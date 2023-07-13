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Чемпионат Европы (до 19 лет)
2023

Испания (до 19 лет)
0:1
Второй тайм: 56'
Италия (до 19 лет)
0'
0:1
52' Гол
Виньято Самуэле

Ход матча

52'
0:1
Виньято Самуэле
Прогнозы 120
Испания (до 19 лет) 79.2% (95)
X 16.7% (20)
Италия (до 19 лет) 4.2% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания (до 19 лет)
Ничья
Италия (до 19 лет)
2.35
2.40
4.80
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Испания (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)

История личных встреч

Испания (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧЕ(1Л
2:1
Е
3:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Испания (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбера Виктор 3 0.75
Касас Арнау 1 0.25
Гасиоровски Ярек 1 0.25
Паласиос Сезар 1 0.25
Angel Moran Manuel 1 0.25
Италия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Липани Лука 1 0.25
Д'Андреа Лука 1 0.25
Хаса Луис 1 0.25
Виньято Самуэле 1 (1) 0.25
Н'Дур Шер 1 (1) 0.25
Эспозито Франческо 1 (1) 0.25

Карточки

Испания (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Италия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Липани Лука 0 1

Результаты матчей

Испания (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Италия (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Испания (до 19 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Италия (до 19 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
1
Испания (до 19 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Италия (до 19 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
2

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
29%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Испания (до 19 лет)
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Испания (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 0:0 Греция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:5 Исландия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:2 Испания (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 4:0
Испания (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 4:0 Дания (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Бельгия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Испания (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 5:0 Дания (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 3:3 Испания (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 2:2 Бельгия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 2:2 Испания (до 19 лет) - Азербайджан (до 19 лет) 6:0 Испания (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 2:1 Сербия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:4 Испания (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:0 Испания (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:2 Франция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Испания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:1
Италия (до 19 лет)
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Италия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:1 Португалия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 5:1 Мальта (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:4 Италия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет) 2:2
Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:0 Германия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:3 Польша (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Босния и Герцеговина (до 19 лет) 3:2 Италия (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет) 0:2 Англия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Франция (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 4:1 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Бельгия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 4:0 Италия (до 19 лет) - Германия (до 19 лет) 2:2 Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 1:3 Италия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:3

Результаты матчей

Испания (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Испания (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1/2 финала
Испания (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)
5 Португалия (до 19 лет)
0 Норвегия (до 19 лет)
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Португалия (до 19 лет) Рибейру Родригу 3
Испания (до 19 лет) Барбера Виктор 3
Португалия (до 19 лет) Феликс Угу 3
Норвегия (до 19 лет) Эдегор Никлас 2
Польша (до 19 лет) Стржалек Игорь 2
Весь список

Топ нарушителей
Исландия (до 19 лет) Бринйолфссон Бьярни 1
Италия (до 19 лет) Липани Лука 1
Мальта (до 19 лет) Шиклуна Дилан 1
Польша (до 19 лет) Матыевич Виктор 1
Мальта (до 19 лет) Микаллеф Джейк 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    53'
    МОМЕНТ! Мастрантонио! Классно Барбера из-за пределов штрафной нанес удар по воротам соперника. В прыжке голкиперу итальянской команды удалось перевести снаряд на угловой.
  • Описание гола
    52'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВИНЬЯТО! 0:1!
    Забивает все-таки гол Италия в начале второго тайма! Второй гол игрока на турнире. Виньято слева вошел в штрафную соперника, после чего нанес удар по рамке противника. Попал он в ногу защитнику, далее мяч в руку голкиперу Испании угодил, а затем спланировал в ворота!
  • 50'
    Хаса с левого края выполнял передачу в центр штрафной, но до мяча никто из партнеров дотянуться тут не сумел. Случилась очередная потеря.
  • 48'
    Замен в перерыве, кстати говоря, я не увидел, друзья. Судя по всему, ротаций в матче действительно не было.
  • 47'
    Валле сейчас дальним ударом отметился. Сферу он направил намного выше ворот. Совсем невзрачно тут действовал футболист, а ведь позиция у него была неплохая.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло не открыт. Горят в нашем поединке пока нули. Ждем забитых мячей после перерыв.
  • 44'
    Гасиоровски сейчас в центр штрафной оказался с мячом, и отскок от его ноги едва не стал губительным для Испании. Чудом мяч в сетку не влетел, и едва не случился автогол.
  • Фол, нарушение
    43'
    Кайоде сейчас получил толчок в спину, после чего рухнул на газон. Медленно, но верно поднимается футболист. Встречу он сможет продолжить.
  • Опасный момент
    42'
    МОМЕНТИЩЕ! Фатиканти! Классный удар после навеса от углового флага ему удался. По замысловатой траектории он послал сферу под перекладину, и мяч улетел чуть выше правой "девятки".
  • Угловой
    40'
    Снова угловой Италия зарабатывает в нашем матче. Если я не ошибаюсь, это седьмой корнер в игре. С правого края будут навешивать игроки "скуадры адзурры". 
  • 39'
    Италия смогла ненадолго забрать мяч под свой контроль. Перекатывает "скуадра адзурра" сферу, не торопясь выходить в серьезную атаку.
  • 38'
    Ахомах справа снова продолжал атаковать, смещаясь в центр, но его удар с дальней дистанции опасным не получился. Мяч ушел за пределы поля.
  • Опасный момент
    36'
    ОГО! Ирибарне сейчас снова свою команду спасает. После удара противника в лице Пизилли в упор ногой отбил сферу голкипер. Он просочился между ног вратарю и застыл на "ленточке", после чего стал добычей для кипера!
  • 35'
    10 минут до конца встречи остается. Ахомах покатил сейчас мяч на правый край, откуда Гонсало попытался нанести удар по рамке соперника, но итальянский кипер был на чеку. 
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    • Желтая карточка
      34'
      Хаса сейчас Ахомаха активным образом по ноге отоварил трижды. В руках рефери в конечном итоге появилась карточка желтого цвета.
    • Фол, нарушение
      32'
      И снова Ахомах фолит в районе центрального круга. Рефери дает свисток. Слишком много нарушений себе позволяет футболист испанской команды.
    • Фол, нарушение
      31'
      Ахомах сейчас снес с ног соперника в районе центрального круга. Снова без карточки обходится главный рефери. Пока очень академично судит страж порядка.
    • 30'
      В центре поля снова увязла игра. Контроль над мячом полностью установила уже Испания. Шансов в атаке у итальянцев сейчас просто не наблюдается.
    • Угловой
      28'
      Снова угловой зарабатывает сборная Испании. С левого края пошел навес в центр штрафной, где Паласиос добрался до мяча и головой пробил выше цели.
    • 27'
      Кажется, что от ноги игрока сборной Италии мяч ушел за лицевую линию. Впрочем, рефери не стал давать свисток в этой ситуации. и корнера не определил.
    • 26'
      Да, совсем уж академичный футбол пошел в нашем матче. Испания забрала мяч под свой контроль и теперь пытается соперника раскачать в обороне.
    • 24'
      Крайне неточная передача сейчас на Регонези последовала. С левого края уже в подкате пытался 3-й номер гостей мяч отправить в штрафную, но добрался до мяча только за лицевой линией.
    • 23'
      Да, отошла игра окончательно в центр поля сейчас. Хотя Италия готова рвануть в любое время и попытаться забить гол в ворота фаворита матча. 
    • 22'
      Кайоде! Взял игрок итальянской команды сейчас игру на себя, после чего с правого края нанес выстрел под перекладину, но направил сферу значительно выше рамки. 
    • 21'
      Как-то чуть тем нашей игры чуть уменьшился. Италия все также прессингует ворота соперника, создавая моменты, но сейчас они выглядят не столь опасными.
    • Опасный момент
      19'
      Ирибарне! Снова он спасает свою команду! С линии штрафной Деллавалле сейчас нанес выстрел по рамке соперника. Сфера полетела прямо по позиции вратаря и стала его легкой добычей. 
    • 18'
      Хаса сейчас получил мяч на левом фланге, попытался продвинуться к воротам, но подача от 7-го номера "скуадры адзурры" оставляла желать лучшего.
    • Фол, нарушение
      17'
      Эспозито сейчас оказался на футбольном газоне. Получил футболист удар по ногам. Некоторое время полежал на газоне футболист, но все же встречу продолжил. 
    • Опасный момент
      16'
      МОМЕНТИЩЕ! Эспозито! Снова он мяч получил после навеса с правого края. Игрок Италии пробивал в касание в сторону дальнего угла, но снова свою команду выручил Ирибарне!
    • 15'
      Нет, спокойно отбивается сейчас сборная Италии от очередного стандарта испанцев. Судя по всему, быстрого гола мы с вами сегодня не увидим. Оппоненты играют открыто, но внимательно.
    • Угловой
      14'
      Ахомах получил сейчас мяч на подступах к чужой штрафной. Нанес он выстрел в дальний угол. По пути к воротам снаряд зацепил ногу защитника и улетел за лицевую линию. Будет еще один угловой. 
    • Угловой
      12'
      Подача с правого края от испанцев закончилась скидкой на Ахомаха, который попытался войти в штрафную соперника, однако толкнул одного из защитников на газон. Фол в атаке. 
    • Угловой
      11'
      Второй угловой также не принес никаких дивидендов итальянской команде. Отбивается "красная фурия" и создает свое наступление, в ходе которого также зарабатывает корнер.
    • Опасный момент
      10'
      ИРИБАРНЕ! Классный момент у Италии! Эспозито после подачи с фланга пробивал по воротам соперника, но голкипер испанского коллектива сумел среагировать на момент и перевел сферу на угловой.
    • Фол, нарушение
      9'
      Фолят снова гости. Кайоде на сей раз снес своего соперника на газон. Случилось нарушение правил в районе центрального круга. Без карточек пока обходится.
    • 8'
      Ахомах что-то среднее между навесом и ударом выполнил. Мяч по итогу по замысловатой траектории прилетел в перчатки голкипера сборной Италии.
    • Фол, нарушение
      7'
      Деллавалле сейчас фолит на правом краю против своего соперника. Рефери назначил в пользу Испании весьма опасный стандарт. Посмотрим, чем закончится навес.
    • Угловой
      6'
      Корнер не самым лучшим образом итальянская команда сейчас разыграла. После навеса с левого края был выбит мяч в центр поля, где за сферу удалось зацепиться гостевому коллективу. 
    • Опасный момент
      5'
      УХ! Виньято выходил слева на ударную позицию. В ближний угол футболист метил, но угодил в ногу защитнику, после чего сфера за лицевую линию улетела. Первый в матче угловой удар. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Фолят в атаке итальянцы. Пизилли сейчас по ноге ударяет одному из соперников. Рефери определяет нарушение правил в атаке у "скуадры адзурры".
    • 2'
      Футболисты сборной Испании в сегодняшнем матче вышли на футбольный газон в красных цветах, а игроки итальянской команды - в чисто синем обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках полуфинального поединка молодежного чемпионата Европы по футболу до 19 лет сыграют Испании и Италии.

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Приветствую всех на игре!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 42.5% пользователей.
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    Прогнозы 120
    Испания (до 19 лет) 79.2% (95)
    X 16.7% (20)
    Италия (до 19 лет) 4.2% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Испания (до 19 лет)
    Ничья
    Италия (до 19 лет)
    2.35
    2.40
    4.80
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    Где смотреть матч Испания (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Испания (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет)

    Исход игры
    Испания (до 19 лет)
    79.2% (95)
    Ничья
    16.7% (20)
    Италия (до 19 лет)
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.72% (64)
    Меньше
    41.28% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    72.48% (79)
    Нет
    27.52% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Испания (до 19 лет)
    42.5% (51)
    1:0 Испания (до 19 лет)
    22.5% (27)
    1:1 Ничья
    12.5% (15)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    3:1 Испания (до 19 лет)
    2.5% (3)
    1:2 Италия (до 19 лет)
    2.5% (3)
    2:0 Испания (до 19 лет)
    1.7% (2)
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