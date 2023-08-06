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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 18.
Флуминенсе
1:0
Первый тайм: 20'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
1:0
15' Пенальти
Ариас Джон
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
44
Браз
Давид
4
Марлон
12
Марсело
Виера
8
Мартинелли
Габриэл
55
Daniel
XII
21
Ариас
Джон
17
Фернандес
Леонардо
14
Кано
Херман
9
Джон
Кеннеди
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
13
Луан
Гарсия
IV
15
Гомес
Густаво
6
Vanderlan
30
Жаилсон
Маркес
27
Richard
Rios
31
Luis
Guilherme
40
Жонатан
Луис
9
Endrick
19
Лопес
Брено
Флуминенсе
4-4-2
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3

История личных встреч

Флуминенсе
Палмейрас Сан-Паулу

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

41.9%
12.9%
45.2%
13 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
К
2:1
К
2:1
СA
1:4
СA
2:1
БСА
3:0
БСА
0:1
СA
2:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.27
0.81

Среднее время на гол

71
110

Всего голов

28
12

Голов в среднем за матч

1.75
0.8

Среднее время на гол

51
112

Всего голов

47
25

Голов в среднем за матч

1.52
0.81

Тотал матчей

2.5
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

59
111

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 5 0.28
Гансо Пауло 3 0.17
Vinicius Lima 3 0.17
Lele 2 0.11
Джон Кеннеди 2 0.11
Huan Nino2 2 0.11
Samuel VII 1 0.06
Мело Фелипе 1 0.06
Алан VI 1 0.06
Мартинелли Габриэл 1 0.06
Gabriel Pirani 1 0.06
Ариас Джон 0 0
Марсело Виера 0 0
Keno 0 0
Guga3 0 0
Alexsander Gomes 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 5 (1) 0.28
Гимарайнс Артур 5 0.28
Рони III 4 0.22
Endrick 4 0.22
Дуду X 3 0.17
Менино Габриэль 2 0.11
Мурило Серкейра 2 0.11
Майке Роша 1 0.06
Лопес Брено 1 0.06
Лопес Хосе Мануэль 1 0.06
Наварро Рафа 1 0.06
Луан Гарсия IV 1 0.06
Richard Rios 1 0.06
Пикерес Хоакин 0 0
Гомес Густаво 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 6 1
Fernando Diniz 3 2
Мело Фелипе 5 0
Джон Кеннеди 5 0
Huan Nino2 3 1
Кано Херман 4 0
Samuel VII 4 0
Ариас Джон 2 1
Keno 3 0
Гансо Пауло 2 0
Тьяго Сантос 2 0
Фабио Лопес 2 0
Vinicius Lima 2 0
Марсело Виера 1 0
Джованни 1 0
Браз Давид 1 0
Lele 1 0
Маноэл 1 0
Марлон 1 0
Фернандес Леонардо 1 0
Vitor Mendes 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Guga3 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Pedro Rangel 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 5 1
Гомес Густаво 5 0
Рафаэл Жозе 5 0
Майке Роша 4 0
Пикерес Хоакин 4 0
Менино Габриэль 4 0
Лопес Хосе Мануэль 3 0
Вейга Рафаэль 3 0
Gustavo Garcia 1 1
Жонатан Луис 2 0
Endrick 2 0
Наварро Рафа 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Вевертон Перейра 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Richard Rios 1 0
Vanderlan 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
5
Флуминенсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

7
17
Флуминенсе
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Палмейрас Сан-Паулу
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

10
22

Голы по времени матча

Забито

14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
4
29%
4
27%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
1
7%
4
27%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

9
17
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
1
11%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
4
44%
1
6%
46-60
2
22%
5
29%
29%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
2
17%
3
43%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
33%
2
29%
76-90

Забито

23
32
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
3
13%
4
13%
1-15
2
9%
7
22%
16-30
6
26%
3
9%
31-45
8
35%
5
16%
46-60
3
13%
6
19%
61-75
1
4%
7
22%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 13
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
2
13%
6
40%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
4
27%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1

Результаты матчей

Флуминенсе
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:0
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
4
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
3
4
4
1.5
5
4
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
9
8
1.5
10
7
1
16
2.5
5
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 14 1 2 32 - 10 43
2.
Фламенго
 17 9 4 4 30 - 20 31
3.
Флуминенсе
 1:0 18 9 4 5 23 - 16 31
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 18 8 7 3 32 - 16 31
5.
Гремио
 16 9 3 4 26 - 21 30
6.
Ред Булл Брагантино
 17 7 7 3 25 - 16 28
7.
Атлетико Паранаэнсе
 18 8 4 6 26 - 22 28
8.
Сан-Паулу
 17 7 5 5 23 - 16 26
9.
Куяба
 17 7 4 6 18 - 19 25
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 6 6 6 16 - 20 24
11.
Крузейро
 17 6 5 6 19 - 15 23
12.
Форталеза Сеара
 18 6 5 7 17 - 19 23
13.
Атлетико Минейро
 17 5 6 6 19 - 17 21
14.
Коринтианс
 17 5 5 7 17 - 20 20
15.
Гойяс
 18 5 4 9 17 - 27 19
16.
Сантос
 18 4 6 8 19 - 27 18
17.
Байя
 17 3 6 8 15 - 23 15
18.
Коритиба Парана
 17 3 5 9 17 - 32 14
19.
Америка Минейро
 16 2 4 10 18 - 37 10
20.
Васко да Гама
 16 2 3 11 12 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 9 0 0 20 - 2 27
2.
Флуминенсе
 1:0 10 7 3 0 14 - 4 24
3.
Сан-Паулу
 9 7 1 1 18 - 7 22
4.
Гремио
 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Атлетико Паранаэнсе
 9 6 2 1 17 - 10 20
6.
Ред Булл Брагантино
 9 5 3 1 14 - 6 18
7.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 8 5 2 1 16 - 8 17
9.
Форталеза Сеара
 9 4 3 2 10 - 8 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 4 3 2 10 - 8 15
11.
Сантос
 10 3 5 2 16 - 14 14
12.
Коринтианс
 7 3 3 1 10 - 6 12
13.
Гойяс
 9 3 3 3 10 - 13 12
14.
Крузейро
 9 3 1 5 4 - 7 10
15.
Атлетико Минейро
 8 2 3 3 10 - 10 9
16.
Байя
 8 2 3 3 11 - 11 9
17.
Коритиба Парана
 8 2 3 3 8 - 9 9
18.
Куяба
 8 2 3 3 9 - 11 9
19.
Америка Минейро
 8 2 1 5 9 - 18 7
20.
Васко да Гама
 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 12 - 8 16
2.
Куяба
 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Фламенго
 9 4 2 3 15 - 15 14
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 10 3 5 2 16 - 8 14
5.
Крузейро
 8 3 4 1 15 - 8 13
6.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 9 - 7 12
7.
Гремио
 7 3 1 3 8 - 12 10
8.
Ред Булл Брагантино
 8 2 4 2 11 - 10 10
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 2 3 4 6 - 12 9
10.
Атлетико Паранаэнсе
 9 2 2 5 9 - 12 8
11.
Форталеза Сеара
 9 2 2 5 7 - 11 8
12.
Коринтианс
 10 2 2 6 7 - 14 8
13.
Флуминенсе
 1:0 8 2 1 5 9 - 12 7
14.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 14 7
15.
Байя
 9 1 3 5 4 - 12 6
16.
Васко да Гама
 8 1 2 5 8 - 16 5
17.
Коритиба Парана
 9 1 2 6 9 - 23 5
18.
Сантос
 8 1 1 6 3 - 13 4
19.
Сан-Паулу
 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 8 0 3 5 9 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Сантос Леонардо Маркос 7 (2)
Коринтианс Роджер 7 (1)
Куяба Дейверсон Силва 7
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Флуминенсе Андре 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
2.24
3.50
3.50
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