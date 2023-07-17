Тур: 1.
История личных встреч
Иран (пляжный)
Сенегал (пляжный)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Результаты последних матчей
Иран (пляжный)
(13 матчей)
30.8%
69.2%
4 победы 0 ничьих 9 поражений
Таити (пляжный) - Иран (пляжный) 5:4 Мексика (пляжный) - Иран (пляжный) 2:3 Иран (пляжный) - Бразилия (пляжный) 3:4 Испания (пляжный) - Иран (пляжный) 5:6
Иран (пляжный) - Португалия (пляжный) 0:3 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 4:3 Марокко (пляжный) - Иран (пляжный) 0:5 ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) 1:2 Иран (пляжный) - Португалия (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 6:5 Сенегал (пляжный) - Иран (пляжный) 4:1 Иран (пляжный) - Франция (пляжный) 6:6 Уругвай (пляжный) - Иран (пляжный) 6:1
Сенегал (пляжный)
(12 матчей)
50%
50%
6 побед 0 ничьих 6 поражений
Швейцария (пляжный) - Сенегал (пляжный) 9:7 Япония (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:2 Сенегал (пляжный) - Бразилия (пляжный) 5:4 Оман (пляжный) - Сенегал (пляжный) 3:2
Португалия (пляжный) - Сенегал (пляжный) 3:5 Сенегал (пляжный) - Уругвай (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) - Сенегал (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) - Португалия (пляжный) 6:5 Аргентина (пляжный) - Сенегал (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) - Иран (пляжный) 4:1 Сенегал (пляжный) - Уругвай (пляжный) 7:8 Франция (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:5
|Команда
|И
|В
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|Г
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|1.
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|2.
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|4.
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|0 - 0
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|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|4.
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|0 - 0
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|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|0 - 0
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Прогнозы на матч Иран (пляжный) - Сенегал (пляжный)
Исход игры
Иран (пляжный)
49% (24)
Ничья
30.6% (15)
Сенегал (пляжный)
20.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
53.19% (25)
Меньше
46.81% (22)
Обе команды забьют
Да
80.85% (38)
Нет
19.15% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.5% (13)
2:1 Иран (пляжный)
26.5% (13)
1:2 Сенегал (пляжный)
14.3% (7)
1:0 Иран (пляжный)
12.2% (6)
0:1 Сенегал (пляжный)
4.1% (2)
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