Россия (пляжный)

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Матчи между сборными России и Ирана зачастую получаются очень напряжёнными. В последний раз команды играли между собой в ноябре 2021 года в Межконтинентальном Кубке, тогда сборная России была сильнее четвёртого числа со счётом 4:3, а уже через пару дней со счётом 3:2.