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БЕТСИТИ Кубок Наций

Тур: 3.
Россия (пляжный)
 
Позже
Иран (пляжный)
Прогнозы 50
Россия (пляжный) 76% (38)
X 22% (11)
Иран (пляжный) 2% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Россия (пляжный)
Иран (пляжный)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

МКППФ
4:3
ЧМППФ
6:5

Голы

Всего голов

10
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

5
4

Тотал матчей

7.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

18
22

Результаты последних матчей

Россия (пляжный)
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Россия (пляжный) - Япония (пляжный) 5:2 Россия (пляжный) - Швейцария (пляжный) 5:5 Россия (пляжный) - Испания (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) - Россия (пляжный) 1:7
Россия (пляжный) - Парагвай (пляжный) 4:4 Россия (пляжный) - США (пляжный) 5:4 Россия (пляжный) - Италия (пляжный) 5:2 Португалия (пляжный) - Россия (пляжный) 4:2 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) - Таити (пляжный) 6:7 Мадагаскар (пляжный) - Россия (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) - Парагвай (пляжный) 7:5 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 4:3 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) - США (пляжный) 5:1 Россия (пляжный) - Япония (пляжный) 9:3 Россия (пляжный) - Испания (пляжный) 5:1 Россия (пляжный) - Таити (пляжный) 5:3 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 6:5
Иран (пляжный)
(13 матчей)
30.8%
69.2%
4 победы 0 ничьих 9 поражений
Таити (пляжный) - Иран (пляжный) 5:4 Мексика (пляжный) - Иран (пляжный) 2:3 Иран (пляжный) - Бразилия (пляжный) 3:4 Испания (пляжный) - Иран (пляжный) 5:6
Иран (пляжный) - Португалия (пляжный) 0:3 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 4:3 Марокко (пляжный) - Иран (пляжный) 0:5 ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) 1:2 Иран (пляжный) - Португалия (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 6:5 Сенегал (пляжный) - Иран (пляжный) 4:1 Иран (пляжный) - Франция (пляжный) 6:6 Уругвай (пляжный) - Иран (пляжный) 6:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Россия (пляжный) - Иран (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июля 2023, осталось 2 дня 6 часов 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Россия (пляжный) 76% (38)
    X 22% (11)
    Иран (пляжный) 2% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Россия (пляжный) - Иран (пляжный) онлайн

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    Прогнозы на матч Россия (пляжный) - Иран (пляжный)

    Исход игры
    Россия (пляжный)
    76% (38)
    Ничья
    22% (11)
    Иран (пляжный)
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (36)
    Меньше
    25% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (42)
    Нет
    12.5% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Россия (пляжный)
    24% (12)
    1:1 Ничья
    18% (9)
    5:2 Россия (пляжный)
    6% (3)
    4:1 Россия (пляжный)
    6% (3)
    1:0 Россия (пляжный)
    6% (3)
    3:0 Россия (пляжный)
    6% (3)
    4:2 Россия (пляжный)
    6% (3)
    5:3 Россия (пляжный)
    4% (2)
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