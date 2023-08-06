Тур: 18.
0:2
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаЖемерсон де Жесус
0:1
4' ГолХалк Живанилдо
8' Желтая карточкаРафинья XXI
45' Желтая карточкаRodrigo Nestor
60' Желтая карточкаБатталья Родриго
62' Желтая карточкаСаравия Ренсо
62' Желтая карточкаКоста Диего
0:2
69' ПенальтиПавон Кристиан
70' Желтая карточкаПавон Кристиан
72' Желтая карточкаDavid VI
80' Желтая карточкаPablo Maia
90' Желтая карточкаMatheus Mendes
90' Желтая карточкаLucas Beraldo
90'+12
Ход матча
4'
0:1
8'
45'
60'
62'
62'
69'
0:2
70'
72'
80'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
XXI
29
Pablo
Maia
16
Igor
Rabello
20
Hyoran
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
-
13 Рафинья XXIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Жуан БланкоНападающий
- Нападающий
-
-
28 Alan Franco1
-
25 Alisson II
-
-
22 David VI
-
8 Luan5
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
38 ПедриньоНападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
17 Igor Gomes
-
-
49 Patrick I
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Сан-Паулу
Атлетико Минейро
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
36 матчей
38.9%
19.4%
41.7%
14 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
25%
38.9%
36.1%
9 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
13
Голов в среднем за матч
1.94
0.68
Среднее время на гол
46
131
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.37
0.94
Среднее время на гол
65
95
Всего голов
59
29
Голов в среднем за матч
1.64
0.81
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
54
111
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|6 (1)
|0.33
|Лусиано Невес
|4
|0.22
|David VI
|2
|0.11
|Пауло Маркос
|2
|0.11
|Pablo Maia
|2
|0.11
|Michel Araujo
|1
|0.06
|Rodrigo Nestor
|1
|0.06
|Пато Алешандре
|1
|0.06
|Жуан Бланко
|1
|0.06
|Невес Габриэль
|1
|0.06
|Lucas Beraldo
|1
|0.06
|Nathan Mendes
|1
|0.06
|Alisson II
|0
|0
|Caio Paulista
|0
|0
|Wellington Rato
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Эрисон
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (2)
|0.39
|Паулиньо Жозе
|4
|0.22
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.17
|Hyoran
|2
|0.11
|Варгас Эдуардо
|1
|0.06
|Кардек Алан
|1
|0.06
|Лемос Маурисио
|1
|0.06
|Сарачо Федерико
|1
|0.06
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Maia
|4
|1
|Rodrigo Nestor
|3
|1
|David VI
|4
|0
|Невес Габриэль
|4
|0
|Кальери Хонатан
|3
|0
|Лусиано Невес
|3
|0
|Dorival Junior
|1
|1
|Рафинья Марсио
|2
|0
|Коста Диего
|2
|0
|Пауло Маркос
|2
|0
|Alisson II
|2
|0
|Michel Araujo
|2
|0
|Patryck
|2
|0
|Caio Paulista
|2
|0
|Alan Franco1
|2
|0
|Rai Ramos
|2
|0
|Wellington Rato
|2
|0
|Lucas Beraldo
|2
|0
|Rodrigo Huendra
|2
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Эрисон
|1
|0
|Nathan Mendes
|1
|0
|Рафинья XXI
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|6
|1
|Лемос Маурисио
|6
|1
|Халк Живанилдо
|5
|0
|Павон Кристиан
|5
|0
|Батталья Родриго
|4
|0
|Жемерсон де Жесус
|4
|0
|Hyoran
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Эверсон
|3
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Сарачо Федерико
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Атлетико Минейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
0
1
Сан-Паулу
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Атлетико Минейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
2
8
Сан-Паулу
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Атлетико Минейро
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
2
9
Голы по времени матча
Забито
18
10
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
0
0%
2
20%
1-15
4
22%
1
10%
16-30
3
17%
1
10%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
8
44%
3
30%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
3
33%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
33%
3
30%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Забито
24
20
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
2
8%
5
25%
1-15
6
25%
3
15%
16-30
3
13%
4
20%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
10
42%
5
25%
76-90
Пропущено
17
18
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
5
29%
29%
4
22%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
24%
4
22%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
5
29%
29%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Байя 0:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Куяба - Сан-Паулу 2:1
Сан-Паулу - Сантос 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Депортес Толима 5:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Академия Пуэрто Кабельо - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0
Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0
Результаты матчей
Сан-Паулу
Атлетико Минейро
Точный счет
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
71
64
35
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
135
612
612
315
117
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|14
|2
|2
|32 - 10
|44
|2.
|17
|9
|4
|4
|30 - 20
|31
|3.
|18
|9
|4
|5
|24 - 17
|31
|4.
|18
|8
|7
|3
|33 - 17
|31
|5.
|17
|9
|3
|5
|26 - 22
|30
|6.
|0:0
|18
|7
|8
|3
|25 - 16
|29
|7.
|18
|8
|4
|6
|26 - 22
|28
|8.
|18
|7
|5
|6
|23 - 18
|26
|9.
|17
|7
|4
|6
|18 - 19
|25
|10.
|0:0
|18
|6
|6
|6
|19 - 15
|24
|11.
|18
|6
|6
|6
|21 - 17
|24
|12.
|18
|6
|6
|6
|16 - 20
|24
|13.
|18
|6
|5
|7
|17 - 19
|23
|14.
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|15.
|18
|5
|4
|9
|17 - 27
|19
|16.
|18
|4
|6
|8
|19 - 27
|18
|17.
|0:0
|18
|3
|7
|8
|15 - 23
|16
|18.
|0:0
|18
|3
|6
|9
|17 - 32
|15
|19.
|17
|3
|3
|11
|13 - 28
|12
|20.
|0:0
|17
|2
|5
|10
|18 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|9
|0
|0
|20 - 2
|27
|2.
|10
|7
|3
|0
|15 - 5
|24
|3.
|10
|7
|1
|2
|18 - 9
|22
|4.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|6.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|9.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|10.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|11.
|10
|3
|5
|2
|16 - 14
|14
|12.
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|13.
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|14.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|4 - 7
|11
|15.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 11
|10
|16.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|17.
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|18.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|19.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|9 - 18
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|4.
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|5.
|10
|3
|5
|2
|17 - 9
|14
|6.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|7.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|9.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|12.
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|14.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|15.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|4 - 12
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|17.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|9 - 23
|5
|18.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|19.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|20.
|0:0
|9
|0
|4
|5
|9 - 19
|4
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (2)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|7 (2)
|Коринтианс
|Роджер
|7 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Флуминенсе
|Андре
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 6
|Атлетико Минейро
|Саравия Ренсо
|1 6