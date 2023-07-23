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  3. БЕТСИТИ Кубок Наций 2023

БЕТСИТИ Кубок Наций

Тур: 3.
Сенегал (пляжный)
1:0
Первый тайм: 20'
ОАЭ (пляжный)
0'
1:0
3' Гол
Дианье Лайе

Ход матча

3'
Дианье Лайе
1:0
Прогнозы 116
Сенегал (пляжный) 85.3% (99)
X 5.2% (6)
ОАЭ (пляжный) 9.5% (11)
Все прогнозы
Сенегал (пляжный)
ОАЭ (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Сенегал (пляжный)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дианье Лайе 3 (1) 1
Дианье Мамур 2 0.67
ОАЭ (пляжный)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сенегал (пляжный)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дианье Мамур 1 0
Дианье Лайе 1 0
ОАЭ (пляжный)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аббас Абдулла 1 1
Аббас Али 0 1

Результаты матчей

Сенегал (пляжный)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ОАЭ (пляжный)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
0
Сенегал (пляжный)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ОАЭ (пляжный)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
10

Волевые поражения

0
0
Сенегал (пляжный)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ОАЭ (пляжный)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
10

Волевые поражения

4
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
4
67%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
5 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
3
60%
3
30%
1-15
2
40%
4
40%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
13
11 В 1-м тайме 13
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
7
64%
3
23%
1-15
3
27%
5
38%
16-30
1
9%
5
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сенегал (пляжный)
(14 матчей)
42.9%
57.1%
6 побед 0 ничьих 8 поражений
Сенегал (пляжный) - Россия (пляжный) 4:6 Иран (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:1 Швейцария (пляжный) - Сенегал (пляжный) 9:7 Япония (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:2
Сенегал (пляжный) - Бразилия (пляжный) 5:4 Оман (пляжный) - Сенегал (пляжный) 3:2 Португалия (пляжный) - Сенегал (пляжный) 3:5 Сенегал (пляжный) - Уругвай (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) - Сенегал (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) - Португалия (пляжный) 6:5 Аргентина (пляжный) - Сенегал (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) - Иран (пляжный) 4:1 Сенегал (пляжный) - Уругвай (пляжный) 7:8 Франция (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:5
ОАЭ (пляжный)
(13 матчей)
23.1%
76.9%
3 победы 0 ничьих 10 поражений
ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) 0:10 Россия (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 3:0 Испания (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 5:3 Мозамбик (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 4:2
ОАЭ (пляжный) - Таити (пляжный) 4:3 Марокко (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 3:4 Португалия (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 3:2 ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) 1:2 ОАЭ (пляжный) - Марокко (пляжный) 3:4 ОАЭ (пляжный) - Россия (пляжный) 0:5 Аргентина (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 5:2 ОАЭ (пляжный) - Камерун (пляжный) 10:4

Результаты матчей

Сенегал (пляжный)
ОАЭ (пляжный)

Точный счет

4:6
1 раз 100%
0:10
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

4:6
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:10
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Сенегал (пляжный)
ОАЭ (пляжный)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран (пляжный)
 Заявка 2 2 0 0 15 - 1 6
2.
Россия (пляжный)
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
3.
Сенегал (пляжный)
 1:0 Заявка 3 1 0 2 6 - 11 3
4.
ОАЭ (пляжный)
 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран (пляжный)
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Россия (пляжный)
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Сенегал (пляжный)
 1:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
4.
ОАЭ (пляжный)
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран (пляжный)
 Заявка 1 1 0 0 10 - 0 3
2.
Россия (пляжный)
 Заявка 1 1 0 0 6 - 4 3
3.
Сенегал (пляжный)
 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
4.
ОАЭ (пляжный)
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Топ бомбардиров
Иран (пляжный) Ширмохаммади Махди 4
Сенегал (пляжный) Дианье Лайе 3
Россия (пляжный) Земсков Фёдор 2
Россия (пляжный) Котенев Андрей 2
Сенегал (пляжный) Дианье Мамур 2
Весь список

Топ нарушителей
ОАЭ (пляжный) Аббас Абдулла 1 1
ОАЭ (пляжный) Аббас Али 1
Россия (пляжный) Фёдоров Остап 1
Россия (пляжный) Земсков Фёдор 1
Сенегал (пляжный) Дианье Мамур 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Сенегал - ОАЭ - 1:0.
  • 12'
    Сене справа опасно прострелил к воротам, но арабы не позволил нанести соперникам удар по своим воротам.
  • Угловой
    11'
    Угловыми ударами обменялись команды. В обе стороны до опасного момента дело не дошло.
  • 10'
    Силла слева убежал в отрыв, но ему наперерез бросился Аль-Жасми и ситуацию разрядил.
  • 9'
    Удар Диуфа слева с острого угла точным не получился. Мяч угодил в сетку ворот с внешней стороны.
  • 8'
    Арабы перехватили инициативу. Вот только всё ограничивается дальними ударами, который проблем для сенегальского голкипера не представляют.
  • Штанга
    7'
    Аль-Жасми сделал заброс к воротам на Ахмеда Бешра, который головой пробил в левую штангу.
  • 6'
    Аль-Балуши в стыке с соперником получил повреждение ноги. У сборной ОАЭ место в воротах занял Аль-Жасми, который стал уверенно жонглировать мячом.
  • 5'
    Грубо ошибся Аль-Балуши, выдав пас на Коли, который с центра площадки пробил выше ворот.
  • Угловой
    4'
    Угловой удар исполнили арабы. Мяч отскочил на Аль-Балуши, чей дальний удар получился выше ворот.
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ЛАЙЕ ДИАНЬЕ!!! Лайе Дианье со штрафного сильно и точно пробил в правый верхний угол ворот.
  • Угловой
    3'
    Дианье исполнил угловой удар. Аль-Балуши забрал мяч в руки, но продержал мяч более четырёх секунд. Футбольный снаряд переходит к соперникам.
  • Травма, повреждение
    3'
    Проблемы с рукой у Аль-Балуша. При отражении удара повредил голкипера левую руку.
  • 2'
    Сенегал активнее проводит стартовый отрезок матча. Менди оказался с мячом перед воротами, но его удар под перекладину Аль-Балуша отразил.
  • 2'
    Сборная Сенегала играет в белой форме, сборная ОАЭ - в красной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Нова Арене"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители пляжного футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча третьего тура БЕТСИТИ Кубка Наций 2023, в котором сыграют сборные Сенегала и ОАЭ. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 21.4% пользователей.
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    Прогнозы 116
    Сенегал (пляжный) 85.3% (99)
    X 5.2% (6)
    ОАЭ (пляжный) 9.5% (11)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Сенегал (пляжный) 1:0 ОАЭ (пляжный) онлайн

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    Прогнозы на матч Сенегал (пляжный) 1:0 ОАЭ (пляжный)

    Исход игры
    Сенегал (пляжный)
    85.5% (100)
    Ничья
    5.1% (6)
    ОАЭ (пляжный)
    9.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    87.61% (99)
    Меньше
    12.39% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    88.5% (100)
    Нет
    11.5% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Сенегал (пляжный)
    21.4% (25)
    3:1 Сенегал (пляжный)
    14.5% (17)
    3:2 Сенегал (пляжный)
    6.8% (8)
    4:3 Сенегал (пляжный)
    6.8% (8)
    4:2 Сенегал (пляжный)
    6% (7)
    2:3 ОАЭ (пляжный)
    5.1% (6)
    1:0 Сенегал (пляжный)
    5.1% (6)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
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    ОАЭ (пляжный)
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