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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Полесье
0:1
Конец матча
Рух Львов
0'
8' Желтая карточка
Назаренко Александр
35' Желтая карточка
Vitaliy Roman
75' Желтая карточка
Танковский Вячеслав
75' Желтая карточка
Marko Sapuha
0:1
90' Гол
Ilya Kvasnytsya
90' Желтая карточка
Довгий Алексей
90'+5
71
Бойко
Денис
44
Чоботенко
Сергей
55
Крушиньский
Борис
30
Шабанов
Артём
5
Кравченко
Никита
29
Artem
Smolyakov
7
Назаренко
Александр
95
Мустафаев
Эмиль
8
Огиря
Владислав
18
Макуана
Бени
28
Будковский
Филипп
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
35
Fernando
Edson
63
Marko
Sapuha
10
Притула
Остап
11
Соломон-Отабор
Вив
7
Климчук
Юрий
91
Denys
Teslyuk
Полесье
Рух Львов

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будковский Филипп 1 0.33
Макуана Бени 1 0.33
Янаков Денис 1 (1) 0.33
Танковский Вячеслав 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климчук Юрий 3 (1) 1
Ilya Kvasnytsya 2 0.67
Рунич Василий 1 0.33
Притула Остап 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Кушниренко Богдан 0 1
Кравченко Никита 1 0
Назаренко Александр 1 0
Крушиньский Борис 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Sapuha 2 0
Довгий Алексей 1 0
Дидик Роман 1 0
Слюбик Богдан 1 0
Vitaliy Roman 1 0

Результаты матчей

Полесье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рух Львов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Полесье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рух Львов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
5
Полесье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4
Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Кремень - Полесье 0:2 Полесье - Металлург Зп 1:2 Рёуфосс - Полесье 1:2 Санднес - Полесье 1:1 Полесье - Насаф 1:1 Лукенвальде - Полесье 0:2
Рух Львов
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0
Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0 Рух Львов - Подолье Хмельницкий 2:1 Рух Львов - Александрия 0:0 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Минай - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Ингулец 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ворскла 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 3:2

Результаты матчей

Полесье
Рух Львов

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Полесье
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Колос Ковалёвка
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Динамо Киев
 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Черноморец Од
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Полесье
 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 6 1
12.
Верес
 3 0 1 2 1 - 5 1
13.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Металлист-1925
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Заря
 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колос Ковалёвка
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Рух Львов
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Верес
 2 0 1 1 1 - 3 1
8.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Полесье
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Заря
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Минай
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Полесье
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Черноморец Од
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Оболонь
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Александрия Artem Shulyanskyi 2
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Черноморец Од Кузык Орест 1 1
Оболонь Карась Даниил 1 1
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
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    • 35'
      Vitaliy Roman получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Oleksandr Nazarenko получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Полесье 0:1 Рух Львов онлайн

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