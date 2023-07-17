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БЕТСИТИ Кубок Наций

Тур: 1.
Иран (пляжный)
 
Позже
Сенегал (пляжный)
Прогнозы 49
Иран (пляжный) 49% (24)
X 30.6% (15)
Сенегал (пляжный) 20.4% (10)
Все прогнозы

История личных встреч

Иран (пляжный)
Сенегал (пляжный)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМППФ
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Результаты последних матчей

Иран (пляжный)
(13 матчей)
30.8%
69.2%
4 победы 0 ничьих 9 поражений
Таити (пляжный) - Иран (пляжный) 5:4 Мексика (пляжный) - Иран (пляжный) 2:3 Иран (пляжный) - Бразилия (пляжный) 3:4 Испания (пляжный) - Иран (пляжный) 5:6
Иран (пляжный) - Португалия (пляжный) 0:3 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 4:3 Марокко (пляжный) - Иран (пляжный) 0:5 ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) 1:2 Иран (пляжный) - Португалия (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 6:5 Сенегал (пляжный) - Иран (пляжный) 4:1 Иран (пляжный) - Франция (пляжный) 6:6 Уругвай (пляжный) - Иран (пляжный) 6:1
Сенегал (пляжный)
(12 матчей)
50%
50%
6 побед 0 ничьих 6 поражений
Швейцария (пляжный) - Сенегал (пляжный) 9:7 Япония (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:2 Сенегал (пляжный) - Бразилия (пляжный) 5:4 Оман (пляжный) - Сенегал (пляжный) 3:2
Португалия (пляжный) - Сенегал (пляжный) 3:5 Сенегал (пляжный) - Уругвай (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) - Сенегал (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) - Португалия (пляжный) 6:5 Аргентина (пляжный) - Сенегал (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) - Иран (пляжный) 4:1 Сенегал (пляжный) - Уругвай (пляжный) 7:8 Франция (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:5
Команда И В Н П Г О
1.
Иран (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сенегал (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ОАЭ (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Россия (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Россия (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ОАЭ (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сенегал (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Иран (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Россия (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ОАЭ (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сенегал (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Иран (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Иран (пляжный) - Сенегал (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2023, осталось 2 дня 8 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 49
    Иран (пляжный) 49% (24)
    X 30.6% (15)
    Сенегал (пляжный) 20.4% (10)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Иран (пляжный) - Сенегал (пляжный) онлайн

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    Прогнозы на матч Иран (пляжный) - Сенегал (пляжный)

    Исход игры
    Иран (пляжный)
    49% (24)
    Ничья
    30.6% (15)
    Сенегал (пляжный)
    20.4% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.19% (25)
    Меньше
    46.81% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    80.85% (38)
    Нет
    19.15% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.5% (13)
    2:1 Иран (пляжный)
    26.5% (13)
    1:2 Сенегал (пляжный)
    14.3% (7)
    1:0 Иран (пляжный)
    12.2% (6)
    0:1 Сенегал (пляжный)
    4.1% (2)
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