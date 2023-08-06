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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 18.
Сан-Паулу
0:1
Первый тайм: 38'
Атлетико Минейро
0'
1' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
0:1
4' Гол
Халк Живанилдо
8' Желтая карточка
Рафинья XXI
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
XXI
4
Коста
Диего
35
Lucas
Beraldo
38
Caio
Paulista
29
Pablo
Maia
37
Таллиш
Энрике
11
Rodrigo
Nestor
15
Michel
Araujo
10
Лусиано
Невес
9
Кальери
Хонатан
31
Matheus
Mendes
26
Саравия
Ренсо
16
Igor
Rabello
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
21
Батталья
Родриго
20
Hyoran
9
Павон
Кристиан
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
Сан-Паулу
4-4-2
Атлетико Минейро
4-3-3

История личных встреч

Сан-Паулу
Атлетико Минейро

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

36 матчей

38.9%
19.4%
41.7%
14 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
38.9%
36.1%
9 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:2
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
1:2
КЛ
2:1
КЛ
1:0
СA
4:2
СA
3:1
БСА
1:0
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
0:0
КЛ
4:1
КЛ
1:2
КЛ
2:0
КЛ
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
5:1

Голы

Всего голов

33
13

Голов в среднем за матч

1.94
0.68

Среднее время на гол

46
131

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.37
0.94

Среднее время на гол

65
95

Всего голов

59
29

Голов в среднем за матч

1.64
0.81

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

54
111

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 6 (1) 0.33
Лусиано Невес 4 0.22
David VI 2 0.11
Пауло Маркос 2 0.11
Pablo Maia 2 0.11
Michel Araujo 1 0.06
Rodrigo Nestor 1 0.06
Пато Алешандре 1 0.06
Жуан Бланко 1 0.06
Невес Габриэль 1 0.06
Lucas Beraldo 1 0.06
Nathan Mendes 1 0.06
Alisson II 0 0
Caio Paulista 0 0
Wellington Rato 0 0
Рафинья Марсио 0 0
Эрисон 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 7 (2) 0.39
Паулиньо Жозе 4 0.22
Павон Кристиан 2 0.11
Hyoran 2 0.11
Варгас Эдуардо 1 0.06
Кардек Алан 1 0.06
Лемос Маурисио 1 0.06
Сарачо Федерико 1 0.06
Эденилсон дос Сантос 0 0
Батталья Родриго 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Igor Gomes 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Maia 3 1
Невес Габриэль 4 0
Rodrigo Nestor 2 1
Кальери Хонатан 3 0
David VI 3 0
Лусиано Невес 3 0
Dorival Junior 1 1
Рафинья Марсио 2 0
Пауло Маркос 2 0
Alisson II 2 0
Michel Araujo 2 0
Patryck 2 0
Caio Paulista 2 0
Alan Franco1 2 0
Rai Ramos 2 0
Wellington Rato 2 0
Rodrigo Huendra 2 0
Коста Диего 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Эрисон 1 0
Lucas Beraldo 1 0
Nathan Mendes 1 0
Рафинья XXI 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 6 1
Саравия Ренсо 5 1
Халк Живанилдо 5 0
Жемерсон де Жесус 4 0
Павон Кристиан 4 0
Hyoran 4 0
Варгас Эдуардо 3 0
Эверсон 3 0
Батталья Родриго 3 0
Феррейра Мариано 3 0
Отавио II 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Арана Гильерме 1 1
Эдуардо Коудет 2 0
Rubens 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Rabello 1 0
Франко Алан 1 0
Igor Gomes 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Alisson Santana 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Атлетико Минейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

0
1
Сан-Паулу
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

2
8
Сан-Паулу
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Атлетико Минейро
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

2
9

Голы по времени матча

Забито

18
8
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
0
0%
1
13%
1-15
4
22%
1
13%
16-30
3
17%
1
13%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
8
44%
3
38%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
29%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
2
33%
3
30%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Забито

24
18
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
2
8%
4
22%
1-15
6
25%
3
17%
16-30
3
13%
4
22%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
10
42%
5
28%
76-90

Пропущено

15
18
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
27%
4
22%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
27%
4
22%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
5
33%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Байя 0:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Куяба - Сан-Паулу 2:1
Сан-Паулу - Сантос 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Депортес Толима 5:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Академия Пуэрто Кабельо - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0
Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0

Результаты матчей

Сан-Паулу
Атлетико Минейро

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
6
3
1.5
3
5
3
6
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
5
6
11
1.5
5
12
3
14
2.5
1
16
2
15
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 14 1 2 32 - 10 43
2.
Фламенго
 17 9 4 4 30 - 20 31
3.
Гремио
 0:0 17 9 4 4 26 - 21 31
4.
Флуминенсе
 18 9 4 5 24 - 17 31
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 8 7 3 33 - 17 31
6.
Ред Булл Брагантино
 17 7 7 3 25 - 16 28
7.
Атлетико Паранаэнсе
 18 8 4 6 26 - 22 28
8.
Сан-Паулу
 0:1 18 7 5 6 23 - 17 26
9.
Куяба
 17 7 4 6 18 - 19 25
10.
Атлетико Минейро
 1:0 18 6 6 6 20 - 17 24
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 6 6 6 16 - 20 24
12.
Крузейро
 17 6 5 6 19 - 15 23
13.
Форталеза Сеара
 18 6 5 7 17 - 19 23
14.
Коринтианс
 17 5 5 7 17 - 20 20
15.
Гойяс
 18 5 4 9 17 - 27 19
16.
Сантос
 18 4 6 8 19 - 27 18
17.
Байя
 17 3 6 8 15 - 23 15
18.
Коритиба Парана
 17 3 5 9 17 - 32 14
19.
Америка Минейро
 16 2 4 10 18 - 37 10
20.
Васко да Гама
 0:0 17 2 4 11 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 9 0 0 20 - 2 27
2.
Флуминенсе
 10 7 3 0 15 - 5 24
3.
Сан-Паулу
 0:1 10 7 1 2 18 - 8 22
4.
Гремио
 0:0 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Атлетико Паранаэнсе
 9 6 2 1 17 - 10 20
6.
Ред Булл Брагантино
 9 5 3 1 14 - 6 18
7.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 4 3 2 10 - 8 15
10.
Форталеза Сеара
 9 4 3 2 10 - 8 15
11.
Сантос
 10 3 5 2 16 - 14 14
12.
Коринтианс
 7 3 3 1 10 - 6 12
13.
Гойяс
 9 3 3 3 10 - 13 12
14.
Крузейро
 9 3 1 5 4 - 7 10
15.
Атлетико Минейро
 1:0 8 2 3 3 10 - 10 9
16.
Байя
 8 2 3 3 11 - 11 9
17.
Коритиба Парана
 8 2 3 3 8 - 9 9
18.
Куяба
 8 2 3 3 9 - 11 9
19.
Америка Минейро
 8 2 1 5 9 - 18 7
20.
Васко да Гама
 0:0 9 1 2 6 4 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 12 - 8 16
2.
Куяба
 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Атлетико Минейро
 1:0 10 4 3 3 10 - 7 15
4.
Фламенго
 9 4 2 3 15 - 15 14
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 3 5 2 17 - 9 14
6.
Крузейро
 8 3 4 1 15 - 8 13
7.
Гремио
 0:0 8 3 2 3 8 - 12 11
8.
Ред Булл Брагантино
 8 2 4 2 11 - 10 10
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 2 3 4 6 - 12 9
10.
Атлетико Паранаэнсе
 9 2 2 5 9 - 12 8
11.
Форталеза Сеара
 9 2 2 5 7 - 11 8
12.
Коринтианс
 10 2 2 6 7 - 14 8
13.
Флуминенсе
 8 2 1 5 9 - 12 7
14.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 14 7
15.
Байя
 9 1 3 5 4 - 12 6
16.
Васко да Гама
 0:0 8 1 2 5 8 - 16 5
17.
Коритиба Парана
 9 1 2 6 9 - 23 5
18.
Сантос
 8 1 1 6 3 - 13 4
19.
Сан-Паулу
 0:1 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 8 0 3 5 9 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (2)
Сантос Леонардо Маркос 7 (2)
Коринтианс Роджер 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Флуминенсе Андре 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Атлетико Минейро
5.20
3.55
4.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро онлайн

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Сан-Паулу
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