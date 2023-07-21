Ремизов сейчас получил мяч перед чужими воротами и хотел грудью отправить его в сетку! Но отскок был неприятный, поэтому надёжнее было бить головой.

Котенев не сумел вовремя выдвинуться к чужим воротам, чтобы замкнуть прострельную передачу.

Активно поддерживают с трибун сборную России, надо под такое забивать второй гол.

Кошарный не торопился сейчас вводить мяч в игру, но на него пошли оппоненты в прессинг.

Малахи классно справа бил по воротам после того, как наши защитники упустили атаку оппонента. Опасно!

Показалось, что мяч оказался в наших воротах от Мохаммади Али Мохаммада, но свистка не было. Нет взятия ворот!

Судьи просматривают последний эпизод, где нашего игрока завалили на песок. Бешр показывал, что не касался россиянина, но как на самом деле было - решит рефери!

Федоров с правой половины зоны сборной ОАЭ плотно пробил под дальний угол ворот, Аль-Жасми в прыжке спас свою команду.

Ремизов убежал к воротам соперника по правой половине поля, но затем Егор не попал в ближний угол ворот.

Звучит сирена о завершении второго периода. Сборная России перед самым перерывом могла забивать в ворота ОАЭ второй мяч, но Аль-Жасми спас свою команду после удара Макарова с ближней дистанции. В целом, сборная России хотя бы открыла счёт в матче и создала себе минимальное преимущество, что конечно же важно в противостоянии с таким соперником.

Шкарин сейчас покатил мяч на Котенева, последовала попытка удара, но никакой опасности она не несла.

Макаров сейчас классно зряче бил по воротам, вратарь уже не дотягивался, а мяч предательски попал в штангу.

Романову пришлось сейчас напрячься в обороне, чтобы не позволить оппоненту вывести своего партнёра на ударную позицию.

Футболисты ОАЭ стали играть острее, пробуют они наладить взаимодействие в центре площадки, чтобы оттуда уже идти большими силами вперёд.

Спокойно действует ОАЭ и на старте второго периода, но всё же сборная России временами старается проводить острые атаки.

Абдулла со средней дистанции с левой половины поля пробил по воротам, Кошарный за счёт грамотной позиции уверенно справился с мячом.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Земсков!!! Правила четырёх секунд нарушили игроки сборной ОАЭ при смене голкиперов в очередной раз. В итоге из центра поля удар со стандарта нанёс Фёдор Земсков, мяч полетел под левый угол ворот, Аль-Балуши в прыжке достал до мяча, но спасти свою команду ему не удалось.

Аббас выполнил заброс на правый угол штрафной площади сборной России, Мусаб сразу же пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

Кошарный из центра поля пробил под правый угол ворот, мяч задел перекладину и ушёл за лицевую линию поля.

Бешр на левом углу своей штрафной площади под давлением Земскова потерял мяч, Фёдор сразу же пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Шкарин теперь уже выполнил неплохой заброс к правой штанге, но Земсков не смог подстроиться под мяч, получилась скидка в руки Аль-Балуши.

Романов у зоны сборной ОАЭ нарушил правила против Бешра. Валид в итоге получил небольшое повреждение, но после паузы Бешр показал, что он готов играть дальше. Валид со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Земсков после перевода ему на правую половину поля в касание отправил мяч к центру зоны сборной ОАЭ на Котенева, Аль-Жасми вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

Земсков в падении через себя от линии зоны сборной ОАЭ пробил по воротам, мяч задел Валида и ушёл на угловой. Шкарин с углового выполнил неудачный заброс к ближней штанге, игроки сборной ОАЭ отбились при стандарте без особого труда.

13' Начинается второй период. Будем надеяться, что сборная России сейчас сможет добавить и наконец-то начнёт забивать голы, а иначе команда Михаила Лихачёва может оказаться в очень неприятном положении.

— Звучит сирена о завершении первого периода. Сборные России и ОАЭ пока что не порадовали болельщиков на трибунах забитыми мячами. Достаточно осторожно временами работают обе команды, ОАЭ грамотно действует от обороны, а поэтому пока что у нас и нет забитых мячей.

12' Кошарный из центра поля плотно пробил под левый угол ворот, Аль-Жасми вновь вернулся в ворота, Абдула в прыжке кулаками отбил мяч в аут.

12' В составе сборной России произошла замена голкипера. Вместо Дениса Пархоменко на песке появился Станислав Кошарный.

11' Пархоменко из центра поля пробил по воротам, Аббас грамотно принял мяч на себя. Вскоре уже Фёдоров нарушил правила в зоне соперника против Мохаммади.

10' Аль-Балуши выполнил очень хорошую передачу к нашей зоне на правую половину поля, Хайтам плотно пробил в ближний угол ворот в касание, мяч полетел под перекладину, но Пархоменко был надёжен.

9' Земсков пробил в правый угол ворот с левой половины поля со средней дистанции, вновь получилось немного неточно.

8' В составе сборной ОАЭ произошла замена голкипера. Вместо Аль-Жасми на песке появился Аль-Балуши. Джамал уже пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, получилось не очень удачно.

7' Фёдоров и Крышанов со средних дистанций отметились ударами по воротам, оба удара были блокированы полевыми игроками сборной ОАЭ.

6' Угловой у ворот сборной России. Мохаммади выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Аббас в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной, но Пархоменко всё контролировал.

5' Хассан перестарался в борьбе за мяч у штрафной зоны сборной России, правила вновь были нарушены против Земскова. Андрей со стандарта с дальней дистанции пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

4' Пархоменко отправил мяч на левый угол штрафной площади сборной ОАЭ, Земсков в касание пробил по воротам, мяч вновь полетел выше цели.

3' Ремизов из аута с правого фланга вбросил мяч к ближней штанге, Крышанов головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели.

2' Сам Новиков со стандарта пробил по воротам, Аль-Жасми хорошо сократил дистанцию и спас свою команду, а уже при игре на добивании мяч пролетел рядом с правой штангой.

2' Судьи довольно долго смотрели повтор момента, где было хорошо видно, что Новиков сначала сыграл в мяч, а затем Андрею пришёлся удар по ноге. Сборная России в итоге получила неплохой стандарт по центру.

2' Новиков из центра поля протолкнул мяч на Земскова в зону сборной ОАЭ, Хайтам попал по ноге Новикова, а Земсков в итоге не успел пробить по воротам, грамотно на выходе сыграл Аль-Жасми. Сборная России в итоге взяла тренерский челлендж.