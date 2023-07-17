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БЕТСИТИ Кубок Наций

Тур: 2.
Сенегал (пляжный)
 
Позже
Россия (пляжный)
Прогнозы 54
Сенегал (пляжный) 16.7% (9)
X 27.8% (15)
Россия (пляжный) 55.6% (30)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Сенегал (пляжный)
(12 матчей)
50%
50%
6 побед 0 ничьих 6 поражений
Швейцария (пляжный) - Сенегал (пляжный) 9:7 Япония (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:2 Сенегал (пляжный) - Бразилия (пляжный) 5:4 Оман (пляжный) - Сенегал (пляжный) 3:2
Португалия (пляжный) - Сенегал (пляжный) 3:5 Сенегал (пляжный) - Уругвай (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) - Сенегал (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) - Португалия (пляжный) 6:5 Аргентина (пляжный) - Сенегал (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) - Иран (пляжный) 4:1 Сенегал (пляжный) - Уругвай (пляжный) 7:8 Франция (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:5
Россия (пляжный)
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Россия (пляжный) - Япония (пляжный) 5:2 Россия (пляжный) - Швейцария (пляжный) 5:5 Россия (пляжный) - Испания (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) - Россия (пляжный) 1:7
Россия (пляжный) - Парагвай (пляжный) 4:4 Россия (пляжный) - США (пляжный) 5:4 Россия (пляжный) - Италия (пляжный) 5:2 Португалия (пляжный) - Россия (пляжный) 4:2 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) - Таити (пляжный) 6:7 Мадагаскар (пляжный) - Россия (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) - Парагвай (пляжный) 7:5 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 4:3 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) - США (пляжный) 5:1 Россия (пляжный) - Япония (пляжный) 9:3 Россия (пляжный) - Испания (пляжный) 5:1 Россия (пляжный) - Таити (пляжный) 5:3 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 6:5
Команда И В Н П Г О
1.
Иран (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сенегал (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ОАЭ (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Россия (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Россия (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ОАЭ (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сенегал (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Иран (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Россия (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ОАЭ (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сенегал (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Иран (пляжный)
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сенегал (пляжный) - Россия (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2023, осталось 2 дня 7 часов 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Сенегал (пляжный) 16.7% (9)
    X 27.8% (15)
    Россия (пляжный) 55.6% (30)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Сенегал (пляжный) - Россия (пляжный) онлайн

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    Прогнозы на матч Сенегал (пляжный) - Россия (пляжный)

    Исход игры
    Сенегал (пляжный)
    16.7% (9)
    Ничья
    27.8% (15)
    Россия (пляжный)
    55.6% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.63% (35)
    Меньше
    31.37% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    90.2% (46)
    Нет
    9.8% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    20.4% (11)
    1:3 Россия (пляжный)
    14.8% (8)
    1:2 Россия (пляжный)
    13% (7)
    2:1 Сенегал (пляжный)
    13% (7)
    0:0 Ничья
    3.7% (2)
    4:5 Россия (пляжный)
    3.7% (2)
    3:4 Россия (пляжный)
    3.7% (2)
    2:4 Россия (пляжный)
    3.7% (2)
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