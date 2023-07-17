Тур: 3.
История личных встреч
Россия (пляжный)
Иран (пляжный)
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
5
4
Тотал матчей
7.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
18
22
Результаты последних матчей
Россия (пляжный)
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Россия (пляжный) - Япония (пляжный) 5:2 Россия (пляжный) - Швейцария (пляжный) 5:5 Россия (пляжный) - Испания (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) - Россия (пляжный) 1:7
Россия (пляжный) - Парагвай (пляжный) 4:4 Россия (пляжный) - США (пляжный) 5:4 Россия (пляжный) - Италия (пляжный) 5:2 Португалия (пляжный) - Россия (пляжный) 4:2 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) - Таити (пляжный) 6:7 Мадагаскар (пляжный) - Россия (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) - Парагвай (пляжный) 7:5 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 4:3 Бразилия (пляжный) - Россия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) - США (пляжный) 5:1 Россия (пляжный) - Япония (пляжный) 9:3 Россия (пляжный) - Испания (пляжный) 5:1 Россия (пляжный) - Таити (пляжный) 5:3 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 6:5
Иран (пляжный)
(13 матчей)
30.8%
69.2%
4 победы 0 ничьих 9 поражений
Таити (пляжный) - Иран (пляжный) 5:4 Мексика (пляжный) - Иран (пляжный) 2:3 Иран (пляжный) - Бразилия (пляжный) 3:4 Испания (пляжный) - Иран (пляжный) 5:6
Иран (пляжный) - Португалия (пляжный) 0:3 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 4:3 Марокко (пляжный) - Иран (пляжный) 0:5 ОАЭ (пляжный) - Иран (пляжный) 1:2 Иран (пляжный) - Португалия (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) - Иран (пляжный) 6:5 Сенегал (пляжный) - Иран (пляжный) 4:1 Иран (пляжный) - Франция (пляжный) 6:6 Уругвай (пляжный) - Иран (пляжный) 6:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Россия (пляжный) - Иран (пляжный)
Исход игры
Россия (пляжный)
76% (38)
Ничья
22% (11)
Иран (пляжный)
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
75% (36)
Меньше
25% (12)
Обе команды забьют
Да
87.5% (42)
Нет
12.5% (6)
Популярный счёт
2:1 Россия (пляжный)
24% (12)
1:1 Ничья
18% (9)
5:2 Россия (пляжный)
6% (3)
4:1 Россия (пляжный)
6% (3)
1:0 Россия (пляжный)
6% (3)
3:0 Россия (пляжный)
6% (3)
4:2 Россия (пляжный)
6% (3)
5:3 Россия (пляжный)
4% (2)
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