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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Урал
1:0
Второй тайм: 47'
Спартак Москва
0'
0:0
12' Не забитый пенальти
Мишкич Даниэль
28' Желтая карточка
Соболев Александр
38' Желтая карточка
Юшин Александр
44' Желтая карточка
Бевеев Мингиян
1:0
45' Гол
Мишкич Даниэль
1:0. Гол Даниэла Мишкича (видео)...
Обводящий удар Аюпова (видео). М...
Упущенный шанс Соболева забить (...
Дальний выстрел Юшина (видео). М...
Опасная атака Урала (видео). МИР...
Нереализованный пенальти Мишкича...
Момент Егорычева и удар Каштанов...

Ход матча

12'
Мишкич Даниэль
0:0
28'
 
Соболев Александр
38'
Юшин Александр
 
44'
Бевеев Мингиян
 
45'
Мишкич Даниэль
1:0
Прогнозы 250
Урал 14.8% (37)
X 15.2% (38)
Спартак Москва 70% (175)
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3.40
3.80
6.00
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1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
2
Бегич
Сильвие
16
Итало
22
Бевеев
Мингиян
8
Мишкич
Даниэль
55
Аюпов
Тимур
25
Нейва
Кристиан
5
Егорычев
Андрей
79
Каштанов
Алексей
7
Юшин
Александр
88
Свинов
Илья
97
Денисов
Даниил
68
Литвинов
Руслан
14
Джикия
Георгий
2
Рябчук
Олег
47
Зобнин
Роман
35
Мартинс
Кристофер
19
Медина
Хесус
77
Бонгонда
Тео
7
Соболев
Александр
Сергеевич
10
Промес
Квинси
Урал
3-4-3
Спартак Москва
4-3-3

История личных встреч

Урал
Спартак Москва

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

27 матчей

37%
18.5%
44.5%
10 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

25.9%
29.6%
44.5%
7 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

К
2:1
К
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ТМК
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
К
1:0
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ТМС
0:2
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

0.85
1.07

Среднее время на гол

106
84

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.29
1.31

Среднее время на гол

70
68

Всего голов

29
32

Голов в среднем за матч

1.07
1.19

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

83
75

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мишкич Даниэль 2 (1) 0.5
Аюпов Тимур 1 0.25
Егорычев Андрей 1 0.25
Каштанов Алексей 1 (1) 0.25
Юшин Александр 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 2 0.5
Бонгонда Тео 2 0.5
Хлусевич Даниил 2 0.5
Игнатов Михаил 1 0.25
Мозес Виктор 1 0.25
Медина Хесус 1 0.25
Соболев Александр Сергеевич 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Литвинов Руслан 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Помазун Илья 2 0
Кулаков Денис 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальде Диао Кейта 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Соболев Александр Сергеевич 1 0
Умяров Наиль 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Урал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Спартак Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Урал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спартак Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
5
Урал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Спартак Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1
Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2
Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0

Результаты матчей

Урал
Спартак Москва

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Урал
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1:0 Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краснодар
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
6.
Зенит
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
8.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 7 - 8 4
9.
Ростов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
10.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Балтика
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Рубин
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
5.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Балтика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Зенит
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
3.
Краснодар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Урал
 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ахмат
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Крылья Советов
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Рубин
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
Спартак Москва Промес Квинси 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Факел Божин Сергей 3
Оренбург Перес Матиас 3
Ахмат Семёнов Андрей 1 1
Оренбург Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Пари НН Сергей Юран 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    47'
    Сразу же против Соболева были нарушены правила в районе центрального круга. Рефери тут же игру остановил, определив фол со стороны хозяев.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в Екатеринбурге! Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. "Урал" после 45 минут встречи впереди за счет гола Мишкича под занавес игрового отрезка. Уходим на перерыв!
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МИШКИЧ! 1:0!
    Он исправляется перед болельщиками! Ушат холодной воды выливается сейчас на "Спартак". Мощную атаку слева провели "шмели". Последовал перевод в центр на Каштанова. Тот мощно пробил по воротам, но попал в Мартинса. Сфера отскочила к Мишкичу, который с 25-ти метров по идеальной траектории уложил мяч в нижний правый угол. Отчаянный прыжок Свинова делу не помог!
  • 45'
    Промес справа оказался перед чужой штрафной. Выполнял он передачу на Соболева, которому не удалось опередить вышедшего из рамки вратаря "шмелей". 
  • Дополнительное время
    45'
    Всего минуту добавил Левников к основному времени первого тайма. 
  • Желтая карточка
    44'
    Бевеев получает карточку желтого цвета. На левом фланге он сносит с ног Рябчука, после чего видит перед собой желтый свет. Левников судит строго, но справедливо. Во втором матче кряду игрок "горчичник" получает. 
  • 43'
    Зобнин с левого края выполнял передачу в сторону правого края штрафной соперника - на перехвате играет Каштанов, который головой выносит мяч за боковую линию. 
  • 42'
    Подопечные Виктора Ганчаренко продолжают активно носиться с мячом. Теперь идет подача от самого Егорычева с правого края - прямо в руки вратарю мяч прилетает. В поте лица сегодня трудится в рамке Свинов. 
  • Желтая карточка
    40'
    Юшин подал сильно на дальнюю штангу. Егорычев тем не менее на дальней штанге сыграл головой, но мяч послал значительно выше цели. Получилось неточно. Сам Юшин ранее за свой фол был карточкой наказан. В центре поля он сыграл крайне опасно.
  • Угловой
    39'
    Каштанов в центре, на линии штрафной попытался принять мяч и пробить по воротам соперника, но тут уже Соболев в обороне отрабатывает, разряжая обстановку. Угловой. 
  • 38'
    Получил сейчас передачу Бонгонда. Тот с правого края выполнял передачу на дальнюю штангу, где никого из партнеров оказалось. Мяч на выходе забрал вратарь уральцев. 
  • Опасный момент
    37'
    МОМЕНТ! Опасный удар сейчас нанес Промес с дальней дистанции. Потерял чуть ворота Помазун, но и сам голландец сферу в цель направить не сумел. 
  • 35'
    С левого края последовала передача в штрафную "Урала". Защитник сумел спокойно выбить сферу подальше от рамки. На подборе снова оказался игрок "красно-белых". 
  • Угловой
    34'
    Соболев отдавал передачу на партнера. Мяч попал в ногу сопернику, после чего вылетел за пределы поля. Угловой по итогу спартаковцы заработали. 
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    • 33'
      Денисов с правого края выполнял передачу на дальнюю штангу, но никто из партнеров добраться до такого навеса не сумел. Мяч за лицевую улетел. 
    • Опасный момент
      32'
      МОМЕНТИЩЕ! Юшин на Аюпова отыграл, и тот практически с линии штрафной мяч в сторону правой "девятки" направил. Сфера просвистела рядом с "крестовиной". Было опасно!
    • 31'
      11 фолов к этому моменту на двоих уже соперники придумали. По этому показателю у нас 6:5, впереди на одно нарушение игроки "Урала". Но по карточка вышли вперед "красно-белые".
    • 30'
      Подстраховка сейчас сейчас сработала у игроков "Урала". Против Соболева было сыграно крайне надежно. От ноги Литвинова сфера за лицевую линию укатывается. 
    • 29'
      Пока что особо незаметен Зобнин, хотя подразумевается, что он выполняет у "Спартака" роль диспетчера. Впрочем, пока в этом игрок "красно-белых" не замечен. 
    • Желтая карточка
      28'
      Соболев сейчас сыграл рукой по мячу. В итоге вместо того, чтобы открыть счет в матче своим голам, Александр попал в протокол наказаний, получив первую карточку желтого цвета. 
    • 26'
      Бонгонда сейчас по правому краю попытался пронестись к воротам соперника. С бровки он выполнил пас на Промеса, который к мячу явно не успел. 
    • 25'
      Пока что игра вратарей и впрямь выходит на первый план. Прекрасным образом они играют в рамке и свои коллективы уверенно выручают. В этом можно не сомневаться. 
    • Опасный момент
      24'
      МОМЕНТ! Спасает Помазун теперь! С правого края теперь подачу в штрафную "Урала" организовал Промес. В итоге с близкого расстояния по рамке оппонента выстреливал Соболев, но Помазун выручил!
    • 22'
      Каштанов выиграл верх в штрафную соперника после подачи Юшина. Головой он направил мяч на пару метров выше цели. "Спартак" проигрывает позиции в своей штрафной. 
    • Угловой
      21'
      Где есть второй угловой, там и третий появился. Теперь с правого края будут "шмели" отправлять сферу в штрафную соперника. Посмотрим, что из этого получится. 
    • Опасный момент
      20'
      ОПАСНО! Теперь уже Юшин после смещения с левого края в центр нанес мощный удар по рамке соперника. Под перекладину сфера полетела, и мяч через планку перевел вратарь!
    • 19'
      "Урал" мощно проводит первый тайм матче. И не отступает от своей стратегии по забитию гола в первом тайме екатеринбургский коллектив. Хотят забить уральцы. 
    • Опасный момент
      18'
      МОМЕНТ! Слева Каштанова на ударную позицию вывели партнеры. Вагон и маленькая тележка времени у него были. В итоге футболист в касание пробил под опорную ногу вратарю, но Свинов свой коллектив выручил. Добивания от 79-го номера "шмелей" мы не увидели. Сработала оборона гостей тут уже. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Еще один штрафной слева заработали футболисты "Урала". Тут уже Мартинс не попадает по мячу. В итоге по ноге он бьет своего сопернику. 
    • 16'
      Денисов до мяча справа все-таки сумел добраться. С бровки он от лицевой уже простреливал на ближнюю штангу, но Помазун был на чеку. В прыжке он сферу в перчатки свои все-таки забрал. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Против Бонгонды нарушены правила сейчас. Судейский свисток снова звучит, и вновь остановка в матче. Фолов, конечно, огромное количество в игре. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Не удалось ничего и в результате подачи углового придумать футболистам "Урала". Но "шмели" уже на правом фланге смогли заработать штрафной удар. Кто-то из спартаковцев себе рукой снова подыграл.
    • Не забитый пенальти
      13'
      НЕ забивает Мишкич! Пробивает 8-й номер "Урала" в левый от себя угол, и Свинов в прыжке до снаряда добирается, переводя мяч на угловой! Фантастика!
    • Пенальти!
      12'
      Да, подтвердилось мое предположение, что главный судья после касания мяча рукой Литвиновым будет назначен 11-метровый удар. Шанс для "Урала" выйти вперед.
    • Судья
      11'
      Невероятно! Аюпов нанес сейчас удар по воротам соперника, и попал в руку защитнику "Спартака". Судья тут 11-метровый удар не определяет, но совершенно точно можно сказать, что после просмотра повтора судья на "точку" все же укажет. 
    • 10'
      Пока "Урал" действует весьма неплохо в атаке. "Спартак" впереди чуть менее активен, но также создает опасность у ворот соперника. Сегодня никто не хочет уступать. 
    • 9'
      Отвечает "Спартак" и пробивает головой сейчас Соболев после навеса с правого края. Александр головой выстреливает значительно выше мишени. 
    • Опасный момент
      8'
      МОМЕНТ! Каштанов теперь в окружении двух защитников находился. Нанес он выстрел в дальний угол в сторону рамки противника, но сфера просвистела рядом со стойкой. 
    • Опасный момент
      7'
      Ошиблись сейчас игроки "Спартака" на своей половине поля. В итоге слева прострел на ближнюю штангу полетел, и от ноги Егорычева чуть левее створа ушел.
    • 6'
      Вернулся на поле Медина. Все с игроком в "Спартака", судя по всему, в порядке. Встречу он может продолжить, хотя за Хесуса было очень тревожно.
    • Травма, повреждение
      5'
      А тут у нас уже Медине удар в лицо мячом прилетел. Некоторое время футболист не мог подняться с газона и встречу продолжить, но потом все же пришел в себя. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Мартинс получил в центре поля удар по ногам. При этом, и сам игрок "красно-белых" явно правила нарушал. Так что судья зафиксировал нарушение правил несправедливо. 
    • 2'
      Футболисты "Урала" вышли на футбольный газон в черно-оранжевых цветах, а игроки "Спартака" предстали перед нами в бело-красном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Второй тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Г О О О О Л - Мишкич Даниэль бьет в цель!
    • 44'
      Бевеев Мингиян получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Юшин Александр получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Соболев Александр Сергеевич получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Мишкич Даниэль пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 23% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал 1:0 Спартак Москва

    Исход игры
    Урал
    15.7% (41)
    Ничья
    14.9% (39)
    Спартак Москва
    69.3% (181)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.29% (88)
    Меньше
    30.71% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    87.4% (111)
    Нет
    12.6% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    23% (60)
    1:1 Ничья
    8.8% (23)
    2:1 Урал
    4.6% (12)
    0:1 Спартак Москва
    2.7% (7)
    0:2 Спартак Москва
    2.3% (6)
    1:3 Спартак Москва
    2.3% (6)
    3:2 Урал
    1.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.1% (3)
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