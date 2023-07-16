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  3. Московский кубок селебрити (МКС) 2023

Московский кубок селебрити (МКС)

2DROTS
 
Позже
ФК БроукБойз
Прогнозы 142
2DROTS 83.1% (118)
X 12.7% (18)
ФК БроукБойз 4.2% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
2DROTS
Ничья
ФК БроукБойз
1.83
3.74
4.10
Все Коэффициенты
2DROTS
ФК БроукБойз

История личных встреч

2DROTS
ФК БроукБойз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

МКС(
0:0
МФЛ(M
1:2

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

2DROTS
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ФК БроукБойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капитанов Арсений (KAPITANOV) 2 0.5
Шинкаренко Антон (SHINA) 1 0.25
Плешко Евгений (JEKI4) 1 0.25
Корж Константин (KORZH) 1 0.25
Мазуров Илья (MAZUR) 1 (1) 0.25

Карточки

2DROTS
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ФК БроукБойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зириков Иван (ZIRIKOV) 2 0
Давыдов Илья (DAVYD) 2 0
Капитанов Арсений (KAPITANOV) 0 1
Шишкин Алексей (SHISHA) 1 0

Результаты матчей

2DROTS
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК БроукБойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
2DROTS
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФК БроукБойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
2DROTS
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ФК БроукБойз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
100%
1
17%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

2DROTS
(16 матчей)
68.8%
31.2%
11 побед 0 ничьих 5 поражений
2DROTS - ФК БроукБойз 0:0 ФК Родина Медиа - 2DROTS 3:1 2DROTS - ФК Амкал 1:0 ФК Матч - 2DROTS 1:2
2DROTS - ФК 10 2:0 ФК 10 - 2DROTS 1:1 ФК Деньги - 2DROTS 5:1 ФК Эгриси - 2DROTS 0:3 2DROTS - ФК БроукБойз 1:2 2DROTS - ФК Матч 2:1 2DROTS - ФК Родина Медиа 3:0 2DROTS - FC Bus 1:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 Текстильщик - 2DROTS 1:1 2DROTS - Чертаново 3:0 2DROTS - Basement 4:0
ФК БроукБойз
(11 матчей)
72.7%
27.3%
8 побед 0 ничьих 3 поражения
ФК БроукБойз - FC Bus 3:3 2DROTS - ФК БроукБойз 0:0 ФК Амкал - ФК БроукБойз 1:3 ФК БроукБойз - ФК Амкал 0:0
ФК БроукБойз - ФК Родина Медиа 1:1 ФК Козлы - ФК БроукБойз 0:1 ФК Сахалинец - ФК БроукБойз 0:1 2DROTS - ФК БроукБойз 1:2 ФК БроукБойз - FC Fight Nights 3:2 ФК БроукБойз - ФК Бей Беги 5:0 ФК БроукБойз - ФК Титан 1:3

Результаты матчей

2DROTS
ФК БроукБойз

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

2DROTS
ФК БроукБойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на финальном матче Московского Кубка Селебрити между 2DROTS и Broke Boys. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.9% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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Прогнозы 142
2DROTS 83.1% (118)
X 12.7% (18)
ФК БроукБойз 4.2% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
2DROTS
Ничья
ФК БроукБойз
1.83
3.74
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч 2DROTS - ФК БроукБойз онлайн

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Прогнозы на матч 2DROTS - ФК БроукБойз

Исход игры
2DROTS
83.1% (118)
Ничья
12.7% (18)
ФК БроукБойз
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (69)
Меньше
37.84% (42)
Обе команды забьют
Да
69.37% (77)
Нет
30.63% (34)
Популярный счёт
2:1 2DROTS
35.9% (51)
1:0 2DROTS
13.4% (19)
2:0 2DROTS
9.2% (13)
1:1 Ничья
6.3% (9)
3:1 2DROTS
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:2 2DROTS
2.1% (3)
1:2 ФК БроукБойз
1.4% (2)
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2DROTS
ФК БроукБойз
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