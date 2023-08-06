Тур: 18.
2:2
Конец матча
0'
0:1
13' ГолАугусто Ренато
1:1
18' ГолЭнрике Бруно
35' Желтая карточкаДе Пена Карлос
38' Желтая карточкаАлберто Юри
64' Желтая карточкаЭнрике Бруно
79' Желтая карточкаОливейра Руан
85' Желтая карточкаДжонни
1:2
86' ПенальтиFabio Santos IV
90' Желтая карточкаРони
90' Вторая желтая карточкаДе Пена Карлос
2:2
90' ГолАдриано Луис
90' Желтая карточкаРочет Серхио
90'+12
Ход матча
13'
18'
1:1
35'
38'
63'
64'
73'
79'
85'
86'
1:2
89'
90'
90'
90'
2:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рочет
Серхио
21
Igor
Gomes
44
Витао
41
Matheus
Dias
28
Энрике
Педро
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Биро
28
Adson
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
-
21 Igor GomesЗащитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Matheus DiasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Полузащитник
-
45 LuccaНападающий
-
10 Патрик АланНападающий
- Нападающий
-
-
38 Jean Dias
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 БироПолузащитник
-
28 AdsonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Уэсли ЛопесЗащитник
-
25 Мендес БруноЗащитник
-
21 БидуЗащитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Люксембургский Вандерлей
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Коринтианс
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
31 матч
19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.6%
41.9%
35.5%
7 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.2
0.56
Среднее время на гол
75
160
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.13
1.27
Среднее время на гол
80
71
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
1.16
0.9
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
77
99
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|3
|0.17
|Адриано Луис
|2
|0.11
|Джонни
|2
|0.11
|José Maurisio3
|2
|0.11
|Jean Dias
|1
|0.06
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.06
|Де Пена Карлос
|1
|0.06
|Энрике Бруно
|1
|0.06
|Ромуло
|1
|0.06
|Бустос Фабрисио
|1
|0.06
|Alexandre Zurawski
|1
|0.06
|Патрик Алан
|0
|0
|Валенсия Эннер
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роджер
|7 (2)
|0.41
|Алберто Юри
|3
|0.18
|Оливейра Руан
|2
|0.12
|Аугусто Ренато
|1
|0.06
|Fabio Santos IV
|1 (1)
|0.06
|Майкон Барберан
|1
|0.06
|Араужо Матеус
|1
|0.06
|Вера Фаусто
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|6
|1
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Де Пена Карлос
|3
|1
|Патрик Алан
|4
|0
|Витао
|4
|0
|Джонни
|3
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Matheus Dias
|2
|0
|Lucca
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Рочет Серхио
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жил Карлос
|5
|0
|Вера Фаусто
|5
|0
|Фагнер Лемос
|4
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Роджер
|3
|0
|Fabio Santos IV
|3
|0
|Рони
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Алберто Юри
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Оливейра Руан
|2
|0
|Биро
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Каэтано Жоао
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Москардо Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Коринтианс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
3
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Коринтианс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
5
10
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
67% (12)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Коринтианс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
8
13
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Пропущено
8
15
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
4
50%
7
47%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
2
33%
4
40%
76-90
Пропущено
12
6
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
1
8%
2
33%
76-90
Забито
16
16
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
5
31%
5
31%
76-90
Пропущено
20
21
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
20%
1
5%
1-15
3
15%
4
19%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
5
25%
9
43%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Коринтианс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0
Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Коринтианс
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
61
45
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
55
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
116
513
512
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|14
|1
|2
|32 - 10
|43
|2.
|17
|9
|4
|4
|30 - 20
|31
|3.
|1:0
|18
|9
|4
|5
|23 - 16
|31
|4.
|0:1
|18
|8
|7
|3
|32 - 16
|31
|5.
|16
|9
|3
|4
|26 - 21
|30
|6.
|17
|7
|7
|3
|25 - 16
|28
|7.
|18
|8
|4
|6
|26 - 22
|28
|8.
|17
|7
|5
|5
|23 - 16
|26
|9.
|17
|7
|4
|6
|18 - 19
|25
|10.
|18
|6
|6
|6
|16 - 20
|24
|11.
|17
|6
|5
|6
|19 - 15
|23
|12.
|18
|6
|5
|7
|17 - 19
|23
|13.
|17
|5
|6
|6
|19 - 17
|21
|14.
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|15.
|18
|5
|4
|9
|17 - 27
|19
|16.
|18
|4
|6
|8
|19 - 27
|18
|17.
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|18.
|17
|3
|5
|9
|17 - 32
|14
|19.
|16
|2
|4
|10
|18 - 37
|10
|20.
|16
|2
|3
|11
|12 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|9
|0
|0
|20 - 2
|27
|2.
|1:0
|10
|7
|3
|0
|14 - 4
|24
|3.
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|4.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|6.
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|8.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|9.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|10.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|11.
|10
|3
|5
|2
|16 - 14
|14
|12.
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|13.
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|14.
|9
|3
|1
|5
|4 - 7
|10
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|17.
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|18.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|19.
|8
|2
|1
|5
|9 - 18
|7
|20.
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|4.
|0:1
|10
|3
|5
|2
|16 - 8
|14
|5.
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|7.
|7
|3
|1
|3
|8 - 12
|10
|8.
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|9.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|12.
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|13.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|14.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|15.
|9
|1
|3
|5
|4 - 12
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|17.
|9
|1
|2
|6
|9 - 23
|5
|18.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|19.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|9 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|7 (2)
|Коринтианс
|Роджер
|7 (1)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|7
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Флуминенсе
|Андре
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 6