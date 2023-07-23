Тур: 3.
1:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
3'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дианье МамурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Файе ОссейнуВратарь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Малахи АхмадЗащитник
- Полузащитник
-
7 ДахганиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Вратарь
Бомбардиры внутри турнира
Сенегал (пляжный)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дианье Лайе
|3 (1)
|1
|Дианье Мамур
|2
|0.67
ОАЭ (пляжный)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Сенегал (пляжный)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дианье Мамур
|1
|0
|Дианье Лайе
|1
|0
ОАЭ (пляжный)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аббас Абдулла
|1
|1
|Аббас Али
|0
|1
Результаты матчей
Сенегал (пляжный)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ОАЭ (пляжный)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
0
Сенегал (пляжный)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ОАЭ (пляжный)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
10
Волевые поражения
0
0
Сенегал (пляжный)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ОАЭ (пляжный)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
10
Волевые поражения
4
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
4
67%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
5 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
3
60%
3
30%
1-15
2
40%
4
40%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
13
11 В 1-м тайме 13
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
7
64%
3
23%
1-15
3
27%
5
38%
16-30
1
9%
5
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сенегал (пляжный)
(14 матчей)
42.9%
57.1%
6 побед 0 ничьих 8 поражений
Сенегал (пляжный) - Россия (пляжный) 4:6 Иран (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:1 Швейцария (пляжный) - Сенегал (пляжный) 9:7 Япония (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:2
Сенегал (пляжный) - Бразилия (пляжный) 5:4 Оман (пляжный) - Сенегал (пляжный) 3:2 Португалия (пляжный) - Сенегал (пляжный) 3:5 Сенегал (пляжный) - Уругвай (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) - Сенегал (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) - Португалия (пляжный) 6:5 Аргентина (пляжный) - Сенегал (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) - Иран (пляжный) 4:1 Сенегал (пляжный) - Уругвай (пляжный) 7:8 Франция (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:5
ОАЭ (пляжный)
(13 матчей)
23.1%
76.9%
3 победы 0 ничьих 10 поражений
ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) 0:10 Россия (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 3:0 Испания (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 5:3 Мозамбик (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 4:2
ОАЭ (пляжный) - Таити (пляжный) 4:3 Марокко (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 3:4 Португалия (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 3:2 ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) 1:2 ОАЭ (пляжный) - Марокко (пляжный) 3:4 ОАЭ (пляжный) - Россия (пляжный) 0:5 Аргентина (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 5:2 ОАЭ (пляжный) - Камерун (пляжный) 10:4
Результаты матчей
Сенегал (пляжный)
ОАЭ (пляжный)
Точный счет
4:6
1 раз 100%
0:10
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
5:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
4:6
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:10
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Сенегал (пляжный)
ОАЭ (пляжный)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|15 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|3.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 11
|3
|4.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|4.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|10 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 4
|3
|3.
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|4.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Иран (пляжный)
|Ширмохаммади Махди
|4
|Сенегал (пляжный)
|Дианье Лайе
|3
|Россия (пляжный)
|Земсков Фёдор
|2
|Россия (пляжный)
|Котенев Андрей
|2
|Сенегал (пляжный)
|Дианье Мамур
|2
|ОАЭ (пляжный)
|Аббас Абдулла
|1 1
|ОАЭ (пляжный)
|Аббас Али
|1
|Россия (пляжный)
|Фёдоров Остап
|1
|Россия (пляжный)
|Земсков Фёдор
|1
|Сенегал (пляжный)
|Дианье Мамур
|1
Прогнозы на матч Сенегал (пляжный) 1:0 ОАЭ (пляжный)
Исход игры
Сенегал (пляжный)
85.5% (100)
Ничья
5.1% (6)
ОАЭ (пляжный)
9.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
87.61% (99)
Меньше
12.39% (14)
Обе команды забьют
Да
88.5% (100)
Нет
11.5% (13)
Популярный счёт
2:1 Сенегал (пляжный)
21.4% (25)
3:1 Сенегал (пляжный)
14.5% (17)
3:2 Сенегал (пляжный)
6.8% (8)
4:3 Сенегал (пляжный)
6.8% (8)
4:2 Сенегал (пляжный)
6% (7)
2:3 ОАЭ (пляжный)
5.1% (6)
1:0 Сенегал (пляжный)
5.1% (6)
1:1 Ничья
3.4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!