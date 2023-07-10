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Бомбардиры внутри турнира
ФК БроукБойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шинкаренко Антон (SHINA)
|1
|0.33
|Плешко Евгений (JEKI4)
|1
|0.33
|Капитанов Арсений (KAPITANOV)
|1
|0.33
FC Bus
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лепский Максим (Лепский Максим)
|2
|0.5
|Горяинов Владимир (XXL)
|2
|0.5
|Конюхов Артем
|1
|0.25
|Атаев Ораз (ORAZ)
|1 (1)
|0.25
|Петросян Эмиль (EmSoull, MANU)
|0
|0
|Бондарец Никита (Bondar)
|0
|0
Карточки
ФК БроукБойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зириков Иван (ZIRIKOV)
|1
|0
|Давыдов Илья (DAVYD)
|1
|0
FC Bus
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киряков Сергей (Киряков Сергей)
|1
|0
|Цветков Александр (TSVETKOV)
|1
|0
|Вильям Опоку (williamopoku54)
|1
|0
|Горяинов Владимир (XXL)
|1
|0
|Петросян Эмиль (EmSoull, MANU)
|1
|0
|Куами Куажеп Карл Уистанд (CARL)
|1
|0
|Бондарец Никита (Bondar)
|1
|0
|Лепский Максим (Лепский Максим)
|1
|0
Результаты матчей
ФК БроукБойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
FC Bus
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
0
0
ФК БроукБойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
FC Bus
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
ФК БроукБойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
FC Bus
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
ФК БроукБойз
(10 матчей)
70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 поражения
FC Bus
(10 матчей)
Результаты матчей
ФК БроукБойз
FC Bus
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ФК БроукБойз
FC Bus
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
12
13
|FC Bus
|Лепский Максим (Лепский Максим)
|2 (1)
|FC Bus
|Горяинов Владимир (XXL)
|2
|FC Bus
|Конюхов Артем
|1 (1)
|ФК Деньги
|Гиголаев Роланд
|1
|ФК Деньги
|Григорян Саркисджан
|1
|ФК Матч
|Сурков Никита (SURKOV)
|1 1
|ФК Матч
|Кокенко Виталий (KOKENKO)
|1
|ФК Матч
|Дурасов Сергей (GONDURASA)
|1
|ФК Матч
|Безлихотнов Никита
|1
|ФК Деньги
|Черчесов Инал
|1
Прогнозы на матч ФК БроукБойз - FC Bus
Исход игры
ФК БроукБойз
100% (1)
Ничья
0% (0)
FC Bus
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
0% (0)
Меньше
100% (1)
Обе команды забьют
Да
0% (0)
Нет
100% (1)
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