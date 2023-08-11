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Кубок Либертадорес
2023

Олимпия Асунсьон
3:1
Конец матча
Фламенго
0'
7' Желтая карточка
Ортис Ричард
0:1
8' Гол
Энрике Бруно
1:1
12' Гол
Торрес Иван
45' Желтая карточка
Хорхе Сампаоли
52' Вторая желтая карточка
Хорхе Сампаоли
52' Желтая карточка
Уэсли Лопес
59' Желтая карточка
Романа Джохан
2:1
69' Гол
Ортис Ричард
77' Желтая карточка
Луис Филипе
79' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
3:1
80' Гол
Facundo Bruera
85' Желтая карточка
Сильва Алехандро
87' Желтая карточка
Facundo Zavala
90' Желтая карточка
Араужо Луис
90'+12
12
Juan
Espinola
36
Facundo
Zavala
15
Mateo
Gamarra
23
Романа
Джохан
3
Сильва
Алехандро
11
Торрес
Иван
6
Ортис
Ричард
17
Marcos
Gomez
14
Кардосо
Фернандо
7
Hugo
Fernandez
19
Гонсалес
Вальтер
25
Кунья
Матеус
16
Луис
Филипе
23
Луис
Давид
15
Бруно
Фабрисио
43
Уэсли
Лопес
20
Жерсон
Сантос
8
Тьяго
Маия
27
Энрике
Бруно
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
7
Рибейро
Эвертон
10
Габриэл
Барбоза
Олимпия Асунсьон
4-4-2
Фламенго
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпия Асунсьон
Фламенго

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

КЛ
1:0
КЛ
5:1
КЛ
1:4

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
54

Бомбардиры внутри турнира

Олимпия Асунсьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Guillermo Paiva 4 0.5
Кардосо Фернандо 3 0.38
Diego Torres 2 0.25
Торрес Иван 2 0.25
Facundo Bruera 2 0.25
Ортис Ричард 1 0.13
Mateo Gamarra 1 0.13
Сильва Алехандро 1 (1) 0.13
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Бруно 3 0.38
Педро Гильерме 3 0.38
Габриэл Барбоза 2 0.25
Viktor Hugo 2 0.25
Лео Перейра 1 0.13
Уэсли Лопес 1 0.13
Матеузиньо 1 0.13

Карточки

Олимпия Асунсьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ортис Ричард 3 0
Торрес Иван 3 0
Manuel Romero 1 1
Саласар Виктор 2 0
Facundo Zavala 2 0
Кардосо Фернандо 1 0
Diego Torres 1 0
Сильва Алехандро 1 0
Guillermo Paiva 1 0
Mateo Gamarra 1 0
Hugo Fernandez 1 0
Романа Джохан 1 0
Luis Zarate 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэсли Лопес 3 1
Хорхе Сампаоли 2 1
Видаль Артуро 2 0
Луис Филипе 1 0
Рибейро Эвертон 1 0
Кастро Пабло 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Энрике Бруно 1 0
Тьяго Маия 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Араужо Луис 1 0
Аллан Соуза 1 0
Viktor Hugo 1 0

Результаты матчей

Олимпия Асунсьон
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фламенго
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4
Олимпия Асунсьон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фламенго
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
9
Олимпия Асунсьон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Фламенго
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
13

Голы по времени матча

Забито

11
4
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
3
27%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
75%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
11%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
13
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
5
31%
3
23%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
6
46%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
1
8%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпия Асунсьон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Олимпия Асунсьон - Гуарани Асунсьон 5:3 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 1:2
Ресистенсия - Олимпия Асунсьон 3:2 Олимпия Асунсьон - Такуари 1:2 Олимпия Асунсьон - Мелгар 4:1 Олимпия Асунсьон - Ресистенсия 4:1 Олимпия Асунсьон - Атлетико Насьональ II 3:0 Гуарани Асунсьон - Олимпия Асунсьон 1:2 Олимпия Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:3 Патронато Парана - Олимпия Асунсьон 0:2 Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0 Олимпия Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 2:2 Гуайрена - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Насьональ II - Олимпия Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:1 Такуари - Олимпия Асунсьон 0:1 Олимпия Асунсьон - Патронато Парана 1:0
Фламенго
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2
Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0

Результаты матчей

Олимпия Асунсьон
Фламенго

Точный счет

1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
4 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Олимпия Асунсьон
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
3
1
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
3
5
3
5
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
3 Флуминенсе
4 Насьональ Монтевидео
6 Бока Хуниорс
2 Фламенго
3 Олимпия Асунсьон
4 Атлетико Насьональ II
5 Расинг Авельянеда
8 Боливар
7 Атлетико Паранаэнсе
11 Ривер Плейт
12 Интернасьонал Порту Алегре
2 Депортиво Перейра
1 Индепендьенте дель Валле
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1/4 финала
?
?
?
?
Боливар
Интернасьонал Порту Алегре
Депортиво Перейра
Палмейрас Сан-Паулу
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Santiago Gabriel Montiel 2 2
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Ривер Плейт Пирес Леандро 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Хорхе Сампаоли получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Кардосо Фернандо сделал результативную передачу.
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