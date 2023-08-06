Тур: 18.
1:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
15'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.92 Обе забьют — да
-
44
Браз
Давид
4
Марлон
55
Daniel
XII
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
27
Richard
Rios
40
Жонатан
Луис
9
Endrick
19
Лопес
Брено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Daniel XIIПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Мело ФелипеЗащитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
- Полузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
37 ДжованниНападающий
-
18 LeleНападающий
- Нападающий
-
23 Guga3
-
16 Diogo VII
-
-
22 Pedro Rangel
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Richard RiosПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Жонатан ЛуисНападающий
-
9 EndrickНападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Нападающий
-
-
34 Kaiky Naves
-
37 Кевин IV
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Флуминенсе
Палмейрас Сан-Паулу
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
31 матч
41.9%
12.9%
45.2%
13 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.27
0.81
Среднее время на гол
71
110
Всего голов
28
12
Голов в среднем за матч
1.75
0.8
Среднее время на гол
51
112
Всего голов
47
25
Голов в среднем за матч
1.52
0.81
Тотал матчей
2.5
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
59
111
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|5
|0.28
|Гансо Пауло
|3
|0.17
|Vinicius Lima
|3
|0.17
|Lele
|2
|0.11
|Джон Кеннеди
|2
|0.11
|Huan Nino2
|2
|0.11
|Samuel VII
|1
|0.06
|Мело Фелипе
|1
|0.06
|Алан VI
|1
|0.06
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.06
|Gabriel Pirani
|1
|0.06
|Ариас Джон
|0
|0
|Марсело Виера
|0
|0
|Keno
|0
|0
|Guga3
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|5 (1)
|0.28
|Гимарайнс Артур
|5
|0.28
|Рони III
|4
|0.22
|Endrick
|4
|0.22
|Дуду X
|3
|0.17
|Менино Габриэль
|2
|0.11
|Мурило Серкейра
|2
|0.11
|Майке Роша
|1
|0.06
|Лопес Брено
|1
|0.06
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.06
|Наварро Рафа
|1
|0.06
|Луан Гарсия IV
|1
|0.06
|Richard Rios
|1
|0.06
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Гомес Густаво
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|6
|1
|Fernando Diniz
|3
|2
|Мело Фелипе
|5
|0
|Джон Кеннеди
|5
|0
|Huan Nino2
|3
|1
|Кано Херман
|4
|0
|Samuel VII
|4
|0
|Ариас Джон
|2
|1
|Keno
|3
|0
|Гансо Пауло
|2
|0
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Vinicius Lima
|2
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Джованни
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Lele
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Фернандес Леонардо
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
|Pedro Rangel
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|5
|1
|Гомес Густаво
|5
|0
|Рафаэл Жозе
|5
|0
|Майке Роша
|4
|0
|Пикерес Хоакин
|4
|0
|Менино Габриэль
|4
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|3
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|0
|Gustavo Garcia
|1
|1
|Жонатан Луис
|2
|0
|Endrick
|2
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Луан Гарсия IV
|1
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Richard Rios
|1
|0
|Vanderlan
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
5
Флуминенсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
7
17
Флуминенсе
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Палмейрас Сан-Паулу
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
10
22
Голы по времени матча
Забито
14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
4
29%
4
27%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
1
7%
4
27%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
9
17
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
1
11%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
4
44%
1
6%
46-60
2
22%
5
29%
29%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
2
17%
3
43%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
33%
2
29%
76-90
Забито
23
32
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
3
13%
4
13%
1-15
2
9%
7
22%
16-30
6
26%
3
9%
31-45
8
35%
5
16%
46-60
3
13%
6
19%
61-75
1
4%
7
22%
76-90
Пропущено
15
15
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 13
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
2
13%
6
40%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
4
27%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1
Результаты матчей
Флуминенсе
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:0
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
54
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
63
44
54
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
134
98
107
116
512
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|14
|1
|2
|32 - 10
|43
|2.
|17
|9
|4
|4
|30 - 20
|31
|3.
|1:0
|18
|9
|4
|5
|23 - 16
|31
|4.
|0:1
|18
|8
|7
|3
|32 - 16
|31
|5.
|16
|9
|3
|4
|26 - 21
|30
|6.
|17
|7
|7
|3
|25 - 16
|28
|7.
|18
|8
|4
|6
|26 - 22
|28
|8.
|17
|7
|5
|5
|23 - 16
|26
|9.
|17
|7
|4
|6
|18 - 19
|25
|10.
|18
|6
|6
|6
|16 - 20
|24
|11.
|17
|6
|5
|6
|19 - 15
|23
|12.
|18
|6
|5
|7
|17 - 19
|23
|13.
|17
|5
|6
|6
|19 - 17
|21
|14.
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|15.
|18
|5
|4
|9
|17 - 27
|19
|16.
|18
|4
|6
|8
|19 - 27
|18
|17.
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|18.
|17
|3
|5
|9
|17 - 32
|14
|19.
|16
|2
|4
|10
|18 - 37
|10
|20.
|16
|2
|3
|11
|12 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|9
|0
|0
|20 - 2
|27
|2.
|1:0
|10
|7
|3
|0
|14 - 4
|24
|3.
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|4.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|6.
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|8.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|9.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|10.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|11.
|10
|3
|5
|2
|16 - 14
|14
|12.
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|13.
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|14.
|9
|3
|1
|5
|4 - 7
|10
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|17.
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|18.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|19.
|8
|2
|1
|5
|9 - 18
|7
|20.
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|4.
|0:1
|10
|3
|5
|2
|16 - 8
|14
|5.
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|7.
|7
|3
|1
|3
|8 - 12
|10
|8.
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|9.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|12.
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|13.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|14.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|15.
|9
|1
|3
|5
|4 - 12
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|17.
|9
|1
|2
|6
|9 - 23
|5
|18.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|19.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|9 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|7 (2)
|Коринтианс
|Роджер
|7 (1)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|7
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Флуминенсе
|Андре
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 6