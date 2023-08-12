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Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Полесье
0:0
Второй тайм: 63'
Рух Львов
0'
8' Желтая карточка
Назаренко Александр
35' Желтая карточка
Vitaliy Roman
71
Бойко
Денис
44
Чоботенко
Сергей
55
Крушиньский
Борис
30
Шабанов
Артём
5
Кравченко
Никита
29
Artem
Smolyakov
7
Назаренко
Александр
95
Мустафаев
Эмиль
8
Огиря
Владислав
18
Макуана
Бени
28
Будковский
Филипп
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
35
Fernando
Edson
63
Marko
Sapuha
10
Притула
Остап
11
Соломон-Отабор
Вив
7
Климчук
Юрий
91
Denys
Teslyuk
Полесье
Рух Львов

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будковский Филипп 1 0.33
Макуана Бени 1 0.33
Янаков Денис 1 (1) 0.33
Танковский Вячеслав 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климчук Юрий 3 (1) 1
Рунич Василий 1 0.33
Ilya Kvasnytsya 1 0.33
Притула Остап 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гитченко Андрей 0 1
Кушниренко Богдан 0 1
Танковский Вячеслав 1 0
Кравченко Никита 1 0
Назаренко Александр 1 0
Крушиньский Борис 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дидик Роман 1 0
Marko Sapuha 1 0
Слюбик Богдан 1 0
Vitaliy Roman 1 0

Результаты матчей

Полесье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рух Львов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
5
Полесье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рух Львов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4
Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Кремень - Полесье 0:2 Полесье - Металлург Зп 1:2 Рёуфосс - Полесье 1:2 Санднес - Полесье 1:1 Полесье - Насаф 1:1 Лукенвальде - Полесье 0:2
Рух Львов
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0
Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0 Рух Львов - Подолье Хмельницкий 2:1 Рух Львов - Александрия 0:0 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Минай - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Ингулец 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ворскла 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 3:2

Результаты матчей

Полесье
Рух Львов

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Полесье
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 0:0 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Колос Ковалёвка
 1:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Динамо Киев
 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Черноморец Од
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Полесье
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
8.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Верес
 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 6 1
13.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Металлист-1925
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Заря
 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 0:0 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Колос Ковалёвка
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Полесье
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Верес
 0:1 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Заря
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Минай
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Полесье
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Черноморец Од
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Колос Ковалёвка
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Рух Львов
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Верес
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Оболонь
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Александрия Artem Shulyanskyi 2
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Черноморец Од Кузык Орест 1 1
Оболонь Карась Даниил 1 1
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Vitaliy Roman получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Oleksandr Nazarenko получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Полесье
Ничья
Рух Львов
2.65
3.55
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Полесье 0:0 Рух Львов онлайн

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Рух Львов
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