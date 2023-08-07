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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 18.
Куяба
3:0
Конец матча
Фламенго
0'
1:0
46' Гол
Matheus Alexandre
2:0
54' Гол
Clayson
59' Желтая карточка
Raniele
3:0
80' Гол
Дейверсон Силва
90' Желтая карточка
Ласерда Дерик
90'+9
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
33
Эмпереур
Алан
4
Marllon
20
Рикельме
88
Fernando
Sobral
14
Raniele
10
Pablo
Cepellini
7
Кафу
Жонатан
29
Clayson
16
Дейверсон
Силва
25
Кунья
Матеус
2
Варела
Гильермо
30
Кастро
Пабло
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
8
Тьяго
Маия
29
Viktor
Hugo
20
Жерсон
Сантос
22
Араужо
Луис
11
Эвертон
Соарес
9
Педро
Гильерме
Куяба
4-3-3
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Куяба
Фламенго

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

СA
1:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
90

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дейверсон Силва 8 (1) 0.44
Raniele 2 0.11
Clayson 2 (1) 0.11
Fernando Sobral 1 0.06
Денилсон Невес 1 0.06
Marllon 1 0.06
Рикельме 1 0.06
Matheusinho 1 0.06
Роналд 1 0.06
Питта Исидро 1 0.06
Matheus Alexandre 1 0.06
Pablo Cepellini 0 0
Кафу Жонатан 0 0
Веллингтон Силва 0 0
Эмпереур Алан 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 4 (3) 0.22
Педро Гильерме 4 (1) 0.22
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.17
Айртон Лукас 3 0.17
Лео Перейра 3 0.17
Жерсон Сантос 2 0.11
Эвертон Соарес 2 0.11
Рибейро Эвертон 2 0.11
Пульгар Эрик 2 0.11
Луис Давид 1 0.06
Уэсли Лопес 1 0.06
Viktor Hugo 1 0.06
Энрике Бруно 1 0.06
Матеузиньо 1 0.06
Бруно Фабрисио 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 5 0
Raniele 5 0
Antonio Oliveira 3 1
Marllon 4 0
Дейверсон Силва 4 0
Филипе Аугусто 2 1
Patric Calmon 2 1
Pablo Cepellini 3 0
Эмпереур Алан 3 0
Кафу Жонатан 3 0
Matheusinho 3 0
Fernando Sobral 3 0
Matheus Alexandre 3 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 2 0
Роналд 2 0
Веллингтон Силва 1 0
Clayson 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Ласерда Дерик 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 6 0
Айртон Лукас 4 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Тьяго Маия 3 0
Пульгар Эрик 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Видаль Артуро 2 0
Луис Филипе 2 0
Лео Перейра 2 0
Араужо Луис 0 1
Рибейро Эвертон 1 0
Луис Давид 1 0
Энрике Бруно 1 0
Андре Силва 1 0
Мариньо 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Кунья Матеус 1 0
Viktor Hugo 1 0

Результаты матчей

Куяба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Фламенго
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

5
3
Куяба
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Фламенго
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

7
13
Куяба
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Фламенго
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
17% (3)
67% (12)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

6
9

Волевые поражения

12
16

Голы по времени матча

Забито

13
15
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
4
31%
2
13%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
4
31%
3
20%
76-90

Пропущено

10
18
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
20%
6
33%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
3
30%
5
28%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
3
38%
1
7%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
25%
5
33%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
3
33%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Забито

21
30
7 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
1
5%
4
13%
1-15
3
14%
6
20%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
6
29%
5
17%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
6
29%
8
27%
76-90

Пропущено

19
23
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
5
26%
1
4%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
3
16%
6
26%
46-60
4
21%
2
9%
61-75
6
32%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Куяба - Байя 1:1
Куяба - Сантос 3:0 Васко да Гама - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0
Фламенго
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1
Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0

Результаты матчей

Куяба
Фламенго

Точный счет

1:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Куяба
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
5
3
2
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
2
7
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
3
5
13
1.5
9
9
2
16
2.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 14 2 2 32 - 10 44
2.
Флуминенсе
 18 9 4 5 24 - 17 31
3.
Фламенго
 18 9 4 5 30 - 23 31
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 8 7 3 33 - 17 31
5.
Ред Булл Брагантино
 18 8 7 3 26 - 16 31
6.
Гремио
 17 9 3 5 26 - 22 30
7.
Атлетико Паранаэнсе
 18 8 4 6 26 - 22 28
8.
Куяба
 18 8 4 6 21 - 19 28
9.
Сан-Паулу
 18 7 5 6 23 - 18 26
10.
Крузейро
 18 6 6 6 19 - 15 24
11.
Атлетико Минейро
 18 6 6 6 21 - 17 24
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 6 6 6 16 - 20 24
13.
Форталеза Сеара
 18 6 5 7 17 - 19 23
14.
Коринтианс
 17 5 5 7 17 - 20 20
15.
Гойяс
 18 5 4 9 17 - 27 19
16.
Байя
 18 4 6 8 18 - 24 18
17.
Сантос
 18 4 6 8 19 - 27 18
18.
Коритиба Парана
 18 3 5 10 17 - 33 14
19.
Васко да Гама
 17 3 3 11 13 - 28 12
20.
Америка Минейро
 17 2 4 11 19 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 9 0 0 20 - 2 27
2.
Флуминенсе
 10 7 3 0 15 - 5 24
3.
Сан-Паулу
 10 7 1 2 18 - 9 22
4.
Гремио
 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Атлетико Паранаэнсе
 9 6 2 1 17 - 10 20
6.
Ред Булл Брагантино
 9 5 3 1 14 - 6 18
7.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
9.
Форталеза Сеара
 9 4 3 2 10 - 8 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 4 3 2 10 - 8 15
11.
Сантос
 10 3 5 2 16 - 14 14
12.
Коринтианс
 7 3 3 1 10 - 6 12
13.
Байя
 9 3 3 3 14 - 12 12
14.
Куяба
 9 3 3 3 12 - 11 12
15.
Гойяс
 9 3 3 3 10 - 13 12
16.
Крузейро
 10 3 2 5 4 - 7 11
17.
Атлетико Минейро
 8 2 3 3 10 - 10 9
18.
Коритиба Парана
 9 2 3 4 8 - 10 9
19.
Америка Минейро
 8 2 1 5 9 - 18 7
20.
Васко да Гама
 9 2 1 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 5 2 2 12 - 8 17
2.
Куяба
 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 11 - 7 15
4.
Фламенго
 10 4 2 4 15 - 18 14
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 3 5 2 17 - 9 14
6.
Крузейро
 8 3 4 1 15 - 8 13
7.
Ред Булл Брагантино
 9 3 4 2 12 - 10 13
8.
Гремио
 8 3 1 4 8 - 13 10
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 2 3 4 6 - 12 9
10.
Атлетико Паранаэнсе
 9 2 2 5 9 - 12 8
11.
Форталеза Сеара
 9 2 2 5 7 - 11 8
12.
Коринтианс
 10 2 2 6 7 - 14 8
13.
Флуминенсе
 8 2 1 5 9 - 12 7
14.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 14 7
15.
Байя
 9 1 3 5 4 - 12 6
16.
Васко да Гама
 8 1 2 5 8 - 16 5
17.
Коритиба Парана
 9 1 2 6 9 - 23 5
18.
Сантос
 8 1 1 6 3 - 13 4
19.
Сан-Паулу
 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 9 0 3 6 10 - 22 3
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (2)
Сантос Леонардо Маркос 7 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Флуминенсе Андре 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 6
Атлетико Минейро Саравия Ренсо 1 6
Весь список
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    • 46'
      Г О О О О Л - Matheus Alexandre бьет в цель!
    • 46'
      Айртон Лукас уходит с поля. Аллан Соуза выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Куяба 3:0 Фламенго онлайн

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