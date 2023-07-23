Тур: 3.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
История личных встреч
Россия (пляжный)
Иран (пляжный)
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
5
4
Тотал матчей
7.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
18
22
Бомбардиры внутри турнира
Россия (пляжный)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Земсков Фёдор
|2
|1
|Котенев Андрей
|2
|1
|Пархоменко Денис
|1
|0.5
|Макаров Алексей I
|1
|0.5
|Волошин Артём
|1
|0.5
|Романов Кирилл I
|1
|0.5
|Ремизов Егор
|1
|0.5
Иран (пляжный)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ширмохаммади Махди
|4
|2
|Мохтари Мохаммад
|2
|1
|Миршекари Али
|2 (1)
|1
|Акбари Амир
|2 (1)
|1
|Мирджалили Сейедмахди
|1
|0.5
|Масумизаде Мохаммад
|1
|0.5
|Месигар Мослем
|1
|0.5
|Балторк Мовахед Мохаммадпур
|1
|0.5
|Заде Реза Амири
|1
|0.5
Карточки
Россия (пляжный)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фёдоров Остап
|1
|0
|Земсков Фёдор
|1
|0
Иран (пляжный)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миршекари Али
|1
|0
Результаты матчей
Россия (пляжный)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Иран (пляжный)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Россия (пляжный)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Иран (пляжный)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
5
Россия (пляжный)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Иран (пляжный)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
5
Голы по времени матча
Забито
3
10
3 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
3
30%
1-15
1
33%
4
40%
16-30
2
67%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
6 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
4
67%
3
60%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
15
9 В 1-м тайме 15
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
4
44%
6
40%
1-15
2
22%
6
40%
16-30
3
33%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Россия (пляжный)
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Сенегал (пляжный) - Россия (пляжный) 4:6 Россия (пляжный) - ОАЭ (пляжный) 3:0 Россия (пляжный) - Япония (пляжный) 5:2 Россия (пляжный) - Швейцария (пляжный) 5:5
Россия (пляжный) - Испания (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) - Россия (пляжный) 1:7 Россия (пляжный) - Парагвай (пляжный) 4:4 Россия (пляжный) - США (пляжный) 5:4 Россия (пляжный) - Италия (пляжный) 5:2 Португалия (пляжный) - Россия (пляжный) 4:2 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) - Таити (пляжный) 6:7 Мадагаскар (пляжный) - Россия (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) - Парагвай (пляжный) 7:5 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 4:3 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) - США (пляжный) 5:1 Россия (пляжный) - Япония (пляжный) 9:3 Россия (пляжный) - Испания (пляжный) 5:1
Иран (пляжный)
(15 матчей)
40%
60%
6 побед 0 ничьих 9 поражений
ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) 0:10 Иран (пляжный) - Сенегал (пляжный) 5:1 Таити (пляжный) - Иран (пляжный) 5:4 Мексика (пляжный) - Иран (пляжный) 2:3
Иран (пляжный) - Бразилия (пляжный) 3:4 Испания (пляжный) - Иран (пляжный) 5:6 Иран (пляжный) - Португалия (пляжный) 0:3 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 4:3 Марокко (пляжный) - Иран (пляжный) 0:5 ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) 1:2 Иран (пляжный) - Португалия (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 6:5 Сенегал (пляжный) - Иран (пляжный) 4:1 Иран (пляжный) - Франция (пляжный) 6:6 Уругвай (пляжный) - Иран (пляжный) 6:1
Результаты матчей
Россия (пляжный)
Иран (пляжный)
Точный счет
3:0
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
4:6
1 раз 100%
0:10
1 раз 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
10
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:6
1 раз 50%
0:10
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
5
1 раз 50%
10
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Россия (пляжный)
Иран (пляжный)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|15 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|10 - 12
|3
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 7
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|10 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 4
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Сенегал (пляжный)
|Дианье Лайе
|5
|Иран (пляжный)
|Ширмохаммади Махди
|4
|Россия (пляжный)
|Земсков Фёдор
|2
|Россия (пляжный)
|Котенев Андрей
|2
|Сенегал (пляжный)
|Дианье Мамур
|2
|ОАЭ (пляжный)
|Аббас Абдулла
|1 1
|ОАЭ (пляжный)
|Аббас Али
|1
|Россия (пляжный)
|Фёдоров Остап
|1
|Россия (пляжный)
|Земсков Фёдор
|1
|Сенегал (пляжный)
|Дианье Мамур
|1
Прогнозы на матч Россия (пляжный) - Иран (пляжный)
Исход игры
Россия (пляжный)
83.2% (104)
Ничья
9.6% (12)
Иран (пляжный)
7.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
89.66% (104)
Меньше
10.34% (12)
Обе команды забьют
Да
94.83% (110)
Нет
5.17% (6)
Популярный счёт
2:1 Россия (пляжный)
15.2% (19)
4:3 Россия (пляжный)
11.2% (14)
4:2 Россия (пляжный)
8.8% (11)
3:2 Россия (пляжный)
8% (10)
3:1 Россия (пляжный)
6.4% (8)
1:1 Ничья
6.4% (8)
5:4 Россия (пляжный)
3.2% (4)
5:2 Россия (пляжный)
3.2% (4)
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