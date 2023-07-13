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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
0:0
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
65' Желтая карточка
Абубакар Лалас
65' Желтая карточка
Абубакар Лалас
69' Желтая карточка
Чара Диего
76' Желтая карточка
Гриффит Виктор
78' Желтая карточка
Боли Франк
90'+4
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
5
Махсо
Андреас
6
Абубакар
Лалас
28
Николсон
Сэм
21
Акоста
Бриан
4
Уилсон
Дэнни
20
Ронен
Коннор
12
Барриос
Майкл
23
Бассетт
Коул
77
Япи
Даррен
1
Бингэм
Дэвид
29
Москера
Хуан
15
Миллер
Эрик
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
57
Гриффит
Виктор
99
Nathan
Fogaca
44
Лориа
Марвин
7
Боли
Франк
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

28 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

М
3:0
М
2:0
М
0:1
М
2:0
М
2:2
М
0:1
М
2:2
М
3:3
М
2:0
М
2:3
М
2:1
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
0:0
М
4:1
М
1:2
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
1:0
М
3:0
М
2:2
М
3:0
М
1:0
М
0:3
М
0:1
М
3:1

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.79
0.86

Среднее время на гол

50
105

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.07

Среднее время на гол

54
84

Всего голов

48
27

Голов в среднем за матч

1.71
0.96

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

52
93

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 2 0.09
Абубакар Лалас 2 0.09
Бассетт Коул 2 0.09
Кабрал Кевин 2 0.09
Ронен Коннор 1 (1) 0.05
Рубио Диего 1 0.05
Уилсон Дэнни 1 0.05
Николсон Сэм 1 0.05
Махсо Андреас 1 0.05
Льюис Джонатан 1 0.05
Max Alves 1 0.05
Гальван Бриан 1 (1) 0.05
Харрис Кельвин 0 0
Япи Даррен 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боли Франк 6 0.27
Феррейра Эвандер 5 (1) 0.23
Москера Хуан 2 0.09
Асприлья Дайрон 2 0.09
Чара Йимми 1 0.05
Nathan Fogaca 1 0.05
Паредес Кристиан 1 0.05
Браво Клаудио III 1 0.05
Жупарич Дарио 1 0.05
Незгода Ярослав 1 0.05
Макгро Зак 1 0.05
Tega Ikoba 1 0.05
Santiago Moreno 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Лориа Марвин 0 0
Уильямсон Эрик 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абубакар Лалас 7 1
Кабрал Кевин 7 0
Акоста Бриан 6 0
Николсон Сэм 5 0
Присо-Мбонге Ральф 5 0
Бомбито Мойс 2 1
Гальван Бриан 0 2
Уилсон Дэнни 3 0
Барриос Майкл 3 0
Бассетт Коул 3 0
Max Alves 3 0
Розенберри Киган 2 0
Япи Даррен 2 0
Рубио Диего 1 0
Прайс Джек 1 0
Махсо Андреас 1 0
Гутман Эндрю 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браво Клаудио III 7 0
Макгро Зак 7 0
Жупарич Дарио 6 0
Чара Диего 5 0
Мабьяла Ларрис 3 0
Боли Франк 3 0
Паредес Кристиан 3 0
Феррейра Эвандер 3 0
Santiago Moreno 3 0
Асприлья Дайрон 2 0
Лориа Марвин 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Миллер Эрик 1 0
Москера Хуан 1 0
Бонилья Пабло 1 0
Гриффит Виктор 1 0
David Ayala 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Портленд Тимберс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
9
Колорадо Рэпидс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Портленд Тимберс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
5

Волевые поражения

7
13
Колорадо Рэпидс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (4)
68% (15)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Портленд Тимберс
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
59% (13)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
6

Волевые поражения

12
22

Голы по времени матча

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
17 Не забивали 15
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
9%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Пропущено

10
19
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
3
30%
5
26%
31-45
3
30%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
1
10%
4
21%
76-90

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
2
22%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
4
44%
3
20%
76-90

Пропущено

20
9
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
15%
1
11%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
2
10%
3
33%
46-60
4
20%
1
11%
61-75
7
35%
3
33%
76-90

Забито

16
26
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
12 Не забивали 7
2
13%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
4
25%
5
19%
61-75
5
31%
7
27%
76-90

Пропущено

30
28
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
4
13%
1
4%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
5
17%
6
21%
31-45
5
17%
6
21%
46-60
4
13%
6
21%
61-75
8
27%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0
Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нортерн Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0
Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс

Точный счет

0:0
5 раз 45%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

4:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 33%
4:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:0
6 раз 27%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
4:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
12 раз 55%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
2
2
9
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
5
3
8
1.5
2
10
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
12
0.5
Больше Меньше
15
7
5
17
1.5
5
17
1
21
2.5
2
20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 22 12 2 8 40 - 27 38
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 22 10 6 6 33 - 24 36
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 10 5 8 28 - 22 35
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 23 9 7 7 32 - 33 34
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
6.
Остин
 Заявка 22 8 5 9 30 - 31 29
7.
Даллас
 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 7 7 7 34 - 30 28
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 22 8 4 10 26 - 31 28
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 21 7 6 8 25 - 29 27
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 24 6 8 10 30 - 34 26
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 22 5 8 9 23 - 31 23
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 5 7 9 23 - 33 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 22 3 9 10 16 - 30 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 22 14 6 2 36 - 24 48
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 22 11 7 4 38 - 28 40
3.
Нэшвилл
 Заявка 23 11 5 7 30 - 19 38
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 22 11 4 7 37 - 25 37
5.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 23 9 8 6 41 - 37 35
7.
Орландо Сити
 Заявка 22 9 7 6 32 - 27 34
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 8 6 9 32 - 30 30
9.
Чикаго Файр
 Заявка 22 7 8 7 30 - 31 29
10.
ФК Монреаль
 Заявка 22 8 2 12 20 - 32 26
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 22 6 8 8 21 - 23 26
12.
Шарлотт
 Заявка 22 6 8 8 30 - 38 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 23 5 11 7 24 - 28 26
14.
Торонто
 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19
15.
Интер Майами
 Заявка 21 5 3 13 22 - 33 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 6 4 2 25 - 13 22
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
7.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 3 4 4 15 - 16 13
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 1 6 4 7 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 8 3 0 25 - 10 27
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
4.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 Заявка 10 7 0 3 15 - 5 21
8.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
10.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
13.
Торонто
 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 5 1 6 14 - 18 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
6.
Остин
 Заявка 11 3 2 6 14 - 21 11
7.
Даллас
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 1 6 5 10 - 19 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 1 5 6 9 - 21 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 4 5 2 15 - 17 17
2.
Орландо Сити
 Заявка 10 4 3 3 14 - 15 15
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
7.
Шарлотт
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 1 7 5 10 - 15 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 1 2 9 5 - 27 5
14.
Интер Майами
 Заявка 10 1 1 8 7 - 18 4
15.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Цинциннати Акоста Лусиано 11 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 0:0 Портленд Тимберс онлайн

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