Вышедший на поле Брусет уже успел отметиться прострельной передачей с левого края, но на этот навес никто из партнеров не откликнулся.

Роальдсей сейчас в обороне смог отработать. По итогу эпизода игрок вынес снаряд за пределы поля. Угловой готовятся подать португальцы.

Эдегор сейчас за слишком эмоциональную реакцию получил карточку желтого цвета. Заслуженное наказание для игрока в данной ситуации.

Гуштаву Са получает от рефери карточку желтого цвета сейчас. Снес он оппонента на большой скорости на газон. В итоге рефери дал свисток, остановив игру.

Много нарушений стало в нашем матче. Снова фол на левом фланге случился. Португалия готовится выполнить подачу со стандартного положения.

Феликс какое-то неоправданное решение принял. Нанес он удар с дальнего расстояния. Мяч по итогу намного выше цели улетел. Кипер просто сопроводил сферу за пределы поля.

Гонсалвеш вместо Са на поле появился. Есть у Гуштаву желтая карточка, а потому решил его рефери сохранить для финального противостояния.

Янис Да Роша вместо Нуну Феликса на поле появился в перерыве. Фернандеш вместо Эстевеша на поле появился в стане пиренейцев.

Сивертсен вместо Солхейма на поле появился в составе команды гостей. Это еще одна замена в нашем поединке.

5 минут во втором тайме соперники уже отыграли. Сборная Португалии владеет мячом в районе центрального круга, пытаясь новый эпизод у ворот соперника организовать.

МОМЕНТИЩЕ! Классная подача с правого края в центр штрафной. В падении через себя Рибейру наносил удар по рамке соперника, но мяч пролетел рядом с левой стойкой.

Брусет вместо Брауне на поле вышел. Судя по всему, 10-й номер сборной Норвегии получил травму. Со слезами на глазах он пределы поля покидает.

Да, по сути, вся интрига этого матча еще в первом тайме убита. Единственная интрига имеется в том, сможет ли Норвегия хотя бы один гол в этом матче забить.

В другом полуфинальном матче сыграют между собой сборные Испании и Италии. Тот матч, как мне кажется, будет более интригующим, чем сегодняшняя встреча. Ну, а у нас звучит свисток на перерыв.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РИБЕЙРУ! 3:0! Похоже, что снимает Португалия вопрос о финалисте и путевки в решающий матч. После подачи с левого края мяч застрял в штрафной Норвегии. Последовал наброс на левую штангу, которую уверенно замкнул Рибеёру.

Да, уже ничего не светит сборной Норвегии. Три гола скандинавы точно по такой игре забить не смогут. Крайне слабо они сегодня смотрятся.

Да, последняя треть нашего матча пошла. Немногое получается у норвежского коллектива, конечно. Будем надеяться, что голы в этом матче и со стороны "викингов" увидим.

Боргес справа прошел к воротам соперника, после чего выполнил прострельную передачу в центр штрафной, где никто из партнеров его не поддержал.

МОМЕНТИЩЕ! Феликс сейчас выполнял подачу в центр штрафной. Рибейру головой пытался направить мяч в сетку, но попросту не попал в створ.

Пока только 1 желтая карточка в нашем матче была показана. Будем надеяться, что игра и дальше будет такой же подвижной и совсем не грубой.

Браш сейчас оказался в положении "вне игры". Рефери с опозданием фиксирует нарушение правил в нашем противостоянии. Офсайд имел место быть.

Солхейм с левого края подавал мяч в штрафную сборной Португалии, однако в той зоне никого из партнеров не оказалось. Передача была в никуда.

Эштевеш получает сейчас карточку желтого цвета от главного рефери. Желтая карточка у нас вполне заслуженная.

Далее еще и Солхейм получает в свой пассив карточку желтого цвета. Действовал он против соперника очень опасно и нарвался на предупреждение от рефери.

28' Еще один удар Боргеса, но теперь с 23-х метров. Сфера прилетает в руки голкиперу. В следующем эпизоде пиренейцы еще один корнер зарабатывают.

27' Боргес сейчас по левому флангу прошел к воротам соперника. Простреливал он снаряд в район 11-метровой отметки, но защитник прервал мяч, выбив его за лицевую линию.

26' На Феликса сейчас полетела передача далеко вперед, но игрок, забивший второй гол в этом матче до снаряда не добрался. Просто защитника н не сумел опередить.

25' Вернулись на поле футболисты. Действительно крайне жарко в Мальте. Под палящим местным солнцем оппонентам приходится не сладко. Они тратят крайне много сил.

23' Намного активнее стали норвежцы атаковать в последние минуты игры. Ну, а у нас пауза на водопой возникла. Рефери решил дать игрокам чуть придти в себя.

22' Нуну Феликс сейчас в центре поля нарушил правила. В итоге футболист получил от рефери карточку желтого цвета. Снова заслуженное наказание.

20' Брауде упал в чужой штрафной сейчас, но рефери фола не увидел в этой ситуации. По итогам эпизода только угловой удар смогли заработать норвежцы.

19' Целая серия ударов по воротам Норвегии сейчас последовала. Рибейру пробивал с острой позиции, но направил сферу прямиком в защитника.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФЕЛИКС! 2:0!

Свой третий мяч Феликс на этом турнире забивает тем временем. В левый от себя угол футболист пробил, туда же прыгал и голкипер, который, впрочем, свою команду спасти не сумел.

16' Флатакер сейчас в своей штрафной подыграл себе рукой. Голкипер тут же среагировал на ситуацию. В итоге на 11-метровую отметку судья указал.

15' 15 минут в матче провели уже соперники. Теперь уже норвежцы выносят мяч за пределы поля. За лицевую линию сфера улетает. Посмотрим, к чему приведет корнер.

14' Боргес сейчас с левого края выполнял передачу в центр штрафной, но прямо в перчатки киперу сфера прилетела. В очередной раз вратарь сориентировался.

12' Ничего в атаке пока не показывает сборная Норвегии. Приходится ей действовать в обороне и активно своего соперника отгонять от собственной рамки.

11' Рибейру нанес дальний удар по рамке соперника сейчас. Крайне неудачный удар мы по итогу увидели. Голкипер уверенно сыграл на выходе, забрав сферу в перчатки.

9' Угловой удар сейчас подали футболисты сборной Норвегии. Последовал навес с левого края в центр штрафной, и на выходе первым действовал голкипер, сыгравший на выходе.

8' Са снова пробивал по воротам соперника с дальнего расстояния, но сфера своей цели не достигла. Намного выше створа мяч полетел тем временем.

6' Гуштаву быстрый гол сумел забить. Я уверен, что это только начало, и сегодня мы с вами еще увидим забитые мячи по ходу противостояния.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СА! 1:0!

Забивает Португалия гол в ворота соперника! Раскатывали мяч норвежцы у своих ворот. Мяч получил голкипер Норвегии, который пытался вынести сферу в центр поля, но попал в Са, после чего сфера спланировала в рамку.

3' Жарковато в Мальте сегодня. Столбик термометров показывает порядка +30 градусов по шкале Цельсия. Игра для обеих команд получится крайне непростой.

2' Футболисты сборной Португалии предстали сегодня на поле в красно-зеленых цветах, а игроки сборной Норвегии предстали на газоне в белом обмундировании.