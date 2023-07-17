Тур: 2.
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История личных встреч
ОАЭ (пляжный)
Иран (пляжный)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Результаты последних матчей
ОАЭ (пляжный)
(11 матчей)
27.3%
72.7%
3 победы 0 ничьих 8 поражений
Испания (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 5:3 Мозамбик (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 4:2 ОАЭ (пляжный) - Таити (пляжный) 4:3 Марокко (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 4:2
Япония (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 3:4 Португалия (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 3:2 ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) 1:2 ОАЭ (пляжный) - Марокко (пляжный) 3:4 ОАЭ (пляжный) - Россия (пляжный) 0:5 Аргентина (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 5:2 ОАЭ (пляжный) - Камерун (пляжный) 10:4
Иран (пляжный)
(13 матчей)
30.8%
69.2%
4 победы 0 ничьих 9 поражений
Таити (пляжный) - Иран (пляжный) 5:4 Мексика (пляжный) - Иран (пляжный) 2:3 Иран (пляжный) - Бразилия (пляжный) 3:4 Испания (пляжный) - Иран (пляжный) 5:6
Иран (пляжный) - Португалия (пляжный) 0:3 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 4:3 Марокко (пляжный) - Иран (пляжный) 0:5 ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) 1:2 Иран (пляжный) - Португалия (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 6:5 Сенегал (пляжный) - Иран (пляжный) 4:1 Иран (пляжный) - Франция (пляжный) 6:6 Уругвай (пляжный) - Иран (пляжный) 6:1
|Команда
|И
|В
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|1.
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|2.
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|4.
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|0 - 0
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|Команда
|И
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|Н
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|0 - 0
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|Команда
|И
|В
|Н
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|Г
|О
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Прогнозы на матч ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный)
Исход игры
ОАЭ (пляжный)
37.3% (19)
Ничья
15.7% (8)
Иран (пляжный)
47.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
63.27% (31)
Меньше
36.73% (18)
Обе команды забьют
Да
75.51% (37)
Нет
24.49% (12)
Популярный счёт
2:1 ОАЭ (пляжный)
17.6% (9)
1:2 Иран (пляжный)
15.7% (8)
0:1 Иран (пляжный)
13.7% (7)
1:1 Ничья
11.8% (6)
1:3 Иран (пляжный)
7.8% (4)
2:0 ОАЭ (пляжный)
5.9% (3)
3:2 ОАЭ (пляжный)
5.9% (3)
2:4 Иран (пляжный)
3.9% (2)
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