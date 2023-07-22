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БЕТСИТИ Кубок Наций

Тур: 2.
Сенегал (пляжный)
 
Позже
Россия (пляжный)
Прогнозы 120
Сенегал (пляжный) 5.8% (7)
X 12.5% (15)
Россия (пляжный) 81.7% (98)
Все прогнозы
Россия (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Сенегал (пляжный)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дианье Лайе 1 1
Россия (пляжный)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Земсков Фёдор 1 1
Котенев Андрей 1 1
Волошин Артём 1 1

Карточки

Сенегал (пляжный)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россия (пляжный)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Земсков Фёдор 1 0

Результаты матчей

Сенегал (пляжный)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Россия (пляжный)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
3
Сенегал (пляжный)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Россия (пляжный)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
3
60%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
3
60%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сенегал (пляжный)
(13 матчей)
46.2%
53.8%
6 побед 0 ничьих 7 поражений
Иран (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:1 Швейцария (пляжный) - Сенегал (пляжный) 9:7 Япония (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:2 Сенегал (пляжный) - Бразилия (пляжный) 5:4
Оман (пляжный) - Сенегал (пляжный) 3:2 Португалия (пляжный) - Сенегал (пляжный) 3:5 Сенегал (пляжный) - Уругвай (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) - Сенегал (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) - Португалия (пляжный) 6:5 Аргентина (пляжный) - Сенегал (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) - Иран (пляжный) 4:1 Сенегал (пляжный) - Уругвай (пляжный) 7:8 Франция (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:5
Россия (пляжный)
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Россия (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 3:0 Россия (пляжный) - Япония (пляжный) 5:2 Россия (пляжный) - Швейцария (пляжный) 5:5 Россия (пляжный) - Испания (пляжный) 4:2
Япония (пляжный) - Россия (пляжный) 1:7 Россия (пляжный) - Парагвай (пляжный) 4:4 Россия (пляжный) - США (пляжный) 5:4 Россия (пляжный) - Италия (пляжный) 5:2 Португалия (пляжный) - Россия (пляжный) 4:2 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) - Таити (пляжный) 6:7 Мадагаскар (пляжный) - Россия (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) - Парагвай (пляжный) 7:5 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 4:3 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) - США (пляжный) 5:1 Россия (пляжный) - Япония (пляжный) 9:3 Россия (пляжный) - Испания (пляжный) 5:1 Россия (пляжный) - Таити (пляжный) 5:3

Результаты матчей

Сенегал (пляжный)
Россия (пляжный)

Точный счет

5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сенегал (пляжный)
Россия (пляжный)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран (пляжный)
 Заявка 2 2 0 0 15 - 1 6
2.
Россия (пляжный)
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Сенегал (пляжный)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
4.
ОАЭ (пляжный)
 Заявка 2 0 0 2 0 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран (пляжный)
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Россия (пляжный)
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Сенегал (пляжный)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ОАЭ (пляжный)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран (пляжный)
 Заявка 1 1 0 0 10 - 0 3
2.
Россия (пляжный)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ОАЭ (пляжный)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Сенегал (пляжный)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0

Топ бомбардиров
Иран (пляжный) Ширмохаммади Махди 4
Иран (пляжный) Мохтари Мохаммад 2
Иран (пляжный) Миршекари Али 2
Иран (пляжный) Акбари Амир 2
Россия (пляжный) Земсков Фёдор 1
Весь список

Топ нарушителей
ОАЭ (пляжный) Аббас Абдулла 1 1
ОАЭ (пляжный) Аббас Али 1
Россия (пляжный) Земсков Фёдор 1
Иран (пляжный) Миршекари Али 1
Весь список
  • До матча
  • Напомним, что вчера в первом игровом дне короткого турнира сборная России уверенно переиграла сборную ОАЭ со счётом 3:0, а вот сборная Сенегала потерпела разгромное поражение от Ирана со счётом 1:5. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче второго тура БЕТСИТИ Кубок Наций 2023 между сборными России и Сенегала. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сенегал (пляжный) - Россия (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2023, осталось считанные секунды.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:3 – на это поставили 16.7% пользователей.
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Прогнозы 120
Сенегал (пляжный) 5.8% (7)
X 12.5% (15)
Россия (пляжный) 81.7% (98)
Все прогнозы
Где смотреть матч Сенегал (пляжный) - Россия (пляжный) онлайн

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Прогнозы на матч Сенегал (пляжный) - Россия (пляжный)

Исход игры
Сенегал (пляжный)
5.8% (7)
Ничья
12.5% (15)
Россия (пляжный)
81.7% (98)
Тотал 2.5
Больше
86.84% (99)
Меньше
13.16% (15)
Обе команды забьют
Да
88.6% (101)
Нет
11.4% (13)
Популярный счёт
1:3 Россия (пляжный)
16.7% (20)
1:4 Россия (пляжный)
11.7% (14)
1:1 Ничья
8.3% (10)
1:2 Россия (пляжный)
6.7% (8)
2:4 Россия (пляжный)
5.8% (7)
3:5 Россия (пляжный)
5% (6)
2:1 Сенегал (пляжный)
3.3% (4)
2:3 Россия (пляжный)
3.3% (4)
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