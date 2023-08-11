Сразу же против Соболева были нарушены правила в районе центрального круга. Рефери тут же игру остановил, определив фол со стороны хозяев.

Бевеев получает карточку желтого цвета. На левом фланге он сносит с ног Рябчука, после чего видит перед собой желтый свет. Левников судит строго, но справедливо. Во втором матче кряду игрок "горчичник" получает.

Всего минуту добавил Левников к основному времени первого тайма.

Промес справа оказался перед чужой штрафной. Выполнял он передачу на Соболева, которому не удалось опередить вышедшего из рамки вратаря "шмелей".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МИШКИЧ! 1:0! Он исправляется перед болельщиками! Ушат холодной воды выливается сейчас на "Спартак". Мощную атаку слева провели "шмели". Последовал перевод в центр на Каштанова. Тот мощно пробил по воротам, но попал в Мартинса. Сфера отскочила к Мишкичу, который с 25-ти метров по идеальной траектории уложил мяч в нижний правый угол. Отчаянный прыжок Свинова делу не помог!

Прозвучал свисток на перерыв. "Урал" после 45 минут встречи впереди за счет гола Мишкича под занавес игрового отрезка. Уходим на перерыв!

Соболев отдавал передачу на партнера. Мяч попал в ногу сопернику, после чего вылетел за пределы поля. Угловой по итогу спартаковцы заработали.

С левого края последовала передача в штрафную "Урала". Защитник сумел спокойно выбить сферу подальше от рамки. На подборе снова оказался игрок "красно-белых".

МОМЕНТ! Опасный удар сейчас нанес Промес с дальней дистанции. Потерял чуть ворота Помазун, но и сам голландец сферу в цель направить не сумел.

Получил сейчас передачу Бонгонда. Тот с правого края выполнял передачу на дальнюю штангу, где никого из партнеров оказалось. Мяч на выходе забрал вратарь уральцев.

Каштанов в центре, на линии штрафной попытался принять мяч и пробить по воротам соперника, но тут уже Соболев в обороне отрабатывает, разряжая обстановку. Угловой.

Юшин подал сильно на дальнюю штангу. Егорычев тем не менее на дальней штанге сыграл головой, но мяч послал значительно выше цели. Получилось неточно. Сам Юшин ранее за свой фол был карточкой наказан. В центре поля он сыграл крайне опасно.

Подопечные Виктора Ганчаренко продолжают активно носиться с мячом. Теперь идет подача от самого Егорычева с правого края - прямо в руки вратарю мяч прилетает. В поте лица сегодня трудится в рамке Свинов.

Зобнин с левого края выполнял передачу в сторону правого края штрафной соперника - на перехвате играет Каштанов, который головой выносит мяч за боковую линию.

33' Денисов с правого края выполнял передачу на дальнюю штангу, но никто из партнеров добраться до такого навеса не сумел. Мяч за лицевую улетел.

32' МОМЕНТИЩЕ! Юшин на Аюпова отыграл, и тот практически с линии штрафной мяч в сторону правой "девятки" направил. Сфера просвистела рядом с "крестовиной". Было опасно!

31' 11 фолов к этому моменту на двоих уже соперники придумали. По этому показателю у нас 6:5, впереди на одно нарушение игроки "Урала". Но по карточка вышли вперед "красно-белые".

30' Подстраховка сейчас сейчас сработала у игроков "Урала". Против Соболева было сыграно крайне надежно. От ноги Литвинова сфера за лицевую линию укатывается.

29' Пока что особо незаметен Зобнин, хотя подразумевается, что он выполняет у "Спартака" роль диспетчера. Впрочем, пока в этом игрок "красно-белых" не замечен.

28' Соболев сейчас сыграл рукой по мячу. В итоге вместо того, чтобы открыть счет в матче своим голам, Александр попал в протокол наказаний, получив первую карточку желтого цвета.

26' Бонгонда сейчас по правому краю попытался пронестись к воротам соперника. С бровки он выполнил пас на Промеса, который к мячу явно не успел.

25' Пока что игра вратарей и впрямь выходит на первый план. Прекрасным образом они играют в рамке и свои коллективы уверенно выручают. В этом можно не сомневаться.

24' МОМЕНТ! Спасает Помазун теперь! С правого края теперь подачу в штрафную "Урала" организовал Промес. В итоге с близкого расстояния по рамке оппонента выстреливал Соболев, но Помазун выручил!