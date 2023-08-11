Тур: 4. Стадион: Екатеринбург Арена.
1:0
Второй тайм: 47'
0'
0:0
12' Не забитый пенальтиМишкич Даниэль
28' Желтая карточкаСоболев Александр
38' Желтая карточкаЮшин Александр
44' Желтая карточкаБевеев Мингиян
1:0
45' ГолМишкич Даниэль
Бонусы букмекеров
Ход матча
12'
0:0
38'
44'
45'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
16
Итало
55
Аюпов
Тимур
88
Свинов
Илья
47
Зобнин
Роман
19
Медина
Хесус
77
Бонгонда
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 ИталоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Мосин ЕгорЗащитник
- Защитник
-
4 ЭмерсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Ишков ИльяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
-
88 Свинов ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
-
77 Бонгонда ТеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абаскаль Гильермо
История личных встреч
Урал
Спартак Москва
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
27 матчей
37%
18.5%
44.5%
10 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
25.9%
29.6%
44.5%
7 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
0.85
1.07
Среднее время на гол
106
84
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.29
1.31
Среднее время на гол
70
68
Всего голов
29
32
Голов в среднем за матч
1.07
1.19
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
83
75
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мишкич Даниэль
|2 (1)
|0.5
|Аюпов Тимур
|1
|0.25
|Егорычев Андрей
|1
|0.25
|Каштанов Алексей
|1 (1)
|0.25
|Юшин Александр
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|2
|0.5
|Бонгонда Тео
|2
|0.5
|Хлусевич Даниил
|2
|0.5
|Игнатов Михаил
|1
|0.25
|Мозес Виктор
|1
|0.25
|Медина Хесус
|1
|0.25
|Соболев Александр Сергеевич
|0
|0
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Литвинов Руслан
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Помазун Илья
|2
|0
|Кулаков Денис
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0
|Умяров Наиль
|1
|0
|Хлусевич Даниил
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Результаты матчей
Урал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Спартак Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Урал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спартак Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
5
Урал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Спартак Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1
Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2
Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0
Результаты матчей
Урал
Спартак Москва
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Урал
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 8
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (1)
|Зенит
|Кассьерра Матео
|3
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|2 (2)
|Факел
|Божин Сергей
|3
|Оренбург
|Перес Матиас
|3
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 1
|Оренбург
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|1 1
|Пари НН
|Сергей Юран
|1 1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал 1:0 Спартак Москва
Исход игры
Урал
15.7% (41)
Ничья
14.9% (39)
Спартак Москва
69.3% (181)
Тотал 2.5
Больше
69.29% (88)
Меньше
30.71% (39)
Обе команды забьют
Да
87.4% (111)
Нет
12.6% (16)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
23% (60)
1:1 Ничья
8.8% (23)
2:1 Урал
4.6% (12)
0:1 Спартак Москва
2.7% (7)
0:2 Спартак Москва
2.3% (6)
1:3 Спартак Москва
2.3% (6)
3:2 Урал
1.5% (4)
2:2 Ничья
1.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!