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БЕТСИТИ Кубок Наций

Тур: 1.
Россия (пляжный)
 
Позже
ОАЭ (пляжный)
Прогнозы 50
Россия (пляжный) 88% (44)
X 12% (6)
ОАЭ (пляжный) 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Россия (пляжный)
ОАЭ (пляжный)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧМППФ
0:5

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Результаты последних матчей

Россия (пляжный)
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Россия (пляжный) - Япония (пляжный) 5:2 Россия (пляжный) - Швейцария (пляжный) 5:5 Россия (пляжный) - Испания (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) - Россия (пляжный) 1:7
Россия (пляжный) - Парагвай (пляжный) 4:4 Россия (пляжный) - США (пляжный) 5:4 Россия (пляжный) - Италия (пляжный) 5:2 Португалия (пляжный) - Россия (пляжный) 4:2 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) - Таити (пляжный) 6:7 Мадагаскар (пляжный) - Россия (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) - Парагвай (пляжный) 7:5 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 4:3 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) - США (пляжный) 5:1 Россия (пляжный) - Япония (пляжный) 9:3 Россия (пляжный) - Испания (пляжный) 5:1 Россия (пляжный) - Таити (пляжный) 5:3 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 6:5
ОАЭ (пляжный)
(11 матчей)
27.3%
72.7%
3 победы 0 ничьих 8 поражений
Испания (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 5:3 Мозамбик (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 4:2 ОАЭ (пляжный) - Таити (пляжный) 4:3 Марокко (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 4:2
Япония (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 3:4 Португалия (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 3:2 ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) 1:2 ОАЭ (пляжный) - Марокко (пляжный) 3:4 ОАЭ (пляжный) - Россия (пляжный) 0:5 Аргентина (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 5:2 ОАЭ (пляжный) - Камерун (пляжный) 10:4
Команда И В Н П Г О
1.
Иран (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сенегал (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ОАЭ (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Россия (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Россия (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ОАЭ (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сенегал (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Иран (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Россия (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ОАЭ (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сенегал (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Иран (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Россия (пляжный) - ОАЭ (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2023, осталось 2 дня 10 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Россия (пляжный) 88% (44)
    X 12% (6)
    ОАЭ (пляжный) 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Россия (пляжный) - ОАЭ (пляжный) онлайн

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    Прогнозы на матч Россия (пляжный) - ОАЭ (пляжный)

    Исход игры
    Россия (пляжный)
    88% (44)
    Ничья
    12% (6)
    ОАЭ (пляжный)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (30)
    Меньше
    37.5% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    70.83% (34)
    Нет
    29.17% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Россия (пляжный)
    36% (18)
    2:0 Россия (пляжный)
    14% (7)
    1:0 Россия (пляжный)
    12% (6)
    1:1 Ничья
    10% (5)
    4:2 Россия (пляжный)
    8% (4)
    4:1 Россия (пляжный)
    4% (2)
    3:1 Россия (пляжный)
    4% (2)
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    Россия (пляжный)
    ОАЭ (пляжный)
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