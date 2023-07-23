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  3. БЕТСИТИ Кубок Наций 2023

БЕТСИТИ Кубок Наций

Тур: 3.
Россия (пляжный)
 
Позже
Иран (пляжный)
Прогнозы 125
Россия (пляжный) 83.2% (104)
X 9.6% (12)
Иран (пляжный) 7.2% (9)
Все прогнозы
Россия (пляжный)
Иран (пляжный)

История личных встреч

Россия (пляжный)
Иран (пляжный)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

МКППФ
4:3
ЧМППФ
6:5

Голы

Всего голов

10
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

5
4

Тотал матчей

7.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

18
22

Бомбардиры внутри турнира

Россия (пляжный)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Земсков Фёдор 2 1
Котенев Андрей 2 1
Пархоменко Денис 1 0.5
Макаров Алексей I 1 0.5
Волошин Артём 1 0.5
Романов Кирилл I 1 0.5
Ремизов Егор 1 0.5
Иран (пляжный)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ширмохаммади Махди 4 2
Мохтари Мохаммад 2 1
Миршекари Али 2 (1) 1
Акбари Амир 2 (1) 1
Мирджалили Сейедмахди 1 0.5
Масумизаде Мохаммад 1 0.5
Месигар Мослем 1 0.5
Балторк Мовахед Мохаммадпур 1 0.5
Заде Реза Амири 1 0.5

Карточки

Россия (пляжный)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фёдоров Остап 1 0
Земсков Фёдор 1 0
Иран (пляжный)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миршекари Али 1 0

Результаты матчей

Россия (пляжный)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Иран (пляжный)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Россия (пляжный)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Иран (пляжный)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
5
Россия (пляжный)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Иран (пляжный)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

3
10
3 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
3
30%
1-15
1
33%
4
40%
16-30
2
67%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
6 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
4
67%
3
60%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
15
9 В 1-м тайме 15
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
4
44%
6
40%
1-15
2
22%
6
40%
16-30
3
33%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Россия (пляжный)
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Сенегал (пляжный) - Россия (пляжный) 4:6 Россия (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 3:0 Россия (пляжный) - Япония (пляжный) 5:2 Россия (пляжный) - Швейцария (пляжный) 5:5
Россия (пляжный) - Испания (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) - Россия (пляжный) 1:7 Россия (пляжный) - Парагвай (пляжный) 4:4 Россия (пляжный) - США (пляжный) 5:4 Россия (пляжный) - Италия (пляжный) 5:2 Португалия (пляжный) - Россия (пляжный) 4:2 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) - Таити (пляжный) 6:7 Мадагаскар (пляжный) - Россия (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) - Парагвай (пляжный) 7:5 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 4:3 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) - США (пляжный) 5:1 Россия (пляжный) - Япония (пляжный) 9:3 Россия (пляжный) - Испания (пляжный) 5:1
Иран (пляжный)
(15 матчей)
40%
60%
6 побед 0 ничьих 9 поражений
ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) 0:10 Иран (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:1 Таити (пляжный) - Иран (пляжный) 5:4 Мексика (пляжный) - Иран (пляжный) 2:3
Иран (пляжный) - Бразилия (пляжный) 3:4 Испания (пляжный) - Иран (пляжный) 5:6 Иран (пляжный) - Португалия (пляжный) 0:3 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 4:3 Марокко (пляжный) - Иран (пляжный) 0:5 ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) 1:2 Иран (пляжный) - Португалия (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 6:5 Сенегал (пляжный) - Иран (пляжный) 4:1 Иран (пляжный) - Франция (пляжный) 6:6 Уругвай (пляжный) - Иран (пляжный) 6:1

Результаты матчей

Россия (пляжный)
Иран (пляжный)

Точный счет

3:0
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

4:6
1 раз 100%
0:10
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
10
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:6
1 раз 50%
0:10
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
5
1 раз 50%
10
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Россия (пляжный)
Иран (пляжный)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
1
1
5.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран (пляжный)
 Заявка 2 2 0 0 15 - 1 6
2.
Россия (пляжный)
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
3.
Сенегал (пляжный)
 Заявка 3 1 0 2 10 - 12 3
4.
ОАЭ (пляжный)
 Заявка 3 0 0 3 1 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран (пляжный)
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Россия (пляжный)
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Сенегал (пляжный)
 Заявка 2 1 0 1 9 - 7 3
4.
ОАЭ (пляжный)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран (пляжный)
 Заявка 1 1 0 0 10 - 0 3
2.
Россия (пляжный)
 Заявка 1 1 0 0 6 - 4 3
3.
Сенегал (пляжный)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
4.
ОАЭ (пляжный)
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0

Топ бомбардиров
Сенегал (пляжный) Дианье Лайе 5
Иран (пляжный) Ширмохаммади Махди 4
Россия (пляжный) Земсков Фёдор 2
Россия (пляжный) Котенев Андрей 2
Сенегал (пляжный) Дианье Мамур 2
Весь список

Топ нарушителей
ОАЭ (пляжный) Аббас Абдулла 1 1
ОАЭ (пляжный) Аббас Али 1
Россия (пляжный) Фёдоров Остап 1
Россия (пляжный) Земсков Фёдор 1
Сенегал (пляжный) Дианье Мамур 1
Весь список
  • До матча
  • Матчи между сборными России и Ирана зачастую получаются очень напряжёнными. В последний раз команды играли между собой в ноябре 2021 года в Межконтинентальном Кубке, тогда сборная России была сильнее четвёртого числа со счётом 4:3, а уже через пару дней со счётом 3:2. 
  • Напомним, что после двух игровых дней сборные России и ирана имеют в своём активе по шесть очков. Россия в пятницу переиграла ОАЭ со счётом 3:0, а вчера команда Михаила Лихачёва в упорной борьбе переиграла Сенегал со счётом 6:4. Иран в пятницу переиграл Сенегал со счётом 5:1, а вчера команда Али Надери Хоссейнабади разгромила ОАЭ со счётом 10:0. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на решающем матче БЕТСИТИ Кубок Наций между сборными России и Ираном. Вместе с вами за ходом этого интереснейшего противостояния наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Россия (пляжный) - Иран (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июля 2023, осталось считанные секунды.



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Прогнозы 125
Россия (пляжный) 83.2% (104)
X 9.6% (12)
Иран (пляжный) 7.2% (9)
Все прогнозы
Где смотреть матч Россия (пляжный) - Иран (пляжный) онлайн

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Прогнозы на матч Россия (пляжный) - Иран (пляжный)

Исход игры
Россия (пляжный)
83.2% (104)
Ничья
9.6% (12)
Иран (пляжный)
7.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
89.66% (104)
Меньше
10.34% (12)
Обе команды забьют
Да
94.83% (110)
Нет
5.17% (6)
Популярный счёт
2:1 Россия (пляжный)
15.2% (19)
4:3 Россия (пляжный)
11.2% (14)
4:2 Россия (пляжный)
8.8% (11)
3:2 Россия (пляжный)
8% (10)
3:1 Россия (пляжный)
6.4% (8)
1:1 Ничья
6.4% (8)
5:4 Россия (пляжный)
3.2% (4)
5:2 Россия (пляжный)
3.2% (4)
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