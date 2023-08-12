Тур: 3. Стадион: Черноморец.
2:0
Конец матча
0'
1:0
15' ГолВасильев Александр Андреевич
26' Желтая карточкаКарась Даниил
44' Желтая карточкаБрагару Максим
48' Вторая желтая карточкаКарась Даниил
54' Желтая карточкаКузык Орест
2:0
62' ГолSamson Iyede
72' Вторая желтая карточкаКузык Орест
79' Красная карточкаСалюк Владимир
85' Желтая карточкаПриймак Владислав
90'+6
Ход матча
15'
26'
44'
48'
54'
62'
2:0
72'
79'
70
Samson
Iyede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Guy HadidaНападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Illia Ukhan
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
-
34 Вовкун АртемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
История личных встреч
Черноморец Од
Оболонь
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.75
Среднее время на гол
108
120
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.7
0.7
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
128
128
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойчук Богдан
|1
|0.33
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.33
|Шпорн Йон
|1
|0.33
|Samson Iyede
|1
|0.33
|Кузык Орест
|0
|0
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черненко Руслан
|1
|0.33
|Карась Даниил
|1
|0.33
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузык Орест
|1
|1
|Салюк Владимир
|1
|1
|Шпорн Йон
|2
|0
|Luka Gucek
|2
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0
|Бойчук Богдан
|1
|0
|Путря Илья
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карась Даниил
|1
|1
|Vitaliy Grusha
|1
|1
|Приймак Владислав
|2
|0
|Taras Moroz
|2
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
|Igor Medynsky
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Оболонь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Черноморец Од
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оболонь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
2
0
Черноморец Од
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Оболонь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3
Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1
Оболонь
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1
Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2 Оболонь - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Оболонь - Карпаты 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Оболонь - Нива Тернополь 1:1 Эпицентр Дунаевцы - Оболонь 0:0 Металлург Зп - Оболонь 1:2 Оболонь - Кремень 1:0 Оболонь - Горняк-Спорт 0:0 Скорук - Оболонь 1:0 Оболонь - ФК Чернигов 3:1
Результаты матчей
Черноморец Од
Оболонь
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Оболонь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
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- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (2)
|Шахтёр Донецк
|Матвиенко Николай
|2
|Александрия
|Artem Shulyanskyi
|2
|Заря
|Иордания
|1 1
|Верес
|Балан Денис
|1 1
|Черноморец Од
|Кузык Орест
|1 1
|Оболонь
|Карась Даниил
|1 1
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|1 1