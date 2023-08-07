Тур: 18.
0:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолВинисиос Маркос
22' Желтая карточкаCipriano
27' Желтая карточкаГомес Бруно
30' Желтая карточкаВитиньо Витор
35' Желтая карточкаАндрей
42' Желтая карточкаУртадо Хосе
73' Желтая карточкаКандидо Луан
74' Желтая карточкаJamerson
90' Желтая карточкаКапишаба Жуниньо
90' Красная карточкаThiago Kosloski
90'+11
Ход матча
19'
22'
27'
30'
35'
42'
73'
74'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Натанаэл
83
Jamerson
7
Андрей
18
Диого
Санто
34
Уртадо
Хосе
38
Cipriano
36
Кандидо
Луан
19
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
16 НатанаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
83 JamersonЗащитник
-
7 АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Диого СантоНападающий
- Запасные игроки
-
27 Luan PolliВратарь
-
47 Педросо ЖанЗащитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Ruan Lucas
-
-
31 Lizeiro
-
-
-
-
-
Главный тренер: Thiago Kosloski
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
38 CiprianoЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 _Talisson
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Коритиба Парана
Ред Булл Брагантино
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.75
2
Среднее время на гол
120
45
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2
0.25
Среднее время на гол
45
360
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
80
Бомбардиры внутри турнира
Коритиба Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robson IV
|5 (2)
|0.28
|Alef Manga
|4 (1)
|0.22
|Гомес Бруно
|2
|0.11
|Морено Марселино
|1
|0.06
|Диого Санто
|1
|0.06
|Бошилья Габриэл
|1
|0.06
|Ze Roberto III
|1
|0.06
|Луис Виктор
|1
|0.06
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.06
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Matheus Bianqui
|0
|0
|Diogo Batista
|0
|0
|Ruan Lucas
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|6
|0.33
|Борбас Тиаго
|5
|0.28
|Брунинью Филипе
|2
|0.11
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.11
|Henry Mosquera
|2
|0.11
|Helio Junio
|2
|0.11
|Винисиос Маркос
|2
|0.11
|Фернандес Матеус
|1
|0.06
|Витиньо Витор V
|1
|0.06
|Сантос Эдуардо
|1
|0.06
|Алеррандро
|1
|0.06
|Кандидо Луан
|1
|0.06
|Эвангелиста Лукас
|0
|0
|Рамирес Эрик II
|0
|0
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
Карточки
Коритиба Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Robson IV
|6
|0
|Гомес Бруно
|4
|1
|Ze Roberto III
|3
|1
|Андрей
|4
|0
|Натанаэл
|4
|0
|Кушчевич Бенхамин
|4
|0
|Виана Бруно
|4
|0
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|Jamerson
|3
|0
|Henrique XIV
|3
|0
|Alef Manga
|3
|0
|Matheus Bianqui
|3
|0
|Thiago Dombroski
|3
|0
|Thiago Kosloski
|1
|1
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Луис Виктор
|2
|0
|Luan Polli
|2
|0
|Пиньо Родриго
|2
|0
|Морено Марселино
|2
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|2
|0
|Виллиан Фариас
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|William Pottker
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Marcos Vinicius2
|1
|0
|Diogo Batista
|1
|0
|Wesley Moreira
|1
|0
|Педросо Жан
|1
|0
|Antonio Zago
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Швенгбер Клейтон
|4
|1
|Капишаба Жуниньо
|5
|0
|Да Силва Джадсом
|5
|0
|Борбас Тиаго
|4
|0
|Фернандес Матеус
|3
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Уртадо Хосе
|2
|0
|Helio Junio
|2
|0
|Силва Адерлан
|0
|1
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Natan
|1
|0
|Ортис Лео
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Кандидо Луан
|1
|0
|Leonardo Realpe
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Cipriano
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Результаты матчей
Коритиба Парана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
7
Коритиба Парана
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Ред Булл Брагантино
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
20
3
Волевые поражения
3
14
Коритиба Парана
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Ред Булл Брагантино
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
21
3
Волевые поражения
6
21
Голы по времени матча
Забито
8
12
7 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
4
40%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Забито
10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
10%
1
7%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
1
10%
3
21%
76-90
Пропущено
22
6
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
3
14%
2
33%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
18%
1
17%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
1
17%
61-75
4
18%
2
33%
76-90
Забито
18
26
13 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
3
17%
2
8%
1-15
5
28%
4
15%
16-30
5
28%
6
23%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
2
11%
6
23%
76-90
Пропущено
32
16
11 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 9
4
13%
3
19%
1-15
2
6%
2
13%
16-30
5
16%
2
13%
31-45
6
19%
2
13%
46-60
6
19%
5
31%
61-75
9
28%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Коритиба Парана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1
Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Байя - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Спорт Ресифи - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Спорт Ресифи 3:3 Коритиба Парана - Крисьюма 1:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0
Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3
Результаты матчей
Коритиба Парана
Ред Булл Брагантино
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Коритиба Парана
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
27
63
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
144
414
810
117
315
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (2)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|7 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Флуминенсе
|Андре
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 6
|Атлетико Минейро
|Саравия Ренсо
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
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