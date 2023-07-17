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БЕТСИТИ Кубок Наций

Тур: 3.
Сенегал (пляжный)
 
Позже
ОАЭ (пляжный)
Прогнозы 51
Сенегал (пляжный) 82.4% (42)
X 7.8% (4)
ОАЭ (пляжный) 9.8% (5)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Сенегал (пляжный)
(12 матчей)
50%
50%
6 побед 0 ничьих 6 поражений
Швейцария (пляжный) - Сенегал (пляжный) 9:7 Япония (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:2 Сенегал (пляжный) - Бразилия (пляжный) 5:4 Оман (пляжный) - Сенегал (пляжный) 3:2
Португалия (пляжный) - Сенегал (пляжный) 3:5 Сенегал (пляжный) - Уругвай (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) - Сенегал (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) - Португалия (пляжный) 6:5 Аргентина (пляжный) - Сенегал (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) - Иран (пляжный) 4:1 Сенегал (пляжный) - Уругвай (пляжный) 7:8 Франция (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:5
ОАЭ (пляжный)
(11 матчей)
27.3%
72.7%
3 победы 0 ничьих 8 поражений
Испания (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 5:3 Мозамбик (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 4:2 ОАЭ (пляжный) - Таити (пляжный) 4:3 Марокко (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 4:2
Япония (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 3:4 Португалия (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 3:2 ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) 1:2 ОАЭ (пляжный) - Марокко (пляжный) 3:4 ОАЭ (пляжный) - Россия (пляжный) 0:5 Аргентина (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 5:2 ОАЭ (пляжный) - Камерун (пляжный) 10:4
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сенегал (пляжный) - ОАЭ (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июля 2023, осталось 2 дня 4 часа 43 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 31.4% пользователей.
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    • Прогнозы 51
    Сенегал (пляжный) 82.4% (42)
    X 7.8% (4)
    ОАЭ (пляжный) 9.8% (5)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Сенегал (пляжный) - ОАЭ (пляжный) онлайн

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    Прогнозы на матч Сенегал (пляжный) - ОАЭ (пляжный)

    Исход игры
    Сенегал (пляжный)
    82.4% (42)
    Ничья
    7.8% (4)
    ОАЭ (пляжный)
    9.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.55% (38)
    Меньше
    22.45% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    81.63% (40)
    Нет
    18.37% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Сенегал (пляжный)
    31.4% (16)
    1:0 Сенегал (пляжный)
    11.8% (6)
    3:2 Сенегал (пляжный)
    9.8% (5)
    3:1 Сенегал (пляжный)
    7.8% (4)
    4:3 Сенегал (пляжный)
    7.8% (4)
    2:3 ОАЭ (пляжный)
    5.9% (3)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
    2:0 Сенегал (пляжный)
    3.9% (2)
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