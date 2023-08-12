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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Черноморец Од
2:0
Конец матча
Оболонь
0'
1:0
15' Гол
Васильев Александр Андреевич
26' Желтая карточка
Карась Даниил
44' Желтая карточка
Брагару Максим
48' Вторая желтая карточка
Карась Даниил
54' Желтая карточка
Кузык Орест
2:0
62' Гол
Samson Iyede
72' Вторая желтая карточка
Кузык Орест
79' Красная карточка
Салюк Владимир
85' Желтая карточка
Приймак Владислав
90'+6
99
Шевченко
Алексей
9
Путря
Илья
79
Салюк
Владимир
3
Ермаков
Виталий
45
Брагару
Максим
7
Кузык
Орест
8
Шпорн
Йон
27
Васильев
Александр
Андреевич
77
Штогрин
Андрей
70
Samson
Iyede
11
Бойчук
Богдан
1
Федоривский
Назарий
5
Осман
Александр
2
Карась
Даниил
3
Приймак
Владислав
20
Фатеев
Дмитрий
17
Черненко
Руслан
4
Taras
Moroz
10
Слободян
Олег
9
Igor
Medynsky
95
Igor
Krasnopir
24
Yegor
Prokopenko
Черноморец Од
Оболонь

История личных встреч

Черноморец Од
Оболонь

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
0:0
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
1:0
ПД
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
1:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.75

Среднее время на гол

108
120

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.7
0.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

128
128

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойчук Богдан 1 0.33
Васильев Александр Андреевич 1 0.33
Шпорн Йон 1 0.33
Samson Iyede 1 0.33
Кузык Орест 0 0
Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черненко Руслан 1 0.33
Карась Даниил 1 0.33

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузык Орест 1 1
Салюк Владимир 1 1
Шпорн Йон 2 0
Luka Gucek 2 0
Брагару Максим 2 0
Васильев Александр Андреевич 1 0
Бойчук Богдан 1 0
Путря Илья 1 0
Билык Олег 1 0
Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карась Даниил 1 1
Vitaliy Grusha 1 1
Приймак Владислав 2 0
Taras Moroz 2 0
Косовский Сергей 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Igor Medynsky 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Оболонь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Черноморец Од
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оболонь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

2
0
Черноморец Од
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Оболонь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3
Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1
Оболонь
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1
Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2 Оболонь - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Оболонь - Карпаты 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Оболонь - Нива Тернополь 1:1 Эпицентр Дунаевцы - Оболонь 0:0 Металлург Зп - Оболонь 1:2 Оболонь - Кремень 1:0 Оболонь - Горняк-Спорт 0:0 Скорук - Оболонь 1:0 Оболонь - ФК Чернигов 3:1

Результаты матчей

Черноморец Од
Оболонь

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Оболонь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 0:0 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Колос Ковалёвка
 1:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Динамо Киев
 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Черноморец Од
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Полесье
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
8.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Верес
 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 6 1
13.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Металлист-1925
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Заря
 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 0:0 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Колос Ковалёвка
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Полесье
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Верес
 0:1 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Заря
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Минай
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Полесье
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Черноморец Од
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Колос Ковалёвка
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Рух Львов
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Верес
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Оболонь
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Александрия Artem Shulyanskyi 2
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Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Черноморец Од Кузык Орест 1 1
Оболонь Карась Даниил 1 1
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 1 1
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