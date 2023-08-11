0:1
Первый тайм: 9'
Ход матча
7'
8'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
17
Marcos
Gomez
11
Торрес
Иван
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Marcos GomezПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Торрес ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
35 Diego Torres
-
-
42 Alan Cano
-
Главный тренер: Арсе Франсиско
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
-
32 Аллан СоузаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Араужо ЛуисНападающий
-
29 Viktor Hugo
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
История личных встреч
Олимпия Асунсьон
Фламенго
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
54
Бомбардиры внутри турнира
Олимпия Асунсьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guillermo Paiva
|4
|0.5
|Кардосо Фернандо
|3
|0.38
|Diego Torres
|2
|0.25
|Торрес Иван
|1
|0.13
|Facundo Bruera
|1
|0.13
|Mateo Gamarra
|1
|0.13
|Сильва Алехандро
|1 (1)
|0.13
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|3
|0.38
|Энрике Бруно
|2
|0.25
|Габриэл Барбоза
|2
|0.25
|Viktor Hugo
|2
|0.25
|Лео Перейра
|1
|0.13
|Уэсли Лопес
|1
|0.13
|Матеузиньо
|1
|0.13
Карточки
Олимпия Асунсьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торрес Иван
|3
|0
|Manuel Romero
|1
|1
|Ортис Ричард
|2
|0
|Саласар Виктор
|2
|0
|Кардосо Фернандо
|1
|0
|Diego Torres
|1
|0
|Guillermo Paiva
|1
|0
|Facundo Zavala
|1
|0
|Mateo Gamarra
|1
|0
|Hugo Fernandez
|1
|0
|Luis Zarate
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэсли Лопес
|2
|1
|Видаль Артуро
|2
|0
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|Кастро Пабло
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Аллан Соуза
|1
|0
|Хорхе Сампаоли
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Результаты матчей
Олимпия Асунсьон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фламенго
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
3
Олимпия Асунсьон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фламенго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
5
9
Олимпия Асунсьон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Фламенго
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
12
Голы по времени матча
Забито
8
3
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
11%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
12
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
4
31%
2
17%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
6
50%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпия Асунсьон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Олимпия Асунсьон - Гуарани Асунсьон 5:3 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 1:2
Ресистенсия - Олимпия Асунсьон 3:2 Олимпия Асунсьон - Такуари 1:2 Олимпия Асунсьон - Мелгар 4:1 Олимпия Асунсьон - Ресистенсия 4:1 Олимпия Асунсьон - Атлетико Насьональ II 3:0 Гуарани Асунсьон - Олимпия Асунсьон 1:2 Олимпия Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:3 Патронато Парана - Олимпия Асунсьон 0:2 Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0 Олимпия Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 2:2 Гуайрена - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Насьональ II - Олимпия Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:1 Такуари - Олимпия Асунсьон 0:1 Олимпия Асунсьон - Патронато Парана 1:0
Фламенго
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2
Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0
Результаты матчей
Олимпия Асунсьон
Фламенго
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Олимпия Асунсьон
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
34
25
16
16
16
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Santiago Gabriel Montiel
|2 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Ривер Плейт
|Пирес Леандро
|1 3