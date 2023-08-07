Тур: 18.
0'
1:0
46' ГолMatheus Alexandre
2:0
54' ГолClayson
59' Желтая карточкаRaniele
3:0
80' ГолДейверсон Силва
90' Желтая карточкаЛасерда Дерик
90'+9
Ход матча
46'
54'
2:0
59'
80'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
4
Marllon
20
Рикельме
14
Raniele
29
Clayson
25
Кунья
Матеус
30
Кастро
Пабло
23
Луис
Давид
29
Viktor
Hugo
22
Араужо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
-
20 РикельмеЗащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 ClaysonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 АллисонЗащитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Араужо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
-
33 CleitonПолузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
-
38 Андре СилваНападающий
-
48 Jesus Igor
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
История личных встреч
Куяба
Фламенго
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
90
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|0.44
|Raniele
|2
|0.11
|Clayson
|2 (1)
|0.11
|Fernando Sobral
|1
|0.06
|Денилсон Невес
|1
|0.06
|Marllon
|1
|0.06
|Рикельме
|1
|0.06
|Matheusinho
|1
|0.06
|Роналд
|1
|0.06
|Питта Исидро
|1
|0.06
|Matheus Alexandre
|1
|0.06
|Pablo Cepellini
|0
|0
|Кафу Жонатан
|0
|0
|Веллингтон Силва
|0
|0
|Эмпереур Алан
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|4 (3)
|0.22
|Педро Гильерме
|4 (1)
|0.22
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.17
|Айртон Лукас
|3
|0.17
|Лео Перейра
|3
|0.17
|Жерсон Сантос
|2
|0.11
|Эвертон Соарес
|2
|0.11
|Рибейро Эвертон
|2
|0.11
|Пульгар Эрик
|2
|0.11
|Луис Давид
|1
|0.06
|Уэсли Лопес
|1
|0.06
|Viktor Hugo
|1
|0.06
|Энрике Бруно
|1
|0.06
|Матеузиньо
|1
|0.06
|Бруно Фабрисио
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денилсон Невес
|5
|0
|Raniele
|5
|0
|Antonio Oliveira
|3
|1
|Marllon
|4
|0
|Дейверсон Силва
|4
|0
|Филипе Аугусто
|2
|1
|Patric Calmon
|2
|1
|Pablo Cepellini
|3
|0
|Эмпереур Алан
|3
|0
|Кафу Жонатан
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Fernando Sobral
|3
|0
|Matheus Alexandre
|3
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|Роналд
|2
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Clayson
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Ласерда Дерик
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|6
|0
|Айртон Лукас
|4
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Тьяго Маия
|3
|0
|Пульгар Эрик
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Луис Филипе
|2
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Араужо Луис
|0
|1
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Фламенго
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
5
3
Куяба
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Фламенго
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
7
13
Куяба
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Фламенго
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
17% (3)
67% (12)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
6
9
Волевые поражения
12
16
Голы по времени матча
Забито
13
15
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
4
31%
2
13%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
4
31%
3
20%
76-90
Пропущено
10
18
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
20%
6
33%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
3
30%
5
28%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
3
38%
1
7%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
25%
5
33%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
3
33%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Забито
21
30
7 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
1
5%
4
13%
1-15
3
14%
6
20%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
6
29%
5
17%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
6
29%
8
27%
76-90
Пропущено
19
23
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
5
26%
1
4%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
3
16%
6
26%
46-60
4
21%
2
9%
61-75
6
32%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Куяба - Байя 1:1
Куяба - Сантос 3:0 Васко да Гама - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0
Фламенго
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1
Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0
Результаты матчей
Куяба
Фламенго
Точный счет
1:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Куяба
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
53
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
27
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
153
513
99
216
513
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (2)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|7 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Флуминенсе
|Андре
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 6
|Атлетико Минейро
|Саравия Ренсо
|1 6