Тур: 2.
Результаты последних матчей
Сенегал (пляжный)
(12 матчей)
50%
50%
6 побед 0 ничьих 6 поражений
Швейцария (пляжный) - Сенегал (пляжный) 9:7 Япония (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:2 Сенегал (пляжный) - Бразилия (пляжный) 5:4 Оман (пляжный) - Сенегал (пляжный) 3:2
Португалия (пляжный) - Сенегал (пляжный) 3:5 Сенегал (пляжный) - Уругвай (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) - Сенегал (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) - Португалия (пляжный) 6:5 Аргентина (пляжный) - Сенегал (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) - Иран (пляжный) 4:1 Сенегал (пляжный) - Уругвай (пляжный) 7:8 Франция (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:5
Россия (пляжный)
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Россия (пляжный) - Япония (пляжный) 5:2 Россия (пляжный) - Швейцария (пляжный) 5:5 Россия (пляжный) - Испания (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) - Россия (пляжный) 1:7
Россия (пляжный) - Парагвай (пляжный) 4:4 Россия (пляжный) - США (пляжный) 5:4 Россия (пляжный) - Италия (пляжный) 5:2 Португалия (пляжный) - Россия (пляжный) 4:2 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) - Таити (пляжный) 6:7 Мадагаскар (пляжный) - Россия (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) - Парагвай (пляжный) 7:5 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 4:3 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) - США (пляжный) 5:1 Россия (пляжный) - Япония (пляжный) 9:3 Россия (пляжный) - Испания (пляжный) 5:1 Россия (пляжный) - Таити (пляжный) 5:3 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 6:5
|Команда
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|В
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|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|0
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|0 - 0
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|2.
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|0 - 0
|0
|3.
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|0
|0
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|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
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|0 - 0
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|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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Прогнозы на матч Сенегал (пляжный) - Россия (пляжный)
Исход игры
Сенегал (пляжный)
16.7% (9)
Ничья
27.8% (15)
Россия (пляжный)
55.6% (30)
Тотал 2.5
Больше
68.63% (35)
Меньше
31.37% (16)
Обе команды забьют
Да
90.2% (46)
Нет
9.8% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
20.4% (11)
1:3 Россия (пляжный)
14.8% (8)
1:2 Россия (пляжный)
13% (7)
2:1 Сенегал (пляжный)
13% (7)
0:0 Ничья
3.7% (2)
4:5 Россия (пляжный)
3.7% (2)
3:4 Россия (пляжный)
3.7% (2)
2:4 Россия (пляжный)
3.7% (2)
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