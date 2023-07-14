Такое ощущение, что замен в перерыве в составе "Динамо" не произошло. В "Пари НН" Юлдошева заменил Стаматов.

Калинский со средней дистанции нашёл возможность для свободного удара, отправляя мяч под перекладину, но Шунин потащил мяч на угловой.

Динамовцы отбились после подачи углового у своих ворот, после чего попытались провести разящую контратаку, но смогли заработать только аут.

Активней стремятся играть после перерыва волжане. Явно во время паузы с футболистами был серьёзный разговор со стороны тренеров.

Севикян в контратаке с правого фланга пытался сместиться в штрафную площадку, но Скопинцев в классном подкате выбил мяч, причём игровой снаряд рикошетом от ноги игрока "Пари НН" вышел за лицевую линию.

Первый тайм окончен! Московское "Динамо" в Новогорске громит "Пари НН" со счётом 4:1. Отдыхаем...

Марцел Личка молча сейчас от кромки поля наблюдает за ходом встречи. Суровое выражение лица у него, но в целом он должен быть доволен игрой своей команды на сегодняшний день.

"Бело-голубые" продолжают сейчас вести игру первым номером. Волжане огрызнулись контратакой правым флангом, но Сулейманов выполнил не лучшую прострельную передачу в центр, с которой справился Шунин.

Захарян отдал пас на левый край штрафной площади на Тюкавина, который пытался красивым финтом обыграть Гоцука, но защитник был сосредоточен на мяче, сумев чисто выбить игровой снаряд за боковую линию.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 4:1!!! Фёдор Смолов!!! Живоглядов грубо ошибся на своей половине поля, отдав пас на ход Смолову, который подобрался к линии штрафной площади, откуда из-под Гоцука пробил точно в левый нижний угол ворот.

Динамовцам всё мало, так что они продолжают бежать вперёд и обострять игру у чужих владений. Не исключено, что в перерыве Личка снимет многих лидеров своей команды с игры.

Фернандес в середине поля нарушил правила против Сулейманова в борьбе за высоко летящий мяч. Тимур не торопится подниматься с газона.

ОПАСНО! Вышел из штрафной площади Нигматуллин, но ошибся с передачей. Макаров с правого фланга тут же по дуге забрасывал мяч в ворота, но с линии головой спасение совершил подоспевший Гоцук.

Тюкавин бросил в прорыв левым краем Скопинцева, который на всех парах ворвался в штрафную площадку и пробивал в дальний угол, но немножечко не попал.

Со штрафного удара Захарян с правого фанга выполнил подачу на дальнюю штангу, но там борьбу в воздухе выиграл один из игроков "Пари НН".

Нгамалё по левому флангу запускал в прорыв Скопинцева, но там Тихий успешно сумел в подкате сработать на опережении, выбив мяч за боковую линию.

Захарян по левому флангу набирал скорость, но его рукой придержал Живоглядов. В официальном матче это могла бы быть жёлтая карточка, но в товарищеской встрече это допускается.

Скопинцев получил повреждение после жёсткого стыка с Севикяном. Похоже, Дмитрий сбил дыхание, так что надо дать ему паузу, чтобы парень пришёл в себя.

Пас на правый край атаки в направлении Смолова оказался немного неточным. Фёдор до конца доборолся в эпизоде, но сумел только нарушить правила.

Активный Юлдошев пытался в контратаке обострить игру на левом фланге, но в борьбе с двумя соперниками ничего у него не получилось - мяч был упущен за лицевую линию поля.

Трошечкин получил повреждение теперь в центральной зоне. Грубовато против него сыграл Маричаль, но всё нормально с Александром - не пришлось даже на поле приглашать медицинскую бригаду.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! Элазар Даса!!! Даса упустил Юлдошева, когда "Динамо" пропустило, но сейчас он сполна реабилитировался, с дальней дистанции точно пробил в левый нижний угол ворот. Нигматуллин коснулся мяча, но не спас команду.

Тренеры "Пари НН" явно недовольны тем, что их футболисты предоставляют слишком много вольностей соперникам в опорной зоне и на флангах. Нужно исправлять эту проблему до старта нового чемпионата Российской премьер-лиги.

24' Юлдошев на радостях очень опасно пошёл прямыми ногами в подкат против Дасы. Последний успел подобрать ноги, но от жёлтой карточки Иброгимхалила это не уберегло.

23' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Иброгимхалил Юлдошев!!!

Севикян на правом фланге убрал за замахе Скопинцева, после чего левой ногой вырезал отличную подачу на дальнюю штангу, а так Юлдошев, опередив Дасу, головой вколотил мяч в сетку ворот.

22' В контратаке "Динамо" Смолов мягко забросил мяч в штрафную площадку на Тюкавина, но тот не сумел нормально подстроиться под мяч и удара не последовало.

21' Подача углового с левого фланга пошла на дальний край штрафной площади, откуда головой пробил Александров, однако мяч полетел примерно на полтора метра выше перекладины.

20' ОПАСНО! А теперь после дриблинга Севикян коварно пробил по воротам со средней дистанции, однако Шунин снова хорош, потащив мяч на угловой.

19' ОПАСНО! Севикян на подборе классно обработал мяч, после чего из полукружия штрафной площади пробил в правый угол ворот - Шунин с трудом парировал мяч в сторону.

18' Юлдошев по левому флангу запустил в прорыв Трошечкина, но подача в штрафную площадку была блокирована динамовцами.

17' Пошли сейчас в коллективный прессинг на половине поля соперника футболисты "Пари НН". Не хочется им быть мальчиками для битья, поэт ому приходится проявлять агрессию.

16' Макаров с правого фланга пошёл напролом в штрафную площадку в дриблинг, но одного соперника он только прошёл, а второй чисто выбил мяч у него из-под ног.

15' С такой игрой динамовцы вполне могут жёстко разгромить волжан. Очень хорошо себя показывают "бело-голубые" в контрольных матчах под руководством Марцела Лички.

14' Улыбаются и шутят футболисты "Динамо" на поле. Видно, что играют они в прекрасном настроении.

13' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Николя Нгамалё!!!

По центральной оси Захарян отдал пас вперёд на ход Нгамалё, который на входе в штрафную площадку метров с 15 сильно и точно пробил под правую штангу.

12' Тюкавин из-за пределов штрафной площади мощно пробил по воротам соперника с лёту, после скидки головой от Макарова, но мяч полетел немного мимо створа ворот.

11' Макаров пострадал после жёсткого фола со стороны Трошечкина. Арбитр решил на первый раз ограничиться для нарушителя устным замечанием.

10' У москвичей ещё один пас последовал на правый край штрафной площади на ход Тюкавину, но Нигматуллин на этот раз здорово выскочил из ворот и опередил на мгновение нападающего.

9' Сразу после пропущенного гола нижегородцы бросились вперёд большими силами, но их атака до логического завершения всё-таки не дошла.

8' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Константин Тюкавин!!!

Снова динамовцы отметились быстрым голом в матче с "Пари НН". Макаров выдал классный проникающий пас на правый край штрафной площади на Тюкавина, которым мощным ударом поразил ближний угол ворот.

7' Даса по правому флангу потащил мяч в районе центральной линии. Сумел остановить его соперник, но сделал это, по мнению арбитра, с нарушением правил.

6' Макаров от правого угла штрафной площади пробивал по воротам, метя в дальний угол, но немного не попал. Удача на стороне нижегородцев.

5' "Пари НН" пока что не может выйти с мячом на чужую половину поля, не справляясь с достаточно агрессивным прессингом со стороны команды Марцела Лички.

4' Подача углового ничем опасным для ворот "Пари НН" не закончилась - волжане сумели отбиться, но подбор остался за Нгамалё.

3' В первой атаке хозяев Смолов отдал пас на правый край штрафной площади на Макарова, который плотно выстрелил в ближний угол - Нигматуллин парировал мяч на угловой.

2' В спокойном ритме началась встреча. Никто со старта не стремится агрессивничать.