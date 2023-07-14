4:1
Второй тайм: 50'
0'
1:0
7' ГолТюкавин Константин
2:0
12' ГолНгамалё Николя
2:1
20' ГолЮлдошев Иброгимхалил
22' Желтая карточкаЮлдошев Иброгимхалил
3:1
32' ГолДаса Элазар
4:1
38' ГолСмолов Фёдор
Ход матча
7'
12'
2:0
20'
32'
3:1
38'
4:1
Прогноз на матч от Liveresult
74
Фомин
Даниил
10
Смолов
Фёдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Смолов ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
76 Купцов ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Школик ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юран Сергей
История личных встреч
Динамо Москва
Пари НН
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
50
75
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0
Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1
Пари НН
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Пари НН - Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3
Пари НН - Химки 2:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Сочи 4:0 Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва 4:1 Пари НН
Исход игры
Динамо Москва
91.4% (96)
Ничья
5.7% (6)
Пари НН
2.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.47% (50)
Меньше
42.53% (37)
Обе команды забьют
Да
59.77% (52)
Нет
40.23% (35)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
33.3% (35)
1:0 Динамо Москва
20% (21)
2:0 Динамо Москва
13.3% (14)
3:1 Динамо Москва
10.5% (11)
2:2 Ничья
1.9% (2)
1:1 Ничья
1.9% (2)
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