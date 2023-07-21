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БЕТСИТИ Кубок Наций

Тур: 1.
Иран (пляжный)
4:1
Идёт матч
Сенегал (пляжный)

Ход матча

4'
Мирджалили Сейедмахди
1:0
6'
Ширмохаммади Махди
2:0
10'
2:1
Дианье Лайе
12'
Мохтари Мохаммад
3:1
24'
Ширмохаммади Махди
4:1
Прогнозы 114
Иран (пляжный) 63.2% (72)
X 14% (16)
Сенегал (пляжный) 22.8% (26)
Все прогнозы
Иран (пляжный)
Сенегал (пляжный)

История личных встреч

Иран (пляжный)
Сенегал (пляжный)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМППФ
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Иран (пляжный)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мирджалили Сейедмахди 1 1
Ширмохаммади Махди 1 1
Мохтари Мохаммад 1 1
Сенегал (пляжный)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дианье Лайе 1 1

Карточки

Результаты последних матчей

Иран (пляжный)
(13 матчей)
30.8%
69.2%
4 победы 0 ничьих 9 поражений
Таити (пляжный) - Иран (пляжный) 5:4 Мексика (пляжный) - Иран (пляжный) 2:3 Иран (пляжный) - Бразилия (пляжный) 3:4 Испания (пляжный) - Иран (пляжный) 5:6
Иран (пляжный) - Португалия (пляжный) 0:3 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 4:3 Марокко (пляжный) - Иран (пляжный) 0:5 ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) 1:2 Иран (пляжный) - Португалия (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 6:5 Сенегал (пляжный) - Иран (пляжный) 4:1 Иран (пляжный) - Франция (пляжный) 6:6 Уругвай (пляжный) - Иран (пляжный) 6:1
Сенегал (пляжный)
(12 матчей)
50%
50%
6 побед 0 ничьих 6 поражений
Швейцария (пляжный) - Сенегал (пляжный) 9:7 Япония (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:2 Сенегал (пляжный) - Бразилия (пляжный) 5:4 Оман (пляжный) - Сенегал (пляжный) 3:2
Португалия (пляжный) - Сенегал (пляжный) 3:5 Сенегал (пляжный) - Уругвай (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) - Сенегал (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) - Португалия (пляжный) 6:5 Аргентина (пляжный) - Сенегал (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) - Иран (пляжный) 4:1 Сенегал (пляжный) - Уругвай (пляжный) 7:8 Франция (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:5
Команда И В Н П Г О
1.
Иран (пляжный)
 4:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Россия (пляжный)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ОАЭ (пляжный)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сенегал (пляжный)
 1:4 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда И В Н П Г О
1.
Иран (пляжный)
 4:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Сенегал (пляжный)
 1:4 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Россия (пляжный)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ОАЭ (пляжный)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
ОАЭ (пляжный)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Россия (пляжный)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Иран (пляжный)
 4:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сенегал (пляжный)
 1:4 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0

Топ бомбардиров
Иран (пляжный) Ширмохаммади Махди 2
Иран (пляжный) Мирджалили Сейедмахди 1
Иран (пляжный) Мохтари Мохаммад 1
Сенегал (пляжный) Дианье Лайе 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Замена
    26'
    В составе сборной Сенегала на третий период произошла замена голкипера. Вместо Аль-Сени Ндиайе на песке появился Оссейну Файе. 
  • Свисток
    25'
    Начинается третий период. В пляжном футболе конечно же вполне можно отыграть три мяча за период, но более пропускать Сенегал уже не имеет права. 
  • Перерыв
    Звучит свисток о завершении второго периода. По итогам 24 минут игрового времени сборная Ирана за счёт грамотной игры уверенно переигрывает Сенегал со счётом 4:1. Сегодня Иран уже показал, что команда умеет грамотно работать по счёту, что конечно же является проблемой для Сенегала, у этой команды игра совсем не идёт. 
  • Угловой
    24'
    Перед окончанием второго периода сборная Сенегала заработала угловой. Мамур Дианье выполнил передачу в центр к линии зоны сборной Ирана, Диатта подработал мяч и пробил в правый угол ворот, мяч полетел вышел цели. 
  • 2 гола - дубль!
    24'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 4:1!!! Махди!!! Бехзадпур рукой хорошо вбросил мяч к зоне сборной Сенегала на правую половину поля, Дайери в касание перевёл мяч ближе к центру, а Махди очень удачно пробил в падении через себя под правый угол ворот, Ндиайе вновь ничего не смог поделать. 
  • Судья
    24'
    Судьи пересмотрели оба момента. Нарушения правил в штрафной площади сборной Ирана не было, также не было фола в штрафной сборной Сенегала. Со стороны Масумизаде судьи зафиксировали симуляцию. 
  • Видеоповтор
    23'
    Дианье в борьбе с соперником на правом углу поля в зоне сборной Ирана оказался на газоне, но судьи нарушения правил не зафиксировали. В итоге после атаки сборной Ирана, которая завершилась фолом в зоне сборной Сенегала, был взят челлендж тренерским штабом Сенегала. 
  • Штанга
    23'
    Бехзадпур без сопротивления пробил мощно под правый угол ворот из центра поля, мяч попал в перекладину и ушёл за лицевую линию поля. 
  • Замена
    22'
    В составе сборной Ирана произошла замена голкиперов. Посмотрим, как себя проявит Хамид Бехзадпур. 
  • Опасный момент
    21'
    Сборная Сенегала провалилась в атаке и получила контратаку на свои ворота, которая завершилась передачей к правой штанге на Месигара, но Мослем не попал как следует по скачущему мячу, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
  • 20'
    Ндиайе вышел за пределы своей зоны и со средней дистанции пробил в правый угол ворот, мяч полетел выше цели. 
  • 19'
    Сенегал как-то совсем тяжело смотрится сегодня, хотя, мастерства у футболистов очень много. 
  • 18'
    Очень хорошо играет по счёту сборная Ирана, совсем не форсируют события номинальные хозяева этого матча. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Аббас в центре поля нарушил правила против Сене. Сейдина со стандарта плохо пробил по воротам, в итоге голевой момент Сенегалу вновь не удалось создать. 
  • 16'
    Достаточно неплохо Иран играет по счёту на старте второго периода, будем ждать активности от Сенегала. 
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    • 15'
      Напомним, что согласно регламенту, если в матче по итогам основного времени будет ничейный результат, будет играться дополнительное время, а затем, если понадобится, будет серия пенальти. 
    • 14'
      Мамур Дианье со средней дистанции в падении через себя пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Свисток
      13'
      Начинается второй период. Сборной Сенегала пора прибавлять и больше попадать в створ ворот соперника. В целом, Сенегал не так много времени работал с мячом, что также нужно исправлять. 
    • Перерыв
      Завершается первый период. Сборная Ирана в стартовом матче БЕТСИТИ Кубка Наций очень солидно выглядит на песке и вполне заслуженно переигрывает Сенегал со счётом 3:1. Конечно же играть ещё очень много времени, а поэтому в пляжном футболе всё может быстро измениться. 
    • Описание гола
      12'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 3:1!!! Мохтари!!! И всё же сборная Ирана забила свой третий мяч. С углового последовала подача от Махди к линии зоны сборной Сенегала в центр, Мохтари в падении через себя отлично пробил под правый угол ворот, Ндиайе даже не прыгнул. 
    • Опасный момент
      11'
      Мохтари мог забивать третий мяч в ворота сборной Сенегала, Ндиайе немного оступился и уже открыл большую часть ворот, но в итоге форвард сборной Ирана пробил точно в голкипера. 
    • Описание гола
      10'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Дианье!!! Дианье с левого угла штрафной площади пробил очень сильно в ближний угол ворот под перекладину, Мирджалили ничего не смог поделать. 
    • 9'
      Дианье продолжает попытки бить по воротам со средней дистанции, мяч попал в защитника сборной Ирана. 
    • Угловой
      8'
      Менди с углового отправил мяч практически в центр вратарской, Мирджалили грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
    • Опасный момент
      7'
      Со средней дистанции последовал неприятный удар под левый угол ворот сборной Ирана, Мирджалили в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • Описание гола
      6'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Махди!!! Мохтари и Заде с правой половины поля перевели мяч к левой половине поля на Махди, Ширмохаммади в итоге сильно пробил под правую штангу и не оставил шансов Ндиайе. 
    • Опасный момент
      5'
      Диуф под давлением соперника из центра поля пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Описание гола
      4'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Мирджалили!!! Мирджалили спокойно прошёл за центр поля и сильно пробил под правый угол ворот, мяч задел защитника сборной Сенегала и полетел в сторону от Ндиайе. 
    • 3'
      Мирджалили решился на удар в левый угол ворот с дальней дистанции, Ндиайе в красивом прыжке отбил мяч на своего партнёра по команде. 
    • 2'
      Успели уже Иран и Сенегал обменяться ударами в створ ворот, но Мирджалили и Ндиайе сыграли надёжно и выручили свои команды. 
    • 1'
      Сразу же сборная Сенегала начала матч с удара по воротам со средней дистанции, Дианье пробил по воротам с правой половины поля, мяч в створ не пошёл. 
    • Свисток
      1'
      Начинается первый матч Кубка Наций. Сборная Сенегала в этом матче всё же вполне справедливо считается фаворитом, однако, Иран также довольно крепкая команда, а поэтому здесь однозначного фаворита нет. 
    • До матча
    • В этом турнире участвуют четыре сборные, помимо Ирана и Сенегала в группе также сыграют сборные ОАЭ и конечно же России. По итогам матчей группового этапа сразу же будет определён и победитель Кубка Наций. Турнир получается скоротечным, за три дня все команды сыграют по три матча. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура БЕТСИТИ Кубок Наций 2023 по пляжному футболу между сборными Ирана и Сенегала. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогнозы 114
    Иран (пляжный) 63.2% (72)
    X 14% (16)
    Сенегал (пляжный) 22.8% (26)
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    Прогнозы на матч Иран (пляжный) 4:1 Сенегал (пляжный)

    Исход игры
    Иран (пляжный)
    63.2% (74)
    Ничья
    13.7% (16)
    Сенегал (пляжный)
    23.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.53% (91)
    Меньше
    19.47% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    92.92% (105)
    Нет
    7.08% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Иран (пляжный)
    22.2% (26)
    1:1 Ничья
    12% (14)
    3:2 Иран (пляжный)
    7.7% (9)
    1:2 Сенегал (пляжный)
    7.7% (9)
    4:2 Иран (пляжный)
    6.8% (8)
    3:1 Иран (пляжный)
    6% (7)
    1:0 Иран (пляжный)
    5.1% (6)
    4:3 Иран (пляжный)
    3.4% (4)
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    Сенегал (пляжный)
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