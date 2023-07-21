Дианье в борьбе с соперником на правом углу поля в зоне сборной Ирана оказался на газоне, но судьи нарушения правил не зафиксировали. В итоге после атаки сборной Ирана, которая завершилась фолом в зоне сборной Сенегала, был взят челлендж тренерским штабом Сенегала.

Судьи пересмотрели оба момента. Нарушения правил в штрафной площади сборной Ирана не было, также не было фола в штрафной сборной Сенегала. Со стороны Масумизаде судьи зафиксировали симуляцию.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 4:1!!! Махди!!! Бехзадпур рукой хорошо вбросил мяч к зоне сборной Сенегала на правую половину поля, Дайери в касание перевёл мяч ближе к центру, а Махди очень удачно пробил в падении через себя под правый угол ворот, Ндиайе вновь ничего не смог поделать.

Перед окончанием второго периода сборная Сенегала заработала угловой. Мамур Дианье выполнил передачу в центр к линии зоны сборной Ирана, Диатта подработал мяч и пробил в правый угол ворот, мяч полетел вышел цели.

Звучит свисток о завершении второго периода. По итогам 24 минут игрового времени сборная Ирана за счёт грамотной игры уверенно переигрывает Сенегал со счётом 4:1. Сегодня Иран уже показал, что команда умеет грамотно работать по счёту, что конечно же является проблемой для Сенегала, у этой команды игра совсем не идёт.

Начинается третий период. В пляжном футболе конечно же вполне можно отыграть три мяча за период, но более пропускать Сенегал уже не имеет права.

В составе сборной Сенегала на третий период произошла замена голкипера. Вместо Аль-Сени Ндиайе на песке появился Оссейну Файе.

Достаточно неплохо Иран играет по счёту на старте второго периода, будем ждать активности от Сенегала.

Аббас в центре поля нарушил правила против Сене. Сейдина со стандарта плохо пробил по воротам, в итоге голевой момент Сенегалу вновь не удалось создать.

Очень хорошо играет по счёту сборная Ирана, совсем не форсируют события номинальные хозяева этого матча.

Сенегал как-то совсем тяжело смотрится сегодня, хотя, мастерства у футболистов очень много.

Ндиайе вышел за пределы своей зоны и со средней дистанции пробил в правый угол ворот, мяч полетел выше цели.

Сборная Сенегала провалилась в атаке и получила контратаку на свои ворота, которая завершилась передачей к правой штанге на Месигара, но Мослем не попал как следует по скачущему мячу, мяч попал в сетку с внешней стороны.

В составе сборной Ирана произошла замена голкиперов. Посмотрим, как себя проявит Хамид Бехзадпур.

Бехзадпур без сопротивления пробил мощно под правый угол ворот из центра поля, мяч попал в перекладину и ушёл за лицевую линию поля.

15' Напомним, что согласно регламенту, если в матче по итогам основного времени будет ничейный результат, будет играться дополнительное время, а затем, если понадобится, будет серия пенальти.

14' Мамур Дианье со средней дистанции в падении через себя пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

13' Начинается второй период. Сборной Сенегала пора прибавлять и больше попадать в створ ворот соперника. В целом, Сенегал не так много времени работал с мячом, что также нужно исправлять.

— Завершается первый период. Сборная Ирана в стартовом матче БЕТСИТИ Кубка Наций очень солидно выглядит на песке и вполне заслуженно переигрывает Сенегал со счётом 3:1. Конечно же играть ещё очень много времени, а поэтому в пляжном футболе всё может быстро измениться.

12' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 3:1!!! Мохтари!!! И всё же сборная Ирана забила свой третий мяч. С углового последовала подача от Махди к линии зоны сборной Сенегала в центр, Мохтари в падении через себя отлично пробил под правый угол ворот, Ндиайе даже не прыгнул.

11' Мохтари мог забивать третий мяч в ворота сборной Сенегала, Ндиайе немного оступился и уже открыл большую часть ворот, но в итоге форвард сборной Ирана пробил точно в голкипера.

10' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Дианье!!! Дианье с левого угла штрафной площади пробил очень сильно в ближний угол ворот под перекладину, Мирджалили ничего не смог поделать.

9' Дианье продолжает попытки бить по воротам со средней дистанции, мяч попал в защитника сборной Ирана.

8' Менди с углового отправил мяч практически в центр вратарской, Мирджалили грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.