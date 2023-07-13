Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
0:0
Конец матча
0'
69' Желтая карточкаЧара Диего
76' Желтая карточкаГриффит Виктор
78' Желтая карточкаБоли Франк
90'+4
Ход матча
65'
65'
69'
76'
78'
28
Николсон
Сэм
21
Акоста
Бриан
20
Ронен
Коннор
23
Бассетт
Коул
77
Япи
Даррен
29
Москера
Хуан
15
Миллер
Эрик
21
Чара
Диего
44
Лориа
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Николсон СэмЗащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
-
77 Япи ДарренНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Кабрал КевинНападающий
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
39 Tyler Clegg
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
28 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.79
0.86
Среднее время на гол
50
105
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.07
Среднее время на гол
54
84
Всего голов
48
27
Голов в среднем за матч
1.71
0.96
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
52
93
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|2
|0.09
|Абубакар Лалас
|2
|0.09
|Бассетт Коул
|2
|0.09
|Кабрал Кевин
|2
|0.09
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.05
|Рубио Диего
|1
|0.05
|Уилсон Дэнни
|1
|0.05
|Николсон Сэм
|1
|0.05
|Махсо Андреас
|1
|0.05
|Льюис Джонатан
|1
|0.05
|Max Alves
|1
|0.05
|Гальван Бриан
|1 (1)
|0.05
|Харрис Кельвин
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боли Франк
|6
|0.27
|Феррейра Эвандер
|5 (1)
|0.23
|Москера Хуан
|2
|0.09
|Асприлья Дайрон
|2
|0.09
|Чара Йимми
|1
|0.05
|Nathan Fogaca
|1
|0.05
|Паредес Кристиан
|1
|0.05
|Браво Клаудио III
|1
|0.05
|Жупарич Дарио
|1
|0.05
|Незгода Ярослав
|1
|0.05
|Макгро Зак
|1
|0.05
|Tega Ikoba
|1
|0.05
|Santiago Moreno
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Лориа Марвин
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абубакар Лалас
|7
|1
|Кабрал Кевин
|7
|0
|Акоста Бриан
|6
|0
|Николсон Сэм
|5
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|5
|0
|Бомбито Мойс
|2
|1
|Гальван Бриан
|0
|2
|Уилсон Дэнни
|3
|0
|Барриос Майкл
|3
|0
|Бассетт Коул
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Япи Даррен
|2
|0
|Рубио Диего
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Гутман Эндрю
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браво Клаудио III
|7
|0
|Макгро Зак
|7
|0
|Жупарич Дарио
|6
|0
|Чара Диего
|5
|0
|Мабьяла Ларрис
|3
|0
|Боли Франк
|3
|0
|Паредес Кристиан
|3
|0
|Феррейра Эвандер
|3
|0
|Santiago Moreno
|3
|0
|Асприлья Дайрон
|2
|0
|Лориа Марвин
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Миллер Эрик
|1
|0
|Москера Хуан
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|Гриффит Виктор
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Портленд Тимберс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
9
Колорадо Рэпидс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Портленд Тимберс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
5
Волевые поражения
7
13
Колорадо Рэпидс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (4)
68% (15)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Портленд Тимберс
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
59% (13)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
6
Волевые поражения
12
22
Голы по времени матча
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
17 Не забивали 15
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
9%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
4
36%
76-90
Пропущено
10
19
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
3
30%
5
26%
31-45
3
30%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
1
10%
4
21%
76-90
Забито
9
15
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
2
22%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
4
44%
3
20%
76-90
Пропущено
20
9
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
15%
1
11%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
2
10%
3
33%
46-60
4
20%
1
11%
61-75
7
35%
3
33%
76-90
Забито
16
26
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
12 Не забивали 7
2
13%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
4
25%
5
19%
61-75
5
31%
7
27%
76-90
Пропущено
30
28
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
4
13%
1
4%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
5
17%
6
21%
31-45
5
17%
6
21%
46-60
4
13%
6
21%
61-75
8
27%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0
Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нортерн Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0
Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс
Точный счет
0:0
5 раз 45%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
4:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 33%
4:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:0
6 раз 27%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
4:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
12 раз 55%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
82
29
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
75
38
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1012
Больше Меньше
157
517
517
121
220
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|12
|2
|8
|40 - 27
|38
|2.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|33 - 24
|36
|3.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|28 - 22
|35
|4.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 33
|34
|5.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|6.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|30 - 31
|29
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|8.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|34 - 30
|28
|9.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|26 - 31
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 29
|27
|11.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|30 - 34
|26
|12.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|23 - 31
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 33
|22
|14.
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|16 - 30
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|36 - 24
|48
|2.
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|38 - 28
|40
|3.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|30 - 19
|38
|4.
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|37 - 25
|37
|5.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|6.
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|41 - 37
|35
|7.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|32 - 27
|34
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 30
|30
|9.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|30 - 31
|29
|10.
|Заявка
|22
|8
|2
|12
|20 - 32
|26
|11.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|21 - 23
|26
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|30 - 38
|26
|13.
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|24 - 28
|26
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
|15.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|3.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|25 - 13
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|7 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|25 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|15 - 5
|21
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|10.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|3.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 19
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 17
|17
|2.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 15
|15
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|4.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 15
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 27
|5
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 18
|4
|15.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|11 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|2 5