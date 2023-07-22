Тур: 2.
- Основной состав
- Вратарь
-
-
-
10 Дианье Мамур
-
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-
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
12 Файе ОссейнуВратарь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
Бомбардиры внутри турнира
Сенегал (пляжный)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дианье Лайе
|1
|1
Россия (пляжный)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Земсков Фёдор
|1
|1
|Котенев Андрей
|1
|1
|Волошин Артём
|1
|1
Карточки
Сенегал (пляжный)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Россия (пляжный)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Земсков Фёдор
|1
|0
Результаты матчей
Сенегал (пляжный)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Россия (пляжный)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
3
Сенегал (пляжный)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Россия (пляжный)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
3
60%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
3
60%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сенегал (пляжный)
(13 матчей)
46.2%
53.8%
6 побед 0 ничьих 7 поражений
Иран (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:1 Швейцария (пляжный) - Сенегал (пляжный) 9:7 Япония (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:2 Сенегал (пляжный) - Бразилия (пляжный) 5:4
Оман (пляжный) - Сенегал (пляжный) 3:2 Португалия (пляжный) - Сенегал (пляжный) 3:5 Сенегал (пляжный) - Уругвай (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) - Сенегал (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) - Португалия (пляжный) 6:5 Аргентина (пляжный) - Сенегал (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) - Иран (пляжный) 4:1 Сенегал (пляжный) - Уругвай (пляжный) 7:8 Франция (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:5
Россия (пляжный)
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Россия (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 3:0 Россия (пляжный) - Япония (пляжный) 5:2 Россия (пляжный) - Швейцария (пляжный) 5:5 Россия (пляжный) - Испания (пляжный) 4:2
Япония (пляжный) - Россия (пляжный) 1:7 Россия (пляжный) - Парагвай (пляжный) 4:4 Россия (пляжный) - США (пляжный) 5:4 Россия (пляжный) - Италия (пляжный) 5:2 Португалия (пляжный) - Россия (пляжный) 4:2 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) - Таити (пляжный) 6:7 Мадагаскар (пляжный) - Россия (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) - Парагвай (пляжный) 7:5 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 4:3 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) - США (пляжный) 5:1 Россия (пляжный) - Япония (пляжный) 9:3 Россия (пляжный) - Испания (пляжный) 5:1 Россия (пляжный) - Таити (пляжный) 5:3
Результаты матчей
Сенегал (пляжный)
Россия (пляжный)
Точный счет
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
5:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сенегал (пляжный)
Россия (пляжный)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|15 - 1
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|10 - 0
|3
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Иран (пляжный)
|Ширмохаммади Махди
|4
|Иран (пляжный)
|Мохтари Мохаммад
|2
|Иран (пляжный)
|Миршекари Али
|2
|Иран (пляжный)
|Акбари Амир
|2
|Россия (пляжный)
|Земсков Фёдор
|1
|ОАЭ (пляжный)
|Аббас Абдулла
|1 1
|ОАЭ (пляжный)
|Аббас Али
|1
|Россия (пляжный)
|Земсков Фёдор
|1
|Иран (пляжный)
|Миршекари Али
|1
Прогнозы на матч Сенегал (пляжный) - Россия (пляжный)
Исход игры
Сенегал (пляжный)
5.8% (7)
Ничья
12.5% (15)
Россия (пляжный)
81.7% (98)
Тотал 2.5
Больше
86.84% (99)
Меньше
13.16% (15)
Обе команды забьют
Да
88.6% (101)
Нет
11.4% (13)
Популярный счёт
1:3 Россия (пляжный)
16.7% (20)
1:4 Россия (пляжный)
11.7% (14)
1:1 Ничья
8.3% (10)
1:2 Россия (пляжный)
6.7% (8)
2:4 Россия (пляжный)
5.8% (7)
3:5 Россия (пляжный)
5% (6)
2:1 Сенегал (пляжный)
3.3% (4)
2:3 Россия (пляжный)
3.3% (4)
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