Тур: 1.
1:0
Идёт матч
Ход матча
16'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Малахи АхмадЗащитник
-
7 ДахганиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
История личных встреч
Россия (пляжный)
ОАЭ (пляжный)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
5
Среднее время на гол
0
18
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
5
Среднее время на гол
0
18
Бомбардиры внутри турнира
Россия (пляжный)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Земсков Фёдор
|1
|1
ОАЭ (пляжный)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Россия (пляжный)
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Россия (пляжный) - Япония (пляжный) 5:2 Россия (пляжный) - Швейцария (пляжный) 5:5 Россия (пляжный) - Испания (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) - Россия (пляжный) 1:7
Россия (пляжный) - Парагвай (пляжный) 4:4 Россия (пляжный) - США (пляжный) 5:4 Россия (пляжный) - Италия (пляжный) 5:2 Португалия (пляжный) - Россия (пляжный) 4:2 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) - Таити (пляжный) 6:7 Мадагаскар (пляжный) - Россия (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) - Парагвай (пляжный) 7:5 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 4:3 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) - США (пляжный) 5:1 Россия (пляжный) - Япония (пляжный) 9:3 Россия (пляжный) - Испания (пляжный) 5:1 Россия (пляжный) - Таити (пляжный) 5:3 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 6:5
ОАЭ (пляжный)
(11 матчей)
27.3%
72.7%
3 победы 0 ничьих 8 поражений
Испания (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 5:3 Мозамбик (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 4:2 ОАЭ (пляжный) - Таити (пляжный) 4:3 Марокко (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 4:2
Япония (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 3:4 Португалия (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 3:2 ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) 1:2 ОАЭ (пляжный) - Марокко (пляжный) 3:4 ОАЭ (пляжный) - Россия (пляжный) 0:5 Аргентина (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 5:2 ОАЭ (пляжный) - Камерун (пляжный) 10:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Иран (пляжный)
|Ширмохаммади Махди
|2
|Россия (пляжный)
|Земсков Фёдор
|1
|Иран (пляжный)
|Мирджалили Сейедмахди
|1
|Иран (пляжный)
|Мохтари Мохаммад
|1
|Иран (пляжный)
|Балторк Мовахед Мохаммадпур
|1
Прогнозы на матч Россия (пляжный) 1:0 ОАЭ (пляжный)
Исход игры
Россия (пляжный)
93.5% (116)
Ничья
4.8% (6)
ОАЭ (пляжный)
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
83.33% (95)
Меньше
16.67% (19)
Обе команды забьют
Да
83.33% (95)
Нет
16.67% (19)
Популярный счёт
2:1 Россия (пляжный)
15.3% (19)
4:2 Россия (пляжный)
10.5% (13)
2:0 Россия (пляжный)
7.3% (9)
4:1 Россия (пляжный)
6.5% (8)
5:1 Россия (пляжный)
5.6% (7)
3:1 Россия (пляжный)
4.8% (6)
1:1 Ничья
4% (5)
6:3 Россия (пляжный)
4% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!