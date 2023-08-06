Тур: 18.
0:0
Первый тайм: 12'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Нерис
23
Machado
18
Jussa
21
Gilberto
IV
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
6
Че
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 MachadoПолузащитник
-
18 JussaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Gilberto IVНападающий
-
19 Артур ГомесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Витор ПаулоВратарь
- Защитник
-
14 КаикиЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
-
10 NikaoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
40 Papagaio
-
-
-
Главный тренер: Пепа
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
27 Вела КарлосНападающий
-
52 Igo Gabriel
-
57 JP Galvao
-
-
Главный тренер: Лаге Бруну
История личных встреч
Крузейро
Ботафого Рио-де-Жанейро
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
22 матча
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.18
1.22
Среднее время на гол
76
73
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.91
0.85
Среднее время на гол
47
106
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
1.55
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|4
|0.24
|Насименто Бруно III
|3
|0.18
|Gilberto IV
|3
|0.18
|Хавьер Марлон
|2
|0.12
|Артур Гомес VIII
|2
|0.12
|Machado
|1
|0.06
|Рамиро
|1
|0.06
|Дурадо Энрике
|1
|0.06
|Маркес Лукас
|1
|0.06
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Нерис
|0
|0
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Igor Marques
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|0.76
|Эдуардо Карлос II
|4
|0.24
|Зауэр Густаво
|2
|0.12
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0.12
|Энрике Луис III
|2
|0.12
|Сантос Жуниор
|2
|0.12
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.06
|Виктор Жоао II
|1
|0.06
|Че Че
|1
|0.06
|Куэста Виктор
|1
|0.06
|Adryelson
|1
|0.06
|Данило Барбоза
|1
|0.06
|Насименто Матеус
|1
|0.06
|Марсал Фернандо
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Janderson
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Kayque
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|4
|2
|Castan da Silva Luciano
|4
|0
|Виллиам Фуртадо
|4
|0
|Рафаэл Кабрал
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Уэсли Лопес
|3
|0
|Gilberto IV
|3
|0
|Нерис
|3
|0
|Хавьер Марлон
|3
|0
|Jussa
|3
|0
|Wallisson
|3
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Насименто Бруно III
|2
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|Machado
|1
|0
|Nikao
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Паласиос Элибельтон
|1
|0
|Igor Marques
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|6
|0
|Соарес Франсиско
|5
|0
|Марсал Фернандо
|5
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Эдуардо Карлос II
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Adryelson
|3
|0
|Угу Мигель
|2
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Luis Geovanny Segovia
|2
|0
|Че Че
|2
|0
|Сампайо Филипе
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Matias Segovia
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Насименто Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
0
3
Крузейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
14
20
Крузейро
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
14
23
Голы по времени матча
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Забито
15
20
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
10 Не забивали 8
3
20%
4
20%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
5
33%
3
15%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
5
33%
3
15%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
18
32
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 15
8 Не забивали 1
3
17%
4
13%
1-15
1
6%
5
16%
16-30
5
28%
4
13%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
4
22%
7
22%
61-75
5
28%
7
22%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1
Результаты матчей
Крузейро
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
0:1
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:0
5 раз 56%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
6 раз 67%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
9 раз 53%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
18
81
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
44
44
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
161
512
125
314
314
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|14
|2
|2
|32 - 10
|44
|2.
|17
|9
|4
|4
|30 - 20
|31
|3.
|18
|9
|4
|5
|24 - 17
|31
|4.
|18
|8
|7
|3
|33 - 17
|31
|5.
|17
|9
|3
|5
|26 - 22
|30
|6.
|0:0
|18
|7
|8
|3
|25 - 16
|29
|7.
|18
|8
|4
|6
|26 - 22
|28
|8.
|18
|7
|5
|6
|23 - 18
|26
|9.
|17
|7
|4
|6
|18 - 19
|25
|10.
|0:0
|18
|6
|6
|6
|19 - 15
|24
|11.
|18
|6
|6
|6
|21 - 17
|24
|12.
|18
|6
|6
|6
|16 - 20
|24
|13.
|18
|6
|5
|7
|17 - 19
|23
|14.
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|15.
|18
|5
|4
|9
|17 - 27
|19
|16.
|18
|4
|6
|8
|19 - 27
|18
|17.
|0:0
|18
|3
|7
|8
|15 - 23
|16
|18.
|0:0
|18
|3
|6
|9
|17 - 32
|15
|19.
|17
|3
|3
|11
|13 - 28
|12
|20.
|0:0
|17
|2
|5
|10
|18 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|9
|0
|0
|20 - 2
|27
|2.
|10
|7
|3
|0
|15 - 5
|24
|3.
|10
|7
|1
|2
|18 - 9
|22
|4.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|6.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|9.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|10.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|11.
|10
|3
|5
|2
|16 - 14
|14
|12.
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|13.
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|14.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|4 - 7
|11
|15.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 11
|10
|16.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|17.
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|18.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|19.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|9 - 18
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|4.
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|5.
|10
|3
|5
|2
|17 - 9
|14
|6.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|7.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|9.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|12.
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|14.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|15.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|4 - 12
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|17.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|9 - 23
|5
|18.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|19.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|20.
|0:0
|9
|0
|4
|5
|9 - 19
|4
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (2)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|7 (2)
|Коринтианс
|Роджер
|7 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Флуминенсе
|Андре
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 6
|Атлетико Минейро
|Саравия Ренсо
|1 6