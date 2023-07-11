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Чемпионат Европы (до 19 лет)
2023

Испания (до 19 лет)
 
Позже
Италия (до 19 лет)
Лучшие коэффициенты
Испания (до 19 лет)
Ничья
Италия (до 19 лет)
1.75
3.80
4.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Испания (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧЕ(1Л
2:1
Е
3:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Испания (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбера Виктор 3 1
Касас Арнау 1 0.33
Гасиоровски Ярек 1 0.33
Паласиос Сезар 1 0.33
Angel Moran Manuel 1 0.33
Италия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Липани Лука 1 0.33
Д'Андреа Лука 1 0.33
Хаса Луис 1 0.33
Н'Дур Чре 1 (1) 0.33
Виньято Самуэле 1 (1) 0.33
Эспозито Франческо 1 (1) 0.33

Карточки

Испания (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Италия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Липани Лука 0 1

Результаты матчей

Испания (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Италия (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Испания (до 19 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Италия (до 19 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
1
Испания (до 19 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Италия (до 19 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
2

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
29%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Испания (до 19 лет)
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Испания (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 0:0 Греция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:5 Исландия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:2 Испания (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 4:0
Испания (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 4:0 Дания (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Бельгия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Испания (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 5:0 Дания (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 3:3 Испания (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 2:2 Бельгия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 2:2 Испания (до 19 лет) - Азербайджан (до 19 лет) 6:0 Испания (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 2:1 Сербия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:4 Испания (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:0 Испания (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:2 Франция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Испания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:1
Италия (до 19 лет)
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Италия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:1 Португалия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 5:1 Мальта (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:4 Италия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет) 2:2
Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:0 Германия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:3 Польша (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Босния и Герцеговина (до 19 лет) 3:2 Италия (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет) 0:2 Англия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Франция (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 4:1 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Бельгия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 4:0 Италия (до 19 лет) - Германия (до 19 лет) 2:2 Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 1:3 Италия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:3

Результаты матчей

Испания (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Испания (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1/2 финала
Португалия (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет)
Испания (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Испания (до 19 лет) Барбера Виктор 3
Норвегия (до 19 лет) Эдегор Никлас 2
Польша (до 19 лет) Стржалек Игорь 2
Португалия (до 19 лет) Феликс Угу 2
Греция (до 19 лет) Цимас Стефанос 2
Весь список

Топ нарушителей
Исландия (до 19 лет) Бринйолфссон Бьярни 1
Италия (до 19 лет) Липани Лука 1
Мальта (до 19 лет) Шиклуна Дилан 1
Польша (до 19 лет) Матыевич Виктор 1
Мальта (до 19 лет) Микаллеф Джейк 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Испания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июля 2023, осталось 2 дня 13 часов 36 минут.



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    • Лучшие коэффициенты
    Испания (до 19 лет)
    Ничья
    Италия (до 19 лет)
    1.75
    3.80
    4.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Испания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) онлайн

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    Италия (до 19 лет)
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