Тур: 1.
4:1
Идёт матч
0'
1:0
4' ГолМирджалили Сейедмахди
2:0
6' ГолШирмохаммади Махди
2:1
10' ГолДианье Лайе
3:1
12' ГолМохтари Мохаммад
4:1
24' ГолШирмохаммади Махди
Ход матча
4'
6'
10'
2:1
12'
3:1
24'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дианье МамурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Файе ОссейнуВратарь
История личных встреч
Иран (пляжный)
Сенегал (пляжный)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Иран (пляжный)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мирджалили Сейедмахди
|1
|1
|Ширмохаммади Махди
|1
|1
|Мохтари Мохаммад
|1
|1
Сенегал (пляжный)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дианье Лайе
|1
|1
Карточки
Результаты последних матчей
Иран (пляжный)
(13 матчей)
30.8%
69.2%
4 победы 0 ничьих 9 поражений
Таити (пляжный) - Иран (пляжный) 5:4 Мексика (пляжный) - Иран (пляжный) 2:3 Иран (пляжный) - Бразилия (пляжный) 3:4 Испания (пляжный) - Иран (пляжный) 5:6
Иран (пляжный) - Португалия (пляжный) 0:3 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 4:3 Марокко (пляжный) - Иран (пляжный) 0:5 ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) 1:2 Иран (пляжный) - Португалия (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 6:5 Сенегал (пляжный) - Иран (пляжный) 4:1 Иран (пляжный) - Франция (пляжный) 6:6 Уругвай (пляжный) - Иран (пляжный) 6:1
Сенегал (пляжный)
(12 матчей)
50%
50%
6 побед 0 ничьих 6 поражений
Швейцария (пляжный) - Сенегал (пляжный) 9:7 Япония (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:2 Сенегал (пляжный) - Бразилия (пляжный) 5:4 Оман (пляжный) - Сенегал (пляжный) 3:2
Португалия (пляжный) - Сенегал (пляжный) 3:5 Сенегал (пляжный) - Уругвай (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) - Сенегал (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) - Португалия (пляжный) 6:5 Аргентина (пляжный) - Сенегал (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) - Иран (пляжный) 4:1 Сенегал (пляжный) - Уругвай (пляжный) 7:8 Франция (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1:4 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1:4 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|4:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1:4 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Иран (пляжный)
|Ширмохаммади Махди
|2
|Иран (пляжный)
|Мирджалили Сейедмахди
|1
|Иран (пляжный)
|Мохтари Мохаммад
|1
|Сенегал (пляжный)
|Дианье Лайе
|1
Прогнозы на матч Иран (пляжный) 4:1 Сенегал (пляжный)
Исход игры
Иран (пляжный)
63.2% (74)
Ничья
13.7% (16)
Сенегал (пляжный)
23.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
80.53% (91)
Меньше
19.47% (22)
Обе команды забьют
Да
92.92% (105)
Нет
7.08% (8)
Популярный счёт
2:1 Иран (пляжный)
22.2% (26)
1:1 Ничья
12% (14)
3:2 Иран (пляжный)
7.7% (9)
1:2 Сенегал (пляжный)
7.7% (9)
4:2 Иран (пляжный)
6.8% (8)
3:1 Иран (пляжный)
6% (7)
1:0 Иран (пляжный)
5.1% (6)
4:3 Иран (пляжный)
3.4% (4)
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