5
|1
|16 - 7
|14
|5.
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|7.
|7
|3
|1
|3
|8 - 12
|10
|8.
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|9.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|6 - 12
|10
|10.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|11.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|14.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|15.
|9
|1
|3
|5
|4 - 12
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|17.
|9
|1
|2
|6
|9 - 23
|5
|18.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|19.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|9 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|7 (2)
|Коринтианс
|Роджер
|7 (1)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|7
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Флуминенсе
|Андре
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 6