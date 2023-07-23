Первый тайм

— Перерыв! Сенегал - ОАЭ - 1:0.

12' Сене справа опасно прострелил к воротам, но арабы не позволил нанести соперникам удар по своим воротам.

11' Угловыми ударами обменялись команды. В обе стороны до опасного момента дело не дошло.

10' Силла слева убежал в отрыв, но ему наперерез бросился Аль-Жасми и ситуацию разрядил.

9' Удар Диуфа слева с острого угла точным не получился. Мяч угодил в сетку ворот с внешней стороны.

8' Арабы перехватили инициативу. Вот только всё ограничивается дальними ударами, который проблем для сенегальского голкипера не представляют.