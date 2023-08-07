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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 18.
Крузейро
0:0
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
38' Желтая карточка
Соарес Франсиско
56' Желтая карточка
Марсал Фернандо
81' Желтая карточка
Castan da Silva Luciano
90'+6
98
Anderson
Oliveira4
12
Виллиам
Фуртадо
27
Нерис
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
23
Machado
18
Jussa
16
Lucas
Silva
IV
96
Перейра
Матеус
21
Gilberto
IV
19
Артур
Гомес
VIII
12
Lucas
Perri
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
6
Че
Че
17
Marlon
Freitas
37
Сантос
Жуниор
33
Эдуардо
Карлос
II
7
Виктор
Жоао
II
9
Соарес
Франсиско
Крузейро
4-3-3
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1

История личных встреч

Крузейро
Ботафого Рио-де-Жанейро

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

22 матча

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

СB
0:0
СB
3:3
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:0
К
4:2
КБ
2:2
БСА
2:1
БСА
1:1
БСА
3:0
БСА
2:1
СA
1:3
СA
3:2
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
4:1

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.18
1.22

Среднее время на гол

76
73

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.91
0.85

Среднее время на гол

47
106

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.55
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 4 0.22
Насименто Бруно III 3 0.17
Gilberto IV 3 0.17
Хавьер Марлон 2 0.11
Артур Гомес VIII 2 0.11
Machado 1 0.06
Рамиро 1 0.06
Дурадо Энрике 1 0.06
Маркес Лукас 1 0.06
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Нерис 0 0
Lucas Silva IV 0 0
Igor Marques 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 13 (4) 0.72
Эдуардо Карлос II 4 0.22
Зауэр Густаво 2 0.11
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0.11
Энрике Луис III 2 0.11
Сантос Жуниор 2 0.11
Ди Пласидо Леонель 1 0.06
Виктор Жоао II 1 0.06
Че Че 1 0.06
Куэста Виктор 1 0.06
Adryelson 1 0.06
Данило Барбоза 1 0.06
Насименто Матеус 1 0.06
Марсал Фернандо 0 0
Marlon Freitas 0 0
Janderson 0 0
Matias Segovia 0 0
Kayque 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 4 2
Castan da Silva Luciano 5 0
Виллиам Фуртадо 4 0
Рафаэл Кабрал 3 0
Рамиро 3 0
Уэсли Лопес 3 0
Gilberto IV 3 0
Нерис 3 0
Хавьер Марлон 3 0
Jussa 3 0
Wallisson 3 0
Дурадо Энрике 2 0
Насименто Бруно III 2 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Machado 1 0
Nikao 1 0
Neto XI 1 0
Паласиос Элибельтон 1 0
Igor Marques 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Каики 1 0
Vinicius Robert 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Франсиско 6 0
Марсал Фернандо 6 0
Куэста Виктор 6 0
Luis Castro 3 1
Эдуардо Карлос II 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Adryelson 3 0
Угу Мигель 2 0
Ди Пласидо Леонель 2 0
Luis Geovanny Segovia 2 0
Че Че 2 0
Сампайо Филипе 1 0
Виктор Жоао II 1 0
Данило Барбоза 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Matias Segovia 1 0
Kayque 1 0
Насименто Матеус 1 0

Результаты матчей

Крузейро
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

0
3
Крузейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

14
20
Крузейро
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
17% (3)
61% (11)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

14
23

Голы по времени матча

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

15
20
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
11 Не забивали 9
3
20%
4
20%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
5
33%
3
15%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
5
33%
3
15%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

18
32
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 15
9 Не забивали 2
3
17%
4
13%
1-15
1
6%
5
16%
16-30
5
28%
4
13%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
4
22%
7
22%
61-75
5
28%
7
22%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1

Результаты матчей

Крузейро
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

0:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:0
5 раз 56%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
6 раз 67%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
1
9
1.5
8
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
4
4
1.5
4
5
3
5
2.5
1
8
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
16
2
5
13
1.5
12
6
3
15
2.5
3
15
1
17
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 14 2 2 32 - 10 44
2.
Флуминенсе
 18 9 4 5 24 - 17 31
3.
Фламенго
 18 9 4 5 30 - 23 31
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 8 7 3 33 - 17 31
5.
Ред Булл Брагантино
 18 8 7 3 26 - 16 31
6.
Гремио
 17 9 3 5 26 - 22 30
7.
Атлетико Паранаэнсе
 18 8 4 6 26 - 22 28
8.
Куяба
 18 8 4 6 21 - 19 28
9.
Сан-Паулу
 18 7 5 6 23 - 18 26
10.
Крузейро
 18 6 6 6 19 - 15 24
11.
Атлетико Минейро
 18 6 6 6 21 - 17 24
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 6 6 6 16 - 20 24
13.
Форталеза Сеара
 18 6 5 7 17 - 19 23
14.
Коринтианс
 17 5 5 7 17 - 20 20
15.
Гойяс
 18 5 4 9 17 - 27 19
16.
Байя
 18 4 6 8 18 - 24 18
17.
Сантос
 18 4 6 8 19 - 27 18
18.
Коритиба Парана
 18 3 5 10 17 - 33 14
19.
Васко да Гама
 17 3 3 11 13 - 28 12
20.
Америка Минейро
 17 2 4 11 19 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 9 0 0 20 - 2 27
2.
Флуминенсе
 10 7 3 0 15 - 5 24
3.
Сан-Паулу
 10 7 1 2 18 - 9 22
4.
Гремио
 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Атлетико Паранаэнсе
 9 6 2 1 17 - 10 20
6.
Ред Булл Брагантино
 9 5 3 1 14 - 6 18
7.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
9.
Форталеза Сеара
 9 4 3 2 10 - 8 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 4 3 2 10 - 8 15
11.
Сантос
 10 3 5 2 16 - 14 14
12.
Коринтианс
 7 3 3 1 10 - 6 12
13.
Байя
 9 3 3 3 14 - 12 12
14.
Куяба
 9 3 3 3 12 - 11 12
15.
Гойяс
 9 3 3 3 10 - 13 12
16.
Крузейро
 10 3 2 5 4 - 7 11
17.
Атлетико Минейро
 8 2 3 3 10 - 10 9
18.
Коритиба Парана
 9 2 3 4 8 - 10 9
19.
Америка Минейро
 8 2 1 5 9 - 18 7
20.
Васко да Гама
 9 2 1 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 5 2 2 12 - 8 17
2.
Куяба
 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 11 - 7 15
4.
Фламенго
 10 4 2 4 15 - 18 14
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 3 5 2 17 - 9 14
6.
Крузейро
 8 3 4 1 15 - 8 13
7.
Ред Булл Брагантино
 9 3 4 2 12 - 10 13
8.
Гремио
 8 3 1 4 8 - 13 10
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 2 3 4 6 - 12 9
10.
Атлетико Паранаэнсе
 9 2 2 5 9 - 12 8
11.
Форталеза Сеара
 9 2 2 5 7 - 11 8
12.
Коринтианс
 10 2 2 6 7 - 14 8
13.
Флуминенсе
 8 2 1 5 9 - 12 7
14.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 14 7
15.
Байя
 9 1 3 5 4 - 12 6
16.
Васко да Гама
 8 1 2 5 8 - 16 5
17.
Коритиба Парана
 9 1 2 6 9 - 23 5
18.
Сантос
 8 1 1 6 3 - 13 4
19.
Сан-Паулу
 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (2)
Сантос Леонардо Маркос 7 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Флуминенсе Андре 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 6
Атлетико Минейро Саравия Ренсо 1 6
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