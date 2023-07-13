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Чемпионат Европы (до 19 лет)
2023

Португалия (до 19 лет)
3:0
Второй тайм: 59'
Норвегия (до 19 лет)
0'
1:0
4' Гол
Са Гуштаву
2:0
17' Пенальти
Феликс Угу
3:0
31' Гол
Рибейру Родригу

Ход матча

4'
Са Гуштаву
1:0
17'
Феликс Угу
2:0
31'
Рибейру Родригу
3:0
Прогнозы 118
Португалия (до 19 лет) 95.8% (113)
X 2.5% (3)
Норвегия (до 19 лет) 1.7% (2)
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Лучшие коэффициенты
Португалия (до 19 лет)
Ничья
Норвегия (до 19 лет)
1.18
7.20
16.00
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Португалия (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет)

История личных встреч

Португалия (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет)

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЧЕ(1Л
1:3
ММ
0:4
ММ
0:1
ММ
3:0
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

3
2.67

Среднее время на гол

30
33

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.4
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
45

Бомбардиры внутри турнира

Португалия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феликс Угу 3 (1) 0.75
Рибейру Родригу 2 0.5
Са Гуштаву 2 0.5
Гонсалвеш Жоау 2 0.5
Gabi Bras 2 0.5
Фале Мигел 1 0.25
Норвегия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдегор Никлас 2 0.5
Флатакер Эрик 1 0.25
Скогволд Хенрик 1 0.25
Роальдсей Элванд 1 0.25
Alwande Roaldsoey 1 (1) 0.25

Карточки

Португалия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норвегия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Португалия (до 19 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Норвегия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Португалия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Норвегия (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
5
Португалия (до 19 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Норвегия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
22%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия (до 19 лет)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Португалия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 2:1 Португалия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 5:1 Польша (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:2 Хорватия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3
Португалия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 3:0 Португалия (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 1:0 Англия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:0 Португалия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 4:1 Португалия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:2 Португалия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:1 Италия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3 Португалия (до 19 лет) - Франция (до 18 лет) 3:0 Португалия (до 19 лет) - Япония (до 22 лет) 1:0 Англия (до 20 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:3 Португалия (до 19 лет) - Чили (до 23 лет) 0:1 Шотландия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:4 Португалия (до 19 лет) - Турция (до 19 лет) 3:0
Норвегия (до 19 лет)
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Испания (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 0:0 Исландия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:1 Норвегия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 5:4 Северная Ирландия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 2:5
Франция (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:2 Норвегия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 4:0 Сербия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 2:0 Норвегия (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 6:2 Норвегия (до 19 лет) - Сан-Марино (до 19 лет) 2:0 Сербия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 3:2 Нидерланды (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:1 Норвегия (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 2:3 Грузия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:0 Норвегия (до 19 лет) - Уэльс (до 19 лет) 5:0 Норвегия (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) 3:0 Норвегия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 1:1 Норвегия (до 19 лет) - Сан-Марино (до 19 лет) 8:1 Азербайджан (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 0:1 Франция (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:0 Чехия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 0:0

Результаты матчей

Португалия (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет)

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
5:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Португалия (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2
1/2 финала
Португалия (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет)
Испания (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Испания (до 19 лет) Барбера Виктор 3
Португалия (до 19 лет) Феликс Угу 3
Норвегия (до 19 лет) Эдегор Никлас 2
Португалия (до 19 лет) Рибейру Родригу 2
Польша (до 19 лет) Стржалек Игорь 2
Весь список

Топ нарушителей
Исландия (до 19 лет) Бринйолфссон Бьярни 1
Италия (до 19 лет) Липани Лука 1
Мальта (до 19 лет) Шиклуна Дилан 1
Польша (до 19 лет) Матыевич Виктор 1
Мальта (до 19 лет) Микаллеф Джейк 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    60'
    Гонсалвеш вместо Са на поле появился. Есть у Гуштаву желтая карточка, а потому решил его рефери сохранить для финального противостояния.
  • 59'
    Феликс какое-то неоправданное решение принял. Нанес он удар с дальнего расстояния. Мяч по итогу намного выше цели улетел. Кипер просто сопроводил сферу за пределы поля. 
  • Фол, нарушение
    58'
    Много нарушений стало в нашем матче. Снова фол на левом фланге случился. Португалия готовится выполнить подачу со стандартного положения.
  • Желтая карточка
    57'
    Гуштаву Са получает от рефери карточку желтого цвета сейчас. Снес он оппонента на большой скорости на газон. В итоге рефери дал свисток, остановив игру.
  • Желтая карточка
    56'
    Эдегор сейчас за слишком эмоциональную реакцию получил карточку желтого цвета. Заслуженное наказание для игрока в данной ситуации.
  • Угловой
    54'
    Роальдсей сейчас в обороне смог отработать. По итогу эпизода игрок вынес снаряд за пределы поля. Угловой готовятся подать португальцы. 
  • 53'
    Вышедший на поле Брусет уже успел отметиться прострельной передачей с левого края, но на этот навес никто из партнеров не откликнулся. 
  • Замена
    52'
    Брусет вместо Брауне на поле вышел. Судя по всему, 10-й номер сборной Норвегии получил травму. Со слезами на глазах он пределы поля покидает.
  • Опасный момент
    51'
    МОМЕНТИЩЕ! Классная подача с правого края в центр штрафной. В падении через себя Рибейру наносил удар по рамке соперника, но мяч пролетел рядом с левой стойкой.
  • 50'
    5 минут во втором тайме соперники уже отыграли. Сборная Португалии владеет мячом в районе центрального круга, пытаясь новый эпизод у ворот соперника организовать.
  • Замена
    48'
    Сивертсен вместо Солхейма на поле появился в составе команды гостей. Это еще одна замена в нашем поединке.
  • Замена
    47'
    Янис Да Роша вместо Нуну Феликса на поле появился в перерыве. Фернандеш вместо Эстевеша на поле появился в стане пиренейцев.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм нашего поединка! Удачи командам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    В другом полуфинальном матче сыграют между собой сборные Испании и Италии. Тот матч, как мне кажется, будет более интригующим, чем сегодняшняя встреча. Ну, а у нас звучит свисток на перерыв.
  • 44'
    Да, по сути, вся интрига этого матча еще в первом тайме убита. Единственная интрига имеется в том, сможет ли Норвегия хотя бы один гол в этом матче забить.
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    • Желтая карточка
      42'
      Далее еще и Солхейм получает в свой пассив карточку желтого цвета. Действовал он против соперника очень опасно и нарвался на предупреждение от рефери.
    • Желтая карточка
      41'
      Эштевеш получает сейчас карточку желтого цвета от главного рефери. Желтая карточка у нас вполне заслуженная.
    • 39'
      Солхейм с левого края подавал мяч в штрафную сборной Португалии, однако в той зоне никого из партнеров не оказалось. Передача была в никуда.
    • Офсайд
      37'
      Браш сейчас оказался в положении "вне игры". Рефери с опозданием фиксирует нарушение правил в нашем противостоянии. Офсайд имел место быть.
    • 36'
      Пока только 1 желтая карточка в нашем матче была показана. Будем надеяться, что игра и дальше будет такой же подвижной и совсем не грубой.
    • Опасный момент
      35'
      МОМЕНТИЩЕ! Феликс сейчас выполнял подачу в центр штрафной. Рибейру головой пытался направить мяч в сетку, но попросту не попал в створ.
    • 34'
      Боргес справа прошел к воротам соперника, после чего выполнил прострельную передачу в центр штрафной, где никто из партнеров его не поддержал.
    • 33'
      Да, последняя треть нашего матча пошла. Немногое получается у норвежского коллектива, конечно. Будем надеяться, что голы в этом матче и со стороны "викингов" увидим. 
    • 31'
      Да, уже ничего не светит сборной Норвегии. Три гола скандинавы точно по такой игре забить не смогут. Крайне слабо они сегодня смотрятся.
    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РИБЕЙРУ! 3:0!
      Похоже, что снимает Португалия вопрос о финалисте и путевки в решающий матч. После подачи с левого края мяч застрял в штрафной Норвегии. Последовал наброс на левую штангу, которую уверенно замкнул Рибеёру.
    • 28'
      Еще один удар Боргеса, но теперь с 23-х метров. Сфера прилетает в руки голкиперу. В следующем эпизоде пиренейцы еще один корнер зарабатывают.
    • Угловой
      27'
      Боргес сейчас по левому флангу прошел к воротам соперника. Простреливал он снаряд в район 11-метровой отметки, но защитник прервал мяч, выбив его за лицевую линию.
    • 26'
      На Феликса сейчас полетела передача далеко вперед, но игрок, забивший второй гол в этом матче до снаряда не добрался. Просто защитника н не сумел опередить.
    • 25'
      Вернулись на поле футболисты. Действительно крайне жарко в Мальте. Под палящим местным солнцем оппонентам приходится не сладко. Они тратят крайне много сил.
    • 23'
      Намного активнее стали норвежцы атаковать в последние минуты игры. Ну, а у нас пауза на водопой возникла. Рефери решил дать игрокам чуть придти в себя.
    • Желтая карточка
      22'
      Нуну Феликс сейчас в центре поля нарушил правила. В итоге футболист получил от рефери карточку желтого цвета. Снова заслуженное наказание.
    • Угловой
      20'
      Брауде упал в чужой штрафной сейчас, но рефери фола не увидел в этой ситуации. По итогам эпизода только угловой удар смогли заработать норвежцы.
    • 19'
      Целая серия ударов по воротам Норвегии сейчас последовала. Рибейру пробивал с острой позиции, но направил сферу прямиком в защитника.
    • Пенальти
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФЕЛИКС! 2:0!
      Свой третий мяч Феликс на этом турнире забивает тем временем. В левый от себя угол футболист пробил, туда же прыгал и голкипер, который, впрочем, свою команду спасти не сумел.
    • Пенальти!
      16'
      Флатакер сейчас в своей штрафной подыграл себе рукой. Голкипер тут же среагировал на ситуацию. В итоге на 11-метровую отметку судья указал.
    • Угловой
      15'
      15 минут в матче провели уже соперники. Теперь уже норвежцы выносят мяч за пределы поля. За лицевую линию сфера улетает. Посмотрим, к чему приведет корнер.
    • 14'
      Боргес сейчас с левого края выполнял передачу в центр штрафной, но прямо в перчатки киперу сфера прилетела. В очередной раз вратарь сориентировался.
    • 12'
      Ничего в атаке пока не показывает сборная Норвегии. Приходится ей действовать в обороне и активно своего соперника отгонять от собственной рамки.
    • 11'
      Рибейру нанес дальний удар по рамке соперника сейчас. Крайне неудачный удар мы по итогу увидели. Голкипер уверенно сыграл на выходе, забрав сферу в перчатки.
    • Угловой
      9'
      Угловой удар сейчас подали футболисты сборной Норвегии. Последовал навес с левого края в центр штрафной, и на выходе первым действовал голкипер, сыгравший на выходе.
    • 8'
      Са снова пробивал по воротам соперника с дальнего расстояния, но сфера своей цели не достигла. Намного выше створа мяч полетел тем временем.
    • 6'
      Гуштаву быстрый гол сумел забить. Я уверен, что это только начало, и сегодня мы с вами еще увидим забитые мячи по ходу противостояния.
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СА! 1:0!
      Забивает Португалия гол в ворота соперника! Раскатывали мяч норвежцы у своих ворот. Мяч получил голкипер Норвегии, который пытался вынести сферу в центр поля, но попал в Са, после чего сфера спланировала в рамку.
    • 3'
      Жарковато в Мальте сегодня. Столбик термометров показывает порядка +30 градусов по шкале Цельсия. Игра для обеих команд получится крайне непростой. 
    • 2'
      Футболисты сборной Португалии предстали сегодня на поле в красно-зеленых цветах, а игроки сборной Норвегии предстали на газоне в белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках полуфинального поединка молодежного чемпионата Европы по футболу до 19 лет сыграют Португалии и Норвегия.

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Приветствую всех на игре!
    • 54 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 118
    Португалия (до 19 лет) 95.8% (113)
    X 2.5% (3)
    Норвегия (до 19 лет) 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Португалия (до 19 лет)
    Ничья
    Норвегия (до 19 лет)
    1.18
    7.20
    16.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Португалия (до 19 лет) 3:0 Норвегия (до 19 лет)

    Исход игры
    Португалия (до 19 лет)
    95.8% (113)
    Ничья
    2.5% (3)
    Норвегия (до 19 лет)
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (54)
    Меньше
    50% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    48.15% (52)
    Нет
    51.85% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Португалия (до 19 лет)
    35.6% (42)
    2:0 Португалия (до 19 лет)
    25.4% (30)
    1:0 Португалия (до 19 лет)
    19.5% (23)
    3:1 Португалия (до 19 лет)
    5.1% (6)
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    Норвегия (до 19 лет)
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