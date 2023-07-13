0:1
Второй тайм: 56'
Ход матча
52'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 ГонсалоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Перес ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахомах ИльясНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Диао АссанеНападающий
-
Главный тренер: Лана Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Липани ЛукаПолузащитник
-
18 Турко НиколоНападающий
- Нападающий
-
20 Колеошо ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Боллини Альберто
История личных встреч
Испания (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Испания (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбера Виктор
|3
|0.75
|Касас Арнау
|1
|0.25
|Гасиоровски Ярек
|1
|0.25
|Паласиос Сезар
|1
|0.25
|Angel Moran Manuel
|1
|0.25
Италия (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Липани Лука
|1
|0.25
|Д'Андреа Лука
|1
|0.25
|Хаса Луис
|1
|0.25
|Виньято Самуэле
|1 (1)
|0.25
|Н'Дур Шер
|1 (1)
|0.25
|Эспозито Франческо
|1 (1)
|0.25
Карточки
Испания (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Италия (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Липани Лука
|0
|1
Результаты матчей
Испания (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Италия (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Испания (до 19 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Италия (до 19 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
1
Испания (до 19 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Италия (до 19 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
2
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
29%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Испания (до 19 лет)
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Испания (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 0:0 Греция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:5 Исландия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:2 Испания (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 4:0
Испания (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 4:0 Дания (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Бельгия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Испания (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 5:0 Дания (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 3:3 Испания (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 2:2 Бельгия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 2:2 Испания (до 19 лет) - Азербайджан (до 19 лет) 6:0 Испания (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 2:1 Сербия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:4 Испания (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:0 Испания (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:2 Франция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Испания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:1
Италия (до 19 лет)
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Италия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:1 Португалия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 5:1 Мальта (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:4 Италия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет) 2:2
Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:0 Германия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:3 Польша (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Босния и Герцеговина (до 19 лет) 3:2 Италия (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет) 0:2 Англия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Франция (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 4:1 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Бельгия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 4:0 Италия (до 19 лет) - Германия (до 19 лет) 2:2 Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 1:3 Италия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:3
Результаты матчей
Испания (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Испания (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
12
12
|Португалия (до 19 лет)
|Рибейру Родригу
|3
|Испания (до 19 лет)
|Барбера Виктор
|3
|Португалия (до 19 лет)
|Феликс Угу
|3
|Норвегия (до 19 лет)
|Эдегор Никлас
|2
|Польша (до 19 лет)
|Стржалек Игорь
|2
|Исландия (до 19 лет)
|Бринйолфссон Бьярни
|1
|Италия (до 19 лет)
|Липани Лука
|1
|Мальта (до 19 лет)
|Шиклуна Дилан
|1
|Польша (до 19 лет)
|Матыевич Виктор
|1
|Мальта (до 19 лет)
|Микаллеф Джейк
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Испания (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет)
Исход игры
Испания (до 19 лет)
79.2% (95)
Ничья
16.7% (20)
Италия (до 19 лет)
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
58.72% (64)
Меньше
41.28% (45)
Обе команды забьют
Да
72.48% (79)
Нет
27.52% (30)
Популярный счёт
2:1 Испания (до 19 лет)
42.5% (51)
1:0 Испания (до 19 лет)
22.5% (27)
1:1 Ничья
12.5% (15)
2:2 Ничья
4.2% (5)
3:1 Испания (до 19 лет)
2.5% (3)
1:2 Италия (до 19 лет)
2.5% (3)
2:0 Испания (до 19 лет)
1.7% (2)
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