Валле сейчас дальним ударом отметился. Сферу он направил намного выше ворот. Совсем невзрачно тут действовал футболист, а ведь позиция у него была неплохая.

Замен в перерыве, кстати говоря, я не увидел, друзья. Судя по всему, ротаций в матче действительно не было.

Хаса с левого края выполнял передачу в центр штрафной, но до мяча никто из партнеров дотянуться тут не сумел. Случилась очередная потеря.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВИНЬЯТО! 0:1! Забивает все-таки гол Италия в начале второго тайма! Второй гол игрока на турнире. Виньято слева вошел в штрафную соперника, после чего нанес удар по рамке противника. Попал он в ногу защитнику, далее мяч в руку голкиперу Испании угодил, а затем спланировал в ворота!

МОМЕНТ! Мастрантонио! Классно Барбера из-за пределов штрафной нанес удар по воротам соперника. В прыжке голкиперу итальянской команды удалось перевести снаряд на угловой.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло не открыт. Горят в нашем поединке пока нули. Ждем забитых мячей после перерыв.

10 минут до конца встречи остается. Ахомах покатил сейчас мяч на правый край, откуда Гонсало попытался нанести удар по рамке соперника, но итальянский кипер был на чеку.

ОГО! Ирибарне сейчас снова свою команду спасает. После удара противника в лице Пизилли в упор ногой отбил сферу голкипер. Он просочился между ног вратарю и застыл на "ленточке", после чего стал добычей для кипера!

Ахомах справа снова продолжал атаковать, смещаясь в центр, но его удар с дальней дистанции опасным не получился. Мяч ушел за пределы поля.

Италия смогла ненадолго забрать мяч под свой контроль. Перекатывает "скуадра адзурра" сферу, не торопясь выходить в серьезную атаку.

Снова угловой Италия зарабатывает в нашем матче. Если я не ошибаюсь, это седьмой корнер в игре. С правого края будут навешивать игроки "скуадры адзурры".

МОМЕНТИЩЕ! Фатиканти! Классный удар после навеса от углового флага ему удался. По замысловатой траектории он послал сферу под перекладину, и мяч улетел чуть выше правой "девятки".

Кайоде сейчас получил толчок в спину, после чего рухнул на газон. Медленно, но верно поднимается футболист. Встречу он сможет продолжить.

Гасиоровски сейчас в центр штрафной оказался с мячом, и отскок от его ноги едва не стал губительным для Испании. Чудом мяч в сетку не влетел, и едва не случился автогол.

Кайоде! Взял игрок итальянской команды сейчас игру на себя, после чего с правого края нанес выстрел под перекладину, но направил сферу значительно выше рамки.

Да, отошла игра окончательно в центр поля сейчас. Хотя Италия готова рвануть в любое время и попытаться забить гол в ворота фаворита матча.

Крайне неточная передача сейчас на Регонези последовала. С левого края уже в подкате пытался 3-й номер гостей мяч отправить в штрафную, но добрался до мяча только за лицевой линией.

Да, совсем уж академичный футбол пошел в нашем матче. Испания забрала мяч под свой контроль и теперь пытается соперника раскачать в обороне.

Кажется, что от ноги игрока сборной Италии мяч ушел за лицевую линию. Впрочем, рефери не стал давать свисток в этой ситуации. и корнера не определил.

Снова угловой зарабатывает сборная Испании. С левого края пошел навес в центр штрафной, где Паласиос добрался до мяча и головой пробил выше цели.

В центре поля снова увязла игра. Контроль над мячом полностью установила уже Испания. Шансов в атаке у итальянцев сейчас просто не наблюдается.

Ахомах сейчас снес с ног соперника в районе центрального круга. Снова без карточки обходится главный рефери. Пока очень академично судит страж порядка.

И снова Ахомах фолит в районе центрального круга. Рефери дает свисток. Слишком много нарушений себе позволяет футболист испанской команды.

Хаса сейчас Ахомаха активным образом по ноге отоварил трижды. В руках рефери в конечном итоге появилась карточка желтого цвета.

21' Как-то чуть тем нашей игры чуть уменьшился. Италия все также прессингует ворота соперника, создавая моменты, но сейчас они выглядят не столь опасными.

19' Ирибарне! Снова он спасает свою команду! С линии штрафной Деллавалле сейчас нанес выстрел по рамке соперника. Сфера полетела прямо по позиции вратаря и стала его легкой добычей.

18' Хаса сейчас получил мяч на левом фланге, попытался продвинуться к воротам, но подача от 7-го номера "скуадры адзурры" оставляла желать лучшего.

17' Эспозито сейчас оказался на футбольном газоне. Получил футболист удар по ногам. Некоторое время полежал на газоне футболист, но все же встречу продолжил.

16' МОМЕНТИЩЕ! Эспозито! Снова он мяч получил после навеса с правого края. Игрок Италии пробивал в касание в сторону дальнего угла, но снова свою команду выручил Ирибарне!

15' Нет, спокойно отбивается сейчас сборная Италии от очередного стандарта испанцев. Судя по всему, быстрого гола мы с вами сегодня не увидим. Оппоненты играют открыто, но внимательно.

14' Ахомах получил сейчас мяч на подступах к чужой штрафной. Нанес он выстрел в дальний угол. По пути к воротам снаряд зацепил ногу защитника и улетел за лицевую линию. Будет еще один угловой.

12' Подача с правого края от испанцев закончилась скидкой на Ахомаха, который попытался войти в штрафную соперника, однако толкнул одного из защитников на газон. Фол в атаке.

11' Второй угловой также не принес никаких дивидендов итальянской команде. Отбивается "красная фурия" и создает свое наступление, в ходе которого также зарабатывает корнер.

10' ИРИБАРНЕ! Классный момент у Италии! Эспозито после подачи с фланга пробивал по воротам соперника, но голкипер испанского коллектива сумел среагировать на момент и перевел сферу на угловой.

9' Фолят снова гости. Кайоде на сей раз снес своего соперника на газон. Случилось нарушение правил в районе центрального круга. Без карточек пока обходится.

8' Ахомах что-то среднее между навесом и ударом выполнил. Мяч по итогу по замысловатой траектории прилетел в перчатки голкипера сборной Италии.

7' Деллавалле сейчас фолит на правом краю против своего соперника. Рефери назначил в пользу Испании весьма опасный стандарт. Посмотрим, чем закончится навес.

6' Корнер не самым лучшим образом итальянская команда сейчас разыграла. После навеса с левого края был выбит мяч в центр поля, где за сферу удалось зацепиться гостевому коллективу.

5' УХ! Виньято выходил слева на ударную позицию. В ближний угол футболист метил, но угодил в ногу защитнику, после чего сфера за лицевую линию улетела. Первый в матче угловой удар.

3' Фолят в атаке итальянцы. Пизилли сейчас по ноге ударяет одному из соперников. Рефери определяет нарушение правил в атаке у "скуадры адзурры".

2' Футболисты сборной Испании в сегодняшнем матче вышли на футбольный газон в красных цветах, а игроки итальянской команды - в чисто синем обмундировании.