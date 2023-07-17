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БЕТСИТИ Кубок Наций

Тур: 2.
ОАЭ (пляжный)
 
Позже
Иран (пляжный)
Прогнозы 51
ОАЭ (пляжный) 37.3% (19)
X 15.7% (8)
Иран (пляжный) 47.1% (24)
Все прогнозы

История личных встреч

ОАЭ (пляжный)
Иран (пляжный)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

МКППФ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Результаты последних матчей

ОАЭ (пляжный)
(11 матчей)
27.3%
72.7%
3 победы 0 ничьих 8 поражений
Испания (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 5:3 Мозамбик (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 4:2 ОАЭ (пляжный) - Таити (пляжный) 4:3 Марокко (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 4:2
Япония (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 3:4 Португалия (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 3:2 ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) 1:2 ОАЭ (пляжный) - Марокко (пляжный) 3:4 ОАЭ (пляжный) - Россия (пляжный) 0:5 Аргентина (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 5:2 ОАЭ (пляжный) - Камерун (пляжный) 10:4
Иран (пляжный)
(13 матчей)
30.8%
69.2%
4 победы 0 ничьих 9 поражений
Таити (пляжный) - Иран (пляжный) 5:4 Мексика (пляжный) - Иран (пляжный) 2:3 Иран (пляжный) - Бразилия (пляжный) 3:4 Испания (пляжный) - Иран (пляжный) 5:6
Иран (пляжный) - Португалия (пляжный) 0:3 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 4:3 Марокко (пляжный) - Иран (пляжный) 0:5 ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) 1:2 Иран (пляжный) - Португалия (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 6:5 Сенегал (пляжный) - Иран (пляжный) 4:1 Иран (пляжный) - Франция (пляжный) 6:6 Уругвай (пляжный) - Иран (пляжный) 6:1
Команда И В Н П Г О
1.
Иран (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сенегал (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ОАЭ (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Россия (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Россия (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ОАЭ (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сенегал (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Иран (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Россия (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ОАЭ (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сенегал (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Иран (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Текстовая онлайн трансляция матча ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2023, осталось 2 дня 5 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 51
    ОАЭ (пляжный) 37.3% (19)
    X 15.7% (8)
    Иран (пляжный) 47.1% (24)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) онлайн

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    Прогнозы на матч ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный)

    Исход игры
    ОАЭ (пляжный)
    37.3% (19)
    Ничья
    15.7% (8)
    Иран (пляжный)
    47.1% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.27% (31)
    Меньше
    36.73% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    75.51% (37)
    Нет
    24.49% (12)
    Популярный счёт
    2:1 ОАЭ (пляжный)
    17.6% (9)
    1:2 Иран (пляжный)
    15.7% (8)
    0:1 Иран (пляжный)
    13.7% (7)
    1:1 Ничья
    11.8% (6)
    1:3 Иран (пляжный)
    7.8% (4)
    2:0 ОАЭ (пляжный)
    5.9% (3)
    3:2 ОАЭ (пляжный)
    5.9% (3)
    2:4 Иран (пляжный)
    3.9% (2)
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    Иран (пляжный)
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