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БЕТСИТИ Кубок Наций

Тур: 1.
Россия (пляжный)
1:0
Идёт матч
ОАЭ (пляжный)
0'
1:0
16' Гол
Земсков Фёдор

Ход матча

16'
Земсков Фёдор
1:0
Прогнозы 124
Россия (пляжный) 93.5% (116)
X 4.8% (6)
ОАЭ (пляжный) 1.6% (2)
Все прогнозы
Россия (пляжный)
ОАЭ (пляжный)

История личных встреч

Россия (пляжный)
ОАЭ (пляжный)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧМППФ
0:5

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Бомбардиры внутри турнира

Россия (пляжный)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Земсков Фёдор 1 1
ОАЭ (пляжный)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Россия (пляжный)
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Россия (пляжный) - Япония (пляжный) 5:2 Россия (пляжный) - Швейцария (пляжный) 5:5 Россия (пляжный) - Испания (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) - Россия (пляжный) 1:7
Россия (пляжный) - Парагвай (пляжный) 4:4 Россия (пляжный) - США (пляжный) 5:4 Россия (пляжный) - Италия (пляжный) 5:2 Португалия (пляжный) - Россия (пляжный) 4:2 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) - Таити (пляжный) 6:7 Мадагаскар (пляжный) - Россия (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) - Парагвай (пляжный) 7:5 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 4:3 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) - США (пляжный) 5:1 Россия (пляжный) - Япония (пляжный) 9:3 Россия (пляжный) - Испания (пляжный) 5:1 Россия (пляжный) - Таити (пляжный) 5:3 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 6:5
ОАЭ (пляжный)
(11 матчей)
27.3%
72.7%
3 победы 0 ничьих 8 поражений
Испания (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 5:3 Мозамбик (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 4:2 ОАЭ (пляжный) - Таити (пляжный) 4:3 Марокко (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 4:2
Япония (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 3:4 Португалия (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 3:2 ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) 1:2 ОАЭ (пляжный) - Марокко (пляжный) 3:4 ОАЭ (пляжный) - Россия (пляжный) 0:5 Аргентина (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 5:2 ОАЭ (пляжный) - Камерун (пляжный) 10:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран (пляжный)
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Россия (пляжный)
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ОАЭ (пляжный)
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Сенегал (пляжный)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран (пляжный)
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Россия (пляжный)
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сенегал (пляжный)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ОАЭ (пляжный)
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Россия (пляжный)
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Иран (пляжный)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ОАЭ (пляжный)
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Сенегал (пляжный)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0

Топ бомбардиров
Иран (пляжный) Ширмохаммади Махди 2
Россия (пляжный) Земсков Фёдор 1
Иран (пляжный) Мирджалили Сейедмахди 1
Иран (пляжный) Мохтари Мохаммад 1
Иран (пляжный) Балторк Мовахед Мохаммадпур 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Судьи просматривают последний эпизод, где нашего игрока завалили на песок. Бешр показывал, что не касался россиянина, но как на самом деле было - решит рефери!
  • 35'
    Показалось, что мяч оказался в наших воротах от Мохаммади Али Мохаммада, но свистка не было. Нет взятия ворот!
  • 34'
    Малахи классно справа бил по воротам после того, как наши защитники упустили атаку оппонента. Опасно!
  • 32'
    Кошарный не торопился сейчас вводить мяч в игру, но на него пошли оппоненты в прессинг. 
  • 31'
    Активно поддерживают с трибун сборную России, надо под такое забивать второй гол.
  • 30'
    Котенев не сумел вовремя выдвинуться к чужим воротам, чтобы замкнуть прострельную передачу.
  • Опасный момент
    29'
    Ремизов сейчас получил мяч перед чужими воротами и хотел грудью отправить его в сетку! Но отскок был неприятный, поэтому надёжнее было бить головой. 
  • 28'
    Футболисты ОАЭ стали играть острее, пробуют они наладить взаимодействие в центре площадки, чтобы оттуда уже идти большими силами вперёд.
  • 27'
    Романову пришлось сейчас напрячься в обороне, чтобы не позволить оппоненту вывести своего партнёра на ударную позицию. 
  • Штанга
    26'
    Макаров сейчас классно зряче бил по воротам, вратарь уже не дотягивался, а мяч предательски попал в штангу.
  • 26'
    Шкарин сейчас покатил мяч на Котенева, последовала попытка удара, но никакой опасности она не несла. 
  • Свисток
    25'
    Начался третий период!
  • Перерыв
    Звучит сирена о завершении второго периода. Сборная России перед самым перерывом могла забивать в ворота ОАЭ второй мяч, но Аль-Жасми спас свою команду после удара Макарова с ближней дистанции. В целом, сборная России хотя бы открыла счёт в матче и создала себе минимальное преимущество, что конечно же важно в противостоянии с таким соперником. 
  • 24'
    Ремизов убежал к воротам соперника по правой половине поля, но затем Егор не попал в ближний угол ворот. 
  • Опасный момент
    24'
    Федоров с правой половины зоны сборной ОАЭ плотно пробил под дальний угол ворот, Аль-Жасми в прыжке спас свою команду. 
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    • Угловой
      23'
      Земсков в падении через себя от линии зоны сборной ОАЭ пробил по воротам, мяч задел Валида и ушёл на угловой. Шкарин с углового выполнил неудачный заброс к ближней штанге, игроки сборной ОАЭ отбились при стандарте без особого труда. 
    • 22'
      Земсков после перевода ему на правую половину поля в касание отправил мяч к центру зоны сборной ОАЭ на Котенева, Аль-Жасми вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Романов у зоны сборной ОАЭ нарушил правила против Бешра. Валид в итоге получил небольшое повреждение, но после паузы Бешр показал, что он готов играть дальше. Валид со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 20'
      Шкарин теперь уже выполнил неплохой заброс к правой штанге, но Земсков не смог подстроиться под мяч, получилась скидка в руки Аль-Балуши. 
    • Опасный момент
      19'
      Бешр на левом углу своей штрафной площади под давлением Земскова потерял мяч, Фёдор сразу же пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Штанга
      18'
      Кошарный из центра поля пробил под правый угол ворот, мяч задел перекладину и ушёл за лицевую линию поля. 
    • Опасный момент
      17'
      Аббас выполнил заброс на правый угол штрафной площади сборной России, Мусаб сразу же пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
    • Описание гола
      16'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Земсков!!! Правила четырёх секунд нарушили игроки сборной ОАЭ при смене голкиперов в очередной раз. В итоге из центра поля удар со стандарта нанёс Фёдор Земсков, мяч полетел под левый угол ворот, Аль-Балуши в прыжке достал до мяча, но спасти свою команду ему не удалось. 
    • 15'
      Абдулла со средней дистанции с левой половины поля пробил по воротам, Кошарный за счёт грамотной позиции уверенно справился с мячом. 
    • 14'
      Спокойно действует ОАЭ и на старте второго периода, но всё же сборная России временами старается проводить острые атаки. 
    • Свисток
      13'
      Начинается второй период. Будем надеяться, что сборная России сейчас сможет добавить и наконец-то начнёт забивать голы, а иначе команда Михаила Лихачёва может оказаться в очень неприятном положении. 
    • Перерыв
      Звучит сирена о завершении первого периода. Сборные России и ОАЭ пока что не порадовали болельщиков на трибунах забитыми мячами. Достаточно осторожно временами работают обе команды, ОАЭ грамотно действует от обороны, а поэтому пока что у нас и нет забитых мячей. 
    • Опасный момент
      12'
      Кошарный из центра поля плотно пробил под левый угол ворот, Аль-Жасми вновь вернулся в ворота, Абдула в прыжке кулаками отбил мяч в аут. 
    • Замена
      12'
      В составе сборной России произошла замена голкипера. Вместо Дениса Пархоменко на песке появился Станислав Кошарный. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Пархоменко из центра поля пробил по воротам, Аббас грамотно принял мяч на себя. Вскоре уже Фёдоров нарушил правила в зоне соперника против Мохаммади. 
    • Опасный момент
      10'
      Аль-Балуши выполнил очень хорошую передачу к нашей зоне на правую половину поля, Хайтам плотно пробил в ближний угол ворот в касание, мяч полетел под перекладину, но Пархоменко был надёжен. 
    • 9'
      Земсков пробил в правый угол ворот с левой половины поля со средней дистанции, вновь получилось немного неточно. 
    • Замена
      8'
      В составе сборной ОАЭ произошла замена голкипера. Вместо Аль-Жасми на песке появился Аль-Балуши. Джамал уже пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, получилось не очень удачно. 
    • 7'
      Фёдоров и Крышанов со средних дистанций отметились ударами по воротам, оба удара были блокированы полевыми игроками сборной ОАЭ. 
    • Угловой
      6'
      Угловой у ворот сборной России. Мохаммади выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Аббас в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной, но Пархоменко всё контролировал. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Хассан перестарался в борьбе за мяч у штрафной зоны сборной России, правила вновь были нарушены против Земскова. Андрей со стандарта с дальней дистанции пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • 4'
      Пархоменко отправил мяч на левый угол штрафной площади сборной ОАЭ, Земсков в касание пробил по воротам, мяч вновь полетел выше цели. 
    • 3'
      Ремизов из аута с правого фланга вбросил мяч к ближней штанге, Крышанов головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели. 
    • Опасный момент
      2'
      Сам Новиков со стандарта пробил по воротам, Аль-Жасми хорошо сократил дистанцию и спас свою команду, а уже при игре на добивании мяч пролетел рядом с правой штангой. 
    • Судья
      2'
      Судьи довольно долго смотрели повтор момента, где было хорошо видно, что Новиков сначала сыграл в мяч, а затем Андрею пришёлся удар по ноге. Сборная России в итоге получила неплохой стандарт по центру. 
    • Видеоповтор
      2'
      Новиков из центра поля протолкнул мяч на Земскова в зону сборной ОАЭ, Хайтам попал по ноге Новикова, а Земсков в итоге не успел пробить по воротам, грамотно на выходе сыграл Аль-Жасми. Сборная России в итоге взяла тренерский челлендж. 
    • Свисток
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Будем надеяться, что сборная России покажет качественный футбол и без особого труда наберёт в первом туре три очка, всё же впереди у нашей команды будут куда более тяжёлые матчи. 
    • До матча
    • Рассудит этот матч российская бригада арбитров. Первым судьёй назначен Денис Смольянинов, вторым судьёй будет работать Виктор Листратов. Третьим арбитром назначен Алексей Иванов, а хронометристом будет работать Роман Борисов. 
    • Напомним, что чуть ранее в стартовом матче турнира сборная Ирана разгромила Сенегал со счётом 5:1. В нашем матче сборная России считается у букмекеров практически безоговорочным фаворитом, но, всё же недооценивать соперника не нужно. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура БЕТСИТИ Кубок Наций между сборными России и ОАЭ. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 95 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 124
    Россия (пляжный) 93.5% (116)
    X 4.8% (6)
    ОАЭ (пляжный) 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Россия (пляжный) 1:0 ОАЭ (пляжный) онлайн

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    Прогнозы на матч Россия (пляжный) 1:0 ОАЭ (пляжный)

    Исход игры
    Россия (пляжный)
    93.5% (116)
    Ничья
    4.8% (6)
    ОАЭ (пляжный)
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.33% (95)
    Меньше
    16.67% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (95)
    Нет
    16.67% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Россия (пляжный)
    15.3% (19)
    4:2 Россия (пляжный)
    10.5% (13)
    2:0 Россия (пляжный)
    7.3% (9)
    4:1 Россия (пляжный)
    6.5% (8)
    5:1 Россия (пляжный)
    5.6% (7)
    3:1 Россия (пляжный)
    4.8% (6)
    1:1 Ничья
    4% (5)
    6:3 Россия (пляжный)
    4% (5)
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    ОАЭ (пляжный)
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