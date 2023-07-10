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  3. Московский кубок селебрити (МКС) 2023

Московский кубок селебрити (МКС)

ФК БроукБойз
 
Позже
FC Bus
Лучшие коэффициенты
ФК БроукБойз
Ничья
FC Bus
1.57
4.00
5.20
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

ФК БроукБойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шинкаренко Антон (SHINA) 1 0.33
Плешко Евгений (JEKI4) 1 0.33
Капитанов Арсений (KAPITANOV) 1 0.33
FC Bus
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лепский Максим (Лепский Максим) 2 0.5
Горяинов Владимир (XXL) 2 0.5
Конюхов Артем 1 0.25
Атаев Ораз (ORAZ) 1 (1) 0.25
Петросян Эмиль (EmSoull, MANU) 0 0
Бондарец Никита (Bondar) 0 0

Карточки

ФК БроукБойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зириков Иван (ZIRIKOV) 1 0
Давыдов Илья (DAVYD) 1 0
FC Bus
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киряков Сергей (Киряков Сергей) 1 0
Цветков Александр (TSVETKOV) 1 0
Вильям Опоку (williamopoku54) 1 0
Горяинов Владимир (XXL) 1 0
Петросян Эмиль (EmSoull, MANU) 1 0
Куами Куажеп Карл Уистанд (CARL) 1 0
Бондарец Никита (Bondar) 1 0
Лепский Максим (Лепский Максим) 1 0

Результаты матчей

ФК БроукБойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
FC Bus
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

0
0
ФК БроукБойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
FC Bus
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
ФК БроукБойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
FC Bus
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

ФК БроукБойз
(10 матчей)
70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 поражения
2DROTS - ФК БроукБойз 0:0 ФК Амкал - ФК БроукБойз 1:3 ФК БроукБойз - ФК Амкал 0:0 ФК БроукБойз - ФК Родина Медиа 1:1
ФК Козлы - ФК БроукБойз 0:1 ФК Сахалинец - ФК БроукБойз 0:1 2DROTS - ФК БроукБойз 1:2 ФК БроукБойз - FC Fight Nights 3:2 ФК БроукБойз - ФК Бей Беги 5:0 ФК БроукБойз - ФК Титан 1:3
FC Bus
(10 матчей)
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 поражения
ФК Деньги - FC Bus 1:1 ФК Матч - FC Bus 2:5 FC Bus - ФК Родина Медиа 1:1 ФК Амкал - FC Bus 2:0
ФК 10 - FC Bus 2:4 ФК Козлы - FC Bus 1:1 FC Bus - ФК Титан 1:2 ФК Родина Медиа - FC Bus 2:0 ФК Матч - FC Bus 2:0 2DROTS - FC Bus 1:2

Результаты матчей

ФК БроукБойз
FC Bus

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ФК БроукБойз
FC Bus

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5
1
3

Топ бомбардиров
FC Bus Лепский Максим (Лепский Максим) 2 (1)
FC Bus Горяинов Владимир (XXL) 2
FC Bus Конюхов Артем 1 (1)
ФК Деньги Гиголаев Роланд 1
ФК Деньги Григорян Саркисджан 1
Весь список

Топ нарушителей
ФК Матч Сурков Никита (SURKOV) 1 1
ФК Матч Кокенко Виталий (KOKENKO) 1
ФК Матч Дурасов Сергей (GONDURASA) 1
ФК Матч Безлихотнов Никита 1
ФК Деньги Черчесов Инал 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ФК БроукБойз - FC Bus от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июля 2023, осталось 1 день 14 часов 19 минут.



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    • Лучшие коэффициенты
    ФК БроукБойз
    Ничья
    FC Bus
    1.57
    4.00
    5.20
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч ФК БроукБойз - FC Bus

    Исход игры
    ФК БроукБойз
    100% (1)
    Ничья
    0% (0)
    FC Bus
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    0% (0)
    Меньше
    100% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    0% (0)
    Нет
    100% (1)
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    ФК БроукБойз
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