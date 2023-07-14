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Динамо Москва
4:1
Второй тайм: 50'
Пари НН

Ход матча

7'
Тюкавин Константин
(Макаров Денис)
1:0
12'
Нгамалё Николя
(Захарян Арсен)
2:0
20'
2:1
Юлдошев Иброгимхалил
(Севикян Эдгар)
22'
 
Юлдошев Иброгимхалил
32'
Даса Элазар
(Скопинцев Дмитрий)
3:1
38'
Смолов Фёдор
4:1
46'
 
Стаматов Матео
Юлдошев Иброгимхалил
Прогнозы 105
Динамо Москва 91.4% (96)
X 5.7% (6)
Пари НН 2.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Пари НН
1.03
28.00
57.00
Все Коэффициенты
1
Шунин
Антон
7
Скопинцев
Дмитрий
6
Фернандес
Роберто
18
Маричаль
Николас
2
Даса
Элазар
47
Захарян
Арсен
74
Фомин
Даниил
13
Нгамалё
Николя
10
Смолов
Фёдор
25
Макаров
Денис
70
Тюкавин
Константин
25
Нигматуллин
Артур
24
Гоцук
Кирилл
2
Александров
Виктор
26
Тихий
Дмитрий
6
Юлдошев
Иброгимхалил
78
Калинский
Николай
8
Майга
Мамаду
27
Живоглядов
Дмитрий
10
Трошечкин
Александр
93
Сулейманов
Тимур
7
Севикян
Эдгар
Динамо Москва
Пари НН

История личных встреч

Динамо Москва
Пари НН

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
3:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

50
75

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0
Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1
Пари НН
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Пари НН - Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3
Пари НН - Химки 2:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Сочи 4:0 Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2
  • Второй тайм
  • 50'
    Активней стремятся играть после перерыва волжане. Явно во время паузы с футболистами был серьёзный разговор со стороны тренеров.
  • Угловой
    49'
    Динамовцы отбились после подачи углового у своих ворот, после чего попытались провести разящую контратаку, но смогли заработать только аут.
  • Опасный момент
    48'
    Калинский со средней дистанции нашёл возможность для свободного удара, отправляя мяч под перекладину, но Шунин потащил мяч на угловой.
  • Замена
    47'
    Такое ощущение, что замен в перерыве в составе "Динамо" не произошло. В "Пари НН" Юлдошева заменил Стаматов.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Московское "Динамо" в Новогорске громит "Пари НН" со счётом 4:1. Отдыхаем...
  • 45'
    Севикян в контратаке с правого фланга пытался сместиться в штрафную площадку, но Скопинцев в классном подкате выбил мяч, причём игровой снаряд рикошетом от ноги игрока "Пари НН" вышел за лицевую линию.
  • Опасный момент
    44'
    Тюкавин бросил в прорыв левым краем Скопинцева, который на всех парах ворвался в штрафную площадку и пробивал в дальний угол, но немножечко не попал.
  • Опасный момент
    43'
    ОПАСНО! Вышел из штрафной площади Нигматуллин, но ошибся с передачей. Макаров с правого фланга тут же по дуге забрасывал мяч в ворота, но с линии головой спасение совершил подоспевший Гоцук.
  • Фол, нарушение
    42'
    Фернандес в середине поля нарушил правила против Сулейманова в борьбе за высоко летящий мяч. Тимур не торопится подниматься с газона.
  • 41'
    Динамовцам всё мало, так что они продолжают бежать вперёд и обострять игру у чужих владений. Не исключено, что в перерыве Личка снимет многих лидеров своей команды с игры.
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 4:1!!! Фёдор Смолов!!!
    Живоглядов грубо ошибся на своей половине поля, отдав пас на ход Смолову, который подобрался к линии штрафной площади, откуда из-под Гоцука пробил точно в левый нижний угол ворот.
  • 38'
    Захарян отдал пас на левый край штрафной площади на Тюкавина, который пытался красивым финтом обыграть Гоцука, но защитник был сосредоточен на мяче, сумев чисто выбить игровой снаряд за боковую линию.
  • 37'
    "Бело-голубые" продолжают сейчас вести игру первым номером. Волжане огрызнулись контратакой правым флангом, но Сулейманов выполнил не лучшую прострельную передачу в центр, с которой справился Шунин.
  • 36'
    Марцел Личка молча сейчас от кромки поля наблюдает за ходом встречи. Суровое выражение лица у него, но в целом он должен быть доволен игрой своей команды на сегодняшний день.
  • Бонусы букмекеров
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    • 35'
      Тренеры "Пари НН" явно недовольны тем, что их футболисты предоставляют слишком много вольностей соперникам в опорной зоне и на флангах. Нужно исправлять эту проблему до старта нового чемпионата Российской премьер-лиги.
    • Описание гола
      33'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! Элазар Даса!!!
      Даса упустил Юлдошева, когда "Динамо" пропустило, но сейчас он сполна реабилитировался, с дальней дистанции точно пробил в левый нижний угол ворот. Нигматуллин коснулся мяча, но не спас команду.
    • Травма, повреждение
      32'
      Трошечкин получил повреждение теперь в центральной зоне. Грубовато против него сыграл Маричаль, но всё нормально с Александром - не пришлось даже на поле приглашать медицинскую бригаду.
    • 31'
      Активный Юлдошев пытался в контратаке обострить игру на левом фланге, но в борьбе с двумя соперниками ничего у него не получилось - мяч был упущен за лицевую линию поля.
    • Фол, нарушение
      30'
      Пас на правый край атаки в направлении Смолова оказался немного неточным. Фёдор до конца доборолся в эпизоде, но сумел только нарушить правила.
    • 29'
      Марцел Личка регулярно что-то подсказывает своим подопечным. Полностью отдаётся чешский специалист работе в своём новом клубе.
    • Травма, повреждение
      28'
      Скопинцев получил повреждение после жёсткого стыка с Севикяном. Похоже, Дмитрий сбил дыхание, так что надо дать ему паузу, чтобы парень пришёл в себя.
    • Фол, нарушение
      27'
      Захарян по левому флангу набирал скорость, но его рукой придержал Живоглядов. В официальном матче это могла бы быть жёлтая карточка, но в товарищеской встрече это допускается.
    • 26'
      Нгамалё по левому флангу запускал в прорыв Скопинцева, но там Тихий успешно сумел в подкате сработать на опережении, выбив мяч за боковую линию.
    • 25'
      Со штрафного удара Захарян с правого фанга выполнил подачу на дальнюю штангу, но там борьбу в воздухе выиграл один из игроков "Пари НН".
    • Желтая карточка
      24'
      Юлдошев на радостях очень опасно пошёл прямыми ногами в подкат против Дасы. Последний успел подобрать ноги, но от жёлтой карточки Иброгимхалила это не уберегло.
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!!  Иброгимхалил Юлдошев!!!
      Севикян на правом фланге убрал за замахе Скопинцева, после чего левой ногой вырезал отличную подачу на дальнюю штангу, а так Юлдошев, опередив Дасу, головой вколотил мяч в сетку ворот.
    • 22'
      В контратаке "Динамо" Смолов мягко забросил мяч в штрафную площадку на Тюкавина, но тот не сумел нормально подстроиться под мяч и удара не последовало.
    • Опасный момент
      21'
      Подача углового с левого фланга пошла на дальний край штрафной площади, откуда головой пробил Александров, однако мяч полетел примерно на полтора метра выше перекладины.
    • Опасный момент
      20'
      ОПАСНО! А теперь после дриблинга Севикян коварно пробил по воротам со средней дистанции, однако Шунин снова хорош, потащив мяч на угловой.
    • Опасный момент
      19'
      ОПАСНО! Севикян на подборе классно обработал мяч, после чего из полукружия штрафной площади пробил в правый угол ворот - Шунин с трудом парировал мяч в сторону.
    • 18'
      Юлдошев по левому флангу запустил в прорыв Трошечкина, но подача в штрафную площадку была блокирована динамовцами.
    • 17'
      Пошли сейчас в коллективный прессинг на половине поля соперника футболисты "Пари НН". Не хочется им быть мальчиками для битья, поэт ому приходится проявлять агрессию.
    • 16'
      Макаров с правого фланга пошёл напролом в штрафную площадку в дриблинг, но одного соперника он только прошёл, а второй чисто выбил мяч у него из-под ног.
    • 15'
      С такой игрой динамовцы вполне могут жёстко разгромить волжан. Очень хорошо себя показывают "бело-голубые" в контрольных матчах под руководством Марцела Лички.
    • 14'
      Улыбаются и шутят футболисты "Динамо" на поле. Видно, что играют они в прекрасном настроении.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Николя Нгамалё!!!
      По центральной оси Захарян отдал пас вперёд на ход Нгамалё, который на входе в штрафную площадку метров с 15 сильно и точно пробил под правую штангу.
    • Опасный момент
      12'
      Тюкавин из-за пределов штрафной площади мощно пробил по воротам соперника с лёту, после скидки головой от Макарова, но мяч полетел немного мимо створа ворот.
    • Фол, нарушение
      11'
      Макаров пострадал после жёсткого фола со стороны Трошечкина. Арбитр решил на первый раз ограничиться для нарушителя устным замечанием.
    • 10'
      У москвичей ещё один пас последовал на правый край штрафной площади на ход Тюкавину, но Нигматуллин на этот раз здорово выскочил из ворот и опередил на мгновение нападающего.
    • 9'
      Сразу после пропущенного гола нижегородцы бросились вперёд большими силами, но их атака до логического завершения всё-таки не дошла.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Константин Тюкавин!!!
      Снова динамовцы отметились быстрым голом в матче с "Пари НН". Макаров выдал классный проникающий пас на правый край штрафной площади на Тюкавина, которым мощным ударом поразил ближний угол ворот.
    • Фол, нарушение
      7'
      Даса по правому флангу потащил мяч в районе центральной линии. Сумел остановить его соперник, но сделал это, по мнению арбитра, с нарушением правил.
    • Опасный момент
      6'
      Макаров от правого угла штрафной площади пробивал по воротам, метя в дальний угол, но немного не попал. Удача на стороне нижегородцев.
    • 5'
      "Пари НН" пока что не может выйти с мячом на чужую половину поля, не справляясь с достаточно агрессивным прессингом со стороны команды Марцела Лички.
    • Угловой
      4'
      Подача углового ничем опасным для ворот "Пари НН" не закончилась - волжане сумели отбиться, но подбор остался за Нгамалё.
    • Опасный момент
      3'
      В первой атаке хозяев Смолов отдал пас на правый край штрафной площади на Макарова, который плотно выстрелил в ближний угол - Нигматуллин парировал мяч на угловой.
    • 2'
      В спокойном ритме началась встреча. Никто со старта не стремится агрессивничать.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Сегодня днём эти команды сыграли первый товарищеский матч, в котором динамовцы победили со счётом 1:0. В составах на ту встречу тренеры выпустили практически полностью иные составе, чем на этот второй матч. Единственный гол в первом матче забил Ярослав Гладышев уже на 6-й минуте встречи.
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в котором московское "Динамо" сыграет с нижегородским "Пари НН". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    • 50 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 105
    Динамо Москва 91.4% (96)
    X 5.7% (6)
    Пари НН 2.9% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Пари НН
    1.03
    28.00
    57.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Москва 4:1 Пари НН онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 4:1 Пари НН

    Исход игры
    Динамо Москва
    91.4% (96)
    Ничья
    5.7% (6)
    Пари НН
    2.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.47% (50)
    Меньше
    42.53% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    59.77% (52)
    Нет
    40.23% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    33.3% (35)
    1:0 Динамо Москва
    20% (21)
    2:0 Динамо Москва
    13.3% (14)
    3:1 Динамо Москва
    10.5% (11)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    1:1 Ничья
    1.9% (2)
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